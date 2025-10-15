Заплахата от Русия: как Турция става все по-важна за Европа

„Нашата военна индустрия е гордостта на страната ни. Тя пише история", заяви съвсем наскоро турският президент Ердоган.
Анкара имам какво да предложи на Европа по отношение на сигурността. А в момента партньорството със страната, която има втората най-голяма армия в НАТО след САЩ, може да се окаже ключово за Европа.
Важен играч за гарантирането на защитата от Русия
„Русия няма да спре, докато не бъде спряна", заяви датската министърка Мете Фредериксен след серията от руски провокации над Естония, Полша и Румъния. И според мнозина подсилването на европейските редици може да стане чрез по-разширено партньорство именно с Турция. Страната има излаз към Черно море и е от изключително важно стратегическо значение за НАТО и Европа като цяло.
„Европа се нуждае от партньори, които са близо и разполагат с модерна техника, евтино производство и надеждни вериги за доставка", казва Самуел Довери Вестербай от мозъчния тръст ENC в Брюксел. „Турция изпълнява всички тези условия. Затова тя е логичен партньор по отношение на отбраната и сигурността."
Анкара знае това добре. На авиационното и технологично изложение в Истанбул браншът демонстрира увереност. Собствени изтребители, високотехнологични дронове - Турция иска да бъде сред световните лидери. Дроновете "Байрактар" летят в Украйна, Полша и Румъния също са купили от тях.
Такова партньорство до преди няколко години бе немислимо
Европа залага на турските технологии, а представителите на индустрията там отговарят с готовност. „Всички европейски делегации ни задават един и същ въпрос: Можете ли да произвеждате по-бързо? Можете ли да доставяте повече? А ние отговаряме: Да, можем", казва Мехмет Демироглу, ръководител на държавната Турска аерокосмическа индустрия.
В отговор на нарушаването на въздушното пространство на Литва от страна на Русия, през септември Турция изпрати самолет за ранно предупреждение в балтийската държава. Ердоган освен това вече е подчертавал, че е готов да изпрати свои войски като част от миротворческа мисия в Украйна. И това въпреки добрите отношения, които Анкара се опитва да поддържа с Москва.
Турция е готова да се включи и в инструмента „Мерки за сигурността за Европа" (SAFE), който Съветът прие през май тази година и в рамките на който са предвидени 150 милиарда евро допълнително за обществени поръчки в сферата на сигурността.
„Турция е добре дошла в програмата SAFE. Преди няколко години това беше немислимо", коментира Самуел Довери Вестербай.
Турция остава труден партньор
В същото време Турция остава труден партньор за Запада. Конфликтите с Гърция и Кипър са все така нерешени, а близостта до Владимир Путин поражда тревога. Страната има и сериозни проблеми с демокрацията, а преговорите за присъединяване към ЕС са замразени от години. Но въпреки репресиите срещу опозицията, критики от страна на Брюксел почти не се чуват. Защо?
„Преди ставаше дума за демокрация. Днес приоритет е сигурността. Заплахата от Русия засенчва всичко останало. Но там, където няма независима съдебна система, средствата също не са в безопасност", коментира ръководителят на ENC. Партньорството с Турция остава рисково, но страхът от Русия в Европа расте. И точно по тази причина Анкара изглежда все по-близо до партньорите си в НАТО.
Автор: Юлия Хан
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
08:09 15.10.2025
2 явер
08:16 15.10.2025
3 оня с коня
08:18 15.10.2025
4 Pyccкий Карлик
За Четири Года вкара 1 млн души в гроба.
Толкоз и Хитлер не е вкарвал за година 😄
08:19 15.10.2025
5 Българин 🇧🇬
08:22 15.10.2025
6 Не се наблюдава желание обаче
Коментиран от #12
08:22 15.10.2025
7 факуса
08:22 15.10.2025
8 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Ще cе нacочим caмо към войните между pуcия и Туpция, a nоcле ще доnълним и дpуrи две войни, които ca от pешaвaщо знaчение зa cветовнaтa rеоnолитикa!
Пъpвaтa pуcко-туpcкa войнa зanочвa 1677 rодинa, cлед кaто pуcия нanaдa Туpция. Войнaтa npодължaвa тpи rодини и Туpция cмaзвa pуcия, вземa Кpим, Зanaднa Укpaйнa и Молдовa, кaто зaдължaвa Руcия дa nлaщa дaнък нa Кpимcкия кaraнaт, cnоpед Бaхчеcapaйcкия доrовоp от 1781 rодинa.
От тоraвa - до 1877 ca двеcтa rодини, npез които pуcия нямa cnечеленa войнa cpещу Туpция, c изключение нa деcетaтa, коraто бълrapи и укpaинци cnacявaт pуcия от nоpaжение.
Тоеcт, npез 25 rодини pуcия е зanочвaлa войни c единcтвенa цел дa зaвлaдявa теpитоpии. Никaкви rлуnоcти зa оcвобождение нa някоrо cи! Единcтвено и caмо имnеpcки цели c rлуми зapaди npaвоcлaвието и обединението му!
Нa бойното nоле Нanолеон rи paзбивa,но зимaтa и rлaдът отвеждaт вaтниците до Пapиж.
Втоpaтa cветовнa войнa Анrлия и САЩ rи cnacявaт от nоpaжение, което е било неминуемо.
Нaлице ca очевидни обcтоятелcтвa, че товa ca некaдъpници, които жеpтвaт безмилоcтно човешки pеcуpc cpещу мaлко или нищо!
И къде ca тpъrнaли дa зanлaшвaт cветa - те моraт дa извъpшвaт caмо nодли убийcтвa cpещу невинни обезоpъжени, a оnитът c убийcтвото нa Солженицин, докaзa, че и товa не моraт.
08:22 15.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Исторически факт !
В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.
През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.
08:24 15.10.2025
11 Май на та и на демокрацията!
08:24 15.10.2025
12 Трол
До коментар #6 от "Не се наблюдава желание обаче":За разлика от нас, турците са чели учебниците по история.
08:27 15.10.2025