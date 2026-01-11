Андрей Янкулов: Вече 6 месеца прокуратурата не се управлява по закон, което е дълбока криза на правовата държава

"Институцията прокуратура, която е ключова част от съдебната власт, а тя пък е ключова част от държавното управление, е на практика без ръководител, което в нашата правна действителност е едно доста смущаващо положение, защото на главния прокурор са възложени едни много съществени за държавното управление функции - той се явява краен гарант за законосъобразното упражняване на правомощията на прокурорите в цялата страна".
Това каза пред БНР Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд, като подчерта, че вече 6 месеца държавата няма главен прокурор или и.ф. главен прокурор, защото по силата на закона, приет през януари миналата година, се въведе законово ограничение от 6 месеца за временно изпълняващи функциите на гл. прокурор и председатели на върховните съдилища. А Борислав Сарафов към момента, когато беше приет законът, изпълняваше временно функциите на главен прокурор, тези 6 месеца започнаха да текат от влизането в сила на закона, а след тези месеци "той вече губи качеството си на и.ф. гл. прокурор именно по силата на този закон, без да е необходимо някакво произнасяне на някакви органи".
Това, че в продължение на 6 месеца вече имаме Прокуратура, която не се управлява съобразно закона, е нещо, което е дълбока криза на правовата държава, смята той.
"Различни състави на съдилища в страната различно се отнасят към искания на Сарафов за възобновяване на наказателни дела, което е най-често упражняваното правомощие на главния прокурор по закон. Едни ги приемат, други - не. Най-важното е, че няма кой да реши тази ситуация. Едни казват, че той не може да е и.ф. главен прокурор, други - обратно. Няма кой да се произнесе в тази държава и да каже така ли е, или не е така. Това, което наблюдаваме, е абсолютен абсурд. ... ВАС и КС казват, че той не може да бъде там, но той продължава да е там", коментира Янкулов.
Изходът е изключително прост - тези, които са определили Сарафов за и.ф. главен прокурор, решат да прекратят това състояние на нещата и изберат следващ и.ф. за 6 месеца, заяви той и добави:
"Проблемът е, че тези решения, които изглеждат отвън прости и лесни, се оказват много трудни за вземане, защото явно властта в правосъдието не се упражнява по нормалния законов ред, а се упражнява от скрити центрове на власт. Явно това е пречката, защото никакво логично обяснение няма защо Сарафов е толкова важен за тази прокуратура, че трябва да изправя държавата пред състоянието, в което е в момента, та не може някой друг за 6 месеца да поеме временното управление на институцията. Понеже няма логичен отговор, ние трябва да търсим отговора на този въпрос в начина на упражняване на властта в правосъдието, която не се случва в кабинетите и залите, в които трябва да се случва - пред очите на обществото в публичните заседания на Висшия съдебен съвет".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То държавата
Коментиран от #5
17:24 11.01.2026
2 Мечо ПУХ
17:28 11.01.2026
3 Спецназ
казва се "Г-н ПОДКУП".
ВЕрно че част от кинтажа се дава и на Съдията,
ама началника си е НАЧАЛНИК!
17:29 11.01.2026
4 ТО ТОВА Е ОТ 25 ГОДИНИ.
17:29 11.01.2026
5 ФЕЙК - либераст
До коментар #1 от "То държавата":Тиквата е като "приятеля" си Тръмп! За него закони не важат, важи само собствения му "морал", а той е на престъпен патологичен субект, тъмен, бездушен, аморален, притворен и коварен.
Коментиран от #6
17:39 11.01.2026
6 оня с питон.я
До коментар #5 от "ФЕЙК - либераст":Не тиквата е виновна. От 1990 насам идолите на Ганю са мутри и крадци и такива си ги избира. Факт.
17:41 11.01.2026
7 Кабакрадев
17:43 11.01.2026
8 ДрайвингПлежър
Коментиран от #15
17:44 11.01.2026
9 цили вили зация
17:46 11.01.2026
10 Дон Балон
Коментиран от #18, #19
17:52 11.01.2026
11 Ква правова държава бре ?
17:53 11.01.2026
12 Пука му на някой
17:55 11.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Буха ха
Коментиран от #17
17:56 11.01.2026
15 Пешо от панелката
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Напомням че прокурорите, съдиите и шефовете на службите не се избират от народа.
17:59 11.01.2026
16 Мишо
17:59 11.01.2026
17 Кабакрадев
До коментар #14 от "Буха ха":Бяха 150 хиляди,а на протестите от страх на Де...лян бяга 300 манг...ала и 10 уплашени кмета.....кажи нещо по въпроса....
Коментиран от #20, #21
18:00 11.01.2026
18 Кабакрадев
До коментар #10 от "Дон Балон":Наистина дон, но балон в глава..та...........значи Ши.ши може,а друг не може.....тъ.па логика.
18:03 11.01.2026
19 Промяна
До коментар #10 от "Дон Балон":Сарафа познава законите на мут...рите,и на мафия...та....ха...ха...ха.
18:04 11.01.2026
20 Буха ха
До коментар #17 от "Кабакрадев":А колко от тях се разходиха до кабинета на гл. Прокурор и скандираха "Сарафов е позор, оставка и затвор"???
Нула, zero, null, 0
18:06 11.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Цвете
18:14 11.01.2026