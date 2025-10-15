ISW: Кремъл продължава да прикрива военни действия зад стари пропагандни рамки

През последните две седмици руските войски са извършили три настъпления в ключови райони на Донецка област, което отбелязва промяна в начина, по който Москва използва бронетанковата си техника в Украйна. Според Института за изследване на войната (ISW), след края на 2024 г. руските сили почти напълно са преустановили мащабните механизирани атаки, като през 2025 г. са осъществили едва няколко подобни операции - последната от тях през април, предава БТА.
През първите девет месеца на 2025 г. руската армия е разчитала основно на малки пехотни подразделения, вместо на механизирани настъпления. В последните седмици обаче се наблюдава активизация именно в приоритетните тактически направления Константиновка–Дружковка и Доброполе в Донецка област.
Украински източници съобщават, че при една от атаките руските сили са използвали 35 танка и бронирани машини, както и неопределен брой мотоциклети. В отговор украинските защитници са повредили или унищожили три танка, 16 бронирани машини и 41 мотоциклета.
Военни източници в Украйна отбелязват, че през есента на 2025 г. руските сили са се възползвали от дъждовното време, което затруднява използването на украински дронове.
Продължаваща идеологическа и политическа агресия на Кремъл
Паралелно с военните действия, Кремъл продължава да оправдава своите намеси в бивши съветски републики с претекста за „защита на рускоезичните“. На 14 октомври председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин заяви, че властите в Латвия „преследват“ рускоезичните граждани и че Русия трябва да защитава своите „сънародници“ в балтийските държави.
Лидерът на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР) и депутат Леонид Слуцки също подчерта, че руснаците в Латвия са част от т.нар. „Руски свят“ - идеологическа концепция, която президентът Владимир Путин определя като обхващаща всички територии и народи, свързани исторически, културно или духовно с Русия.
Москва използва тази рамка, за да оправдае военните си интервенции в Молдова, Грузия и Украйна - и вероятно ще я използва и при евентуална бъдеща конфронтация с НАТО.
Кремъл остава непреклонен относно войната в Украйна
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 14 октомври, че Русия формално е готова за мирно уреждане на конфликта, но продължава бойните действия „поради липса на алтернатива“. Той подчерта, че Москва ще отстоява интересите си „по един или друг начин“ и ще постигне своите военни цели - включително демилитаризацията на Украйна, смяна на нейното правителство с проруска администрация и гаранции, че страната няма да се присъедини към НАТО или други съюзи.
Изявленията на Песков следват утвърдения модел в кремълската реторика: Русия ще реализира своите цели както с военни, така и с дипломатически средства, в зависимост от обстоятелствата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
ISW :
- Кремъл разкри цялата военна несъстоятелност на НАТО !!! Моля ви господин Путин , бийте ни , но спрете да ни излагате !
09:28 15.10.2025
2 флип
09:28 15.10.2025
3 бай Бай
09:33 15.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Каква ирония само!!!
Коментиран от #7
09:38 15.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Pyccкий Карлик
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":"...Русия се превърна в погребалната команда..."
Достоевски и 1млн мъртви руснаци те аплодират прави ))
Коментиран от #9, #16
09:43 15.10.2025
8 Я пък тоя
09:44 15.10.2025
9 Украйна
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":Е гробище..3 000 000убити и 300000 дезертирали в Русия
09:47 15.10.2025
10 Я пък тоя
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":Не пожелавай нещо, ако не знаеш какъв ще е края.
Ако убият Путин и остане онова пиянде, Пасков- Пусков, а бе знаеш го,ще изтреля ядрените ракети, на него акъл не му трябва.
Коментиран от #13
09:48 15.10.2025
11 мошЕто
Коментиран от #17
09:51 15.10.2025
12 село мое ,
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":Докъде си се довело ....Какви убийства те гонят ,бе , мой , по никое време ?!
09:53 15.10.2025
13 Pyccкий Карлик
До коментар #10 от "Я пък тоя":Тази самоубийствена война е Путинска лудост.
Колко още милиона трябва да умрат за да го разберите и след десет години да почнете да плюете ненормалника ?
Коментиран от #15, #18, #21
09:53 15.10.2025
14 Ъъъъъъъъ
Зеления иска €2млд от Урсула, защото според CNN, при последните си атаки срещу енергийни съоръжения, Русия е използвала над 50 ракети и над 900 дрона. Само в Одеска област 240 000 домакинства са останали без ток, а в Киев - над 800 000.
„За съжаление, има значителни щети по енергийната инфраструктура“, заяви премиерът Юлия Свириденко.
Според министъра на енергетиката Светлана Гринчук, Украйна ще бъде принудена да увеличи вноса си на газ с 30 процента, а това става с пари. Ще трябва да се доставят над четири милиарда кубически метра газ. Киев вече преговарял с европейските си партньори за допълнителни заеми, но са обещани средства в размер на само 800 милиона евро.
09:55 15.10.2025
15 карличето ,
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Не те слуша главата , взимай мерки , докато не е станало късно !
09:56 15.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 минувача
До коментар #11 от "мошЕто":Зеленият друго си не може - знае само дай-дай и ....дотам . А се готвел за мир , клоуна ...
09:57 15.10.2025
18 Я пък тоя
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Тая война я започна запада, но явно не сте го разбрал.
А и аз намам желание да Ви обяснявам.
Коментиран от #19, #20
09:58 15.10.2025
19 мошЕто
До коментар #18 от "Я пък тоя":Няма нужда от обяснения , няма да ги разбере по понятни за нас причини .
10:03 15.10.2025
20 Pyccкий Карлик
До коментар #18 от "Я пък тоя":"...Тая война я започна запада..."
24 февруари 2022г, 4 часа сутринта хитлеристка Русия навлиза в Украйна. В бузумната си война "срещу" Запада Русия избива собствения си народ - досега има-няма 1 млн души. Утре ще стори същото и Белорус когато режима на Лукашенко падне. Нито един западен войник не е загинал в тази война !!! С кого воюва Русия, обясни ни ?
Коментиран от #22, #23
10:07 15.10.2025
21 Хахахаха
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Името ти е Руский,бащиното ти е Карлик а как ти е фамилията.
10:14 15.10.2025
22 Абе
До коментар #20 от "Pyccкий Карлик":на тебе и да ти се обяснява кой започна първи няма да разбереш с това пипе като на амеба.
10:17 15.10.2025
23 хикочко..
До коментар #20 от "Pyccкий Карлик":Дуземнио бгбандерски джуджак..си е сменил ника-що му писна да го бъзикат че е фен на зеления мухал
10:23 15.10.2025
24 Хаха
10:24 15.10.2025