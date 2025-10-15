Палестинското ислямистко движение "Хамас" е предало телата на още четирима мъртви заложници на Международния комитет на Червения кръст, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.
В изявление на израелските военни се казва, че те скоро ще получат телата от Червения кръст.
"Хамас е длъжен да спази споразумението и да предприеме необходимите стъпки за връщане на заложниците", се казва в изявлението.
Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, "Хамас" трябва да предаде общо 28 тела. След връщането на първите четири тела вчера и още четири днес, сега 20 тела остават в ръцете на групировката.
Израелските медии съобщиха днес, че службите за сигурност на Израел са препоръчали граничният пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет да бъде отворен едва след връщането на всички загинали заложници.
"Хамас" заяви, че има затруднения при намирането на останките им в развалините след продължилата повече от две години война в крайбрежния анклав.
"Хамас" предаде телата на още четирима мъртви заложници
15 Октомври, 2025 04:07, обновена 15 Октомври, 2025 04:10 339 0
В изявление на израелските военни се казва, че те скоро ще получат тленните останки от Червения кръст
Палестинското ислямистко движение "Хамас" е предало телата на още четирима мъртви заложници на Международния комитет на Червения кръст, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА