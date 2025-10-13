Проблемът с дроновете: какво може да научи Европа от Украйна

Мобилни групи за отбрана, модулни системи за защита, препрограмиране и повторно използване - Украйна има опит в защитата от дронове, с който може да помогне на Европа срещу новата руска заплаха.

В Киев и предградията е ежедневие: познатият ужасен звук от приближаващ се дрон. Дмитро и неговите колеги имат за задача да пазят хората от тези неканени гости - те са част от мобилната противовъздушна система край украинската столица, разказва АРД. Разполагат с тежки картечници, муниции с голям калибър и са подложени на постоянен натиск да не допуснат нито един дрон. „Работим по 24 часа. Нощите са безсънни. Тежко е, изисква сериозни физически усилия, тъй като няма достатъчно хора. Понякога ни се случва да работим дни наред без почивка", споделя Дмитро пред германската обществена медия.

От месеци Украйна преживява ново качество на войната: Русия напада с все повече дронове и ракети. Те се пускат масово и в различни варианти с все по-голям обсег и скорост. За защитниците това означава, че трябва да разпознат и да прихващат атакуващите устройства - често в рамките на секунди.

Ярослав, който е командир на мобилна част за противовъздушна отбрана, описва психическата тежест така: „Трудно ми е да гледам новините. Да гледам, че деца умират или биват ранявани. Изпълвам се със страдание и гняв. И екипът ми страда, защото се гневя и изисквам от тях още повече, за да бъдат във форма".

Руснаците подвеждат, за да объркват

Много от изстреляните от Русия дронове са макети: прости евтини модели без или със съвсем малко количество експлозив. Както обяснява пред АРД Анатоли Крапчински, резервист от ВВС, руснаците са в състояние да изстрелят стотици дронове наведнъж, за да претоварят отбраната.

„Руснаците изпращат много дронове, за да е по-трудно да се разбере къде действително има заплаха и къде не." Но дори половината от една вълна да са макети, те трябва да бъдат прихванати, което е скъп и труден процес, отбелязва Крапчински.

Положението на фронта в Донбас изглежда сходно: навсякъде има дронове, казва Юри от 32-ра бригада. „Всичко, което се чува да лети във въздуха, иска да те убие. Колкото повече се криеш, толкова по-трудно е да се движиш. Заплахата е постоянна", казва Юри и призовава: „Открийте някакви средства за водене на електронна война, които ще ни помогнат да намалим количеството дронове, с които ни атакуват. Не стига само да ги сваляме - просто са твърде много".

Тестове, трансформации, рециклиране

За Украйна са ежедневие тестването, трансформирането и рециклирането на техниката. На секретна учебна база се извършват разглобяване, сглобяване и препрограмиране на свалените руски дронове - за обучение и за повторно използване на фронта.

Експертът по дроновете Максим Шеремет обяснява пред АРД: „Основната ни задача е да научим военните инженери как се сглобяват дронове, как се препрограмират, как например един свален руски дрон може да бъде сглобен отново и да им бъде върнат".

Малки фирми и стартъпи за седмици могат да предоставят това, за което на гражданските производители често са им необходими месеци. Така те осигуряват материала, който може незабавно да се използва на бойното поле.

Какво може да научи Западът от Украйна?

Опитът на Украйна може да бъде много полезен на Запада, най-вече в три посоки, отбелязва АРД.

- Сигурно разпознаване без пропуски: Без плътна мрежа за откриване на дроновете и най-добрата защита ще бъде неефективна, посочва Крапчински. Малките дронове, които не летят на голяма височина, трудно могат да бъдат идентифицирани с класически радар. Само ако целта бъде разпозната сигурно и навреме, включително височината, скоростта и вида на апарата, свалянето му може да е ефективно с най-подходящата за целта отбранителна мярка - икономически и тактически възможно най-целесъобразната.

- Многостепенна защитна система: Украинската практика показва, че многостепенната система от евтини мобилни отбранителни оръжия, например автоматичните оръдия „Гепард" и уредите за електронни смущения, комбинирани с висококачествени системи за по-големи заплахи, са по-устойчиви от концентрацията върху малко и скъпи отделни системи. Тъй като класическите системи, при които всяка ракета струва милиони, не са икономически обоснован отговор на "цунамито" от хиляди дронове. Вместо това украинските части залагат на комбинация от доказана противовъздушна отбрана, дронове прехващачи, средства за водене на електронна война и на по-евтини, но солидни решения.

- Скорост, модулност, местно производство: Украйна е научила колко е важно бързо да се правят прототипи, да се тестват и да се произвеждат в малки серии. Модулните електронни контрамерки, по-евтините дронове прехващачи и местното производство намаляват зависимостта от доставките. Европа, която има много фрагментирана оръжейна индустрия, би могла в особено голяма степен да се възползва от това.

Много ограничения за защитата

Има обаче и граници на възможните действия за отбрана. Дроновете прехващачи например могат да се използват само в ограничен мащаб при определени климатични условия - камерите и термоснимките не функционират при мъгла, дъжд или сняг.

Освен това влияние оказва и изкуственият интелект (ИИ). „Който пръв започне да използва напълно автономни дронове с изкуствен интелект, ще има предимство", казва офицерът Крапчински пред АРД. Украинският президент Володимир Зеленски също отправи предупреждение пред ООН: „Въпрос на време е, и то не на много време, докато дроновете започнат да се бият едни срещу други, да нападат критична инфраструктура и да се целят в хора. Съвсем самостоятелно, изцяло автономно и без човешко участие - като изключим хората, които управляват системите на ИИ".

„Имаме вече голям опит във войната на дронове. И има смисъл нашият опит да бъде използван", казва Дмитро от мобилната противовъздушна отбрана в Киевска област пред АРД.