Желанието, изразено от американския президент Доналд Тръмп, да разбере какво възнамерява да направи Украйна с американските ракети Tomahawk, ако ги получи, получи ироничен коментар от страна на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.
Медведев написа в Telegram: "Тръмп се кани да тръгне по стъпките на Байдън към Нобелова награда. На въпроса за доставките на Tomahawk за бандеровците той отговори буквално следното: "Реших да ги доставя, но първо искам да разбера какво ще правят с тях(!)".
"Е, ясно е: ще ги използват, за да ударят Париж, Берлин, Варшава. Дори на президента на САЩ това трябва да му ясно..."
Дмитрий Медведев отново влезе остро на Тръмп: Ако украинската армия получи "Томахоук", ще удари Париж, Берлин и Варшава
7 Октомври, 2025 19:33 758 28
Желанието на американския президент да разбере какво възнамерява да направи Украйна с ракетите, ако ги получи, срещна ироничен коментар от страна на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия
Желанието, изразено от американския президент Доналд Тръмп, да разбере какво възнамерява да направи Украйна с американските ракети Tomahawk, ако ги получи, получи ироничен коментар от страна на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха
19:34 07.10.2025
2 На сакото яката
19:34 07.10.2025
3 Важно е
19:35 07.10.2025
4 Ветеран от Протеста
Коментиран от #12
19:36 07.10.2025
5 Казвам се
19:36 07.10.2025
6 Гост
19:37 07.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Казвам се
19:37 07.10.2025
9 Гориил
19:38 07.10.2025
10 Медведев пак заплаши и България!
Коментиран от #21
19:39 07.10.2025
11 Как какво
19:40 07.10.2025
12 Бихлюл
До коментар #4 от "Ветеран от Протеста":Та Франция няма ракети ба.
Коментиран от #19
19:40 07.10.2025
13 Ти да видиш
19:40 07.10.2025
14 Неразбрал
19:40 07.10.2025
15 Русия ни е обявила за вражеска държава!
В този случай, какво прави Митрофанова в България!
Коментиран от #26, #27
19:41 07.10.2025
16 Майна
С една дума - " казвам ти дъще, сещай се снахи"
Въпреки, че Медведев директно го каза на лондонсити
19:42 07.10.2025
17 Дайте нобела за мир на тръмпясалия
19:42 07.10.2025
18 Аз съм веган
19:42 07.10.2025
19 Глупер
До коментар #12 от "Бихлюл":Какво се радваш! Стане ли патакламата, ти какво, йод ли ще смучеш?
19:42 07.10.2025
20 Нямаааа.....
19:43 07.10.2025
21 Гост
До коментар #10 от "Медведев пак заплаши и България!":Няма да ни удря нас. Споко. Ние нямаме цената на ена ракета. А и сме скатавки и не могат ни излъжат и на фронта да идем. За кво да ни удрят.
19:44 07.10.2025
22 ГанЯ
19:44 07.10.2025
23 Това е мъжка
19:44 07.10.2025
24 Тома
19:45 07.10.2025
25 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 А не ни ли правят точно
До коментар #15 от "Русия ни е обявила за вражеска държава!":родните атлантически олигофрени "вражеска държава" ? А? Що го правят? Имаш ли логичен отговор? Кво лошо са ни направили братушките а?
19:45 07.10.2025
28 Хохо Бохо
19:46 07.10.2025