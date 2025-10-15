Новини
Почти 290 000 украинци са дезертирали от армията
  Тема: Украйна

15 Октомври, 2025 13:05 1 433 51

Бягството от армията е станало най-масовото престъпление в Украйна

Почти 290 000 украинци са дезертирали от армията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украинските правоохранителни органи са завели почти 290 000 наказателни дела за самоволно напускане на частта и за дезертьорство от началото на пълномащабното нахлуване на Русия. Информацията е от офиса на главния прокурор на Украйна.

От януари 2022 година до септември 2025-а са регистрирани 235 646 производства за самоволно напускане на частта и 53 954 - за дезертьорство. Рязък ръст се наблюдава от септември 2024 година досега. За този период са били заведени почти 176 000 дела за самоволно напускане и около 24 000 - за дезертьорство.

Бягството от армията е станало най-масовото престъпление в Украйна

През ноември 2024 година в Украйна бе въведен механизъм, благодарение на който военнослужещите могат да се върнат на служба без наказание, ако за първи път са напуснали частта си или са дезертирали. Ефектът от този механизъм обаче се оказа нееднозначен: от една страна във войските са се върнали над 29 000 бойци, а от друга - броят на самоволните напускания и на дезертьорствата е нараснал.

Още през 2024 година бягството от армията стана най-масовото престъпление в Украйна, надминавайки за първи път в историята кражбите и мошеничествата.

За времето на военно положение за самоволно напускане на частта в Украйна са предвидени между пет и десет години лишаване от свобода, а за дезертьорство - от пет до 12 години.

Автор: Сергей Куприков


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 30 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитринчо

    49 0 Отговор
    Повечко са.

    13:07 15.10.2025

  • 2 Майна

    49 0 Отговор
    И това го пише ДВ
    А, стига , не..
    Ясно е - Мерц пада..

    13:08 15.10.2025

  • 3 Каунь

    28 5 Отговор
    Украинци от руски произход!

    13:08 15.10.2025

  • 4 Само 2024 година

    45 0 Отговор
    Бяха повече от 290 000 украинците които са дезертирали от армията
    ....

    13:09 15.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    37 0 Отговор
    Всичките са на Свети Влас.

    Коментиран от #40

    13:09 15.10.2025

  • 6 Атина Палада

    58 0 Отговор
    И защо да е престъпление това?Не искат да се бият и умират за чужди интереси..

    Коментиран от #28

    13:09 15.10.2025

  • 7 Тома

    43 0 Отговор
    Хубаво е че има и умни украинци

    13:10 15.10.2025

  • 8 име

    41 0 Отговор
    Няма такова нещо, бандераската армия наброяваше близо 750 хиляди в началото на денацификацията, вкл неоанацистките батальони, които потрошенко вкара в редовната армия за да заобиколи забратата в конгреса за тяхното финансиране и обучение. Няма нито едни загинал, само няколко геройски загубили се по дъргия път към Мацква. И затова набират 16-18годишни, нали козячета?

    13:11 15.10.2025

  • 9 Повече са, дааа

    35 0 Отговор
    На 290 000 са завели наказателни дела, а на колко други не са завели не казват.

    13:11 15.10.2025

  • 10 Наркоман

    24 0 Отговор
    И там има свясни люде .

    Коментиран от #22

    13:13 15.10.2025

  • 11 станало най-масовото престъпление в Укра

    29 1 Отговор
    kой каза престъпление?
    вие ли мишки от дойче зеле?

    не да стават курбан заради нато ек и зелки
    хората се крият за живота си

    както русофоборсуците зад цъкалата си

    13:13 15.10.2025

  • 12 Бай Рактарий

    19 0 Отговор
    Дан са прости да ходят да се гърмят. България им дава много повече от колкото зелю и натьова компания им обещават

    13:14 15.10.2025

  • 13 име

    26 0 Отговор
    Айде, родните евроатлантици, стягайте редиците и марш към фронта да ни покажете как мачкате ушанки. Няма само по сайтовете да се ежите, я! И да вземете тагаренко, паси-паса, зъби зъбев, плиyвналиев и дреги видни евроатлантици с вас.

    Коментиран от #33

    13:15 15.10.2025

  • 14 Андрiй Пiдоренко

    24 1 Отговор
    Що да е престъпление ?Да те пратят да се биеш за интересите на Барадатото Джудже Белоноско и господарите му си е престъпление .

    13:15 15.10.2025

  • 15 Я пък тоя

    29 1 Отговор
    Какво ви става бе "Факти" ?
    До вчера Украйна велика, днес, ситуацията се влоши, 290 000 дезертирали!
    Да не обърнахте палачинката и вече да сте русофили?
    Нагаждате ли се вече, а причакайте малко, още е рано.
    Я напишете за чиповете, лопатите и тревата която пречи на украинците, поне беше смешно

    Коментиран от #20, #23, #37

    13:16 15.10.2025

  • 16 Уфф

    14 0 Отговор
    Ха ха.. До вчера пишете за 250 хиляди

    Коментиран от #43

    13:17 15.10.2025

  • 17 Споко !

    22 0 Отговор
    Нашите евроатлантици от Парламента и Атлантическия клуб в София ще заместят спасилите се ! Едвам удържат да не се запишат в армията на натовската хунта ! Мразели Русия .

    13:18 15.10.2025

  • 18 За размисъл

    17 0 Отговор
    Ами сега ...
    Какви са тия политнекоректетни статистки пред поредната среща на белия Зелен в Белия дом? Путин, че изглупя е ясно, че украинския народ трябва да го скълца рошавото Джон е ясно, но да не се очаква хората доброволно да оставят децата си сираци явно не много ясно. Изнесоха се тия с паричките, а другите както се вижда ( за пореден път) трябва геройски да чакат европейски подаяния и да гинат за малобританския крал.

    13:18 15.10.2025

  • 19 Историк

    3 16 Отговор
    По време на всв 6,5 милиона руснаци дезертират.Може да са ватенки,но и на тях им се живее.

    Коментиран от #27, #39

    13:19 15.10.2025

  • 20 брях

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Я пък тоя":

    че кога са били други

    13:19 15.10.2025

  • 21 Един

    15 0 Отговор
    И мен да ме накара един престъпник да ходя на война, за да пере парите на приятелите си, и аз ще се чупя! По-добре да изкибичиш 5 години в затвора

    13:19 15.10.2025

  • 22 Я пък тоя

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Наркоман":

    Единия го познавам, кой е другия?

    13:19 15.10.2025

  • 23 Киев за два дня.

    1 9 Отговор

    До коментар #15 от "Я пък тоя":

    Нищо не се променя.

    13:21 15.10.2025

  • 24 Ротшилд

    11 2 Отговор
    До последния украинец!

    13:23 15.10.2025

  • 25 Бялджип

    14 1 Отговор
    Смъртността в Украйна три пъти надвишава раждаемостта. Оправдано е дезертьорството. Странна идея е да воювам за хора, които даже не съм виждал. Предпочитам да дезертирам, каза млад украински мъж.

    13:25 15.10.2025

  • 26 Знам аз

    11 1 Отговор
    Повече са. Крият точната бройка и ги пишат убити.

    13:25 15.10.2025

  • 27 Летописец

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    Човешко е чувството за страх и самосъхранение . В армията на СССР дезертьорите едва ли са се водили по националности . Любопитно от тези "6.5 милиона "руснаци" , колко са били украинци !?

    Коментиран от #38

    13:25 15.10.2025

  • 28 Роштилд

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Двмократите казват на матряла кое е првступление

    13:26 15.10.2025

  • 29 Урсулиците:

    12 0 Отговор
    Докато Руската армия има проблем с доброволците,
    Украйнска армия Цъвти и Връзва с почти 3ОО ООО Дезертирали Укри и
    Повече от Два Милиона Укри, пратени в Отвъдното!

    13:27 15.10.2025

  • 30 пенчо

    10 0 Отговор
    Средната продължителност на живот на фронта е от 20мин до 6 часа. Няма толкова луди, че да умират за глупости

    13:27 15.10.2025

  • 31 Бай Рактарий

    13 0 Отговор
    най- забавното е, че русия прибра повече украински бежанци и дезертьори от колкото целия европейския съюз

    13:27 15.10.2025

  • 32 доктор

    1 4 Отговор
    Копейки дезертьори.Ликвиирст се имот двете страни.

    13:29 15.10.2025

  • 33 Костадин Костадинов

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Ай и ти ф Русия да хойш да га заштитааш

    13:30 15.10.2025

  • 34 Костадин Костадинов

    1 8 Отговор
    Някой знае ли што най силната армиа ф света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна вече 4ри гудини

    Коментиран от #46

    13:30 15.10.2025

  • 35 Д-р Дончо Мазнев

    13 1 Отговор
    Не, 290 хил., а дано всичките да дезертират от тази тъжна война на славяни между славяни! Подпалена от Запада, между другото.
    Украинците са прекрасни хора, умни, добри, красиви, и затова не трябва да воюват, а да свалят артиста евреин Зеленски и да живеят в мир, да възстановят страната си, да правят любов да раждат деца, да строят, да изобретяват, да творят.

    13:31 15.10.2025

  • 36 Копейки,

    0 5 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #44, #47, #49

    13:31 15.10.2025

  • 37 АМАH OT ИДИOTИ

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Я пък тоя":

    Щом пeдaлитe съобщават за почти 300 хиляди значи са 450.
    Друг е въпросът какво значи да дезертират ?
    От кого?
    От зeлeнoто изпpaжнение ?
    С тези които наглеят тук и в цяла Европа не са ли дезертирали ?!

    13:32 15.10.2025

  • 38 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Летописец":

    Кво значение има след като е човешко чувству

    13:32 15.10.2025

  • 39 Цък

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    Не са ватенки а руски соросоиди. Но повече от половината се върнаха, на запад няма лесни пари. Между имигрирали и дезертирали има много голяма разлика.

    13:33 15.10.2025

  • 40 Келнер

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    И на Златните има много.

    13:36 15.10.2025

  • 41 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор
    Што русуфилякъ е прозд?

    13:37 15.10.2025

  • 42 Като дойдат Томахавките

    0 2 Отговор
    те ще се върнат.
    Муахахаха.

    Коментиран от #48

    13:38 15.10.2025

  • 43 ССС

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Уфф":

    "...До вчера пишете за 250 хиляди"
    Ми то от вчера насам никой ли да не избяга?

    13:38 15.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Замислен

    6 0 Отговор
    Откога стана престъпление да не искаш да умреш?

    13:41 15.10.2025

  • 46 ССС

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Костадин Костадинов":

    ШТото малка украйна не сЪ виждЪ от тревата!

    13:41 15.10.2025

  • 47 Где Кулеба !

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Копейки,":

    Само Дмитро Кулеба имаше разузнавателни данни и знаеше , Ама той взе че избяга от у Крайна .

    13:41 15.10.2025

  • 48 Мда

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Като дойдат Томахавките":

    Факт : на запад вече няма да е безопасно !

    13:43 15.10.2025

  • 49 Боли ли те, фикус?

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Копейки,":

    Така ще е, до пълното падение на бандерите.
    Но ти можеш да помогнеш ама не от дивана.
    Взимаш мешката, подбираш Фьодор Тагаренк и на Покровс, докато все още има стратегическо значение.

    13:47 15.10.2025

  • 50 хихихихиии

    0 0 Отговор
    На днешната дата преди 66 години в Мюнхен дава фира Бандера! Честито на съмишлениците му и подобно!

    13:54 15.10.2025

  • 51 бай Добри

    0 0 Отговор
    Точно това ще се случи в цяла Европа при война с Русия, никой няма да се жертва зари разни урсули, тикви и прасета!

    13:59 15.10.2025

