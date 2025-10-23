Новини
Ключово заседание в Пекин! Управляващата комунистическа партия на Китай смени 11 членове

23 Октомври, 2025 15:55 749 8

Предишният седемчленен ЦВК, оглавяван от Си, е загубил трима членове от 2023 г. насам в поредица от антикорупционни чистки

Ключово заседание в Пекин! Управляващата комунистическа партия на Китай смени 11 членове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Елитният Централен комитет на управляващата комунистическа партия на Китай смени 11 членове на ключово заседание, съобщават "Ройтерс" и агенция "Синхуа".

Това бе най-голямото текучество на персонал от 2017 г. насам на фона на продължаваща чистка срещу корупцията в армията.

Новината стана ясна в последния ден от ключово закрито заседание на органа с над 300 членове в Пекин, известно като Четвърти пленум, на което беше обсъден и предстоящ петгодишен план за икономическо развитие.

67-годишният китайски генерал ветеран Джан Шънмин беше повишен във втори ранг заместник-председател на влиятелната Централна военна комисия (ЦВК).

Джан, който в момента е член на ЦВК, заменя Хе Уейдун - бившия втори ранг заместник-председател, който миналата седмица беше изключен от Комунистическата партия по обвинения в корупция заедно с осем други генерали от Народноосвободителната армия. Ходът беше обявен, след като Централният комитет на Комунистическата партия приключи ключово четиридневно заседание в Пекин.

Това беше най-голямото текучество на едно заседание на Централния комитет от Седмия пленум през 2017 г., когато бяха сменени рекордните 11 членове. Откакто дойде на власт през 2012 г., президентът Си Дзинпин оглави мащабна антикорупционна кампания, насочена срещу партията и правителството.

Осем от тези генерали са били и членове на Централния комитет, а някои от разследванията им не са били разкривани преди това.

Смята се, че Хе Уейдун е бил близък военен довереник на Си. И двамата мъже са служили в провинция Фудзиен през 90-те години на миналия век.

Неговото отстраняване е първото на действащ генерал в ЦВК след Културната революция от 1966 до 1976 г. Хе Уейдун е бил и част от 24-членното Политбюро.

Предишният седемчленен ЦВК, оглавяван от Си, е загубил трима членове от 2023 г. насам в поредица от антикорупционни чистки.

168 пълноправни членове на Централния комитет и 147 заместник-членове са присъствали на пленарното заседание. Настоящият Централен комитет е имал 205 пълноправни членове и 171 заместник-членове, когато е бил избран през 2022 г.


Китай
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Оценка 4.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор
    Пу-Тин е вечен и несменяем !!!

    15:56 23.10.2025

  • 2 Даа

    2 1 Отговор
    Очакваше се преврат от военните срещу Си Дзинпин..

    15:58 23.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    ЗАБЕЛЯЗАХТЕ ли как старият лидер на Китай беше разкаран по време на заседание преди година-две?Китай се превръща в диктатура от най-порочен вид

    Коментиран от #4, #7

    15:58 23.10.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    У нас в Рассии лучшая демокрация !!!
    Спроси Навални 😄👍

    16:01 23.10.2025

  • 5 Нед Кели

    0 0 Отговор
    Като истински борец за равенство, братство и свобода ще ви кажа, че Китай няма нищо общо с комунизма. ККП използва символиката и реториката на комунистите, за да осъществява тотален контрол върху една капиталистическа корпоративна система, реално диктатура с пазарни елементи и тотален цифров контрол. С други думи почти АД, но всички са прелъстени от големите и лъскави строежи, евтините китайски стоки и масивната пропаганда.
    Реално, някои малки европейски държави са по-социалистически от Китай.

    Коментиран от #8

    16:04 23.10.2025

  • 6 Предателя вън

    1 0 Отговор
    Гонят 11 червея.

    нали модерат ор е. ти си знаеш .......

    16:05 23.10.2025

  • 7 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Забелязваме, че се води борба с корупцията, докато костовистката измет прави митинги в подкрепа на престъпността и корупцията!

    16:21 23.10.2025

  • 8 Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нед Кели":

    Само да попитам: САЩ беше ли по социална когато управляваше Демократическата (социалистическата) партия чрез президент Джо Байдън?

    16:22 23.10.2025

