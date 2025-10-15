Почти 290 000 украинци са дезертирали от армията

Украинските правоохранителни органи са завели почти 290 000 наказателни дела за самоволно напускане на частта и за дезертьорство от началото на пълномащабното нахлуване на Русия. Информацията е от офиса на главния прокурор на Украйна.
От януари 2022 година до септември 2025-а са регистрирани 235 646 производства за самоволно напускане на частта и 53 954 - за дезертьорство. Рязък ръст се наблюдава от септември 2024 година досега. За този период са били заведени почти 176 000 дела за самоволно напускане и около 24 000 - за дезертьорство.
Бягството от армията е станало най-масовото престъпление в Украйна
През ноември 2024 година в Украйна бе въведен механизъм, благодарение на който военнослужещите могат да се върнат на служба без наказание, ако за първи път са напуснали частта си или са дезертирали. Ефектът от този механизъм обаче се оказа нееднозначен: от една страна във войските са се върнали над 29 000 бойци, а от друга - броят на самоволните напускания и на дезертьорствата е нараснал.
Още през 2024 година бягството от армията стана най-масовото престъпление в Украйна, надминавайки за първи път в историята кражбите и мошеничествата.
За времето на военно положение за самоволно напускане на частта в Украйна са предвидени между пет и десет години лишаване от свобода, а за дезертьорство - от пет до 12 години.
