Новини
Свят »
Украйна »
Обвити във военна тайна! Вътрешен одит разкри значителни надплащания за оръжия от Украйна
  Тема: Украйна

Обвити във военна тайна! Вътрешен одит разкри значителни надплащания за оръжия от Украйна

7 Октомври, 2025 23:03 1 189 32

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • оръжия-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Оръжейните търговци се наложиха в системата за отбранителни доставки на Украйна скоро след руската инвазия

Обвити във военна тайна! Вътрешен одит разкри значителни надплащания за оръжия от Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The New York Times The New York Times

Украйна е изградила отбранителна промишленост, която произвежда хиляди артилерийски снаряди, бронирани превозни средства и дронове в зашеметяващо разнообразие от модели и възможности. Това се счита за ключов успех в борбата срещу руската инвазия, пише The New York Times, цитиран от Фокус.

Но тъй като милиарди долари се изливат от украинската армия към местните производители на оръжие, с финансовата помощ на европейски донори, голяма част от разходите са обвити във военна тайна. Това тревожи анализатори и активисти, които твърдят, че Украйна е постигнала малък напредък в борбата с дългогодишната корупция в областта на военните доставки.

Един от фокусите на загриженост за правителствените одитори, които проверяват военните разходи, е повтарящото се възлагане от Киев, без обяснение, на договори на компании, които са предложили по-високи оферти от конкурентите си. Вътрешни правителствени одити, прегледани от The New York Times, показват десетки такива договори, подписани за период от малко повече от година, както и случаи на закъснели или непълни доставки и предплащания за оръжия, които никога не са пристигнали.

Възлагането на договори на оференти с по-високи оферти само по себе си не е показател за корупция или излишни разходи, които могат да бъдат избегнати. Но одитите показват предизвикателство за Украйна, която се отклонява от зависимостта си от даренията на амуниции и оръжия от съюзниците си, предвид нестабилната подкрепа от администрацията на Тръмп и ограничените военни възможности на Европа. Вместо това тя се обръща към вътрешното производство и международните пазари за оръжие, включително към сделки, частично финансирани от европейски страни по няколко програми.

Киев вече е самодостатъчен за почти 60% от въоръжението си, заяви миналия месец украинският президент Володимир Зеленски. Фабриките в страната произвеждат смъртоносни дронове, наземни роботи и цяла гама от конвенционални гаубици, бронирани превозни средства и други оръжия. Украйна също така е адаптирала евтини потребителски дронове за мисии, спестявайки огромни суми пари.

Оръжията, произведени в страната, ще станат основа за бъдещата сигурност на Украйна, заяви Зеленски, включително като средство за възпиране, за да се запази мирът след края на военните действия. Бивши служители и анализатори обаче твърдят, че за да се реализира тази стратегия, е необходимо да се преодолее дългогодишната корупция в украинските военни доставки.

Държавните одитори, които провериха покупките, направени от Агенцията за отбранителни доставки на Украйна от началото на 2024 г. до март тази година, не повдигнаха обвинения за кражба или злоупотреба, въпреки че препратиха някои договори на правоохранителните органи за оценка.

Но в 465-страничния си доклад те установиха, че десетки договори за артилерийски снаряди, дронове и друго оръжие не са били възложени на участника с най-ниската оферта. Разликата между ниските оферти и договорите, които всъщност са били възложени от агенцията за обществени поръчки, възлиза на най-малко 5,4 милиарда гривни, или 129 милиона долара, сочи одитът.

"Те плащат прекалено много по неизвестни причини и без обосновка“, коментира Тамерлан Вахабов, бивш съветник на агенцията, която е клон на Министерството на отбраната. Сред хаоса на войната, според него, "липсва политическа воля да се действа по правилния начин“.

Понякога по-ниските оферти се отхвърлят с правдоподобни обяснения, коментира Олена Трегуб, изпълнителен директор на Независимата антикорупционна комисия, украинска неправителствена организация. "Това оправдание може да е вярно, а може и да е корупция“, добавя тя.

В изявление директорът на агенцията за обществени поръчки Арсен Жумадилов заяви, че по-ниските оферти понякога се отхвърлят, защото "може да не отговарят на изискваните стандарти за качество, срокове за доставка, условия за плащане или други съществени критерии“.

Агенцията наскоро преразгледа практиките си за сключване на договори, за да гарантира справедливост, съобщи той. Той уточни, че миналата година е започнало постепенното прекратяване на договорите с посреднически компании, които получавали надценка върху продажбите.

След пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г. украинската армия получи оръжие и муниции от два източника. Западните страни дариха военно оборудване в натура, като танкове Abrams и гаубици M777. Отделно от това Министерството на отбраната закупи оръжие от някогашната силна украинска промишленост и от международните пазари за оръжие.

През 2023 г. правителството създаде агенцията за обществени поръчки като независим клон на Министерството на отбраната, след като украинските медии съобщиха за редица съмнителни разходи, включително огромни надплащания за яйца за дажбите на войниците и за зимни дрехи. Тези разкрития доведоха до оставката на министъра на отбраната Олексий Резников.

Проблеми възникнаха и в новата агенция. Двама директори бяха уволнени поради обвинения в неефективно управление.

По-голямата част от бюджета на агенцията за обществени поръчки, който възлиза на около 10 милиарда долара за тази година, се финансира от украинските данъчни приходи, въпреки че тя започна да получава европейски субсидии. В рамките на програма, стартирана от Дания, европейските страни са обещали над 1,6 милиарда долара на Украйна за закупуване на оръжие от собствената ѝ промишленост.

Украйна закупува оръжие от преди това неработещи съветски фабрики за въоръжение, които някога са произвеждали междуконтинентални балистични ракети, танкове, самолети и друго оборудване, както и от стотици украински стартиращи компании в областта на отбранителните технологии.

До миналата година по-голямата част от покупките се осъществяваха чрез оръжейни търговци, повечето от които получаваха надценка от 3% върху продажбите, както установи отделен одит на покупките до юли миналата година. Според този одит агенцията за обществени поръчки е използвала такива посредници в 83% от договорите си, вместо да купува директно от доставчиците.

Оръжейните търговци се наложиха в системата за отбранителни доставки на Украйна скоро след руската инвазия. В рамките на около два месеца Украйна изчерпа запасите си от артилерийски боеприпаси, което беше изключителна уязвимост, която по това време се пазеше в тайна. В отчаянието си страната помоли оръжейните търговци, които преди това бяха изнасяли оръжие, да купят част от него обратно.

Търговците, наричани специални износни компании, от години продаваха украински оръжия на разкъсвани от войни африкански и близкизточни държави. През 2022 г. те се насочиха към внос от тези държави, а след това разшириха ролята си до посредничество при сключването на сделки за Агенцията за отбранителни доставки с украински производители.

Украйна е в разгара на военен експеримент, при който оръжия се купуват не от няколко големи, утвърдени доставчици на отбранителна техника, а от хаотична мрежа от над 2000 доставчици на оръжия, повечето от които са стартиращи компании в областта на отбранителната технология, а други – малки работилници в мазета.

Някои от тези компании са постигнали впечатляващи успехи. Флотилия от безпилотни катери е потопила около една трета от някога прочутата руска Черноморска флота.

Но от 35-те типа надводни или подводни дронове, произведени от 26 компании в Украйна, само три модела са потънали руски кораби, според Олександър Камишин, съветник на президента по въпросите на отбранителната промишленост.

Одитите проследяват множество договори, които са довели до закъснели или непълни доставки, както и случаи, в които са били направени авансови плащания, но компаниите не са доставили оръжията. Те са идентифицирали договори, сключени с компании, без да се направи опит първо да се провери дали спечелилите търга действително разполагат с производствени обекти, като например подходящи подземни работилници.

Агенцията за отбранителни доставки експериментира с нови модели за доставки. Тя създаде онлайн пазар, който позволява на армейските командири да купуват оръжия за дронове директно от доставчиците с едно или две кликвания, като по този начин се премахва военната бюрокрация. Жумадилов, директорът на агенцията, го нарече "промяна в правилата на играта в областта на военните доставки“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учудени

    13 1 Отговор
    Има ли.

    23:09 07.10.2025

  • 2 си дзън

    2 6 Отговор
    Да не забравяме, че Украйна беше най-корумпираната държава след русията.
    Поне се измъкват.

    Коментиран от #3, #16

    23:11 07.10.2025

  • 3 Ние сме на 3-то място

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Затова сме братушки с руснята!

    23:13 07.10.2025

  • 4 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    Едно е да произведеш съвсем друго е да кажеш, че си произвел и да вземеш парите, особенно когато никой не ти държи сметка. Иди доказвай колко дрона са пуснали срещу русия 5, 50, 500 или 5000. Или колко патрона си произвел и изстрелял. Никой не може по никакъв начин да докаже. Всичко е само на хартия. Колективните плащат за въображаем асортимент и количества

    23:14 07.10.2025

  • 5 Пич

    15 1 Отговор
    Никаква тайна не е !!! Укрите колкото можаха пари откраднаха от краварите , а каквото не успяха като пари , продадоха краварското оръжие за пари , и пак обраха краварите !!! Бай Дони затова е пенясал от яд !!!

    23:17 07.10.2025

  • 6 Гробе

    3 5 Отговор
    Така е Бункера плащаше 20 години за Въображаеми армии и оръжия
    А сега разминират със краката и атакуват със лади и жигули

    Коментиран от #20

    23:17 07.10.2025

  • 7 БункернаИзмет

    3 4 Отговор
    4 години 3 села
    Киев е на 3 дни

    Коментиран от #25

    23:18 07.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Соваж бейби

    6 1 Отговор
    Пак правите хората на балами, не живеем в Украйна без ток и телевизия! След като си произвеждат достатъчно украинците оръжие, зеленияпор защо проси постоянно пари ?Да спре с просията ,и да започва да връща пари да си гледат сами войната и да си приберат мигрантите.

    23:26 07.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Счетоводителя

    4 1 Отговор
    Въпрос на време е, да се разбере кой,какво и как е, както стана с Урсула и Пфайзер

    23:30 07.10.2025

  • 13 име

    4 0 Отговор
    Как иначе рустем умеров ще си купи десет имота в САЩ? Аз обаче подозирам че доста евpoгейски политици получават пари от киевската хунта. Не случайно Фицо каза че зеления наркоман се е опитал да го подкупи. И не случайно в латвия пинчерите нададоха писък срещу министъра на културата, който каза че киевската хунта е корумпирана.

    23:31 07.10.2025

  • 14 az СВО Победа80

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа80":

    Очевидно администрацията на Тръмп му е вдигнала мерника и ще използва корупционните му схеми като инструмент за натиск, защото не ги слуша...

    23:32 07.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 име

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ти кога стана руски агент, бе козяк? Не плаща ли Галя вече?!

    23:33 07.10.2025

  • 17 Лицемерни 60клуци

    4 0 Отговор
    Украйна уж най-корумпираната държава, но искат и бързат да я приемат в ЕС. За какво им е,ако няма далавера, ...както приеха нас

    23:34 07.10.2025

  • 18 Соваж бейби

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа80":

    Зеленияпор в Хага ,да дава обяснение и за къщите които си купи от парите пратени за оръжие от нашите пари които ни взимат без да ни питат, пияндурата жена му която пазарува като ненормална из Европа в бутици с ранг Парис Хилтън .От къде са тези пари ?

    23:35 07.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гробе 2

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гробе":

    Педофил къща не храни
    Следователно Русия ще гладува

    Коментиран от #24

    23:36 07.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Перифразирам

    3 0 Отговор
    възлагане от София, без обяснение, на договор за самолети на компания, която е предложила по-висока оферта от конкурентите си.

    Коментиран от #32

    23:39 07.10.2025

  • 23 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Соваж бейби":

    Не пиши с моя ник !
    Укр...ка от....ка

    23:39 07.10.2025

  • 24 Пич

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гробе 2":

    Това е 100% , този зима ще е най гладната в блатата, а и ток и салярка няма в бензиностанцията!

    23:39 07.10.2025

  • 25 Соваж бейби

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "БункернаИзмет":

    И над милион чувала заминаха за крематорките в проссия, всьо па план, па граэик.

    Коментиран от #29

    23:41 07.10.2025

  • 26 Соваж бейби

    1 4 Отговор
    Интересно е какви изненади е подготвил Буданов за ден ражденя на бункерния страхливец, ще има задължително заря тази нощ в калните дебри!

    23:42 07.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Соваж бейби":

    Пушката и в Украйна, стига смука социални и на курорт.Прибирай се в държавата си си гледайте войната ,не да се месите по европейски сайтове.Добре че стана тази вайна та да видите и Европа ,за кратко после с векове ще връщате дългове .Ще ви излезе курорта през носа!

    Коментиран от #31

    23:45 07.10.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор
    Кална примитивна кло аака пълна с въшлясали, гладни и алкохолизирани раби, това е магучаяя‼️

    23:57 07.10.2025

  • 31 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Соваж бейби":

    Важното е, втарая замина у тинята при крайцера

    23:58 07.10.2025

  • 32 Да допълня

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Перифразирам":

    И предплатено,и не получено.Но на нас хак да ни е.

    00:02 08.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания