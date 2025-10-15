Германия инвестира 10 милиарда евро в дронове и настоява за реформа в банковия сектор

Германия планира да вложи 10 милиарда евро през следващите години в различни видове дронове. Това обяви министърът на отбраната Борис Писториус по време на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Писториус уточни, че страната ще предложи да поеме водеща роля в изграждането на европейския противовъздушен щит и ще увеличи участието си в охраната на въздушното пространство. Говорител на министерството допълни, че от декември до март Германия ще разположи два изтребителя Eurofighter в полския град Малборк.

Междувременно стана ясно, че германският канцлер Фридрих Мерц ще настоява за облекчаване на регулациите в банковия сектор на Европа - пореден опит да се стимулира растежът на най-голямата икономика на континента.

Финансовата индустрия в Германия от години изразява недоволство от тежестта на регулаторните изисквания, които според нея водят до загуба на пазарни позиции за европейските банки в сравнение с тези извън ЕС. Мерц планира да повдигне въпроса пред своите социалдемократически коалиционни партньори, както и пред други европейски правителства.

В значителна степен банковото регулиране в Европа се определя на ниво Европейски съюз. В момента Брюксел обсъжда дали да последва подхода на администрацията на Доналд Тръмп за отмяна на някои правила, въведени след финансовата криза от 2008–2009 г. Според критици прекомерната регулация възпрепятства инвестициите, повишава разходите и забавя икономическия растеж.

Мерц признава, че увеличените капиталови буфери и резерви на банките са укрепили финансовата стабилност, но предупреждава, че тези мерки са нанесли сериозни щети на германската икономика.

„Банките са твърде силно регулирани“, заяви той.

Канцлерът изрази опасения, че европейските банки губят позиции спрямо американските си конкуренти – тенденция, която може да се задълбочи при продължаване на бизнес-ориентираната политика на Тръмп. Германските финансови институции се надяват, че министрите на финансите в ЕС ще поискат от Европейската комисия да преразгледа конкурентоспособността на сектора и да предложи конкретни реформи.

Германия остава единствената водеща икономика от Г-7, която е отбелязала спад през последните две години. Прогнозите сочат, че тази година страната ще постигне едва минимален растеж.