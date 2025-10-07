Обвити във военна тайна! Вътрешен одит разкри значителни надплащания за оръжия от Украйна

Украйна е изградила отбранителна промишленост, която произвежда хиляди артилерийски снаряди, бронирани превозни средства и дронове в зашеметяващо разнообразие от модели и възможности. Това се счита за ключов успех в борбата срещу руската инвазия, пише The New York Times, цитиран от Фокус.



Но тъй като милиарди долари се изливат от украинската армия към местните производители на оръжие, с финансовата помощ на европейски донори, голяма част от разходите са обвити във военна тайна. Това тревожи анализатори и активисти, които твърдят, че Украйна е постигнала малък напредък в борбата с дългогодишната корупция в областта на военните доставки.



Един от фокусите на загриженост за правителствените одитори, които проверяват военните разходи, е повтарящото се възлагане от Киев, без обяснение, на договори на компании, които са предложили по-високи оферти от конкурентите си. Вътрешни правителствени одити, прегледани от The New York Times, показват десетки такива договори, подписани за период от малко повече от година, както и случаи на закъснели или непълни доставки и предплащания за оръжия, които никога не са пристигнали.



Възлагането на договори на оференти с по-високи оферти само по себе си не е показател за корупция или излишни разходи, които могат да бъдат избегнати. Но одитите показват предизвикателство за Украйна, която се отклонява от зависимостта си от даренията на амуниции и оръжия от съюзниците си, предвид нестабилната подкрепа от администрацията на Тръмп и ограничените военни възможности на Европа. Вместо това тя се обръща към вътрешното производство и международните пазари за оръжие, включително към сделки, частично финансирани от европейски страни по няколко програми.



Киев вече е самодостатъчен за почти 60% от въоръжението си, заяви миналия месец украинският президент Володимир Зеленски. Фабриките в страната произвеждат смъртоносни дронове, наземни роботи и цяла гама от конвенционални гаубици, бронирани превозни средства и други оръжия. Украйна също така е адаптирала евтини потребителски дронове за мисии, спестявайки огромни суми пари.



Оръжията, произведени в страната, ще станат основа за бъдещата сигурност на Украйна, заяви Зеленски, включително като средство за възпиране, за да се запази мирът след края на военните действия. Бивши служители и анализатори обаче твърдят, че за да се реализира тази стратегия, е необходимо да се преодолее дългогодишната корупция в украинските военни доставки.



Държавните одитори, които провериха покупките, направени от Агенцията за отбранителни доставки на Украйна от началото на 2024 г. до март тази година, не повдигнаха обвинения за кражба или злоупотреба, въпреки че препратиха някои договори на правоохранителните органи за оценка.



Но в 465-страничния си доклад те установиха, че десетки договори за артилерийски снаряди, дронове и друго оръжие не са били възложени на участника с най-ниската оферта. Разликата между ниските оферти и договорите, които всъщност са били възложени от агенцията за обществени поръчки, възлиза на най-малко 5,4 милиарда гривни, или 129 милиона долара, сочи одитът.



"Те плащат прекалено много по неизвестни причини и без обосновка“, коментира Тамерлан Вахабов, бивш съветник на агенцията, която е клон на Министерството на отбраната. Сред хаоса на войната, според него, "липсва политическа воля да се действа по правилния начин“.



Понякога по-ниските оферти се отхвърлят с правдоподобни обяснения, коментира Олена Трегуб, изпълнителен директор на Независимата антикорупционна комисия, украинска неправителствена организация. "Това оправдание може да е вярно, а може и да е корупция“, добавя тя.



В изявление директорът на агенцията за обществени поръчки Арсен Жумадилов заяви, че по-ниските оферти понякога се отхвърлят, защото "може да не отговарят на изискваните стандарти за качество, срокове за доставка, условия за плащане или други съществени критерии“.



Агенцията наскоро преразгледа практиките си за сключване на договори, за да гарантира справедливост, съобщи той. Той уточни, че миналата година е започнало постепенното прекратяване на договорите с посреднически компании, които получавали надценка върху продажбите.



След пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г. украинската армия получи оръжие и муниции от два източника. Западните страни дариха военно оборудване в натура, като танкове Abrams и гаубици M777. Отделно от това Министерството на отбраната закупи оръжие от някогашната силна украинска промишленост и от международните пазари за оръжие.



През 2023 г. правителството създаде агенцията за обществени поръчки като независим клон на Министерството на отбраната, след като украинските медии съобщиха за редица съмнителни разходи, включително огромни надплащания за яйца за дажбите на войниците и за зимни дрехи. Тези разкрития доведоха до оставката на министъра на отбраната Олексий Резников.



Проблеми възникнаха и в новата агенция. Двама директори бяха уволнени поради обвинения в неефективно управление.



По-голямата част от бюджета на агенцията за обществени поръчки, който възлиза на около 10 милиарда долара за тази година, се финансира от украинските данъчни приходи, въпреки че тя започна да получава европейски субсидии. В рамките на програма, стартирана от Дания, европейските страни са обещали над 1,6 милиарда долара на Украйна за закупуване на оръжие от собствената ѝ промишленост.



Украйна закупува оръжие от преди това неработещи съветски фабрики за въоръжение, които някога са произвеждали междуконтинентални балистични ракети, танкове, самолети и друго оборудване, както и от стотици украински стартиращи компании в областта на отбранителните технологии.



До миналата година по-голямата част от покупките се осъществяваха чрез оръжейни търговци, повечето от които получаваха надценка от 3% върху продажбите, както установи отделен одит на покупките до юли миналата година. Според този одит агенцията за обществени поръчки е използвала такива посредници в 83% от договорите си, вместо да купува директно от доставчиците.



Оръжейните търговци се наложиха в системата за отбранителни доставки на Украйна скоро след руската инвазия. В рамките на около два месеца Украйна изчерпа запасите си от артилерийски боеприпаси, което беше изключителна уязвимост, която по това време се пазеше в тайна. В отчаянието си страната помоли оръжейните търговци, които преди това бяха изнасяли оръжие, да купят част от него обратно.



Търговците, наричани специални износни компании, от години продаваха украински оръжия на разкъсвани от войни африкански и близкизточни държави. През 2022 г. те се насочиха към внос от тези държави, а след това разшириха ролята си до посредничество при сключването на сделки за Агенцията за отбранителни доставки с украински производители.



Украйна е в разгара на военен експеримент, при който оръжия се купуват не от няколко големи, утвърдени доставчици на отбранителна техника, а от хаотична мрежа от над 2000 доставчици на оръжия, повечето от които са стартиращи компании в областта на отбранителната технология, а други – малки работилници в мазета.



Някои от тези компании са постигнали впечатляващи успехи. Флотилия от безпилотни катери е потопила около една трета от някога прочутата руска Черноморска флота.



Но от 35-те типа надводни или подводни дронове, произведени от 26 компании в Украйна, само три модела са потънали руски кораби, според Олександър Камишин, съветник на президента по въпросите на отбранителната промишленост.



Одитите проследяват множество договори, които са довели до закъснели или непълни доставки, както и случаи, в които са били направени авансови плащания, но компаниите не са доставили оръжията. Те са идентифицирали договори, сключени с компании, без да се направи опит първо да се провери дали спечелилите търга действително разполагат с производствени обекти, като например подходящи подземни работилници.



Агенцията за отбранителни доставки експериментира с нови модели за доставки. Тя създаде онлайн пазар, който позволява на армейските командири да купуват оръжия за дронове директно от доставчиците с едно или две кликвания, като по този начин се премахва военната бюрокрация. Жумадилов, директорът на агенцията, го нарече "промяна в правилата на играта в областта на военните доставки“.

