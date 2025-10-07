Търпението на Тръмп се изчерпва! Вашингтон започва да говори на Кремъл с езика на силата

Много украинци са съгласни с критиките на американския президент Доналд Тръмп към политиката на Русия, приета от неговите предшественици. Подобно на Тръмп те смятат, че прекомерната предпазливост, проявена както от Барак Обама, така и от Джо Байдън, е послужила само за да окуражи Владимир Путин. Това споделено мнение доведе до изненадваща степен на оптимизъм в Украйна, когато Тръмп се завърна в Белия дом, въпреки възприеманата му амбивалентност към страната, пише The Atlantic Council.



Оттогава насам се случиха много неща, които охладиха първоначалния ентусиазъм на Украйна. Вместо да се отнесе твърдо към Путин, Тръмп прекара голяма част от 2025 г. в опити да спечели диктатора от Кремъл, предлагайки му щедри мирни условия, докато натискаше Киев да направи болезнени отстъпки. Путин отговори с активизиране на инвазията си. Това включваше нови мащабни офанзиви на фронтовете на войната и рязко ескалиране на бомбардировките над украински градове.



След като търпението на Тръмп явно се изчерпва, напоследък се наблюдава забележителна промяна в реториката на Съединените щати спрямо Кремъл. Американският лидер дори започна да се подиграва на Русия, наричайки я "хартиен тигър“. За да принуди Путин да приеме мирно споразумение, обаче, Тръмп ще трябва да подкрепи все по-острите си изявления с решителни действия.



Макар украинците да са благодарни за цялата международна подкрепа, която страната им е получила от началото на руската агресия през 2014 г., съществува и силно усещане, че демократичният свят е бил твърде бавен и нерешителен в усилията си да възпре Кремъл.



В продължение на повече от десетилетие, незадоволителните санкции на Запада, ограничената военна подкрепа за Украйна и очевидното нежелание да се рискува ескалация са били интерпретирани в Москва като мълчаливо зелено светлина да се продължи напред.



Слабата реакция на руското завземане на украинския полуостров Крим в началото на 2014 г. даде тон на всичко, което последва. Вместо да се обединят, за да се противопоставят на първото голямо завземане на европейска територия през XXI век, западните лидери призоваха Украйна да не отговаря на безпрецедентната атака на Русия и дори похвалиха Киев за проявената "сдържаност“.



Това умиротворяване доведе директно до тайната инвазия на Русия в източна Украйна и в крайна сметка подготви почвата за пълномащабната инвазия през 2022 г.



Тръмп е прав, когато твърди, че Путин е нахлул в Украйна, защото е смятал, че няма да срещне силна реакция от страна на САЩ и европейските им съюзници. Това обаче все още не е довело до по-решителна позиция от страна на Белия дом, която да съответства на говоренето на настоящата администрация за "мир чрез сила“. Неотдавнашната промяна в тона на Тръмп и безпрецедентната му критика към Русия със сигурност изпращат правилния сигнал, но Путин няма да се впечатли само от думи.



Макар че неконвенционалният подход на Тръмп към дипломацията разочарова мнозина, той може да се похвали с редица обнадеждаващи постижения. Най-важното е, че той накара Европа да вземе по-сериозно собствената си сигурност и притисна европейските лидери да поемат по-голяма отговорност за подкрепата на украинските военни усилия. Като се съгласи да продава американски оръжия на Украйна чрез Европа, той също така създаде потенциално дългосрочен формат за стабилни и надеждни доставки на оръжие за Киев.



Усилията за подобряване на отношенията с Русия се оказаха далеч по-малко успешни. Макар Москва да се стараеше да изрази теоретичната си подкрепа за мирните усилия на САЩ, Путин многократно се опита да забави процеса и да спечели време. Междувременно той продължава да ескалира инвазията. По време на мандата на Тръмп Русия драстично увеличи атаките с дронове и ракети срещу цивилното население на Украйна, като в началото на септември постави нов дневен рекорд. С действията си Путин отхвърли призивите на Тръмп за мир и даде ясно да се разбере, че няма интерес да сложи край на войната.



Сега има индикации, че нежеланието на Путин да прави компромиси най-накрая е принудило Тръмп да предприеме действия. Неговото неотдавнашно изявление, че Киев може да "възвърне цяла Украйна в нейния първоначален вид“, беше широко възприето като значителна промяна в позицията на Съединените щати. Има и съобщения за по-осезаеми промени във Вашингтон, като нарастваща готовност да се разшири обменът на разузнавателна информация с Украйна, за да се даде възможност за нанасяне на удари в дълбочина на територията на Русия, както и за евентуална доставка на ракети Tomahawk.



Киев и Москва ще следят отблизо дали тези развития са знак за началото на по-фундаментална промяна в усилията на администрацията на Тръмп да посредничи за сключване на мирно споразумение.



Един ключов знак би била готовността на Тръмп да предостави на Украйна по-дългосрочни индикации за своята подкрепа. Това се отнася както за доставките на оръжие от САЩ, така и за предоставянето на гаранции за сигурност. Досега смесените послания от Белия дом по тези важни въпроси са насърчили Путин да вярва, че в крайна сметка може да издържи по-дълго от Запада в Украйна.



Американският лидер може също така да засили натиска върху съюзниците и поддръжниците на Русия чрез вторични санкции и други икономически мерки. От 2022 г. насам Русия намери голям брой международни партньори, готови да ѝ помогнат да заобиколи западните санкции. Очевидният отговор е да се насочи вниманието към авторитарния алианс, който подкрепя Путин и помага за финансирането на неговата военна машина.



За да постигне някакъв напредък, Тръмп трябва да убеди Русия да вземе на сериозно неговите призиви за мир чрез сила. В момента Москва залага на това, че САЩ в крайна сметка ще се уморят от Украйна и ще намалят дипломатическите си усилия за прекратяване на войната. Това предположение намалява готовността на Русия да приеме компромисен мир, тъй като Путин е уверен, че Украйна ще бъде твърде слаба, за да се съпротивлява без подкрепата на САЩ. Ако обаче Русия може да бъде убедена, че Тръмп няма да изостави Украйна и е решен да осигури дългосрочното оцеляване на страната като независима държава, Путин ще бъде по-склонен да се ангажира в сериозни преговори.



Повече от половин година Тръмп се опитва да привлече Русия към преговорната маса с предложения за изгодни мирни условия и атрактивни възможности за сътрудничество. Досега той е получавал само празни обещания и смъртоносни ескалации. Сега е време да се говори с Путин на езика на силата, единствения език, който той наистина разбира и уважава.

