Враг пред портите на Русия! Бундесверът ще разположи изтребители в Полша за защита на източния фланг на НАТО

15 Октомври, 2025 15:56

НАТО стартира нова мисия през септември, за да защити по-добре въздушното пространство на източноевропейските си членове след поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия

Враг пред портите на Русия! Бундесверът ще разположи изтребители в Полша за защита на източния фланг на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия ще разположи свои изтребители "Юрофайтър" в полската военна база в Малборк, за да защити по-добре източните членове на НАТО, обяви германският министър на отбраната Борис Писториус, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ще допринесем за защитата на източния фланг с патрулни полети", заяви Писториус в кулоарите на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел.

"Това ни прави още по-активни, присъстващи и видими на източната граница на алианса", добави той.

НАТО стартира нова мисия през септември, за да защити по-добре въздушното пространство на източноевропейските си членове след поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия.

Изтребителите ще увеличат приноса на Германия към мисията, наречена "Източен страж"

"Когато (руският президент Владимир) Путин тества нашите граници, било то в Полша, Естония или другаде, ние реагираме решително, бързо и ефективно", заяви Писториус.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    40 12 Отговор
    ,,Западните (((елити))) искат да подтикнат Русия да започне Трета световна война, защото го виждат като единствения начин да се измъкнат от бъркотията, която са създали. Русия няма интерес да започва Трета световна война, тя предпочита да отлага, докато Западът бъде унищожен от ентропията, която причиняват нейните (((елити))). Отнема много повече време, но когато свърши, определено е свършило. Бих направил същото, ако бях Путин".

    Коментиран от #8

    15:57 15.10.2025

  • 2 Прасе ръпа тиква

    25 11 Отговор
    Натуту се напъва да си купи памперси

    15:58 15.10.2025

  • 3 Епа

    24 8 Отговор
    Орешници в Куба и Венецуела

    Коментиран от #36

    16:00 15.10.2025

  • 4 Жико

    14 8 Отговор
    А язе ще разположа рунтавия в натото

    16:00 15.10.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    15 17 Отговор
    Ров, колци и бодлива тел е предостатъчно манголците да си стоят в Рассията 👍

    16:01 15.10.2025

  • 6 Пич

    22 11 Отговор
    Същата работа като преди , но много зле преценена !!! САЩ отново ще ползват тъпите европейци за война срещу Русия ! Европейците са си още толкова тъпи като при другите две войни. Но САЩ този път са много зле преценили , защото вече не са недосегаеми !!!

    16:01 15.10.2025

  • 7 Мдаа

    21 9 Отговор
    Кой вече ти брои изтребитела за оръжие...-отживелица!!! Зачение вече имат ракети и дронове-най-вече хиперзвуковите, такива, каквито НАТО няма нито една...

    Коментиран от #33

    16:02 15.10.2025

  • 8 честен ционист

    12 20 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    НАТО-РФ не е световна война, както и член 5 от учредителния договор е само едно добро пожелание.

    Коментиран от #17

    16:02 15.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 6 Отговор
    ПО ПЕЙКИ, бълбукат ви❗
    Нито става дума за ФЛАНГ, а за ФРОНТ❗
    Нито за Източно Европейци❗

    Коментиран от #15

    16:03 15.10.2025

  • 10 Да разбираме че

    15 8 Отговор
    портите на Русия са някъде в Полша а?

    16:05 15.10.2025

  • 11 Ганя Путинофила

    13 13 Отговор
    Само аз, като дрът русофил не разбирам, че Маскалия утече у каналя!

    16:05 15.10.2025

  • 12 си дзън

    13 5 Отговор
    Русия включи новият Су-61ГЗ.

    16:05 15.10.2025

  • 13 Рускините от Елените

    10 10 Отговор
    се редят на опашка пред Кметство Несебър за държавни помощи!

    16:06 15.10.2025

  • 14 Германия да си плаща

    13 5 Отговор
    и да се оправя

    16:07 15.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 10 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ЗАПАДНалИЯТ свят има лоши спомени от
    Източния фронт и затова сега го нарича фланг❗
    ЗАПАДНалИЯТ свят има лоши спомени от
    9.5. и затова го нарече Ден на Европа❗
    ЗАПАДНалИЯТ свят много добре знае, че Източна Европа не му принадлежи, затова нарече Централна Европа Източна- уж вече не е в Русия❗

    16:08 15.10.2025

  • 16 министър на отбраната Борис Писториус

    9 7 Отговор
    Щял да фалира Германия ...предаде ДПА, цитирана от БТА.

    16:08 15.10.2025

  • 17 Ганчо

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Неприятно е, нали? Надушат ли те че си боклук, и всички после стрелят по теб, като по крастава собака.

    16:10 15.10.2025

  • 18 Жална им майка

    9 5 Отговор
    На полските трактористи

    16:11 15.10.2025

  • 19 Другари

    10 2 Отговор
    Нали знаете втората световна. Въпреки договора Рибентроп Молотов германците започнаха войната против Русия. Сега под формата на натовци се гласят за нова война с Русия. Е те това е демокрацията. А да не ви казвам за дванадесетата планета от Зекария Ситчин и дванадесетте звезди на Европейското знаме.

    Коментиран от #63

    16:11 15.10.2025

  • 20 нннн

    13 4 Отговор
    Защо й е на Русия Европа със 72-та пола и почерняла от десетки милиони мигранти? НО европейските ястреби дърпат мечката за опашката и може да направят белята. Лошото е, че и нашите проскубани кокошки кудкудякат гръмогласно.

    16:12 15.10.2025

  • 21 Сатана Z

    8 4 Отговор
    За такива като НАТО клон Германия народът е казал:
    " Умрял кон не рита"

    16:12 15.10.2025

  • 22 А полска ли е

    5 4 Отговор
    военната база в Малборк ? Не е ли и българска ? А?

    16:13 15.10.2025

  • 23 Уфф

    8 4 Отговор
    Тези нацисти са побеснели. Явно паметта им е къса.

    16:14 15.10.2025

  • 24 Тия плащат НАТО?

    3 6 Отговор
    Руски самолет изпусна бомба над град Енгелс в Русия

    В Енгелс се намира руско военно летище, което е основната база на руската стратегическа авиация.


    Руски бомбардировач изпусна фугасна авиационна бомба (ФАБ) над Енгелс в Саратовска област на Русия, съобщи руската медия „Астра“ с позоваване на източник от министерството на извънредните ситуации на страната агресор.

    „На 12 октомври авиационна бомба (ФАБ-500) е била пусната случайно от руски самолет в полето близо до село Квасниковка (част от град Енгелс)“, посочва „Астра“. Министерството твърди, че бомбата не е експлодирала и няма пострадали.

    16:14 15.10.2025

  • 25 Лопата Орешник

    8 4 Отговор
    Като пишете за враг пред портите на баба Мецана, моля проверете какви неща ги сполетя предходния враг пред портите! И изобщо, като продължават да се събират враговете пред портата, да няма после Мяу? Щото братята бавно , бавно запрягат и страшно бързо пристигат! Тъй че махнете се от вратника по добре!

    16:14 15.10.2025

  • 26 Папуц

    5 4 Отговор
    Добре де, те сега нямат ли поляците натовска авиация?
    Или сегашните им пилоти, след среща със су-шките, и се пенсионират по болест?
    А на нас ни казват, че натовски самолети ще ни пазят!!!
    То добре че дядя Вова не ни брои за живи, че иначе!!!

    16:14 15.10.2025

  • 27 Руснаков

    6 5 Отговор
    Германците са сила,не се заблуждавайте.Това че до скоро бяха пацифисти да не заблуждава някой....

    Коментиран от #43

    16:15 15.10.2025

  • 28 Дед Мароз

    8 5 Отговор
    Измислих те го ЕЙ. Швабите търсят реванш 80 години. НАТО затова го измислиха за да се приближават с гръб към Русия с предтекст, че защитават някого и в даден момент да се обърнат с лице пред портите. Но не им стиска защото носят гените на победените и страха е в тях. Този страх че носят в гените си и потомците на краварите.

    16:15 15.10.2025

  • 29 Факт

    5 5 Отговор
    И пак знамето в Берлин, но ако го има

    16:15 15.10.2025

  • 30 404

    8 4 Отговор
    Бандера-Съдбата на идола на украинския нацизъм отразява самата същност на тази идеология като огледало. Екзекутор, който дори не разбира напълно идеологията, която твърди, че споделя, той служи на един господар след друг, който не го смята за човек. Единствената цел в живота на този екзекутор е да избива и убива не само врагове, но и собствените си съседи на собствената си земя. И след като го използват, стопаните изоставят кучетата си на произвола на съдбата.

    Същата съдба очаква украинския нацизъм като цяло

    16:15 15.10.2025

  • 31 Още ли пишем фейка за

    7 3 Отговор
    поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия ? Няма лечение за гърбавият верно ....

    16:16 15.10.2025

  • 32 Хм...

    7 1 Отговор
    Абе накрая пак ще има пълномащабна и непредизвикана агресия и някой със сълзи на очите ще скимти жалостиво по телевизията "а нас зашто?" и ще търси помощ от "татенцето" отвъд големия, красив океан.

    16:17 15.10.2025

  • 33 Ъхъ

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мдаа":

    Никой не казва КОЛКО изтребители! Аз обаче знам- два броя!

    Коментиран от #40

    16:18 15.10.2025

  • 34 Съвсем скоро

    6 2 Отговор
    въздушното пространство на източноевропейските държави ще бъде затворено за гражданската авиация...

    16:18 15.10.2025

  • 35 665

    5 0 Отговор
    Става въпрос за 2 (два) изтребителя , но хибридчиците ви пускат заглавие да кликате и пенявите .

    16:19 15.10.2025

  • 36 Що бе?

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Епа":

    Разполагането на немски войски в Полша вече сме го гледали и знаем, как завършва!😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    16:20 15.10.2025

  • 37 германският министър на отбраната

    7 0 Отговор
    Ли трябва да го обявява или полският? А? Или говорим за окупация?

    16:20 15.10.2025

  • 38 Баш Балък

    7 1 Отговор
    Смешници, сами си скалъпиха истерия, ся пък ще патрулират. Искат да победят Кремъл като ги уморят от смях.

    16:22 15.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ъхъ":

    С тия два изтребитела да плашат гаргите...Явно поляците трябва да пият Ред Бул и да ядът боб. Едното ще им даде крила а пък другото реактивна тяга...

    16:24 15.10.2025

  • 41 Пръча

    6 3 Отговор
    Два пъти ни "защитават" проклетите германци,не ми се мисли след третия какво ще стане.

    Коментиран от #45

    16:25 15.10.2025

  • 42 Германия заявявала

    7 1 Отговор
    Че била "Враг пред портите на Русия"...... А Русия никога подобно нещо не е заявявала за която и да е държава от ЕС....Извода е ясен нали?

    16:25 15.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Пак ли ще забиват

    6 3 Отговор
    Немското знаме във Полша тея нацисти а?

    Коментиран от #46

    16:28 15.10.2025

  • 45 Ветеран от Протеста

    6 5 Отговор

    До коментар #41 от "Пръча":

    Видяхме какво стана като те окупираха и пазиха Руснаци за половин век...още половин век не можем се оправи от тях!!!

    16:33 15.10.2025

  • 46 Само луд

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "Пак ли ще забиват":

    би си помислил,че руските Нацисти ще нападнат Европа след Украйна.....Нали така бе,Копейки ?!!

    16:35 15.10.2025

  • 47 Иван

    2 3 Отговор
    Враг ама пред шортите - с дyп$т0 немско щръкнало…

    16:45 15.10.2025

  • 48 Писториус

    3 4 Отговор
    Никога не е бил у ред.

    16:46 15.10.2025

  • 49 Ква "мисията" бре

    4 1 Отговор
    Тва да не са мисионери

    16:47 15.10.2025

  • 50 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор
    В замяна Вермахта ще получи ядрена бомба върху купола на Райхстага.

    16:48 15.10.2025

  • 51 Бундесверът ще разположи изтребители

    3 3 Отговор
    В базата "Бандера"......

    16:49 15.10.2025

  • 52 УдоМача

    1 2 Отговор
    А врагът, както е показала историята се гони до Берлин, тъй че всичко е 6!

    16:49 15.10.2025

  • 53 Тракиец 🇺🇦

    4 2 Отговор
    Само пълно унищожение на рашистан и всички комунисти под ножа ще оправи света и Европа...пълно унищожение и на евреите англичаните същисаните от сащ френските отре+оки и всичката руска гнилоч.. АДОЛФ ХИТЛЕР И НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА НАД ВСИЧКО ..ЗИ ХАЙЛ !!!

    16:49 15.10.2025

  • 54 Тракиец 🇺🇦

    4 1 Отговор
    Свастика над Кремъл Лондон Париж Вашингтон Йерусалим и над целия свят..ТРЕТИЯТ ХИЛЯДОЛЕТЕН РАЙХ ЗАПОЧВА..ВСИЧКИ КОМУНИСТИ ИЗНАСИЛЕНИ И С ПРОБИТИ ЧЕРЕПИ .... АДОЛФ ХИТЛЕР НАД ВСИЧКО

    16:52 15.10.2025

  • 55 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    2 1 Отговор
    Нема да ги жалим я.

    16:53 15.10.2025

  • 56 Леле майко

    2 1 Отговор
    Гермсния искала да се види на източната граница на алианса....

    16:53 15.10.2025

  • 57 Херман

    2 0 Отговор
    Докато това варварско гнездо не бъде унищожено мир няма да има.

    16:53 15.10.2025

  • 58 А ние какво сме

    2 0 Отговор
    стартирали през септември ? Погром след погром на всякъде и във всичко?

    16:56 15.10.2025

  • 59 Генерал Патън... през....

    4 1 Отговор
    ВСВ победихме грешния враг, сега да не се допусне отново същата грешка, варварите трябва да бъдат унищожени за доброто на цялото човечество.

    16:58 15.10.2025

  • 60 Ааааа не, стига толкова

    2 0 Отговор
    После САЩ пак ще бомбардира София

    16:59 15.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Русофил

    1 1 Отговор
    Абе мятайте ги тези западни еврогеьое с ракети ,че да се приключи това притистояяние...
    Россияя до Лондоне будеть

    Коментиран от #64

    17:00 15.10.2025

  • 63 Саша Грей

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Другари":

    Кажи ни о, Другарю, за плоската земя.

    17:00 15.10.2025

  • 64 Синчето на Соловьов

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Русофил":

    Не говори така за нас

    17:02 15.10.2025

  • 65 Фалцета на Бойчо

    1 0 Отговор
    Те нарушиха правилията....те ....нияма форум

    17:02 15.10.2025

  • 66 Враг пред портите....

    1 1 Отговор
    Заведох ви в сърцето на Европа
    "Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....

    17:06 15.10.2025

  • 67 Браво на хер Мерц👏

    0 0 Отговор
    Луфтвафе пристигна, след това и вермахта, има недовършена работа от преди... Слава на непобедимата Германска армия!, наш верен съюзник🇩🇪🇧🇬🇪🇺🇺🇦✌️

    17:13 15.10.2025

