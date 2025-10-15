Ситуацията за Украйна се влоши: наредиха евакуация на още населени места край Купянск

Украинските власти наредиха евакуацията на семейства с деца от още населени места в източната Харковска област заради "влошаващата се ситуация със сигурността" около град Купянск, където отдавна се водят сражения, предаде ДПА, съобщи БТА.
Областният управител Олег Синехубов каза днес, че евакуацията засяга 40 населени места и 409 семейства с 601 деца.
Купянск, който е почти напълно разрушен от руски атаки, има стратегическо значение заради местоположението си и това, че е важен транспортен възел. По-рано няколко населени места в околността бяха евакуирани, тъй като руските сили опитват да напреднат в западна посока.
Украинският президент Володимир Зеленски описа в края на септември ситуацията в купянския участък от фронта като "сложна".
Украйна се защитава от руската инвазия вече повече от три години и половина.
1 Майна
Няма такова нещо..
Там всичко е цветя и рози..
12:37 15.10.2025
2 Зевс
Коментиран от #25, #46
12:37 15.10.2025
3 Майна
12:38 15.10.2025
4 че тя КОГА
12:38 15.10.2025
5 Нено
Коментиран от #34
12:38 15.10.2025
6 Пан Зеленко
12:39 15.10.2025
7 име
Коментиран от #18
12:39 15.10.2025
8 000
12:40 15.10.2025
9 Вашето мнение
Коментиран от #21
12:40 15.10.2025
10 Бялджип
12:41 15.10.2025
11 Един
Руснаците свършиха пералните още лани, вече и микровълнови не им останаха и всеки ден я губят тая война по няколко пъти... Вие сия кво говорите въобще?
12:41 15.10.2025
12 Pyccкий Карлик
Укрите фактически воювют на руска земя и абсолютно нищо не губят. Тяхната задача е непрекъснато да демилитализират и дерусифицират руската армия и да кошмарят немогликите с Томахавки 😁👍
Коментиран от #16
12:41 15.10.2025
13 Гражданската война е от 2014 г.
Путин е виновен за това, че спря донецките въстаници да напреднат към Киев и да въстановят на поста му законния украински президент Виктор Янукович, свален от юдо-ционистите и укро-нацистите през февруари 2014 г.
12:42 15.10.2025
14 Напротив
12:42 15.10.2025
15 Зелено джудже
12:43 15.10.2025
16 И МАЛКО НА
До коментар #12 от "Pyccкий Карлик":КЪЛБЕТА ---ДЕРЗАИ ГАРЛИК до последната курабиика
Коментиран от #59
12:43 15.10.2025
17 наСИРСКИ съм
12:43 15.10.2025
18 голем смех
До коментар #7 от "име":До момента в Украйна не е влязло оръжие произведено през този век.
Коментиран от #27
12:43 15.10.2025
19 eва нo азовче
12:44 15.10.2025
20 И Киев е Руски
12:44 15.10.2025
21 ти па ся
До коментар #9 от "Вашето мнение":ДА НЕ Е ЗА СЕФТЕ
12:44 15.10.2025
22 Ха ха ха,
12:45 15.10.2025
23 404
Коментиран от #82
12:46 15.10.2025
24 Не "Ситуацията за Украйна се влоши"
12:47 15.10.2025
25 КЪДЕ ЛИ
До коментар #2 от "Зевс":ВЪВ ВАЛХАЛА
12:47 15.10.2025
26 И Киев е Руски
12:48 15.10.2025
27 име
До коментар #18 от "голем смех":Не заблуждавай обществеността. Най-редовно влизат искандери, калибри, шахеди, герани, гербери и други нови модели, ракети и дронове които биват успешно прехващани от редовните пратки на пускови установки и радари за ПВО.
Коментиран от #60
12:49 15.10.2025
28 "се влоши "
12:49 15.10.2025
29 Нали, Марче
12:49 15.10.2025
30 Сега
12:50 15.10.2025
31 Здравей Мария
12:50 15.10.2025
32 404
12:51 15.10.2025
33 Със Ситуацията в Украйна
12:52 15.10.2025
34 Ще му помогне
До коментар #5 от "Нено":Тома хока на върба в петък.
12:52 15.10.2025
35 АДЕ ВСИЧКОТО БАНДЕРАПЛАНКТОН
12:52 15.10.2025
36 Последния Софиянец
12:52 15.10.2025
37 Облъчен
12:52 15.10.2025
38 Майна
12:53 15.10.2025
39 Той
12:54 15.10.2025
40 Облъчен
12:55 15.10.2025
41 Отец Спиридон
Коментиран от #47
12:55 15.10.2025
42 СЛЕД
, сега гледаме денацифицирането им в Покровск.
12:56 15.10.2025
43 болгарин..
12:57 15.10.2025
44 Картинката кърти
12:57 15.10.2025
45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #54
12:58 15.10.2025
46 На теб
До коментар #2 от "Зевс":Много ли е смешно?
Коментиран от #51
12:59 15.10.2025
47 болгарин..
До коментар #41 от "Отец Спиридон":Ще се славите с тях на кладбището заровени в тинята.
12:59 15.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Пиуууу
13:00 15.10.2025
50 Ясно ни е ... ясно
13:00 15.10.2025
51 Зевс
До коментар #46 от "На теб":Не ми пука за ватата, да ги загрузат до крак с копейките, важно е денги да обещава онаа пияната от пасьола!
13:00 15.10.2025
52 Бизнес инсайдър
13:01 15.10.2025
53 Да питам бе
Успехите на Зеля, къде са? Перемогата как е? Крим нещо?
13:02 15.10.2025
54 КЕФИ МЕ
До коментар #45 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":НО ГЛЕДАМ ДЕИ БАИ ДЕИ --КАРТАТА НА УКР СЕ СВИВА ДАРЛИНГ
13:02 15.10.2025
55 стоян георгиев-πи4оka
13:02 15.10.2025
56 На теслата дръжката
13:03 15.10.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Каунь
Коментиран от #84
13:04 15.10.2025
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "И МАЛКО НА":Значи Русия правилно си връща земята,щом воюват на Руска земя.
Коментиран от #63
13:04 15.10.2025
60 влизат
До коментар #27 от "име":чушки
13:06 15.10.2025
61 А евакуация на Киев
13:06 15.10.2025
62 ДългоИме
13:06 15.10.2025
63 глупости
До коментар #59 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това е българска земя. Дали сме им я под наем. Защото сме пичове. Или е случайност, че там живеят толкова много българи?
Коментиран от #65, #73
13:06 15.10.2025
64 Ура другари
Копейки от вси страни...съвкуплявайте се!
Коментиран от #80
13:07 15.10.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Пенсионер 69 годишен
13:09 15.10.2025
67 Я пък тоя
На кой да вярвам?
13:12 15.10.2025
68 Артилерист
13:13 15.10.2025
69 Кеф, бате
13:13 15.10.2025
70 ДългоИме
13:16 15.10.2025
71 Ко речи?
13:16 15.10.2025
72 Трол със сОпОл
13:18 15.10.2025
73 Ха ХаХа
До коментар #63 от "глупости":Нито един българин не живее вече том, благодарение на наркомана
13:19 15.10.2025
74 В нови дрехи
13:19 15.10.2025
75 хамсал
13:21 15.10.2025
76 Кемал Харрис
КвО сЪ УбъркЪ ???!
Коментиран от #77
13:26 15.10.2025
77 ай ай ай
До коментар #76 от "Кемал Харрис":санувам ги тез томахафки. не ми дават да мигна. мигрена ша получа от тях.
13:31 15.10.2025
78 Москва потъна
Коментиран от #79
13:38 15.10.2025
79 ЛИЛИ
До коментар #78 от "Москва потъна":МИ ТЯ И ЕВРОПА ПОТЪНА АМА ТИ НЕ СЕ РАДВАШ ТОЛКОВА
13:45 15.10.2025
80 ЛИЛИ
До коментар #64 от "Ура другари":СЪВОКУПЛЯВАМЕ СЕ БЕ ДРУГАРЮ, НИЕ НЕ СМЕ КАТО ЕВРО ПЕ ДА ЛИ ТЕ
Коментиран от #83
13:48 15.10.2025
81 Хи хи хи
Искам.... Искам...... Искам
СпейсШатъли натоварени с атомни бомби
13:49 15.10.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Моряка
До коментар #80 от "ЛИЛИ":Само така Лили,то и президентите като Путин,Тръмп и Радев се съвакупляват и те даже са хора.Само за Макрон не сигурно как оправя дядо си.Пък може и дядо му да го оправя.
13:58 15.10.2025
84 Моряка
До коментар #58 от "Каунь":Ама не е вярно,на руснаците и лопатите им даже свършили.Останали са само дръжките.
14:02 15.10.2025