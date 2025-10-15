Финансовият министър на Тръмп: Бъдещ спад на фондовия пазар няма да спре решителните ни действия срещу Китай

САЩ няма да променят позицията си в търговските преговори с Китай поради нестабилност на фондовите пазари. Това заяви днес американският финансов министър Скот Бесънт по време на форума "Инвестирай в Америка" (Invest in America), организиран от Си Ен Би Си, съобщи БТА.

"Няма да преговаряме, защото фондовият пазар спада" или да се въздържаме от предприемането на решителни мерки срещу Пекин по тази причина, заяви Бесънт, цитиран от Си Ен Би Си.

"Ще преговаряме, защото правим това, което е най-добро за икономиката на САЩ", допълни той.

Бесънт отхвърли публикация на в. "Уолстрийт джърнал", публикувана снощи, според която Китай "очаква, че перспективата за поредно сриване на пазара в крайна сметка ще принуди (президента на САЩ Доналд Тръмп) да преговаря".

Според източници на американския всекидневник китайският президент Си Дзинпин "залага на това, че американската икономика не може да понесе продължителен търговски конфликт" с Китай.

По думите на Бесънт, макар че Тръмп "да харесва растежа на фондовия пазар", той "вярва, че високите борсови индекси са резултат от добри политики".

"Днес тук говорим за политиките, свързани с този бум на капиталовите разходи", добави Бесънт, подчертавайки увеличените инвестиции в изкуствен интелект.

Президентът Тръмп обяви миналата седмица, че от 1 ноември Вашингтон ще увеличи до 100 процента размера на митническите налози спрямо Китай и ще въведе мерки за експортен контрол върху технологичните продукти.

По-рано Пекин съобщи, че затяга контрола върху износа на редкоземни елементи, като разшири обхвата на ограниченията върху технологиите за обработка и заяви намерението си да ограничи експорта за чуждестранни потребители в областта на отбраната и полупроводниците.