ISW: Кремъл продължава да прикрива военни действия зад стари пропагандни рамки

През последните две седмици руските войски са извършили три настъпления в ключови райони на Донецка област, което отбелязва промяна в начина, по който Москва използва бронетанковата си техника в Украйна. Според Института за изследване на войната (ISW), след края на 2024 г. руските сили почти напълно са преустановили мащабните механизирани атаки, като през 2025 г. са осъществили едва няколко подобни операции - последната от тях през април, предава БТА.

През първите девет месеца на 2025 г. руската армия е разчитала основно на малки пехотни подразделения, вместо на механизирани настъпления. В последните седмици обаче се наблюдава активизация именно в приоритетните тактически направления Константиновка–Дружковка и Доброполе в Донецка област.

Украински източници съобщават, че при една от атаките руските сили са използвали 35 танка и бронирани машини, както и неопределен брой мотоциклети. В отговор украинските защитници са повредили или унищожили три танка, 16 бронирани машини и 41 мотоциклета.

Военни източници в Украйна отбелязват, че през есента на 2025 г. руските сили са се възползвали от дъждовното време, което затруднява използването на украински дронове.

Продължаваща идеологическа и политическа агресия на Кремъл

Паралелно с военните действия, Кремъл продължава да оправдава своите намеси в бивши съветски републики с претекста за „защита на рускоезичните“. На 14 октомври председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин заяви, че властите в Латвия „преследват“ рускоезичните граждани и че Русия трябва да защитава своите „сънародници“ в балтийските държави.

Лидерът на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) и депутат Леонид Слуцки също подчерта, че руснаците в Латвия са част от т.нар. „Руски свят“ - идеологическа концепция, която президентът Владимир Путин определя като обхващаща всички територии и народи, свързани исторически, културно или духовно с Русия.

Москва използва тази рамка, за да оправдае военните си интервенции в Молдова, Грузия и Украйна - и вероятно ще я използва и при евентуална бъдеща конфронтация с НАТО.

Кремъл остава непреклонен относно войната в Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 14 октомври, че Русия формално е готова за мирно уреждане на конфликта, но продължава бойните действия „поради липса на алтернатива“. Той подчерта, че Москва ще отстоява интересите си „по един или друг начин“ и ще постигне своите военни цели - включително демилитаризацията на Украйна, смяна на нейното правителство с проруска администрация и гаранции, че страната няма да се присъедини към НАТО или други съюзи.

Изявленията на Песков следват утвърдения модел в кремълската реторика: Русия ще реализира своите цели както с военни, така и с дипломатически средства, в зависимост от обстоятелствата.