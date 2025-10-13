Новини
Проблемът с дроновете: какво може да научи Европа от Украйна
13 Октомври, 2025 11:46 736 37

От месеци Украйна преживява ново качество на войната: Русия напада с все повече дронове и ракети

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Мобилни групи за отбрана, модулни системи за защита, препрограмиране и повторно използване - Украйна има опит в защитата от дронове, с който може да помогне на Европа срещу новата руска заплаха.

В Киев и предградията е ежедневие: познатият ужасен звук от приближаващ се дрон. Дмитро и неговите колеги имат за задача да пазят хората от тези неканени гости - те са част от мобилната противовъздушна система край украинската столица, разказва АРД. Разполагат с тежки картечници, муниции с голям калибър и са подложени на постоянен натиск да не допуснат нито един дрон. „Работим по 24 часа. Нощите са безсънни. Тежко е, изисква сериозни физически усилия, тъй като няма достатъчно хора. Понякога ни се случва да работим дни наред без почивка", споделя Дмитро пред германската обществена медия.

От месеци Украйна преживява ново качество на войната: Русия напада с все повече дронове и ракети. Те се пускат масово и в различни варианти с все по-голям обсег и скорост. За защитниците това означава, че трябва да разпознат и да прихващат атакуващите устройства - често в рамките на секунди.

Ярослав, който е командир на мобилна част за противовъздушна отбрана, описва психическата тежест така: „Трудно ми е да гледам новините. Да гледам, че деца умират или биват ранявани. Изпълвам се със страдание и гняв. И екипът ми страда, защото се гневя и изисквам от тях още повече, за да бъдат във форма".

Руснаците подвеждат, за да объркват

Много от изстреляните от Русия дронове са макети: прости евтини модели без или със съвсем малко количество експлозив. Както обяснява пред АРД Анатоли Крапчински, резервист от ВВС, руснаците са в състояние да изстрелят стотици дронове наведнъж, за да претоварят отбраната.

„Руснаците изпращат много дронове, за да е по-трудно да се разбере къде действително има заплаха и къде не." Но дори половината от една вълна да са макети, те трябва да бъдат прихванати, което е скъп и труден процес, отбелязва Крапчински.

Положението на фронта в Донбас изглежда сходно: навсякъде има дронове, казва Юри от 32-ра бригада. „Всичко, което се чува да лети във въздуха, иска да те убие. Колкото повече се криеш, толкова по-трудно е да се движиш. Заплахата е постоянна", казва Юри и призовава: „Открийте някакви средства за водене на електронна война, които ще ни помогнат да намалим количеството дронове, с които ни атакуват. Не стига само да ги сваляме - просто са твърде много".

Тестове, трансформации, рециклиране

За Украйна са ежедневие тестването, трансформирането и рециклирането на техниката. На секретна учебна база се извършват разглобяване, сглобяване и препрограмиране на свалените руски дронове - за обучение и за повторно използване на фронта.

Експертът по дроновете Максим Шеремет обяснява пред АРД: „Основната ни задача е да научим военните инженери как се сглобяват дронове, как се препрограмират, как например един свален руски дрон може да бъде сглобен отново и да им бъде върнат".

Малки фирми и стартъпи за седмици могат да предоставят това, за което на гражданските производители често са им необходими месеци. Така те осигуряват материала, който може незабавно да се използва на бойното поле.

Какво може да научи Западът от Украйна?

Опитът на Украйна може да бъде много полезен на Запада, най-вече в три посоки, отбелязва АРД.

- Сигурно разпознаване без пропуски: Без плътна мрежа за откриване на дроновете и най-добрата защита ще бъде неефективна, посочва Крапчински. Малките дронове, които не летят на голяма височина, трудно могат да бъдат идентифицирани с класически радар. Само ако целта бъде разпозната сигурно и навреме, включително височината, скоростта и вида на апарата, свалянето му може да е ефективно с най-подходящата за целта отбранителна мярка - икономически и тактически възможно най-целесъобразната.

- Многостепенна защитна система: Украинската практика показва, че многостепенната система от евтини мобилни отбранителни оръжия, например автоматичните оръдия „Гепард" и уредите за електронни смущения, комбинирани с висококачествени системи за по-големи заплахи, са по-устойчиви от концентрацията върху малко и скъпи отделни системи. Тъй като класическите системи, при които всяка ракета струва милиони, не са икономически обоснован отговор на "цунамито" от хиляди дронове. Вместо това украинските части залагат на комбинация от доказана противовъздушна отбрана, дронове прехващачи, средства за водене на електронна война и на по-евтини, но солидни решения.

- Скорост, модулност, местно производство: Украйна е научила колко е важно бързо да се правят прототипи, да се тестват и да се произвеждат в малки серии. Модулните електронни контрамерки, по-евтините дронове прехващачи и местното производство намаляват зависимостта от доставките. Европа, която има много фрагментирана оръжейна индустрия, би могла в особено голяма степен да се възползва от това.

Много ограничения за защитата

Има обаче и граници на възможните действия за отбрана. Дроновете прехващачи например могат да се използват само в ограничен мащаб при определени климатични условия - камерите и термоснимките не функционират при мъгла, дъжд или сняг.

Освен това влияние оказва и изкуственият интелект (ИИ). „Който пръв започне да използва напълно автономни дронове с изкуствен интелект, ще има предимство", казва офицерът Крапчински пред АРД. Украинският президент Володимир Зеленски също отправи предупреждение пред ООН: „Въпрос на време е, и то не на много време, докато дроновете започнат да се бият едни срещу други, да нападат критична инфраструктура и да се целят в хора. Съвсем самостоятелно, изцяло автономно и без човешко участие - като изключим хората, които управляват системите на ИИ".

„Имаме вече голям опит във войната на дронове. И има смисъл нашият опит да бъде използван", казва Дмитро от мобилната противовъздушна отбрана в Киевска област пред АРД.


  • 1 Даскал Фратю

    15 3 Отговор
    Да се учат да си седят на задните си части и да не се бъркат навсякъде, да не им се избият пак зъбите за следващите 80 години.

    11:49 13.10.2025

  • 2 Варна 3

    6 7 Отговор
    Превъоръжаваме БГ и Европа срещу Русия.

    11:49 13.10.2025

  • 3 мошЕто

    14 1 Отговор
    Ха-ха , щом опряхме да ,,опита ,, на укрите , работата е на изуй гащи за натЮвците !

    Коментиран от #5

    11:50 13.10.2025

  • 4 Градинаря

    11 1 Отговор
    Ще разберат другата страна на лопатите, ха ха

    11:51 13.10.2025

  • 5 минувача

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "мошЕто":

    От толкова опит, укрията се смалява ли смалява ...

    11:51 13.10.2025

  • 6 Може да научи

    11 1 Отговор
    пе може да изчезне като 404.

    11:51 13.10.2025

  • 7 Таkа.

    2 8 Отговор
    Русия ще бъде разтърсена от гражданска война като от Августовският пуч през 1991. Татарите искат независимост, дори и чеченците. Руският народ с малко мозък вече може да се предаде накрая. Ето руснаците аматьори.

    11:52 13.10.2025

  • 8 ха-ха !

    5 2 Отговор
    Каква я мислехме , каква стана тя .Укрите да ни учат от своя опит с дроновете . Голям смях !

    11:52 13.10.2025

  • 9 Точно така

    7 1 Отговор
    "Мобилни групи за отбрана, модулни системи за защита, препрограмиране и повторно използване" - Украйна има опит в тероризма. Това може да научи Европа от Украйна...

    11:53 13.10.2025

  • 10 И колко пъти трябва да питаме? А?

    8 0 Отговор
    .....Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    Коментиран от #12

    11:54 13.10.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    4 7 Отговор
    Европа научи, че руЗнак се бие с дрон и Томахавка.
    Комай нещо им приседнаха на ру3наците приказките - Киев два дня, Украйна три дня, Лисабон за седмица 😁

    Коментиран от #15

    11:55 13.10.2025

  • 12 а,бе ,

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "И колко пъти трябва да питаме? А?":

    Някои са живи , само защото е незаконно да ги убиеш ! Иначе казано - ще ги лежиш като за нормални хора ...

    Коментиран от #16

    11:56 13.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами точно за кандидат терористи....!

    7 0 Отговор
    Черен атлантически пазар за терористи и се нарича Brave1 Market . Поръчките се осъществяват чрез CRM услугата (система за управление на взаимоотношенията с клиенти) а доставката се извършва или директно от „Нова поща“ Украйна или от техни подизпълнители каквито и в България има впрочем . Квото си поръчаш от пластични експлозиви до пейджери бомби и снайперски пушки, схеми и части за бойни дрони...

    Коментиран от #31

    11:58 13.10.2025

  • 15 село мое ,

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    Руснаците НИКОГА не са давали срок за каквото и да било ! Ставате смешни с тия писания ! Боят за укрите ще е до посиняване и ......так далее ! Това е сигурно !

    Коментиран от #29

    11:58 13.10.2025

  • 16 До колкото си спомням

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "а,бе ,":

    Никой никога в ЕК не е осъдил терористичните атаки на Украйна и Израел. Поправи ме ако бъркам. ЕК толерира тероризма

    12:04 13.10.2025

  • 17 Предлагам

    4 1 Отговор
    Нашите евроатлантици да им дадем по една тежка картечница и да ги пуснем на лов за руски дронове.То бива идиотизъм, ама чак толкова

    12:04 13.10.2025

  • 18 Разбирач

    1 7 Отговор
    Европа може да се научи от ВСУ как за 4 години 1 милион рускини станаха вдовици.

    12:04 13.10.2025

  • 19 доктор

    1 6 Отговор
    След като бъде избито доволно количество копейки България ще дръпне напред

    12:05 13.10.2025

  • 20 края е спасение

    3 0 Отговор
    Ще се научи на същото състояние вледствие на същата политика.

    12:06 13.10.2025

  • 21 Чети книжки малчо

    0 1 Отговор
    Пръмпов щял да пита Путин дали иска Томахоук или не иска.Докъде се докара кремълският идиот.

    12:10 13.10.2025

  • 22 Търновец

    0 0 Отговор
    Украинците започнаха масово използуване на дронове преди около 2 години защото нямаха достатъчно снаряди. Първият доон като машина е замислен преди ПСВ в Стара Англия и там е изпитан но за военни цели в серийно производство е направен за пръв път в САЩ преди около 65 години а след това предаден на Израел около 1980.

    12:10 13.10.2025

  • 23 ВЗРИВЯВАЙ

    1 2 Отговор
    АЛЬОША

    Коментиран от #26

    12:10 13.10.2025

  • 24 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Ох Украина всички могат да научат как се чувализира вата с подръчни средства!

    Коментиран от #32

    12:10 13.10.2025

  • 25 Ще свърши войната

    3 0 Отговор
    И всички тези обучени украински терористи ще налазят Европа. А те друго не могат да правят и тогава вече ще стане интересно и много хубавичко ...

    12:11 13.10.2025

  • 26 "ВЗРИВЯВАЙ АЛЬОША"...е

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "ВЗРИВЯВАЙ":

    Точно пример за влиянието на украинският тероризъм .. ъхъъъ....

    12:15 13.10.2025

  • 27 защо

    2 0 Отговор
    Европа може да научи от Украйна, как може да бъдат убити няколко милиона човека, за да натрупат по няколко милиарда, да речем 2-3 000 богаташа.

    12:16 13.10.2025

  • 28 Търновец

    0 1 Отговор
    В Германия е известна модулна и комплексна система срещу дронове крилати ракети авио бомби и самолети с името SkyNex u освен 4 самоходни 30 мм оръдие Оерликон има още и мощно лазерно оръдие и комплекс от 60 ракети с близък обхват както и модерен комплекс за електронно заглушаване на дронове и други хвърчила разработен заедно с Италианци. В Британия и Франция също десетилетия работят за защита срещу дронове и други хвърчила.

    Коментиран от #37

    12:18 13.10.2025

  • 29 Pyccкий Карлик

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "село мое ,":

    "...Руснаците НИКОГА не са давали срок..."

    Бе как не са давали, Три Дня са приказките от ру3ката телевизия и разни ура патриоти по коментарите.
    Истината е че Русия се оказа болна, слаба и безкрайно корумпирана. С болен народ войни се не печелят.

    12:21 13.10.2025

  • 30 Може да научи

    0 1 Отговор
    само едно нещо. Че миртът е по-добър от войната. Какво стана с украинските войничета.....

    12:21 13.10.2025

  • 31 Само за 6 месеца

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами точно за кандидат терористи....!":

    През черният атлантически пазар за терористи който се нарича Brave1 Market са продадени и доставени над 14 тона пластични експлозиви на над 3200 гаражни фирмички директно от „Нова поща“ Украйна или от техни подизпълнители..!

    12:23 13.10.2025

  • 32 дедо швабь..

    2 5 Отговор

    До коментар #24 от "Последния Софиянец":

    Мобилните крематориуми вече недостигат на бандерците-затова урсулците изпращат още една дузина за зеленио мухал-оти от вчера-обеща армия от 16 годишни укрофашагчета че и за тях ще требва бързоизгарянье..за да не секопат трапове

    Коментиран от #34, #36

    12:25 13.10.2025

  • 33 Запознат

    5 2 Отговор
    Много скоро ще има ефикасно и евтино решение за проблема с тези дронове . В Швеция и други западни държави вече се тестват успешно дронове прехващачи.

    Коментиран от #35

    12:25 13.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 В огромна грешка си

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Запознат":

    Нито ще има ефикасно, нито пък ще е евтино решение. Лазерните системи са решението, но пък са и изключително опасни за гражданската авиация и за пеликаните, щъркелите и гаргите впрочем

    12:29 13.10.2025

  • 36 Защо не рухва фронта

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "дедо швабь..":

    тогава ,копейко мaлoyмна ?

    12:29 13.10.2025

  • 37 табсо..

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Търновец":

    То за това над летищата в урсулско..летят неиндетифицирани дрончета и побъркват диспечирите

    12:30 13.10.2025

