Враг пред портите на Русия! Бундесверът ще разположи изтребители в Полша за защита на източния фланг на НАТО

Германия ще разположи свои изтребители "Юрофайтър" в полската военна база в Малборк, за да защити по-добре източните членове на НАТО, обяви германският министър на отбраната Борис Писториус, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Ще допринесем за защитата на източния фланг с патрулни полети", заяви Писториус в кулоарите на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел.
"Това ни прави още по-активни, присъстващи и видими на източната граница на алианса", добави той.
НАТО стартира нова мисия през септември, за да защити по-добре въздушното пространство на източноевропейските си членове след поредица от нарушения на въздушното пространство от страна на Русия.
Изтребителите ще увеличат приноса на Германия към мисията, наречена "Източен страж"
"Когато (руският президент Владимир) Путин тества нашите граници, било то в Полша, Естония или другаде, ние реагираме решително, бързо и ефективно", заяви Писториус.
1 Майна
Коментиран от #8
15:57 15.10.2025
2 Прасе ръпа тиква
15:58 15.10.2025
3 Епа
Коментиран от #36
16:00 15.10.2025
4 Жико
16:00 15.10.2025
5 Pyccкий Карлик
16:01 15.10.2025
6 Пич
16:01 15.10.2025
7 Мдаа
Коментиран от #33
16:02 15.10.2025
8 честен ционист
До коментар #1 от "Майна":НАТО-РФ не е световна война, както и член 5 от учредителния договор е само едно добро пожелание.
Коментиран от #17
16:02 15.10.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Нито става дума за ФЛАНГ, а за ФРОНТ❗
Нито за Източно Европейци❗
Коментиран от #15
16:03 15.10.2025
10 Да разбираме че
16:05 15.10.2025
11 Ганя Путинофила
16:05 15.10.2025
12 си дзън
16:05 15.10.2025
13 Рускините от Елените
16:06 15.10.2025
14 Германия да си плаща
16:07 15.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ЗАПАДНалИЯТ свят има лоши спомени от
Източния фронт и затова сега го нарича фланг❗
ЗАПАДНалИЯТ свят има лоши спомени от
9.5. и затова го нарече Ден на Европа❗
ЗАПАДНалИЯТ свят много добре знае, че Източна Европа не му принадлежи, затова нарече Централна Европа Източна- уж вече не е в Русия❗
16:08 15.10.2025
16 министър на отбраната Борис Писториус
16:08 15.10.2025
17 Ганчо
До коментар #8 от "честен ционист":Неприятно е, нали? Надушат ли те че си боклук, и всички после стрелят по теб, като по крастава собака.
16:10 15.10.2025
18 Жална им майка
16:11 15.10.2025
19 Другари
Коментиран от #63
16:11 15.10.2025
20 нннн
16:12 15.10.2025
21 Сатана Z
" Умрял кон не рита"
16:12 15.10.2025
22 А полска ли е
16:13 15.10.2025
23 Уфф
16:14 15.10.2025
24 Тия плащат НАТО?
В Енгелс се намира руско военно летище, което е основната база на руската стратегическа авиация.
Руски бомбардировач изпусна фугасна авиационна бомба (ФАБ) над Енгелс в Саратовска област на Русия, съобщи руската медия „Астра“ с позоваване на източник от министерството на извънредните ситуации на страната агресор.
„На 12 октомври авиационна бомба (ФАБ-500) е била пусната случайно от руски самолет в полето близо до село Квасниковка (част от град Енгелс)“, посочва „Астра“. Министерството твърди, че бомбата не е експлодирала и няма пострадали.
16:14 15.10.2025
25 Лопата Орешник
16:14 15.10.2025
26 Папуц
Или сегашните им пилоти, след среща със су-шките, и се пенсионират по болест?
А на нас ни казват, че натовски самолети ще ни пазят!!!
То добре че дядя Вова не ни брои за живи, че иначе!!!
16:14 15.10.2025
27 Руснаков
Коментиран от #43
16:15 15.10.2025
28 Дед Мароз
16:15 15.10.2025
29 Факт
16:15 15.10.2025
30 404
Същата съдба очаква украинския нацизъм като цяло
16:15 15.10.2025
31 Още ли пишем фейка за
16:16 15.10.2025
32 Хм...
16:17 15.10.2025
33 Ъхъ
До коментар #7 от "Мдаа":Никой не казва КОЛКО изтребители! Аз обаче знам- два броя!
Коментиран от #40
16:18 15.10.2025
34 Съвсем скоро
16:18 15.10.2025
35 665
16:19 15.10.2025
36 Що бе?
До коментар #3 от "Епа":Разполагането на немски войски в Полша вече сме го гледали и знаем, как завършва!😂😂😂😂😂😂😂😂😂
16:20 15.10.2025
37 германският министър на отбраната
16:20 15.10.2025
38 Баш Балък
16:22 15.10.2025
40 Българин
До коментар #33 от "Ъхъ":С тия два изтребитела да плашат гаргите...Явно поляците трябва да пият Ред Бул и да ядът боб. Едното ще им даде крила а пък другото реактивна тяга...
16:24 15.10.2025
41 Пръча
Коментиран от #45
16:25 15.10.2025
42 Германия заявявала
16:25 15.10.2025
44 Пак ли ще забиват
Коментиран от #46
16:28 15.10.2025
45 Ветеран от Протеста
До коментар #41 от "Пръча":Видяхме какво стана като те окупираха и пазиха Руснаци за половин век...още половин век не можем се оправи от тях!!!
16:33 15.10.2025
46 Само луд
До коментар #44 от "Пак ли ще забиват":би си помислил,че руските Нацисти ще нападнат Европа след Украйна.....Нали така бе,Копейки ?!!
16:35 15.10.2025
47 Иван
16:45 15.10.2025
48 Писториус
16:46 15.10.2025
49 Ква "мисията" бре
16:47 15.10.2025
50 Данко Харсъзина
16:48 15.10.2025
51 Бундесверът ще разположи изтребители
16:49 15.10.2025
52 УдоМача
16:49 15.10.2025
53 Тракиец 🇺🇦
16:49 15.10.2025
54 Тракиец 🇺🇦
16:52 15.10.2025
55 Путин ПОЧНА ВОЙНА
16:53 15.10.2025
56 Леле майко
16:53 15.10.2025
57 Херман
16:53 15.10.2025
58 А ние какво сме
16:56 15.10.2025
59 Генерал Патън... през....
16:58 15.10.2025
60 Ааааа не, стига толкова
16:59 15.10.2025
62 Русофил
Россияя до Лондоне будеть
Коментиран от #64
17:00 15.10.2025
63 Саша Грей
До коментар #19 от "Другари":Кажи ни о, Другарю, за плоската земя.
17:00 15.10.2025
64 Синчето на Соловьов
До коментар #62 от "Русофил":Не говори така за нас
17:02 15.10.2025
65 Фалцета на Бойчо
17:02 15.10.2025
66 Враг пред портите....
"Господ казал Ту-тууу“: ...... ще минирам фланга на НАТЮ! Албена, Дружба, Приморско, Слънчев бряг, Добруджа........Ту-тууу....
17:06 15.10.2025
67 Браво на хер Мерц👏
17:13 15.10.2025