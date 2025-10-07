Новини
Свят »
Украйна »
Търпението на Тръмп се изчерпва! Вашингтон започва да говори на Кремъл с езика на силата
  Тема: Украйна

Търпението на Тръмп се изчерпва! Вашингтон започва да говори на Кремъл с езика на силата

7 Октомври, 2025 22:33 1 093 47

  • владимир путин-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • ракети-
  • нато

Повече от половин година Белият дом се опитва да привлече Русия към преговорната маса с предложения за изгодни мирни условия и атрактивни възможности за сътрудничество

Търпението на Тръмп се изчерпва! Вашингтон започва да говори на Кремъл с езика на силата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Atlantic Council Atlantic Council

Много украинци са съгласни с критиките на американския президент Доналд Тръмп към политиката на Русия, приета от неговите предшественици. Подобно на Тръмп те смятат, че прекомерната предпазливост, проявена както от Барак Обама, така и от Джо Байдън, е послужила само за да окуражи Владимир Путин. Това споделено мнение доведе до изненадваща степен на оптимизъм в Украйна, когато Тръмп се завърна в Белия дом, въпреки възприеманата му амбивалентност към страната, пише The Atlantic Council.

Оттогава насам се случиха много неща, които охладиха първоначалния ентусиазъм на Украйна. Вместо да се отнесе твърдо към Путин, Тръмп прекара голяма част от 2025 г. в опити да спечели диктатора от Кремъл, предлагайки му щедри мирни условия, докато натискаше Киев да направи болезнени отстъпки. Путин отговори с активизиране на инвазията си. Това включваше нови мащабни офанзиви на фронтовете на войната и рязко ескалиране на бомбардировките над украински градове.

След като търпението на Тръмп явно се изчерпва, напоследък се наблюдава забележителна промяна в реториката на Съединените щати спрямо Кремъл. Американският лидер дори започна да се подиграва на Русия, наричайки я "хартиен тигър“. За да принуди Путин да приеме мирно споразумение, обаче, Тръмп ще трябва да подкрепи все по-острите си изявления с решителни действия.

Макар украинците да са благодарни за цялата международна подкрепа, която страната им е получила от началото на руската агресия през 2014 г., съществува и силно усещане, че демократичният свят е бил твърде бавен и нерешителен в усилията си да възпре Кремъл.

В продължение на повече от десетилетие, незадоволителните санкции на Запада, ограничената военна подкрепа за Украйна и очевидното нежелание да се рискува ескалация са били интерпретирани в Москва като мълчаливо зелено светлина да се продължи напред.

Слабата реакция на руското завземане на украинския полуостров Крим в началото на 2014 г. даде тон на всичко, което последва. Вместо да се обединят, за да се противопоставят на първото голямо завземане на европейска територия през XXI век, западните лидери призоваха Украйна да не отговаря на безпрецедентната атака на Русия и дори похвалиха Киев за проявената "сдържаност“.

Това умиротворяване доведе директно до тайната инвазия на Русия в източна Украйна и в крайна сметка подготви почвата за пълномащабната инвазия през 2022 г.

Тръмп е прав, когато твърди, че Путин е нахлул в Украйна, защото е смятал, че няма да срещне силна реакция от страна на САЩ и европейските им съюзници. Това обаче все още не е довело до по-решителна позиция от страна на Белия дом, която да съответства на говоренето на настоящата администрация за "мир чрез сила“. Неотдавнашната промяна в тона на Тръмп и безпрецедентната му критика към Русия със сигурност изпращат правилния сигнал, но Путин няма да се впечатли само от думи.

Макар че неконвенционалният подход на Тръмп към дипломацията разочарова мнозина, той може да се похвали с редица обнадеждаващи постижения. Най-важното е, че той накара Европа да вземе по-сериозно собствената си сигурност и притисна европейските лидери да поемат по-голяма отговорност за подкрепата на украинските военни усилия. Като се съгласи да продава американски оръжия на Украйна чрез Европа, той също така създаде потенциално дългосрочен формат за стабилни и надеждни доставки на оръжие за Киев.

Усилията за подобряване на отношенията с Русия се оказаха далеч по-малко успешни. Макар Москва да се стараеше да изрази теоретичната си подкрепа за мирните усилия на САЩ, Путин многократно се опита да забави процеса и да спечели време. Междувременно той продължава да ескалира инвазията. По време на мандата на Тръмп Русия драстично увеличи атаките с дронове и ракети срещу цивилното население на Украйна, като в началото на септември постави нов дневен рекорд. С действията си Путин отхвърли призивите на Тръмп за мир и даде ясно да се разбере, че няма интерес да сложи край на войната.

Сега има индикации, че нежеланието на Путин да прави компромиси най-накрая е принудило Тръмп да предприеме действия. Неговото неотдавнашно изявление, че Киев може да "възвърне цяла Украйна в нейния първоначален вид“, беше широко възприето като значителна промяна в позицията на Съединените щати. Има и съобщения за по-осезаеми промени във Вашингтон, като нарастваща готовност да се разшири обменът на разузнавателна информация с Украйна, за да се даде възможност за нанасяне на удари в дълбочина на територията на Русия, както и за евентуална доставка на ракети Tomahawk.

Киев и Москва ще следят отблизо дали тези развития са знак за началото на по-фундаментална промяна в усилията на администрацията на Тръмп да посредничи за сключване на мирно споразумение.

Един ключов знак би била готовността на Тръмп да предостави на Украйна по-дългосрочни индикации за своята подкрепа. Това се отнася както за доставките на оръжие от САЩ, така и за предоставянето на гаранции за сигурност. Досега смесените послания от Белия дом по тези важни въпроси са насърчили Путин да вярва, че в крайна сметка може да издържи по-дълго от Запада в Украйна.

Американският лидер може също така да засили натиска върху съюзниците и поддръжниците на Русия чрез вторични санкции и други икономически мерки. От 2022 г. насам Русия намери голям брой международни партньори, готови да ѝ помогнат да заобиколи западните санкции. Очевидният отговор е да се насочи вниманието към авторитарния алианс, който подкрепя Путин и помага за финансирането на неговата военна машина.

За да постигне някакъв напредък, Тръмп трябва да убеди Русия да вземе на сериозно неговите призиви за мир чрез сила. В момента Москва залага на това, че САЩ в крайна сметка ще се уморят от Украйна и ще намалят дипломатическите си усилия за прекратяване на войната. Това предположение намалява готовността на Русия да приеме компромисен мир, тъй като Путин е уверен, че Украйна ще бъде твърде слаба, за да се съпротивлява без подкрепата на САЩ. Ако обаче Русия може да бъде убедена, че Тръмп няма да изостави Украйна и е решен да осигури дългосрочното оцеляване на страната като независима държава, Путин ще бъде по-склонен да се ангажира в сериозни преговори.

Повече от половин година Тръмп се опитва да привлече Русия към преговорната маса с предложения за изгодни мирни условия и атрактивни възможности за сътрудничество. Досега той е получавал само празни обещания и смъртоносни ескалации. Сега е време да се говори с Путин на езика на силата, единствения език, който той наистина разбира и уважава.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    34 12 Отговор
    Червения рапон си мисли че Русия е Венецуела. Ше яде тоягата.

    Коментиран от #16

    22:37 07.10.2025

  • 2 Помак

    28 6 Отговор
    Абсолютно измислици с който Сашт и ЕС се самоуспокояват !

    22:38 07.10.2025

  • 3 Геронтофил

    22 3 Отговор
    Ха ха, къв тоз източник ?

    22:38 07.10.2025

  • 4 Да,бе

    22 7 Отговор
    За езика на силата трябва първо да учат руски...

    22:38 07.10.2025

  • 5 ТОМАХОУК

    8 19 Отговор
    ТОМАХОУК!

    22:40 07.10.2025

  • 6 Пич

    7 10 Отговор
    Мелания:
    - Моя този път ще разбере какво е дебел да те напъва на обратно ! Полезно ще му е защото остаря и трудно се изхождаше !

    22:40 07.10.2025

  • 7 Майна

    19 6 Отговор
    Ха ха ха, статията е от Украйна..
    Надежда, бандеровска, а..?
    Ц..
    Администрацията на Тръмп отряза от информация за разговорите , които Тръмп води с Путин- официално го обяви..
    Сори...

    22:41 07.10.2025

  • 8 то и урула така говореше,

    13 5 Отговор
    От позициятя на силата,ама освен подигравки и вотове на недоверие друго не получи🤣🤣🤣

    22:41 07.10.2025

  • 9 Ае копейките

    9 10 Отговор
    Тук от глупав по-глупав,ли ви събират?

    Коментиран от #17

    22:42 07.10.2025

  • 10 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    10 4 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    22:43 07.10.2025

  • 11 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    8 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #23

    22:43 07.10.2025

  • 12 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    9 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #37

    22:43 07.10.2025

  • 13 Само

    8 8 Отговор
    От бой разбират блатните ,а и нашите копейки

    22:43 07.10.2025

  • 14 огнянминчев

    9 4 Отговор
    На кой език на силата по-точно, започнали да говорят от Вашингтон ?

    На този , с който водеха пропагандата си, че ще пречупят Виетнам през 60те и 70те или на другия, с който си обраха крушите от Афганистан преди няколко години ??

    22:43 07.10.2025

  • 15 Ваня

    9 4 Отговор
    Вашингтон,както и Брюксел да сменят тона,защото срещу тях не е някой от продажните ни политици...

    22:44 07.10.2025

  • 16 едва ли го е казал...

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Ама като цяло съм съгласен...Жалко,че покрай него и ние ще ядем същата тояга,може би от другия край...

    22:45 07.10.2025

  • 17 Не е

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ае копейките":

    Срамно че не ни разбираш ! Недоучилите сте така ! Харвард , нали ?

    Коментиран от #25

    22:46 07.10.2025

  • 18 "Търпението на Тръмп"....

    6 4 Отговор
    "Мълчанието на агнетата" и "Аризонска мечта" ... То да ти писне верно от атлантически тъпотии ... САЩ от всякъде е под водата, света ще оправя.

    Коментиран от #26

    22:46 07.10.2025

  • 19 Украйна

    3 3 Отговор
    де бие с едната ръка на гърба.

    Тръмп само дрънка и нищо не прави!

    22:46 07.10.2025

  • 20 Дудов

    3 3 Отговор
    Дрън-брън.На кой му стиска да натисне червеното копче????Куче което лае, не хапе

    22:47 07.10.2025

  • 21 Уха

    3 7 Отговор
    Брех маму стара изглежда че дедо Тръмп ще бодне жужето.... явно кокала му не е толкова мек. Давай дедо Тръмпе. Пръсни му дзъмбътъ

    22:47 07.10.2025

  • 22 "мир чрез сила" ....

    4 3 Отговор
    Само в болните кратуни на някой е възможен. А за Русия е абсолютно невъзможен.

    22:48 07.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факти

    5 2 Отговор
    Да, бе, така е, киевската хунта не се хвали, щото няма с кво да се похвали. Та направо си измисля. Така работи пропагандата: Губещата страна се насочва към измислици. Когато поражението заплашва смяната на режима или оцеляването на държавата, лидерите, медиите, обществените форуми измислят истории, които могат да спечелят време, да привлекат чуждестранна подкрепа или да възпрат врага: чудотворни оръжия, въображаеми контраофанзиви или измислени зверства от противника. Проверката се срива. Отстъпление, намаляване на логистиката и по-строга цензура, ограничаване на външните наблюдатели за да не ги изобличат. За да се предотврати дезертьорство и фрагментация, посланието трябва да бъде решително и обнадеждаващо. Ако фактите не могат да осигурят това, биват изфабрикувани. В преговорите изфабрикуваните нива на силите или фантомните резерви могат да повишат началната цена, дори само за кратък период.

    22:49 07.10.2025

  • 25 Да ти го напиша

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Не е":

    Е,не е като да си учил в московския ..

    Коментиран от #29

    22:50 07.10.2025

  • 26 Аризонска мечта

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от ""Търпението на Тръмп"....":

    Е перфектен филм,един от любимите ми,след него рядко има качествено американско кино.Казах рядко,за да съм вежлив...

    22:50 07.10.2025

  • 27 Ганя Путинофила

    3 5 Отговор
    Рускините от Елените днес се редят пред Кметството в Несебър за държавни помощи!

    Коментиран от #44

    22:51 07.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Знам

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Да ти го напиша":

    В московския се учи , в Харвард се шмърка !

    22:51 07.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 АБВ

    2 1 Отговор
    Какъв източник на информация ! Какво падение само !

    22:52 07.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Русофилите , кво се пънете бе

    1 3 Отговор
    и се набирате като глист на буца?
    Руски еничарин да се наричам
    първа радост е за мене!

    Коментиран от #42

    22:53 07.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Зимаш ли

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Го наСтата както винаги

    22:53 07.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Де ги тея ?

    2 0 Отговор
    предложения за изгодни мирни условия и атрактивни възможности за сътрудничество... дето Тръмп ги давал на килограм? Тая статия съвсем изплиска легена. Еволюция на атлантическата олигофрения и взаимно отхвърлящи се съждения навързани в нещо като статия ...

    22:54 07.10.2025

  • 40 Дудов

    2 0 Отговор
    Гнусняците продължават с гнусните си лъжи

    22:54 07.10.2025

  • 41 Разликата между украинец и българин?

    3 1 Отговор
    Украинеца се бие за Крим, а българина се радва, че Тиквата хариза Камчия!
    Българина се радва, че Радев хариза милиарди на Боташ!
    Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!

    22:54 07.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Безпомощни САЩ и ЕС

    2 1 Отговор
    Иска им се, но нищо не могат да направят.

    22:56 07.10.2025

  • 46 Бай Мангаy

    0 0 Отговор
    Който се е изправил срещу Русия не е прокопан.Справка- световната история

    22:57 07.10.2025

  • 47 България трябваше да стане руска губерни

    1 0 Отговор
    Руснаците щяха да изпращат ганчо вците по фронтовете на всички войни,
    така както изпращат като пушечно месо другите поробени народи
    и така ганчо вците щяха да изчезнат завинаги от Земята!

    22:58 07.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания