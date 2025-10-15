Новини
Срещата на годината! Доналд Тръмп най-после е готов да преговаря със Си Дзинпин
  Тема: Войната на митата

Срещата на годината! Доналд Тръмп най-после е готов да преговаря със Си Дзинпин

15 Октомври, 2025 18:23 670 8

Скот Бесент каза пред телевизия Си Ен Би Си, че САЩ не искат да ескалират конфликт с Китай и не искат да прекъсват търговските и икономическите връзки с втората най-голяма икономика в света

Срещата на годината! Доналд Тръмп най-после е готов да преговаря със Си Дзинпин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Вашингтон не желае нова ескалация в търговските отношения с Китай, заяви в сряда министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, подчертавайки, че президентът Доналд Тръмп е готов да се срещне с китайския държавен глава Си Цзинпин по-късно този месец в Южна Корея, предава "Ройтерс".

"Официални представители от двете страни са в ежедневен контакт, за да подготвят срещата. Нямаме намерение да се отделяме икономически от втората по големина икономика в света", заяви Бесент по време на форум на CNBC.

Миналата седмица напрежението между двете страни достигна нов връх, след като Пекин обяви мащабно разширяване на контрола върху износа на редкоземни елементи - ключови за производството на електроника и военна техника.

В отговор Тръмп заплаши да въведе нови, тройно по-високи мита върху китайски стоки, което доведе до спад на борсовите индекси и рязко охлаждане на отношенията между двете страни.

Бесент подчерта, че личното доверие между Тръмп и Си е предотвратило по-дълбока криза, като добави, че двете икономики остават взаимно зависими.

"Благодарение на това доверие конфликтът не е стигнал по-далеч", каза той.

Финансовият министър също така разкри, че нископоставен китайски търговски представител е заплашил през август, че Пекин ще "отприщи хаос", ако САЩ въведат новите пристанищни такси за китайски кораби.

"Имаше един нископоставен търговски човек, леко неуравновесен, който каза, че Китай ще отприщи хаос в глобалната система, ако въведем нашите такси за акостиране," посочи Бесент.

Той отхвърли твърденията на Китай, че ограниченията върху редкоземните елементи са реакция на американски действия, заявявайки, че "Пекин е възнамерявал да предприеме тази стъпка от самото начало".

Очакваната среща между Тръмп и Си Цзинпин в Сеул ще бъде първата директна среща между двамата лидери от повече от година, а анализатори я разглеждат като ключова за стабилизиране на глобалните пазари и възстановяване на диалога между двете икономически сили.

Междувременно Вашингтон се опитва да намали напрежението чрез серия от изявления, в които уверява, че целта на САЩ не е нова търговска война, а възстановяване на балансирани икономически отношения с Китай.


САЩ
Оценка 3 от 2 гласа.
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    11 0 Отговор
    Дедо Дончо удари на камък с китайците. Дано не получи удар като види сметката, която
    ще му представят.

    Коментиран от #6

    18:26 15.10.2025

  • 2 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Най Дончо ще моли председателя Си за 💰.Тъжна картинка.

    18:29 15.10.2025

  • 3 Сатана Z

    5 0 Отговор
    На бай Дончо ми се препика след като прочете:
    ⚡️Китай отговори на САЩ с нова търговска стачка

    От 14 октомври беше въведена пристанищна такса от 56 долара на тон товар за американски кораби, която ще се увеличи до 123 долара след една година, а след това до 157 долара.

    18:33 15.10.2025

  • 4 Карло☪︎ НacсpaH

    5 0 Отговор
    Искам пари , много пари от държавата! Трябват ми за дppoггaaa! Децата пенсионерите и социално слабите да го дyyxxатт!

    18:40 15.10.2025

  • 5 Антрополог

    0 0 Отговор
    Колко си приличат !!!

    18:41 15.10.2025

  • 6 С токчетата

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Защото китайците не са многоходови като вашия Пуслер.

    Коментиран от #8

    18:43 15.10.2025

  • 7 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Третата икономика се моли на първата да не им спира лития😁😁😁.

    19:00 15.10.2025

  • 8 Бай той Толстой

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "С токчетата":

    Скоро,бате.

    19:02 15.10.2025