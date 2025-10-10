Доналд Тръмп заплаши Пекин: САЩ могат да спрат масивния внос от Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му внася "огромни" количества стоки от Китай и също така изнася стоки за тази страна, но отбеляза, че "може би" това ще трябва да спре в резултат на действията на Пекин, съобщи АП.
Попитан за решението на Китай да разшири контрола върху износа на редки земни елементи, Тръмп заяви, че "току-що е чул" за това и не може да каже много, но отбеляза, че е възложил на министъра на финансите Скот Бесент и министъра на търговията Хауърд Лутник да се заемат с въпроса.
Тръмп отбеляза също, че възнамерява да повдигне въпроса за соята, когато се срещне с китайския си колега Си Дзинпин по-късно този месец.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #3, #19, #27
10:25 10.10.2025
2 Бай той Толстой
10:25 10.10.2025
3 Путин
До коментар #1 от "Вашето мнение":Децата ни са там, копейка.
Коментиран от #15, #16
10:25 10.10.2025
4 Няма как да стане
10:26 10.10.2025
5 Мишел
10:26 10.10.2025
6 Хохо Бохо
10:27 10.10.2025
7 кравария
10:29 10.10.2025
8 Пилотът Гошу
10:30 10.10.2025
9 Е спри го де
10:31 10.10.2025
10 Баце
Смях в залата.
10:31 10.10.2025
11 Баце ЕООД
Американеца иска да носи Найк, не да го произвежда..
10:31 10.10.2025
12 Абе
10:32 10.10.2025
13 Силиций
Десетилетия САЩ изнасяше производството си на всичко ,което се сети човек към Китай.
Причината за това е стремежа на американските фирми да залепят името си върху продукт произведен много по-евтино,и да го продадат скъпо "защото има американско лого на корпуса си".Работника в САЩ излиза по-скъпо от работника в Китай.В името на голяма печалба американските фирми загърбиха американския работник и патриотизма си,надробиха си китайска попара и си мислеха ,че друг ще я яде....
А китайците се научиха да правят всичко с благодарение на американската лакомия.
Коментиран от #29
10:33 10.10.2025
14 СССРБарета
10:34 10.10.2025
15 Днеска
До коментар #3 от "Путин":Особено слабо коментираш.. Време ти е да се прибереш вкъщи в Индия, да си починеш малко.
10:34 10.10.2025
16 Точно
До коментар #3 от "Путин":Децата ви са там и ги учат на нови по-демократични сициални роли.
А децата на Путин са си у дома.
10:36 10.10.2025
18 ДА БЕ ДА
10:37 10.10.2025
19 Ами
До коментар #1 от "Вашето мнение":Натрупали пак 2 трилиона дълг за 2025 година. Сами ще му разкажат играта на долара.
10:38 10.10.2025
21 MOЖE САМО ДА
10:44 10.10.2025
22 Гост
10:47 10.10.2025
23 хихи
10:49 10.10.2025
24 Хе хе...
10:55 10.10.2025
25 Си Дзинпин
10:56 10.10.2025
26 Дядо Пею
10:56 10.10.2025
27 зле
До коментар #1 от "Вашето мнение":на каква база се оповава твоето изключително грешно изказване ве!
10:57 10.10.2025
28 Госあ
10:58 10.10.2025
29 зле
До коментар #13 от "Силиций":сега са на път да си го върнат
10:59 10.10.2025