Доналд Тръмп заплаши Пекин: САЩ могат да спрат масивния внос от Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му внася "огромни" количества стоки от Китай и също така изнася стоки за тази страна, но отбеляза, че "може би" това ще трябва да спре в резултат на действията на Пекин, съобщи АП.

Попитан за решението на Китай да разшири контрола върху износа на редки земни елементи, Тръмп заяви, че "току-що е чул" за това и не може да каже много, но отбеляза, че е възложил на министъра на финансите Скот Бесент и министъра на търговията Хауърд Лутник да се заемат с въпроса.

Тръмп отбеляза също, че възнамерява да повдигне въпроса за соята, когато се срещне с китайския си колега Си Дзинпин по-късно този месец.