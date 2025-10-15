Преговори зад Океана! Украински високопоставени служители се срещнаха с производителя на ракетите "Томахоук"

Делегация от украински високопоставени служители, които са на посещение в САЩ, се срещна днес с представители на компанията Raytheon, която произвежда ракети Tomahawk. Това съобщи ръководителят на президентската администрация Андрий Ермак, съобщава Европейская правда, цитирана от Фокус.
Освен Ермак, на срещата присъстваха и украинският премиер Юлия Свириденко, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица и посланикът на Украйна в САЩ Олга Стефанишина.
Украинската делегация се срещна и с представители на друга американска отбранителна компания - Lockheed Martin.
"Техните технологии спасяват животи: F-16 и съвременните системи за противовъздушна отбрана защитават украинското небе, а техните настъпателни решения надеждно подкрепят нашите сили на фронта“, отбелязва Ермак.
Той добави, че сътрудничеството на Украйна с американските компании "продължава да расте“.
Украйна се стреми да придобие далекобойните ракети Tomahawk.
Очаква се президентът на САЩ Доналд Тръмп да разговаря с украинския президент Володимир Зеленски за евентуалното прехвърляне на Tomahawk по-късно тази седмица.
НАТО смята, че ако Tomahawk бъде доставен на Украйна, тези оръжия няма да бъдат решаващи, но ще окажат влияние на бойното поле и преговорите с Русия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карло☪︎ НacсpaH
19:24 15.10.2025
2 404
Коментиран от #5, #35, #43
19:24 15.10.2025
3 Путин многоходовия
Коментиран от #4
19:24 15.10.2025
4 Лавров
До коментар #3 от "Путин многоходовия":Съобразно международното право
19:24 15.10.2025
5 Иван
До коментар #2 от "404":То това е целта на САЩ.
19:25 15.10.2025
6 Винету
Коментиран от #38
19:25 15.10.2025
7 да го окошари
19:25 15.10.2025
8 Странно, но факт
19:25 15.10.2025
9 защо
19:28 15.10.2025
10 Кремъл
19:29 15.10.2025
11 стоян георгиев
Коментиран от #23
19:29 15.10.2025
12 А Индиана Джонс къде дреме?
19:29 15.10.2025
13 Улександър Хохоленко
19:30 15.10.2025
14 Украйна се стреми
19:30 15.10.2025
15 Един
Накрая Русия да ги тресне тия изроди с ятом и да се свършва!
Коментиран от #18, #94
19:32 15.10.2025
16 И къде пък
Коментиран от #72
19:34 15.10.2025
17 Путин
19:34 15.10.2025
18 стоян георгиев
До коментар #15 от "Един":На теб ли?украйна няма на кой да плати.пари не и се искат за работата която върши.ако си недоволен чомадана и на гарата.билети за крим има колкото искаш!
Коментиран от #29
19:34 15.10.2025
19 а кака калинка Свири денко и свита
или железареф пак ще тегли заеми за бункера
Коментиран от #25
19:34 15.10.2025
20 Митя Водкин
19:35 15.10.2025
21 М да
Коментиран от #32
19:35 15.10.2025
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #26
19:35 15.10.2025
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "стоян георгиев":Нямат ,нямат ,за това сё говори за малки бройки
Коментиран от #31
19:36 15.10.2025
24 ООрана държава
19:36 15.10.2025
25 Хахахаха
До коментар #19 от "а кака калинка Свири денко и свита":Имат. 300 милиарда руски парици, чакат да бъдат усвоени от американските производители на оръжие, за доставка за Украйна.
19:37 15.10.2025
27 помним томахавките в Сирия...
След 24 часа летището си работеше .
Останалите томахавки обикаляха из пустинята и търсеха адреса ....
19:37 15.10.2025
28 Путин
19:39 15.10.2025
29 Един
До коментар #18 от "стоян георгиев":Заради такива продажници като тебе се надявам да има нов народен съд!!
Ако украинския бардак ти е толкова мил - заминавай ти - зеленски събира всякакви престъпници за тор на фронта!
Коментиран от #34, #39
19:40 15.10.2025
30 Рогозин
19:41 15.10.2025
31 стоян георгиев
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":4000 ракети имат на склад.познай кво ще стане ако почнат да ги дават на украйна масово?вероятно ще дадат петдесетина да видят резултата и после ще се надгражда.както беше с хаймарса преди три години.тръмп излезе голям миротворец наистина.как ги познахте нещата направо още се чудя...хахах
Коментиран от #58
19:41 15.10.2025
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "М да":Ти представи си какъв е книжния тигър ,щом издържа на оръжие от 50 държави и пр0 сти бусовизирани укри около милион, без да си ползва цялата армия - само на доброволци.
Коментиран от #41
19:41 15.10.2025
33 Дудун
19:42 15.10.2025
34 стоян георгиев
До коментар #29 от "Един":Харесвам ес и нато.ти в коя страна живееш ?ако не си падаш по ес и нато .пожелавам ти приятен път за Крим.само че няма да идеш.вие ушанките сте големи фенове на путлер от ес са нато...хаха
Коментиран от #44, #45, #84
19:43 15.10.2025
35 И от кога я...
До коментар #2 от "404":...изчезвате от картата тази 404?, и още не е изчезнала, ти ще изчезнеш ама 404 няма да изчезне копейке.
Коментиран от #37
19:43 15.10.2025
36 Украйна
19:44 15.10.2025
37 стоян георгиев
До коментар #35 от "И от кога я...":Това е сигурно .копея в повечето случаи отдавна е с изтекла гаранция.
19:44 15.10.2025
38 дядо поп
До коментар #6 от "Винету":И какво направиха индианците с томахавките? Избиха ги като кучета , това ще стане и с Украйна
19:44 15.10.2025
39 Ами за такива продажници като теб..
До коментар #29 от "Един":.. да не си мислиш че няма да има?
19:46 15.10.2025
40 Колю въшката
19:48 15.10.2025
41 Пацо
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Що пък "бил"?
19:49 15.10.2025
42 Тръгна ли
19:49 15.10.2025
43 Лавров 🙈🙈🙈🤣🤣🤣
До коментар #2 от "404":Лавров: Русия поиска от САЩ да обяснят слуховете за предоставяне на разузнавателна информация на Киев
Русия поиска от САЩ да обяснят слуховете за предоставяне на разузнавателна информация на Киев. Известия
На 12 октомври Financial Times съобщи, че САЩ помагат на Киев да атакува руски енергийни съоръжения в продължение на няколко месеца. Известия
Според вестника, информацията, предоставена от Вашингтон, е помогнала на украинските въоръжени сили да атакуват няколко цели, включително петролни рафинерии, разположени „далеч от фронтовата линия“. RBC
В края на септември специалният представител на Белия дом Кийт Келог заяви, че Доналд Тръмп е разрешил на Киев да нанесе удари дълбоко в Русия с далекобойни оръжия.
19:49 15.10.2025
45 АХАХА
До коментар #34 от "стоян георгиев":Лавров: Русия поиска от САЩ да обяснят слуховете за предоставяне на разузнавателна информация на Киев
На 12 октомври Financial Times съобщи, че САЩ помагат на Киев да атакува руски енергийни съоръжения в продължение на няколко месеца. Известия
Според вестника, информацията, предоставена от Вашингтон, е помогнала на украинските въоръжени сили да атакуват няколко цели, включително петролни рафинерии, разположени „далеч от фронтовата линия“.
В края на септември специалният представител на Белия дом Кийт Келог заяви, че Доналд Тръмп е разрешил на Киев да нанесе удари дълбоко в Русия с далекобойни оръжия.
19:51 15.10.2025
46 Ушанков
19:51 15.10.2025
47 Христо Грозев се замеси
15 октомври 2025 г., 18:22 ч..... На 14 октомври Службата за сигурност на Украйна обяви, че въз основа на материали президентската комисия по гражданство е решила да прекрати украинското гражданство на Труханов....
19:52 15.10.2025
48 мошЕто
19:53 15.10.2025
49 Путин
19:53 15.10.2025
50 Светослав
19:53 15.10.2025
51 Копейки....
Коментиран от #54, #55
19:53 15.10.2025
52 Русуфил хардлайнaрин
19:54 15.10.2025
54 Жан
До коментар #51 от "Копейки....":Заради такива уродикато теб няма да има България след някоя друга година. Такива като теб трябва да висят по стълбовете.
19:56 15.10.2025
55 село мое ,
До коментар #51 от "Копейки....":Наблегни на вечерята и хаповете ! Мисленето и писането не е за теб !
19:57 15.10.2025
56 стоян георгиев
До коментар #44 от "Един":жребецо откъде знаеш че обичам да ме шиб@тт .нежно с камшик по ∆π€то ?ако си настоятелен можеш и ти да го направиш ,100% няма да съжаляваш ...хахах .
19:57 15.10.2025
57 Ауууууууу
19:57 15.10.2025
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "стоян георгиев":В Югославия Томазовките ги сваляха най старте руски ПВО комплекси Нева-125.Ефективност - ,55% Това преди 30 години
Коментиран от #61, #67, #73, #83, #86
19:57 15.10.2025
59 Пора
19:58 15.10.2025
60 777
До коментар #53 от "Блогър от Москва.Крим е руски завинаги":Като мощен вентилатор съм ,не си пропускай шанса !
19:58 15.10.2025
61 Ауууу
До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Аууууууууу
19:58 15.10.2025
62 Това е ...
Коментиран от #74
19:58 15.10.2025
63 Копейки,
19:59 15.10.2025
65 Др.Тодор Живков 🇧🇬
А денги нет !
Коментиран от #70, #87
20:00 15.10.2025
66 Рон Джереми
20:00 15.10.2025
67 Ко става бе руска зган?
До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?
Коментиран от #82
20:01 15.10.2025
70 Аууууууууу
До коментар #65 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Аууууууууу
20:02 15.10.2025
71 Кметът на Одеса Генадий Труханов
20:02 15.10.2025
72 Произвежда
До коментар #16 от "И къде пък":ги в Туксон, Аризона, САЩ. Има ли значение?
Коментиран от #89
20:02 15.10.2025
73 Киев за два дня.
До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пумияр с пумияр.
20:03 15.10.2025
74 Няма никакъв проблем с..
До коментар #62 от "Това е ...":... американските специалисти които ще изстрелват Томахавките и ще осигуряват навигацията, и какво ще стане като започнат да го правят?
20:04 15.10.2025
75 Станимир
Коментиран от #79, #80, #85
20:04 15.10.2025
76 Винету
И почваме
Руската Пасмина.
Искаме навсякъде да има Руска Леш.
20:04 15.10.2025
77 Уникален случай !
20:05 15.10.2025
78 Делю Хайдутин
20:05 15.10.2025
79 Гледаме и
До коментар #75 от "Станимир":Белгород
И там доста тъмно .
Защо ли ?
20:05 15.10.2025
80 Йосиф Кобзон
До коментар #75 от "Станимир":Свещи трябват на Путин.Окло един милион.
20:06 15.10.2025
82 Ами превзели....
До коментар #67 от "Ко става бе руска зган?":.... цървули превзели, н@срх..
.....се и толкова..
20:06 15.10.2025
84 Моряка
До коментар #34 от "стоян георгиев":Доста тъпо този път Стоянчо!Нещо не си във форма.Даже не споменаваш любимите ти памперси.А трябва.Като отидеш доброволец в Украйна,ще изпиташ остра нужда от памперси.Но Зелю плаща малко.По добре иди доброволец при Путин.Плаща яко,и памперсите са безплатни.От Н- запасите на СССР.
20:06 15.10.2025
85 Копеи не философствай!
До коментар #75 от "Станимир":Отивай да пълниш снаряди за братята украинци.Дажебще ти се плаща.Марш!!!
20:06 15.10.2025
87 Хардлaйнaрин
До коментар #65 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Денгите не са пари, бе! Ти виждал ли си английски паундове? По педя и половина са им банкнотите!
20:08 15.10.2025
88 помня
Коментиран от #93
20:09 15.10.2025
90 Иван
20:10 15.10.2025
92 Костадин Костадинов
20:11 15.10.2025
93 Руски рев?
До коментар #88 от "помня":Аууууууу
Ауууууууууи
20:11 15.10.2025
94 Втори
До коментар #15 от "Един":Ще се плаща от
Активите на Русия
Бре Рублоидиот?
Над 300 милиарда има .
Голям Кеф
Да гледаш как Американско Оръжие
Купено с Кремълски Пари
Да трепе .
Блатната Измет.
Коментиран от #99
20:12 15.10.2025
98 Иван
20:15 15.10.2025
100 и с какво ги плашат
20:16 15.10.2025
101 Иван Костов
До коментар #97 от "Тихо пръдльо!":Прррдя рядко,но има много желаещи да нюхат ,можеш и ти да си един от тях .
20:17 15.10.2025
102 Ама
Коментиран от #114
20:17 15.10.2025
103 Не зле а трагично ще е за Киев !
Коментиран от #110
20:17 15.10.2025
104 Военен от запаса
Коментиран от #108, #121
20:19 15.10.2025
105 Русуфил хардлайнaр
20:20 15.10.2025
107 Забелязал!
Коментиран от #112, #119
20:22 15.10.2025
108 име
До коментар #104 от "Военен от запаса":Четири години сopocнята само повтаряте ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Айде спрете се, до сега стотици прогнози ЩЕ, дай първо да видим поне една да се еосъществила, пък после продължавайте.
20:23 15.10.2025
110 И какво зле ще стане?
До коментар #103 от "Не зле а трагично ще е за Киев !":Кремълските плъхове ще поцвъртят, ще се пенят и заплашват, американците ще си изстрелват Томахавките, и това, Ердо като свали техният самолет какво стана, подсмърчаха, скимтяха и не посмяха нищо да направят, че и сега ще е същото, като с Хаймарсите и F-16.
Коментиран от #118
20:25 15.10.2025
111 Мдааа
Първо Томахоци НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ изстрелвани от урки...
Второ нямат бройки...
Трето - НЕ МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ НИЩО НА ФРОНТА...
Четвърто - Ако бъде изсреляна дори 1 - това е потенциален носител на Ядрен заряд и отговора ще е 100% Ядрен...
20:26 15.10.2025
112 Хи хи
До коментар #107 от "Забелязал!":То идваше и с хаймарсите, и с атакамсите, и с абрамсите, и с ф-ките, и накрая нищо, едно голямо НИЩО за урките!!
20:27 15.10.2025
113 Светлана
20:27 15.10.2025
114 Ами питай....
До коментар #102 от "Ама":Къде е кравария, лекуващият ти лекар ще ти отговори.
20:28 15.10.2025
115 Реалист
20:28 15.10.2025
117 емил
Коментиран от #123
20:30 15.10.2025
118 Ха ха ха...
До коментар #110 от "И какво зле ще стане?":Смешник...
Що пишеш тъпни бе...
Нале всички знаем какво стана като свалиха Су-24 - имаше ракетни удари по фесовеге и Натютю се ослушнаше като прррднал заек в люцерина...
Ердоганя ходи да се моли на Путин:Аман -Заман спри...
Стана грешка ...
туй онуй....
Коментиран от #122
20:30 15.10.2025
119 За беля.Зъл😂😂😂
До коментар #107 от "Забелязал!":Квичи м@й катти която се е пробвала на вересия в маалатаа да работи 🤣🤣🤣.
20:33 15.10.2025
120 След Томахавките на...
20:33 15.10.2025
121 Ветеран от Прайда 🌈
До коментар #104 от "Военен от запаса":Къв запас те гони бе колега ,ти си от нашите от Прайда ,що те е срам да го признаеш ?
20:34 15.10.2025
122 Какви ракетни удари?
До коментар #118 от "Ха ха ха...":Какво удариха?, ти пиян ли си?
20:34 15.10.2025
123 На светлинни години си от реалността
До коментар #117 от "емил":и логиката... Войната не е филм или фантастична приказка.
20:35 15.10.2025
124 АХА ПАК ХИТРИ МАЗНИ НОМЕРА
"Техните технологии спасяват животи: F-16 и ......... ! МАЗНИ ГАДИНИ . НЕ СЪМ СИГУРЕН ДАЛИ ТРЪМП УСЕЩА ТАЗИ МАЗНОТИЯ , ИМАЙКИ ПРЕДВИД ,ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В САЩ , ХИТРЕЦА ОТИДЕ ДИРЕКТНО ДА ПОДКРЕПИ БАЙДАН/ ХАРИС/ , ТРЪМП БЕШЕ РАЗГНЕВЕН . ГОВЕДОТО ОЧАКВАШЕ ТРЪМП ДА НЕ БЪДЕ ИЗБРАН . СЕГА ЩА ВИДИМ РЕАКЦИЯЪТА НА ТРЪМП . ЩЕ ГО ПРЕМЕТНЕ ЛИ НАПУШЕНИЯ ХИТРЕЦ.
20:36 15.10.2025