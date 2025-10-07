Новини
Дмитрий Медведев отново влезе остро на Тръмп: Ако украинската армия получи "Томахоук", ще удари Париж, Берлин и Варшава
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев отново влезе остро на Тръмп: Ако украинската армия получи "Томахоук", ще удари Париж, Берлин и Варшава

7 Октомври, 2025 19:33 758 28

  • дмитрий медведев-
  • ракети-
  • томахоук-
  • нато-
  • русия-
  • украйна

Желанието на американския президент да разбере какво възнамерява да направи Украйна с ракетите, ако ги получи, срещна ироничен коментар от страна на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия

Дмитрий Медведев отново влезе остро на Тръмп: Ако украинската армия получи "Томахоук", ще удари Париж, Берлин и Варшава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Желанието, изразено от американския президент Доналд Тръмп, да разбере какво възнамерява да направи Украйна с американските ракети Tomahawk, ако ги получи, получи ироничен коментар от страна на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

Медведев написа в Telegram: "Тръмп се кани да тръгне по стъпките на Байдън към Нобелова награда. На въпроса за доставките на Tomahawk за бандеровците той отговори буквално следното: "Реших да ги доставя, но първо искам да разбера какво ще правят с тях(!)".

"Е, ясно е: ще ги използват, за да ударят Париж, Берлин, Варшава. Дори на президента на САЩ това трябва да му ясно..."

Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    7 4 Отговор
    Ще удари една бутилка водка, може и две

    19:34 07.10.2025

  • 2 На сакото яката

    1 7 Отговор
    И на някаква Саяна бащата, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:34 07.10.2025

  • 3 Важно е

    1 6 Отговор
    Някаква Саяна да е добре, и бащата на някаква Саяна всеки ден да обикаля всички телевизии с оскубаните вежди.

    19:35 07.10.2025

  • 4 Ветеран от Протеста

    10 4 Отговор
    Франция е ядрена държава .Ракетите й са насочени право към Червения площад и Кремъл...Медведев явно играе на руска рулетка...

    Коментиран от #12

    19:36 07.10.2025

  • 5 Казвам се

    1 6 Отговор
    Бащата на някаква Саяна и майка ще стана на нея. Ти баща, ти майка на някаква Саяна на нея.

    19:36 07.10.2025

  • 6 Гост

    5 0 Отговор
    Чичо Митко що така ядосва сега бай Дончо?

    19:37 07.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Казвам се

    1 3 Отговор
    Бащата на някаква Саяна и ще ви занимавам с моите глупости.

    19:37 07.10.2025

  • 9 Гориил

    8 7 Отговор
    Русия не се шегува. Опомнете се и се изтрезнете, преди да е станало твърде късно.

    19:38 07.10.2025

  • 10 Медведев пак заплаши и България!

    8 5 Отговор
    Каза, че щял да ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сумати путинофили!

    Коментиран от #21

    19:39 07.10.2025

  • 11 Как какво

    0 3 Отговор
    ще правят с тях? Ами ще се самовзривят естествено. Освен ако жипиесъ не ги насочи странно защо към АЕЦ Козлодуй примерно

    19:40 07.10.2025

  • 12 Бихлюл

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":

    Та Франция няма ракети ба.

    Коментиран от #19

    19:40 07.10.2025

  • 13 Ти да видиш

    2 3 Отговор
    Тези рашисти вече почти 4-ри години не могат да завладеят една Окраина, тръгнали Европа да заплашват. Явно скоро Русия няма да я има! Лошото е, че и Европа ще гори...

    19:40 07.10.2025

  • 14 Неразбрал

    2 4 Отговор
    Абе някои да ми обясни и тръмп ли започна да се друса......клоуна ли го зарази със тоя порок ????? И как тъй тия ракети ще паднат в париж , берлин , варшава ......да няма някоя хакерска атака и да отидат на гости ори войнолюбците във европа ??????

    19:40 07.10.2025

  • 15 Русия ни е обявила за вражеска държава!

    4 5 Отговор
    Генерал-губернаторката Митрофанова днес във фейсбук поздравява убиеца Путин с рожден ден!
    В този случай, какво прави Митрофанова в България!

    Коментиран от #26, #27

    19:41 07.10.2025

  • 16 Майна

    3 2 Отговор
    Абсолютно ме кефят..
    С една дума - " казвам ти дъще, сещай се снахи"
    Въпреки, че Медведев директно го каза на лондонсити

    19:42 07.10.2025

  • 17 Дайте нобела за мир на тръмпясалия

    3 1 Отговор
    И да миряса !

    19:42 07.10.2025

  • 18 Аз съм веган

    2 1 Отговор
    Димата медведев отново от сутринта. Дано доживее до Хага.

    19:42 07.10.2025

  • 19 Глупер

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бихлюл":

    Какво се радваш! Стане ли патакламата, ти какво, йод ли ще смучеш?

    19:42 07.10.2025

  • 20 Нямаааа.....

    2 2 Отговор
    "Томахоук", да удари Париж, Берлин и Варшава ... а Дания и Гренландия или полските земеделци и някой трактор "Беларус" евентуално

    19:43 07.10.2025

  • 21 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Медведев пак заплаши и България!":

    Няма да ни удря нас. Споко. Ние нямаме цената на ена ракета. А и сме скатавки и не могат ни излъжат и на фронта да идем. За кво да ни удрят.

    19:44 07.10.2025

  • 22 ГанЯ

    1 1 Отговор
    Брей, голямо шубе от тези томахавки 😁

    19:44 07.10.2025

  • 23 Това е мъжка

    0 1 Отговор
    Приказка. Удрай, Мечо.

    19:44 07.10.2025

  • 24 Тома

    0 0 Отговор
    Медведев винаги ме кефи защото кара Тръмп да скача до тавана като Майкъл Джордан

    19:45 07.10.2025

  • 25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А не ни ли правят точно

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Русия ни е обявила за вражеска държава!":

    родните атлантически олигофрени "вражеска държава" ? А? Що го правят? Имаш ли логичен отговор? Кво лошо са ни направили братушките а?

    19:45 07.10.2025

  • 28 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    А Париж, Берлин и Варшава ще ударят Москва...

    19:46 07.10.2025

