Заплахата от Русия: как Турция става все по-важна за Европа

„Нашата военна индустрия е гордостта на страната ни. Тя пише история", заяви съвсем наскоро турският президент Ердоган.

Анкара имам какво да предложи на Европа по отношение на сигурността. А в момента партньорството със страната, която има втората най-голяма армия в НАТО след САЩ, може да се окаже ключово за Европа.

Важен играч за гарантирането на защитата от Русия

„Русия няма да спре, докато не бъде спряна", заяви датската министърка Мете Фредериксен след серията от руски провокации над Естония, Полша и Румъния. И според мнозина подсилването на европейските редици може да стане чрез по-разширено партньорство именно с Турция. Страната има излаз към Черно море и е от изключително важно стратегическо значение за НАТО и Европа като цяло.

„Европа се нуждае от партньори, които са близо и разполагат с модерна техника, евтино производство и надеждни вериги за доставка", казва Самуел Довери Вестербай от мозъчния тръст ENC в Брюксел. „Турция изпълнява всички тези условия. Затова тя е логичен партньор по отношение на отбраната и сигурността."

Анкара знае това добре. На авиационното и технологично изложение в Истанбул браншът демонстрира увереност. Собствени изтребители, високотехнологични дронове - Турция иска да бъде сред световните лидери. Дроновете "Байрактар" летят в Украйна, Полша и Румъния също са купили от тях.

Такова партньорство до преди няколко години бе немислимо

Европа залага на турските технологии, а представителите на индустрията там отговарят с готовност. „Всички европейски делегации ни задават един и същ въпрос: Можете ли да произвеждате по-бързо? Можете ли да доставяте повече? А ние отговаряме: Да, можем", казва Мехмет Демироглу, ръководител на държавната Турска аерокосмическа индустрия.

В отговор на нарушаването на въздушното пространство на Литва от страна на Русия, през септември Турция изпрати самолет за ранно предупреждение в балтийската държава. Ердоган освен това вече е подчертавал, че е готов да изпрати свои войски като част от миротворческа мисия в Украйна. И това въпреки добрите отношения, които Анкара се опитва да поддържа с Москва.

Турция е готова да се включи и в инструмента „Мерки за сигурността за Европа" (SAFE), който Съветът прие през май тази година и в рамките на който са предвидени 150 милиарда евро допълнително за обществени поръчки в сферата на сигурността.

„Турция е добре дошла в програмата SAFE. Преди няколко години това беше немислимо", коментира Самуел Довери Вестербай.

Турция остава труден партньор

В същото време Турция остава труден партньор за Запада. Конфликтите с Гърция и Кипър са все така нерешени, а близостта до Владимир Путин поражда тревога. Страната има и сериозни проблеми с демокрацията, а преговорите за присъединяване към ЕС са замразени от години. Но въпреки репресиите срещу опозицията, критики от страна на Брюксел почти не се чуват. Защо?

„Преди ставаше дума за демокрация. Днес приоритет е сигурността. Заплахата от Русия засенчва всичко останало. Но там, където няма независима съдебна система, средствата също не са в безопасност", коментира ръководителят на ENC. Партньорството с Турция остава рисково, но страхът от Русия в Европа расте. И точно по тази причина Анкара изглежда все по-близо до партньорите си в НАТО.

Автор: Юлия Хан