Кървави сблъсъци между Афганистан и Пакистан: над 12 цивилни убити

Повече от 12 цивилни са загинали при нови сблъсъци между афганистански и пакистански сили в сряда, съобщиха представители на талибаните, цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.

Конфликтът избухна, след като Исламабад настоя талибанската администрация да вземе мерки срещу бойци, извършващи атаки на пакистанска територия, като според Пакистан те използват убежища в Афганистан. Талибаните категорично отричат подобно присъствие.

„Рано тази сутрин пакистанските сили започнаха атаки… повече от 12 цивилни бяха убити, а над 100 други - ранени“, заяви говорителят на талибаните Забихула Муджахид в платформата X.

От страна на талибаните бе съобщено, че са убили „много пакистански войници“, превзели постове и военни центрове, конфискували оръжие и техника, както и че са „унищожили“ част от военните съоръжения.

Пакистан от своя страна обвини талибаните за нападението. Регионалният администратор на окръг Чаман, Хабиб Улах Бангулзай, потвърди пред „Ройтерс“, че талибански сили са атакували пакистански граничен пост, като сраженията са продължили около пет часа. Той заяви, че пакистанските сили са „отблъснали атаката“ и че четирима цивилни са били ранени на тяхна територия.

Ескалация и международна реакция

Макар по 2600-километровата граница между Афганистан и Пакистан често да избухват сблъсъци, тези боеве са най-тежките от завземането на властта от талибаните в Кабул през 2021 г. След инцидента няколко гранични пункта бяха затворени, което блокира десетки товарни камиони и спря търговския обмен.

Пакистан е сред основните източници на храни и стоки за лишения от излаз на море Афганистан, което прави блокирането на границата особено чувствително.

Международната общност реагира с безпокойство. Китай призова двете страни да защитят гражданите и инвестициите си, Русия апелира за сдържаност, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да посредничи за прекратяване на конфликта.

Политически контекст и регионално напрежение

Ескалацията съвпадна с посещението на афганистанския външен министър на талибаните Амир Хан Мутаки в Индия - дългогодишен съперник на Пакистан. По време на визитата двете страни постигнаха съгласие за възстановяване на дипломатическите отношения: Ню Делхи планира да отвори отново посолството си в Кабул, а талибаните ще изпратят свои дипломати в Индия.