Ситуацията за Украйна се влоши: наредиха евакуация на още населени места край Купянск
  Тема: Украйна

Ситуацията за Украйна се влоши: наредиха евакуация на още населени места край Купянск

15 Октомври, 2025 12:35 2 169 84

Купянск, който е почти напълно разрушен от руски атаки, има стратегическо значение заради местоположението си

Ситуацията за Украйна се влоши: наредиха евакуация на още населени места край Купянск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските власти наредиха евакуацията на семейства с деца от още населени места в източната Харковска област заради "влошаващата се ситуация със сигурността" около град Купянск, където отдавна се водят сражения, предаде ДПА, съобщи БТА.

Областният управител Олег Синехубов каза днес, че евакуацията засяга 40 населени места и 409 семейства с 601 деца.

Купянск, който е почти напълно разрушен от руски атаки, има стратегическо значение заради местоположението си и това, че е важен транспортен възел. По-рано няколко населени места в околността бяха евакуирани, тъй като руските сили опитват да напреднат в западна посока.

Украинският президент Володимир Зеленски описа в края на септември ситуацията в купянския участък от фронта като "сложна".

Украйна се защитава от руската инвазия вече повече от три години и половина.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    52 3 Отговор
    Ма , моля ви се..
    Няма такова нещо..
    Там всичко е цветя и рози..

    12:37 15.10.2025

  • 2 Зевс

    57 4 Отговор
    Кво става, украинците взеха ли Крим, перемогата как върви :)

    Коментиран от #25, #46

    12:37 15.10.2025

  • 3 Майна

    35 3 Отговор
    Цветя и рози..върху гробищни паркове..

    12:38 15.10.2025

  • 4 че тя КОГА

    32 2 Отговор
    Е БИЛА ДОБРА--МЕИБИ КОНТРАНАСТУПА ИЛИ КАТО ИЗБЯГАХА БОИЦИТЕ

    12:38 15.10.2025

  • 5 Нено

    35 4 Отговор
    Зеля пита къде е Томахолка?

    Коментиран от #34

    12:38 15.10.2025

  • 6 Пан Зеленко

    35 4 Отговор
    Лошо ми е !

    12:39 15.10.2025

  • 7 име

    54 3 Отговор
    След като видяхме резила на патриотите, хаймарсите, леопардите, ейбрамсите, сторм шадоусите, таурусите, джавелините, гаубиците 777, ф16ките, миражите, дроновете с изкуствен интелект, дългите нептуни, фламинготата, брадлита, байрактарите и поне още толкова други системи за залпов огън, ПВО или бронирана техника НАТОвско производство, сега предстоим да видим и резила на поредния геймчейджър, допотопна томахвка от 80те.

    Коментиран от #18

    12:39 15.10.2025

  • 8 000

    42 2 Отговор
    Влоши се според мисирките на отиващия си либерал-глобален ред. За вас тепърва ситуацията ще се влошава!

    12:40 15.10.2025

  • 9 Вашето мнение

    39 1 Отговор
    Тръмп и се закани, че ще постига мир със сила, в краен случай пак ще постели червеното килимче пред Путин.

    Коментиран от #21

    12:40 15.10.2025

  • 10 Бялджип

    40 2 Отговор
    Какво означава заглавието? Нали всекидневно четем обратното?

    12:41 15.10.2025

  • 11 Един

    42 2 Отговор
    Ма как бе! ОкраИна пИчели!
    Руснаците свършиха пералните още лани, вече и микровълнови не им останаха и всеки ден я губят тая война по няколко пъти... Вие сия кво говорите въобще?

    12:41 15.10.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    9 31 Отговор
    Глупасти на търкалета.
    Укрите фактически воювют на руска земя и абсолютно нищо не губят. Тяхната задача е непрекъснато да демилитализират и дерусифицират руската армия и да кошмарят немогликите с Томахавки 😁👍

    Коментиран от #16

    12:41 15.10.2025

  • 13 Гражданската война е от 2014 г.

    40 1 Отговор
    Преди така наречената "руска инвазия" имаше изтребление от страна на киевските юдо-фашисти и укро-нацисти на руското население, вкл. стотици руски деца, в градовете Луганск и Донецк.

    Путин е виновен за това, че спря донецките въстаници да напреднат към Киев и да въстановят на поста му законния украински президент Виктор Янукович, свален от юдо-ционистите и укро-нацистите през февруари 2014 г.

    12:42 15.10.2025

  • 14 Напротив

    26 0 Отговор
    ситуацията се подобрява

    12:42 15.10.2025

  • 15 Зелено джудже

    23 1 Отговор
    Не е вярно, побеждавам и напредвам, пред портата на кремъл съм

    12:43 15.10.2025

  • 16 И МАЛКО НА

    16 0 Отговор

    До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":

    КЪЛБЕТА ---ДЕРЗАИ ГАРЛИК до последната курабиика

    Коментиран от #59

    12:43 15.10.2025

  • 17 наСИРСКИ съм

    18 3 Отговор
    Така се получава като лъжа че няколкото руски пробива по 1250 километровия фронт са джобове с обсадени руснаци.

    12:43 15.10.2025

  • 18 голем смех

    14 5 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    До момента в Украйна не е влязло оръжие произведено през този век.

    Коментиран от #27

    12:43 15.10.2025

  • 19 eва нo азовче

    20 1 Отговор
    Където са ни пратили там сме си останали. Добре че са руснаците да ни събират в чували..

    12:44 15.10.2025

  • 20 И Киев е Руски

    28 1 Отговор
    Украйна загуби 1500 квадратни километра територия за три летни месеца, но по някаква причина Путин винаги губи... Хм...

    12:44 15.10.2025

  • 21 ти па ся

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    ДА НЕ Е ЗА СЕФТЕ

    12:44 15.10.2025

  • 22 Ха ха ха,

    20 2 Отговор
    за мен ситуацията се подобри!И ще се подобрява с всеки следващ ден!

    12:45 15.10.2025

  • 23 404

    28 2 Отговор
    Те просто искат да ни заличат от лицето на земята. Точно така. Като всяка нацистка измет, която нито живее, нито оставя другите да живеят. Руската империя винаги е била интернационална по природа, но нейният фрагмент, бившата Украинска ССР, реши да унищожи традиционния интернационализъм и налага нацизъм. Такава държава, така да се каже, никога няма да съществува редом с Русия.

    Коментиран от #82

    12:46 15.10.2025

  • 24 Не "Ситуацията за Украйна се влоши"

    22 2 Отговор
    А се влоши за украинските нацисти!

    12:47 15.10.2025

  • 25 КЪДЕ ЛИ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    ВЪВ ВАЛХАЛА

    12:47 15.10.2025

  • 26 И Киев е Руски

    10 2 Отговор
    Факти:Независима руска медия: Много лоши новини за Путин

    12:48 15.10.2025

  • 27 име

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "голем смех":

    Не заблуждавай обществеността. Най-редовно влизат искандери, калибри, шахеди, герани, гербери и други нови модели, ракети и дронове които биват успешно прехващани от редовните пратки на пускови установки и радари за ПВО.

    Коментиран от #60

    12:49 15.10.2025

  • 28 "се влоши "

    9 0 Отговор
    От самосебе си "се влоши"....

    12:49 15.10.2025

  • 29 Нали, Марче

    15 0 Отговор
    Днес има стратегическо значение, утре като падне няма да има.

    12:49 15.10.2025

  • 30 Сега

    5 17 Отговор
    Копейките като превземат 2-3 села руснаците ще ни надуват 1 година посли главите колко е велика руската армия. Виж те като крякаха за Русия горе-долу се търпеше. Ама като почнаха да подкрепят аятоласите и хамасаджиите дето избиват хора вече ми дойде в повече.

    12:50 15.10.2025

  • 31 Здравей Мария

    16 1 Отговор
    Избягвай да пишеш истината за развоя на военните действия в Украйна защото ще влезеш в списъка на нацистите като враг и после......

    12:50 15.10.2025

  • 32 404

    13 1 Отговор
    Европейците осъзнаха, че са били промити мозъци: европейските чиновници имат само кражби и кръвопролития на ума си. Истинските цели на истерията с дроновете да разкрити

    12:51 15.10.2025

  • 33 Със Ситуацията в Украйна

    13 1 Отговор
    Всичко върви по план и това е радостно за българите

    12:52 15.10.2025

  • 34 Ще му помогне

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нено":

    Тома хока на върба в петък.

    12:52 15.10.2025

  • 35 АДЕ ВСИЧКОТО БАНДЕРАПЛАНКТОН

    12 2 Отговор
    Бързо на фронта начело с Тагаренко.

    12:52 15.10.2025

  • 36 Последния Софиянец

    4 13 Отговор
    А по тоя случай ще пуснат ли бензин в магучая, казаха ли от бункира!

    12:52 15.10.2025

  • 37 Облъчен

    18 0 Отговор
    Ааааа не вярвам. Русите нямат ракети, танкове, самолети а от вчера вече нямат и подводници. Тука го прочетох.

    12:52 15.10.2025

  • 38 Майна

    3 10 Отговор
    4та година превземат покровск ватите, чак аз се смея

    12:53 15.10.2025

  • 39 Той

    8 0 Отговор
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    12:54 15.10.2025

  • 40 Облъчен

    1 13 Отговор
    Но доббре, че е аятолаха да дава ракети, иначе братушките бяха заминали у канала при крайцеро

    12:55 15.10.2025

  • 41 Отец Спиридон

    13 0 Отговор
    Слава на Братушките !

    Коментиран от #47

    12:55 15.10.2025

  • 42 СЛЕД

    13 0 Отговор
    Провала на Азов в Мариупол, Авдеевка, Торецк и Ню Йорк (до 2021 се казва новгородско)
    , сега гледаме денацифицирането им в Покровск.

    12:56 15.10.2025

  • 43 болгарин..

    18 0 Отговор
    Бравос на кремля..вече след най голямото находище на литий в шевченское,сега и най голямото находище на мед в купянске-заминава за масква,слава на бандерскио зелен мухал,дето излъга урсулците че те ще бъдат техни.

    12:57 15.10.2025

  • 44 Картинката кърти

    5 1 Отговор
    Огън и жупел за укро антихриста!

    12:57 15.10.2025

  • 45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 9 Отговор
    11та тодина втарая боксува в донбас, а копейките гладни бълнуват за победи по бунищата‼️

    Коментиран от #54

    12:58 15.10.2025

  • 46 На теб

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Много ли е смешно?

    Коментиран от #51

    12:59 15.10.2025

  • 47 болгарин..

    1 5 Отговор

    До коментар #41 от "Отец Спиридон":

    Ще се славите с тях на кладбището заровени в тинята.

    12:59 15.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пиуууу

    11 0 Отговор
    Според Факти, укрите са пред Москва. Друго не чета.

    13:00 15.10.2025

  • 50 Ясно ни е ... ясно

    8 0 Отговор
    ситуацията на фронта дето била "сложна" сега вече се била и влошила ..... а не че писахме фейкове за украински успехи

    13:00 15.10.2025

  • 51 Зевс

    2 7 Отговор

    До коментар #46 от "На теб":

    Не ми пука за ватата, да ги загрузат до крак с копейките, важно е денги да обещава онаа пияната от пасьола!

    13:00 15.10.2025

  • 52 Бизнес инсайдър

    11 1 Отговор
    Най хубавото е че янките вместо редки земни елементи от Украйна ,ще получат само редки ..йнаа .

    13:01 15.10.2025

  • 53 Да питам бе

    14 0 Отговор
    До вчера писахте, че укрите си връщат позиции и избутват врага а днес ко стана?
    Успехите на Зеля, къде са? Перемогата как е? Крим нещо?

    13:02 15.10.2025

  • 54 КЕФИ МЕ

    10 0 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    НО ГЛЕДАМ ДЕИ БАИ ДЕИ --КАРТАТА НА УКР СЕ СВИВА ДАРЛИНГ

    13:02 15.10.2025

  • 55 стоян георгиев-πи4оka

    7 0 Отговор
    Уудрийй Вова ,да се пукат от безсилие ,мъка и злоба душите черни душмански !

    13:02 15.10.2025

  • 56 На теслата дръжката

    7 1 Отговор
    В Купянск вече няма цивилни. Да го почват с слънцепеците и градовете, а по цяла нощ ФАБ и атакуващи дронове. След няколко дни укрите ще го напуснат.

    13:03 15.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Каунь

    8 0 Отговор
    Аа, не може, не става така нагло да ни лъжете в очите.... Ние много добре сме осведомени, че украинците печелят войната, а руснаците свършиха танковете и ракетите и се разхождат с магарета и ползват лопати на фронта

    Коментиран от #84

    13:04 15.10.2025

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "И МАЛКО НА":

    Значи Русия правилно си връща земята,щом воюват на Руска земя.

    Коментиран от #63

    13:04 15.10.2025

  • 60 влизат

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "име":

    чушки

    13:06 15.10.2025

  • 61 А евакуация на Киев

    6 0 Отговор
    Кога? А?

    13:06 15.10.2025

  • 62 ДългоИме

    9 0 Отговор
    От три месеца и повече Купрянск е "утекъл в канала". Камъчето най-после беше "изплюто" от пропагандата!

    13:06 15.10.2025

  • 63 глупости

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това е българска земя. Дали сме им я под наем. Защото сме пичове. Или е случайност, че там живеят толкова много българи?

    Коментиран от #65, #73

    13:06 15.10.2025

  • 64 Ура другари

    2 7 Отговор
    Ей,такива новини ни трябват,другари!
    Копейки от вси страни...съвкуплявайте се!

    Коментиран от #80

    13:07 15.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Пенсионер 69 годишен

    11 1 Отговор
    Това за руските атакуващи магарета беше супер виц! Живях 7 години в Русия и не видях нито една каруца, кон или магаре! Каруците по пътищата започваха в Румъния. Царевица и магарешки каручки.

    13:09 15.10.2025

  • 67 Я пък тоя

    8 1 Отговор
    Е колко да се е влошила, Зеленски и Сирски постоянно се изказват, колко са добре и как мачкат.
    На кой да вярвам?

    13:12 15.10.2025

  • 68 Артилерист

    14 0 Отговор
    Цялата западна пропаганда за войната на запада срещу Русия чрез украинците е събрана в сентенцията: РУСИЯ СРАМНО НАСТЪПВА, А УКРАЙНА ГЕРОИЧНО ОТСТЪПВА! Каквото и конкретно да напиша за мощните масирани руски удари по цяла Украйна през последните вечери и нощи, изключеното електричество в почти всички големи градове, спрелите влакове и всякакво производство и прочие, ще доведе само до изтриване на коментара ми. Затова препрочитайте сентенцията, представяйте си какво наистина реално се случва и отмятайте всичката западна пропаганда настрана...

    13:13 15.10.2025

  • 69 Кеф, бате

    6 0 Отговор
    Праведната пропаганда се дави в септичната яма ама не потъва. Има още за ядене ха ха ха

    13:13 15.10.2025

  • 70 ДългоИме

    5 1 Отговор
    От три месеца и повече Купрянск е "утекъл в канала". Камъчето най-после беше "изплюто" от пропагандата!

    13:16 15.10.2025

  • 71 Ко речи?

    6 0 Отговор
    Всичко е по план, що ривете бе?

    13:16 15.10.2025

  • 72 Трол със сОпОл

    5 0 Отговор
    Ай стига уе! Не вярвам!! Мара каза, че побеждаваме. Що тъй уе?

    13:18 15.10.2025

  • 73 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "глупости":

    Нито един българин не живее вече том, благодарение на наркомана

    13:19 15.10.2025

  • 74 В нови дрехи

    4 1 Отговор
    Щом побеждават от утре викам за русите. Без туй центовете не стигат пък глада голям.

    13:19 15.10.2025

  • 75 хамсал

    3 1 Отговор
    Ако ТомахаФките не свършат работа Минитмън ли ще дадете на улавия Зельо? Как ви търпи само Вовата, ако пусне нуклеяра няма да е първия а втори след коФбоите!

    13:21 15.10.2025

  • 76 Кемал Харрис

    5 1 Отговор
    Нали Изпратийме томахавките ???!
    КвО сЪ УбъркЪ ???!

    Коментиран от #77

    13:26 15.10.2025

  • 77 ай ай ай

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Кемал Харрис":

    санувам ги тез томахафки. не ми дават да мигна. мигрена ша получа от тях.

    13:31 15.10.2025

  • 78 Москва потъна

    0 2 Отговор
    Помогнете на Украйна, разбийте руската фашистка армия.

    Коментиран от #79

    13:38 15.10.2025

  • 79 ЛИЛИ

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "Москва потъна":

    МИ ТЯ И ЕВРОПА ПОТЪНА АМА ТИ НЕ СЕ РАДВАШ ТОЛКОВА

    13:45 15.10.2025

  • 80 ЛИЛИ

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ура другари":

    СЪВОКУПЛЯВАМЕ СЕ БЕ ДРУГАРЮ, НИЕ НЕ СМЕ КАТО ЕВРО ПЕ ДА ЛИ ТЕ

    Коментиран от #83

    13:48 15.10.2025

  • 81 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Зилената нашмъркана марионетка с зеления мръсен потник

    Искам.... Искам...... Искам
    СпейсШатъли натоварени с атомни бомби

    13:49 15.10.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "ЛИЛИ":

    Само така Лили,то и президентите като Путин,Тръмп и Радев се съвакупляват и те даже са хора.Само за Макрон не сигурно как оправя дядо си.Пък може и дядо му да го оправя.

    13:58 15.10.2025

  • 84 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Каунь":

    Ама не е вярно,на руснаците и лопатите им даже свършили.Останали са само дръжките.

    14:02 15.10.2025

