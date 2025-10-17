Как Украйна иска да принуди Путин да преговаря

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Украинските нападения с дронове водят дотам, че рафинериите спират за дни, седмици и дори за месеци": новата стратегия на Киев очевидно дава резултат и засяга руската икономика. Ще принуди ли това Путин да преговаря?

Доналд Тръмп днес ще проведе среща със своя украински колега Володимир Зеленски, на която смята да разкаже за телефонния си разговор с Владимир Путин. Зеленски, от своя страна, вероятно ще представи успехите на украинската армия, особено във въздушната война.

Украйна не спира да атакува с дронове и ракети сърцевината на руската икономика - нефтения и горивния сектор. Така бе и миналата нощ, пише АРД. Пламна рафинерия в Саратов - град, разположен на над 500 км от границата.

Украинският военен експерт Иван Ступак казва по този повод пред портала NV: "Тези действия имат систематичен характер". От август насам Украйна осъществява нападения срещу руския нефтен сектор в големи мащаби, а от октомври - и срещу електропреносната мрежа, посочва Ступак. "В руския регион Волгоград тъкмо бе поразена много голяма електропреносна мрежа, с чиято помощ токът от една ВЕЦ стига до централните области на Русия."

Руската икономика е на мушката

Тези атаки се различават от руските нападения срещу украинската енергийна система, смята Ступак. Тяхната цел не е да затруднят живота на руснаците - в много по-голяма степен идеята е да бъде засегната руската икономика, включително оръжейната индустрия. И това се реализира успешно, казва пред АРД експертът по темата Андрей Гурков. "Украинските нападения с дронове водят дотам, че рафинериите спират за дни, седмици и дори за месеци."

Лесно можем да си представим какво става с икономика, която не получава достатъчно гориво, подчертава Гурков пред германската обществена медия. Това е проблем най-вече за логистиката. "В страна, която е толкова голяма колкото Русия, логистиката, т.е. транспортирането с камиони, играе много голяма роля."

Какво може да принуди Путин да седне на масата за преговори?

Стратегията на украинските атаки съвпада с реториката на американската администрация в последните седмици - че руската икономика трябва да бъде отслабена, за да бъде накаран Путин да преговаря.

При предишния американски президент Джо Байдън САЩ искаха от Украйна да се въздържа от далечни удари навътре в територията на Русия. Правителството на Байдън дори забрани такива удари да се извършва с оръжията, съдържащи компоненти от САЩ, припомня АРД.

Позицията на сегашното американско правителство е друга. Британският "Файненшъл Таймс" написа наскоро, че сега САЩ осигуряват на Украйна сателитни данни, които наред с другото правят възможни нападенията срещу руски рафинерии.

"Томахоук" като средство за натиск?

Наблюдателите в Украйна се надяват, че Тръмп ще направи и следваща крачка, като предостави на Украйна ракети с далечен обсег "Томахоук". Макар да даваше сигнали в тази посока, американският президент беше далеч по-резервиран след последния си разговор с Путин. "Нуждаем се от "Томахоук" и в САЩ", коментира той. "Не знам какво можем да направим по въпроса.

"Томахоук" имат много по-голяма ударна сила от дроновете и ракетите, които се произвеждат в Украйна. Тръмп преди е споменавал, че обмисля доставки на "Томахоук", отбелязва АРД. При разговорите със Зеленски украинският президент вероятно ще се опита да го убеди. "Виждаме и чуваме, че Русия се страхува от това американците да ни дадат "Томахоук", коментира наскоро Зеленски. "Този вид натиск може да доведе до мир."

Ако Вашингтон вземе това решение, то ще е ключово. "Така администрацията на Тръмп за първи път действително увеличава натиска срещу Кремъл", казва украинският военен експерт Александър Мусиенко. По този начин САЩ дават на Путин сигнал, че не може хем да продължава войната, хем да лъже Тръмп и целия свят, че всъщност иска преговори. Мусиенкое убеден: "Ако Путин не промени позицията си, САЩ ще преминат към следващия етап и действително ще предоставят на Украйна тези ракети."

САЩ обаче предстои да започнат отново преговори на най-високо ниво с Русия , като Тръмп обяви, че ще се срещне с Владимир Путин в Будапеща. Дали причината Путин да е готов на разговори са украинските удари или заплахата от "Томахоук"? Вероятно е комбинация от двете, обобщава Флориан Келерман от АРД.