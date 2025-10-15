Новини
Berliner Zeitung: Тръмп ще опита да спечели Китай на своя страна срещу Русия

15 Октомври, 2025 05:25

Американският президент използва тарифи и мита срещу Пекин, за да го натисне и убеди да работят заедно за разрешаване на украинския конфликт

Berliner Zeitung: Тръмп ще опита да спечели Китай на своя страна срещу Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да опита да убеди Китай, да окаже натиск върху Русия, за да ускори разрешаването на украинския конфликт, пише немския журналист Томас Фасбендер в статия за Berliner Zeitung.

„Тръмп се нуждае от съюзници. Един такъв съюзник може да бъде Китай. Ако Китай и САЩ се обединят, те могат да се опитат да принудят Русия да сключи мир“, пише той.

Според автора основният проблем за Тръмп е, че Китай не печели от конфликт с Русия, но сближаването между Москва и Вашингтон е изключително нежелан резултат и за Пекин.

„Въпреки това американският президент ще се опита да спечели Китай на своя страна срещу Русия“, смята Фасбендер.

Според него, Тръмп използва тарифи и мита срещу Китай, за да го натисне и да го убеди да работи заедно за разрешаване на украинския конфликт.

„Но кой е казал, че Тръмп не иска да принуди Китай да играе по-активна роля в успокояването на украинската война?“, предположи журналистът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
