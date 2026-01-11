Новини
Андрей Янкулов: Вече 6 месеца прокуратурата не се управлява по закон, което е дълбока криза на правовата държава

11 Януари, 2026 17:05 511 22

Явно властта в правосъдието не се упражнява по нормалния законов ред, а се упражнява от скрити центрове на власт, коментира още Янкулов

Андрей Янкулов: Вече 6 месеца прокуратурата не се управлява по закон, което е дълбока криза на правовата държава - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Институцията прокуратура, която е ключова част от съдебната власт, а тя пък е ключова част от държавното управление, е на практика без ръководител, което в нашата правна действителност е едно доста смущаващо положение, защото на главния прокурор са възложени едни много съществени за държавното управление функции - той се явява краен гарант за законосъобразното упражняване на правомощията на прокурорите в цялата страна".

Това каза пред БНР Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд, като подчерта, че вече 6 месеца държавата няма главен прокурор или и.ф. главен прокурор, защото по силата на закона, приет през януари миналата година, се въведе законово ограничение от 6 месеца за временно изпълняващи функциите на гл. прокурор и председатели на върховните съдилища. А Борислав Сарафов към момента, когато беше приет законът, изпълняваше временно функциите на главен прокурор, тези 6 месеца започнаха да текат от влизането в сила на закона, а след тези месеци "той вече губи качеството си на и.ф. гл. прокурор именно по силата на този закон, без да е необходимо някакво произнасяне на някакви органи".

Това, че в продължение на 6 месеца вече имаме Прокуратура, която не се управлява съобразно закона, е нещо, което е дълбока криза на правовата държава, смята той.

"Различни състави на съдилища в страната различно се отнасят към искания на Сарафов за възобновяване на наказателни дела, което е най-често упражняваното правомощие на главния прокурор по закон. Едни ги приемат, други - не. Най-важното е, че няма кой да реши тази ситуация. Едни казват, че той не може да е и.ф. главен прокурор, други - обратно. Няма кой да се произнесе в тази държава и да каже така ли е, или не е така. Това, което наблюдаваме, е абсолютен абсурд. ... ВАС и КС казват, че той не може да бъде там, но той продължава да е там", коментира Янкулов.

Изходът е изключително прост - тези, които са определили Сарафов за и.ф. главен прокурор, решат да прекратят това състояние на нещата и изберат следващ и.ф. за 6 месеца, заяви той и добави:

"Проблемът е, че тези решения, които изглеждат отвън прости и лесни, се оказват много трудни за вземане, защото явно властта в правосъдието не се упражнява по нормалния законов ред, а се упражнява от скрити центрове на власт. Явно това е пречката, защото никакво логично обяснение няма защо Сарафов е толкова важен за тази прокуратура, че трябва да изправя държавата пред състоянието, в което е в момента, та не може някой друг за 6 месеца да поеме временното управление на институцията. Понеже няма логичен отговор, ние трябва да търсим отговора на този въпрос в начина на упражняване на властта в правосъдието, която не се случва в кабинетите и залите, в които трябва да се случва - пред очите на обществото в публичните заседания на Висшия съдебен съвет".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То държавата

    9 3 Отговор
    От както тиквата е на власт не се управлява по закон, какво остава за всичко останало?!?

    Коментиран от #5

    17:24 11.01.2026

  • 2 Мечо ПУХ

    10 2 Отговор
    Правова държава , този човечета къде живее? В днешно време правото е на по силния. Ако не знаеш това прочети Винету.

    17:28 11.01.2026

  • 3 Спецназ

    9 3 Отговор
    Баце, Прокуратурата си има Началник-

    казва се "Г-н ПОДКУП".

    ВЕрно че част от кинтажа се дава и на Съдията,
    ама началника си е НАЧАЛНИК!

    17:29 11.01.2026

  • 4 ТО ТОВА Е ОТ 25 ГОДИНИ.

    3 2 Отговор
    И НЕ САМО ПРОКУРАТА. ВСИЧКО Е ВЪВ КРИЗА САМО БАН СМЕТКИ И КАСИЧКИ НА УПРАВЛЕНИЕТО СА НАГОРЕ НАГОРЕ БЕЗ КРИЗЕСТНО. ДАЛАВЕРИТЕ СА НА МАКС.

    17:29 11.01.2026

  • 5 ФЕЙК - либераст

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "То държавата":

    Тиквата е като "приятеля" си Тръмп! За него закони не важат, важи само собствения му "морал", а той е на престъпен патологичен субект, тъмен, бездушен, аморален, притворен и коварен.

    Коментиран от #6

    17:39 11.01.2026

  • 6 оня с питон.я

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "ФЕЙК - либераст":

    Не тиквата е виновна. От 1990 насам идолите на Ганю са мутри и крадци и такива си ги избира. Факт.

    17:41 11.01.2026

  • 7 Кабакрадев

    6 2 Отговор
    Добре, че е така,иначе при бай Ставри щеше да е пълно с кме...тове от ГЕПИ.....

    17:43 11.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    3 4 Отговор
    Смешно е, че хората си мислят, че след изборите нещо ще се промени!

    Коментиран от #15

    17:44 11.01.2026

  • 9 цили вили зация

    3 1 Отговор
    Когато закон се приема в полза или във вреда на една фирма, на една партия, на едно важно лице, то това е изкривена демокрация и в резултат: "Едни ги приемат, други - не." се получават институционални кризи.

    17:46 11.01.2026

  • 10 Дон Балон

    2 5 Отговор
    Кандидата на ППДБ за главен прокурор не познава законите на България но обещава да слуша щефа Прокопиев

    Коментиран от #18, #19

    17:52 11.01.2026

  • 11 Ква правова държава бре ?

    6 0 Отговор
    С държавно регулирани цени и пълна липса на пазарни принципи и механизми ...

    17:53 11.01.2026

  • 12 Пука му на някой

    1 3 Отговор
    За Борислав Сарафов. Всичко в този атлантически коптор е леш

    17:55 11.01.2026

  • 14 Буха ха

    1 4 Отговор
    100 или колкото там хиляди бяха протестиращите, не чух нищо за оставки на Сарафов и ВСС. Протестиращите или не виждат проблем там, или протестират само срещу това което им кажат

    Коментиран от #17

    17:56 11.01.2026

  • 15 Пешо от панелката

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Напомням че прокурорите, съдиите и шефовете на службите не се избират от народа.

    17:59 11.01.2026

  • 16 Мишо

    1 2 Отговор
    Реформите в тази система е прави великия юрист Христо Иванов, когато бяхте на власт. Сега престанете да ревете!

    17:59 11.01.2026

  • 17 Кабакрадев

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Буха ха":

    Бяха 150 хиляди,а на протестите от страх на Де...лян бяга 300 манг...ала и 10 уплашени кмета.....кажи нещо по въпроса....

    Коментиран от #20, #21

    18:00 11.01.2026

  • 18 Кабакрадев

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Балон":

    Наистина дон, но балон в глава..та...........значи Ши.ши може,а друг не може.....тъ.па логика.

    18:03 11.01.2026

  • 19 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дон Балон":

    Сарафа познава законите на мут...рите,и на мафия...та....ха...ха...ха.

    18:04 11.01.2026

  • 20 Буха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Кабакрадев":

    А колко от тях се разходиха до кабинета на гл. Прокурор и скандираха "Сарафов е позор, оставка и затвор"???
    Нула, zero, null, 0

    18:06 11.01.2026

  • 22 Цвете

    2 0 Отговор
    ЕДНО НЕ РАЗБИРАМ, ЗАЩО ТОЗИ " ПРОКУРОР " ,КОЙТО НЕ Е ЛЕГИТИМЕН ВСЕ ОЩЕ СЕ ПОДВИЗАВА КАТО ТАКЪВ? ИМА ЛИ МОРАЛ ,ЧУВСТВО ЗА ДОСТОЙНСТВО ? КАКВО БИ РАЗКАЗАЛ ЗА СЕБЕ СИ ЕДИН ДЕН ПРЕД СВОИТЕ ВНУЦИ ? ДЪЛБОКО ОМЕРЗЕНА ЛИЧНОСТ.

    18:14 11.01.2026

