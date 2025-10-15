Новини
Свят »
Израел »
"Хамас" предаде телата на още четирима мъртви заложници

"Хамас" предаде телата на още четирима мъртви заложници

15 Октомври, 2025 04:07, обновена 15 Октомври, 2025 04:10 339 0

  • израел-
  • хамас-
  • заложници

В изявление на израелските военни се казва, че те скоро ще получат тленните останки от Червения кръст

"Хамас" предаде телата на още четирима мъртви заложници - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Палестинското ислямистко движение "Хамас" е предало телата на още четирима мъртви заложници на Международния комитет на Червения кръст, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

В изявление на израелските военни се казва, че те скоро ще получат телата от Червения кръст.

"Хамас е длъжен да спази споразумението и да предприеме необходимите стъпки за връщане на заложниците", се казва в изявлението.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, "Хамас" трябва да предаде общо 28 тела. След връщането на първите четири тела вчера и още четири днес, сега 20 тела остават в ръцете на групировката.

Израелските медии съобщиха днес, че службите за сигурност на Израел са препоръчали граничният пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет да бъде отворен едва след връщането на всички загинали заложници.

"Хамас" заяви, че има затруднения при намирането на останките им в развалините след продължилата повече от две години война в крайбрежния анклав.


Израел
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ