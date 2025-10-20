Каква е целта на протестите под наслова „Без крале“ в САЩ

На 18 октомври 2025 г. милиони американци излязоха по улиците за протести под надслова „Без крале“, предаде Ройтерс. В цялата страна се състояха поредица от митинги, целта на които според организаторите и участниците е да се противодейства на възхода на авторитаризма през втория мандат на президента Доналд Тръмп. Според организаторите повече от 2600 събития са били планирани във всички 50 щата на страната и в тях са участвали милиони американци.

Лозунгът „Без крале“ е препратка към антимонархическите възгледи на основателите на американската република, а в днешния контекст той цели да изпрати сигнал за широко разпространено сред американската общественост опасение - че изпълнителната власт започва да превишава правомощията си, посочва Ройтерс.

Протестиращите, които се събраха в повечето големи градове на САЩ – от Ню Йорк и Вашингтон до Хюстън и Портланд – заявиха, че действията им не носят партийна окраска, а са проява на патриотизъм, коментира Асошиейтед Прес. Движението „Без крале“ обаче представлява пряко предизвикателство към администрацията на Тръмп, която разположи Националната гвардия в някои градове, засили операциите срещу мигранти и често използва за своите действия извънредни правомощия, провокирайки тревога в целия американски политически спектър.

През последните месеци агресивната позиция на администрацията на Тръмп по отношение на правомощията на правоприлагащите органи и отношенията между федералното и местните правителства предизвикват все по-голямо внимание в САЩ, посочва АП. През юни 2025 г. първата вълна от протести „Без крале“ се състоя преди военния парад по повод 250-годишнината на американската армия, като протестиращите се противопоставиха на събитието, което според тях е имало за цел да отвлече вниманието със зрелища от напредващата милитаризация на държавния апарат.

През октомври недоволството ескалира, пише американският сайт за анализи "ГавЕкзек" (GovExec). В градове като Чикаго и Портланд разполагането на Националната гвардия и интервенциите на федералните агенции за миграция се превърнаха във видими символи на напрежението. Протестиращите твърдят, че тези действия размиват границата между гражданското и военното управление. Мнозина федерални служители, разочаровани от съкращенията, уволненията и централизираните директиви, се присъединиха към протестите.

В същото време работата на Конгреса на САЩ продължава да е блокирана от криза с финансирането на правителството, отбелязва АП. Временното спиране на работата на някои служби на правителството и повтарящите се битки относно бюджета в законодателния орган подхраниха по-широкообхватните теми относно институционалната дисфункция, подклаждайки общественото недоволство от парализата на институциите.

В цялата страна протестите „Без крале“ се отличаваха с изключителен мащаб и символичност, пише в. "Хюстън Кроникъл". В центъра на Хюстън по преценка на организаторите са се събрали между 13 500 и 15 000 участници, включително ветерани, студенти, представители на ЛГБТК общността и хора, които за първи път участват в протест.

Движението се основава на принципа на ненасилието, посочва в. "Мейн Морнинг Стар". Участниците бяха призовани да носят жълти дрехи, да не носят оръжия и да не ескалират конфликтите.

Въпреки това високопоставени представители на Републиканската партия реагираха остро, посочва "Политико". Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън нарече протестите „събитие на омразата към Америка“ и се опита да ги свърже с екстремистки групи.

Въпреки тези критики агенция Ройтерс посочва, че значителни по големина демонстрации са се състояли в множество американски градове и по оценки на агенцията на национално ниво в протестите са участвали няколко милиона американци, като това са били едни от най-големите координирани протести от встъпването в длъжност на Тръмп.

Фразата „Без крале“ е умишлена препратка към историята за основаването на Америка - отхвърлянето на монархията и идеята, че властта принадлежи на народа. Сега обаче фразата е и израз на страх - страх от превишаване на правомощията на изпълнителната власт, централизиран контрол, милитаризация на вътрешната политика и бавното подкопаване на гражданските свободи, пише сп. "Атлантик".

В коментарен материал американското списание посочва иронията, че протестиращите, които се събират за съпротива срещу „кралете“, често правят препратки към наследството на основателите на САЩ, за да се противопоставят на лидер, който претендира, че е демократично избран. Според "Атлантик" протестите искат да привлекат внимание към въпроса: "Какво се случва, когато лидери, дошли на власт чрез механизмите на демокрацията, действат по недемократичен начин?".

Профсъюзите и различните групи на гражданското общество имат особено важна роля в организирането и осигуряването на широка политическа легитимност на движението, пише в. "Гардиън". Тази коалиция, обединяваща различни поколения, които се вълнуват от различни проблеми, подчертава, че протестите не са свързани с една единствена политическа група, а с по-широкообхватно гражданско безпокойство, смята изданието.

Протестите имаха отзвук и на международно ниво, пише в. "Монд". Изданието определя събитията като стрес тест за демократичните норми в САЩ. Според вестника американските съюзници виждат една страна, „която се колебае между милитаризация в страната и парализа във Вашингтон“.

На фона на наближаването на междинните избори в САЩ, протестите сигнализираха за потенциално пренареждане на политическата мозайка, посочва "Блумбърг". Дясноцентристките и крайните популистки групи възприемат силната и готова да използва всички свои инструменти за принуда изпълнителната власт като привлекателна; умерените гласоподаватели и активистите за граждански права я възприемат като заплаха.

Междувременно инвеститорите и съюзниците на САЩ наблюдават отстрани и чакат да видят как ще се развие ситуацията, отбелязва медията. Политическата нестабилност или непредсказуемите действия на изпълнителната власт биха могли да се отразят отрицателно на пазарите, на мнението на съюзниците и на авторитета на Америка. Ако се окаже, че САЩ не могат да поддържат механизмите, които защитават демократичния баланс в страната, тяхното влияние по света може бъде подкопано, предупреждава "Блумбърг".