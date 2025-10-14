Заплахата Русия: предупреждения на спецслужбите в Германия

В Германия все по-открито се говори за заплахите за сигурността, на първо място от страна на Русия. В понеделник в Бундестага ръководителите на Федералната разузнавателна служба (външното разузнаване), на Федералната служба за защита на Конституцията (вътрешното разузнаване) и на Военното контраразузнаване (MAD) в продължение на три часа отговаряха на въпросите на депутати от Комисията за контрол на дейността на спецслужбите.

Какви са целите на Русия в Европа?

Разбираемо политиците проявиха най-голям интерес към Русия. В анализа си Мартин Йегер, президент на BND и доскорошен посланик на Германия в Украйна, отбеляза, че като цяло в съвременния свят "границата между войната и мира се размива все повече" и че Русия, водейки война срещу Украйна, и досега не я е обявила официално - в смисъла на международното право.

Тази особеност има значение и за Германия, смята ръководителят на външното разузнаване. „Русия крие своите намерения, а всъщност иска да провери какви са нашите граници (на допустимото – б. ред.). В Европа в най-добрия случай цари леден мир, който на места може във всеки момент да прерасне в гореща конфронтация. Трябва да се готвим за по-нататъшно изостряне на ситуацията.“

Според Йегер целите на Москва са подкопаването на НАТО, дестабилизацията на демокрацията в Европа и разколът в обществото. Неговото мнение е, че Москва разчита на „реалния шанс да разшири своята сфера на влияние на Запад и да постави много по-силната в икономически план Европа в зависимост от Русия“. „За да достигне тази цел, ако се наложи, Русия няма да се поколебае да встъпи в пряка военна конфронтация с НАТО“, уверява Йегер. Методите на Москва не са нови, новото е това, че диверсиите, шпионажът, дезинформацията и поръчковите убийства зачестяват все повече.

Външното разузнаване ще поеме "по-високи рискове"

Новият президент на Федералната разузнавателна служба косвено разкритикува тези, които мислят, че Германия има време да се подготви. „Не можем да си позволим да се отпуснем, изхождайки от това, че вероятното нападение на Русия не може да се очаква по-рано от 2029 година. Огънят вече е открит“, каза Йегер, имайки предвид датата, назовавана нееднократно от федералния министър на отбраната Борис Писториус.

По неговите думи, външното разузнаване на Германия отговаря на предизвикателството, включително засилвайки оперативното си направление. Йегер заяви, че под негово ръководство службата ще „рискува повече“, но не даде подробности. "Ще трябва да се противопоставим на нашите противници там, където ще бъде необходимо", подчерта Йегер. В тази връзка той очаква пълномощията на неговото ведомство да бъдат разширени, а съответният законопроект вече е внесен в Бундестага.

Русия се опитва да вербува военни

На нов закон се надява и ръководителката на Военното контраразузнаване Мартина Розенберг – ведомство, за което до момента закон не е имало.

Разширяването на пълномощията е необходимо и за извършването на проследявания извън пределите на Германия, например в Литва, където Бундесверът създава танкова бригада. За защита на дислоцираните там германски военнослужещи от опити да бъдат вербувани, на първо място от съседна Русия, в Литва ще бъде разкрито представителство на Военното контраразузнаване. По думите на Розенберг, опитите за вербовки на германски военни, които имат роднински връзки в Русия, са зачестили.

Информационна кампания срещу "еднократните агенти"

Противодействието на вербовката на граждански лица е задача на Федералната служба за защита на Конституцията, която отскоро се ръководи от Синан Селен. Той разказа в Бундестага за опитите на Русия да вербува за диверсии, например в транспорта, т.нар. "еднократни агенти" - обикновени граждани, които не са свързани със спецслужбите. По думите на Селен, тази вербовка се извършва сред "недоволните" в социалните мрежи, например противници на военната подкрепа на Германия за Украйна.

В тази връзка ведомството на Селен наскоро е започнало информационна кампания. Шефът на службата смята, че "в ранен стадий" успехът е възможен, т.е. хората могат да се откажат от по-нататъшните си контакти с руските спецслужби.

Пред депутатите и тримата ръководители на спецслужби в Германия бяха единодушни, че ситуацията със заплахите за сигурността на Германия може да се влоши, включително заради развитието на новите технологии, на първо място дроновете и изкуствения интелект.

Автор: Роман Гончаренко