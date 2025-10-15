Новини
Финансовият министър на Тръмп: Бъдещ спад на фондовия пазар няма да спре решителните ни действия срещу Китай
  Тема: Войната на митата

Финансовият министър на Тръмп: Бъдещ спад на фондовия пазар няма да спре решителните ни действия срещу Китай

15 Октомври, 2025 23:53 661 3

Според източници от Вашингтон китайският президент Си Дзинпин залага на това, че американската икономика не може да понесе продължителен търговски конфликт с Пекин

Финансовият министър на Тръмп: Бъдещ спад на фондовия пазар няма да спре решителните ни действия срещу Китай - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ няма да променят позицията си в търговските преговори с Китай поради нестабилност на фондовите пазари. Това заяви днес американският финансов министър Скот Бесънт по време на форума "Инвестирай в Америка" (Invest in America), организиран от Си Ен Би Си, съобщи БТА.

"Няма да преговаряме, защото фондовият пазар спада" или да се въздържаме от предприемането на решителни мерки срещу Пекин по тази причина, заяви Бесънт, цитиран от Си Ен Би Си.

"Ще преговаряме, защото правим това, което е най-добро за икономиката на САЩ", допълни той.

Бесънт отхвърли публикация на в. "Уолстрийт джърнал", публикувана снощи, според която Китай "очаква, че перспективата за поредно сриване на пазара в крайна сметка ще принуди (президента на САЩ Доналд Тръмп) да преговаря".

Според източници на американския всекидневник китайският президент Си Дзинпин "залага на това, че американската икономика не може да понесе продължителен търговски конфликт" с Китай.

По думите на Бесънт, макар че Тръмп "да харесва растежа на фондовия пазар", той "вярва, че високите борсови индекси са резултат от добри политики".

"Днес тук говорим за политиките, свързани с този бум на капиталовите разходи", добави Бесънт, подчертавайки увеличените инвестиции в изкуствен интелект.

Президентът Тръмп обяви миналата седмица, че от 1 ноември Вашингтон ще увеличи до 100 процента размера на митническите налози спрямо Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти.

По-рано Пекин съобщи, че затяга контрола върху износа на редкоземни елементи, като разшири обхвата на ограниченията върху технологиите за обработка и заяви намерението си да ограничи експорта за чуждестранни потребители в областта на отбраната и полупроводниците.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се оправят САЩ

    7 0 Отговор
    от 1 ноември Вашингтон ще увеличи до 100 процента размера на митническите налози спрямо Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти........... луди не ами луди

    23:57 15.10.2025

  • 2 Артилерист

    2 0 Отговор
    Американците се зъбят на китайците, но май гражданската война или трилионите дългове ще ги завлекат по-напред на дъното. Тръмп разнася гвардейците от град на град да потушават бунтовете, но накрая и на тях ще им писне, а трилионите няма да се стопят с мита...

    00:29 16.10.2025

  • 3 Горски

    1 0 Отговор
    От 2020 в щатите нещата не вървят на добре-засега се крепят на инерцията от предишните десетилетия-но се вижда че и тя свършва....САЩ ще потънат без нова световна война(не дай Боже) ...-това е реалното. Байдън срина Украйна, Европа и на краварите не може да им се размине! Виртуалното казино отива на почивка, акции, облигации, валутни двойки ,хедж фондове и други икономически алабализми за раздуване на едни балони (който помпят БВП-то) ама виртуално. Та като приключи този виртуален цирк на преливане от пусто в празно, истинска стойност оства при производителите на стоките за потребление и продавачите на ресурси. Франция е на прага на тежка финансова дупка, правителството падна след загубен вот на доверие, а скоро французи ще са по улиците. Една от ключовите страни за Еврозоната отчита 116% дълг спрямо БВП. Т.е. харчат повече, отколкото могат да изкарат. Дългът й надминава 3.3 трилиона евро. Париж може да повлече цялата Еврозона към дъното, превръщайки се в новата Гърция. През тази година по коефициент на задлъжнялост Франция се нарежда трета след Италия и Гърция.

    01:05 16.10.2025