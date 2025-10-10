Новини
Доналд Тръмп заплаши Пекин: САЩ могат да спрат масивния внос от Китай
  Тема: Войната на митата

Доналд Тръмп заплаши Пекин: САЩ могат да спрат масивния внос от Китай

10 Октомври, 2025 10:23 870 29

Тръмп отбеляза също, че възнамерява да повдигне въпроса за соята, когато се срещне с китайския си колега Си Дзинпин по-късно този месец

Доналд Тръмп заплаши Пекин: САЩ могат да спрат масивния внос от Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му внася "огромни" количества стоки от Китай и също така изнася стоки за тази страна, но отбеляза, че "може би" това ще трябва да спре в резултат на действията на Пекин, съобщи АП.

Попитан за решението на Китай да разшири контрола върху износа на редки земни елементи, Тръмп заяви, че "току-що е чул" за това и не може да каже много, но отбеляза, че е възложил на министъра на финансите Скот Бесент и министъра на търговията Хауърд Лутник да се заемат с въпроса.

Тръмп отбеляза също, че възнамерява да повдигне въпроса за соята, когато се срещне с китайския си колега Си Дзинпин по-късно този месец.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вашето мнение

    26 2 Отговор
    Сащ могат и да си заминат. Вече освен войни нищо друго не произвеждат.

    Коментиран от #3, #19, #27

    10:25 10.10.2025

  • 2 Бай той Толстой

    19 1 Отговор
    Ще си произведат сами уиски и памперси.

    10:25 10.10.2025

  • 3 Путин

    1 26 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Децата ни са там, копейка.

    Коментиран от #15, #16

    10:25 10.10.2025

  • 4 Няма как да стане

    24 2 Отговор
    и вие сте напълно зависими от китайската икономика.

    10:26 10.10.2025

  • 5 Мишел

    25 1 Отговор
    Достатъчно е Китай да спре износа на редкоземни елементи в САЩ, за да върне САЩ в ерата на газените лампи.

    10:26 10.10.2025

  • 6 Хохо Бохо

    22 0 Отговор
    Тоя риж ка вал спомена ли с кво ще го замести тоя масивния внос? Спомена ли колко от дълга им е към поднебесната? Гламав си е

    10:27 10.10.2025

  • 7 кравария

    18 0 Отговор
    оттича в канала!

    10:29 10.10.2025

  • 8 Пилотът Гошу

    15 1 Отговор
    Спрете го де 😂😂😂

    10:30 10.10.2025

  • 9 Е спри го де

    17 0 Отговор
    Ще стане забавно да блокираш всичко в САЩ. 😂

    10:31 10.10.2025

  • 10 Баце

    18 0 Отговор
    И ще тръгнат с галоши и ще ядат с дървени лъжици, без вилици, а дрехи от боброви кожи.
    Смях в залата.

    10:31 10.10.2025

  • 11 Баце ЕООД

    17 0 Отговор
    И после, какво ще произвеждат яко не е тайна??
    Американеца иска да носи Найк, не да го произвежда..

    10:31 10.10.2025

  • 12 Абе

    17 0 Отговор
    Голям смях. Още преди 20 г , когато ходих в САЩ всяка стока , като електроника, обувки , маратонки и тн като обърнете беше майд ин чайна. Представям си сега какво е. Ами те няма да има какво да си купят.

    10:32 10.10.2025

  • 13 Силиций

    13 0 Отговор
    И да искат да спрат масивния внос от Китай,САЩ не могат да си го позволят.
    Десетилетия САЩ изнасяше производството си на всичко ,което се сети човек към Китай.
    Причината за това е стремежа на американските фирми да залепят името си върху продукт произведен много по-евтино,и да го продадат скъпо "защото има американско лого на корпуса си".Работника в САЩ излиза по-скъпо от работника в Китай.В името на голяма печалба американските фирми загърбиха американския работник и патриотизма си,надробиха си китайска попара и си мислеха ,че друг ще я яде....
    А китайците се научиха да правят всичко с благодарение на американската лакомия.

    Коментиран от #29

    10:33 10.10.2025

  • 14 СССРБарета

    16 0 Отговор
    Хахахаха представям си ги дебелите затлъстели американци седнали да шият тениски за по два долара на час за износ, за да могат да свържат двата края!?

    10:34 10.10.2025

  • 15 Днеска

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Особено слабо коментираш.. Време ти е да се прибереш вкъщи в Индия, да си починеш малко.

    10:34 10.10.2025

  • 16 Точно

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Децата ви са там и ги учат на нови по-демократични сициални роли.
    А децата на Путин са си у дома.

    10:36 10.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ДА БЕ ДА

    13 0 Отговор
    ПУТИН И СИ МОГАТ ДА СЪЗДАДАТ НОВ СПРАВЕДЛИВ СВЕТОВЕН РЕД, ДОКАТО ИЗКУКУРИГАЛИЯ ТРЪМП СЪЗДАВА САМО СВЕТОВЕН БЕЗПОРЯДЪК.

    10:37 10.10.2025

  • 19 Ами

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Натрупали пак 2 трилиона дълг за 2025 година. Сами ще му разкажат играта на долара.

    10:38 10.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 MOЖE САМО ДА

    10 0 Отговор
    ПЛАШИ ОСТРОВ ТАМБУКТУ И ГРЕНЛАНДИЯ.ТИЯ ХОЛИВУДСКИ ПРИКАЗКИ НЕ ВЪРВЯТ ВЕЧЕ.

    10:44 10.10.2025

  • 22 Гост

    6 0 Отговор
    И да го спрат, няма да могат да забавят възхода на Китай. Нищо не може да ги спре.

    10:47 10.10.2025

  • 23 хихи

    7 0 Отговор
    А Другаря Си, като чу си го премести в другия крачол..

    10:49 10.10.2025

  • 24 Хе хе...

    4 0 Отговор
    Инфантилния идиот тръмп упорито се опитва да подпали гражданска война в пiHд0cTaH.

    10:55 10.10.2025

  • 25 Си Дзинпин

    5 0 Отговор
    Местя Го...

    10:56 10.10.2025

  • 26 Дядо Пею

    4 0 Отговор
    И аз така като Дони, ама хората казват - Плаши Пею гаргите :D

    10:56 10.10.2025

  • 27 зле

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    на каква база се оповава твоето изключително грешно изказване ве!

    10:57 10.10.2025

  • 28 Госあ

    5 0 Отговор
    Никакви редки метали за оръжието на краварите ! Чипове и без това не могат да правят, да ползват от стари китайски перални 😂 Русия също трябва да спре да изнася уран за краварника !

    10:58 10.10.2025

  • 29 зле

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Силиций":

    сега са на път да си го върнат

    10:59 10.10.2025