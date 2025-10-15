Срещата на годината! Доналд Тръмп най-после е готов да преговаря със Си Дзинпин

Вашингтон не желае нова ескалация в търговските отношения с Китай, заяви в сряда министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, подчертавайки, че президентът Доналд Тръмп е готов да се срещне с китайския държавен глава Си Цзинпин по-късно този месец в Южна Корея, предава "Ройтерс".

"Официални представители от двете страни са в ежедневен контакт, за да подготвят срещата. Нямаме намерение да се отделяме икономически от втората по големина икономика в света", заяви Бесент по време на форум на CNBC.

Миналата седмица напрежението между двете страни достигна нов връх, след като Пекин обяви мащабно разширяване на контрола върху износа на редкоземни елементи - ключови за производството на електроника и военна техника.

В отговор Тръмп заплаши да въведе нови, тройно по-високи мита върху китайски стоки, което доведе до спад на борсовите индекси и рязко охлаждане на отношенията между двете страни.

Бесент подчерта, че личното доверие между Тръмп и Си е предотвратило по-дълбока криза, като добави, че двете икономики остават взаимно зависими.

"Благодарение на това доверие конфликтът не е стигнал по-далеч", каза той.

Финансовият министър също така разкри, че нископоставен китайски търговски представител е заплашил през август, че Пекин ще "отприщи хаос", ако САЩ въведат новите пристанищни такси за китайски кораби.

"Имаше един нископоставен търговски човек, леко неуравновесен, който каза, че Китай ще отприщи хаос в глобалната система, ако въведем нашите такси за акостиране," посочи Бесент.

Той отхвърли твърденията на Китай, че ограниченията върху редкоземните елементи са реакция на американски действия, заявявайки, че "Пекин е възнамерявал да предприеме тази стъпка от самото начало".

Очакваната среща между Тръмп и Си Цзинпин в Сеул ще бъде първата директна среща между двамата лидери от повече от година, а анализатори я разглеждат като ключова за стабилизиране на глобалните пазари и възстановяване на диалога между двете икономически сили.

Междувременно Вашингтон се опитва да намали напрежението чрез серия от изявления, в които уверява, че целта на САЩ не е нова търговска война, а възстановяване на балансирани икономически отношения с Китай.