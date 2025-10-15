Новини
Преговори зад Океана! Украински високопоставени служители се срещнаха с производителя на ракетите "Томахоук"
Преговори зад Океана! Украински високопоставени служители се срещнаха с производителя на ракетите "Томахоук"

Очаква се президентът на САЩ Доналд Тръмп да разговаря с украинския си колега Володимир Зеленски за евентуалното прехвърляне на ракетите по-късно тази седмица

Делегация от украински високопоставени служители, които са на посещение в САЩ, се срещна днес с представители на компанията Raytheon, която произвежда ракети Tomahawk. Това съобщи ръководителят на президентската администрация Андрий Ермак, съобщава Европейская правда, цитирана от Фокус.

Освен Ермак, на срещата присъстваха и украинският премиер Юлия Свириденко, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, първият заместник-министър на външните работи Сергий Кислица и посланикът на Украйна в САЩ Олга Стефанишина.

Украинската делегация се срещна и с представители на друга американска отбранителна компания - Lockheed Martin.

"Техните технологии спасяват животи: F-16 и съвременните системи за противовъздушна отбрана защитават украинското небе, а техните настъпателни решения надеждно подкрепят нашите сили на фронта“, отбелязва Ермак.

Той добави, че сътрудничеството на Украйна с американските компании "продължава да расте“.

Украйна се стреми да придобие далекобойните ракети Tomahawk.

Очаква се президентът на САЩ Доналд Тръмп да разговаря с украинския президент Володимир Зеленски за евентуалното прехвърляне на Tomahawk по-късно тази седмица.

НАТО смята, че ако Tomahawk бъде доставен на Украйна, тези оръжия няма да бъдат решаващи, но ще окажат влияние на бойното поле и преговорите с Русия.

  • 1 Карло☪︎ НacсpaH

    Искам пари , много пари от държавата! Трябват ми за дppoггaaa! Децата пенсионерите и социално слабите да го дyyxxатт!

    19:24 15.10.2025

  • 2 404

    ще изчезне от картата. Вече е ясно.

    Коментиран от #5, #35, #43

    19:24 15.10.2025

  • 3 Путин многоходовия

    Ние ще им отговорим като ги сваляме законно

    19:24 15.10.2025

  • 4 Лавров

    До коментар #3 от "Путин многоходовия":

    Съобразно международното право

    19:24 15.10.2025

  • 5 Иван

    До коментар #2 от "404":

    То това е целта на САЩ.

    19:25 15.10.2025

  • 6 Винету

    Томахавката идва !

    19:25 15.10.2025

  • 7 да го окошари

    Целият свят издирва смешния руски Президент бивш таксиджия

    19:25 15.10.2025

  • 8 Странно, но факт

    НАТОто ще се бие с индиански томахавки срещу Русия? Не е ли по-добре с прашната на Давид?

    19:25 15.10.2025

  • 9 защо

    Последно, делегацията за компанията Raytheon, се е срещнала с делегацията за компания - Lockheed Martin, нали?

    19:28 15.10.2025

  • 10 Кремъл

    Изобщо не ни е страх от Томахоук,но това е преескалация на конфликта !

    19:29 15.10.2025

  • 11 стоян георгиев

    Хубавото е че сащ имат доста ракети на склад както и мобилни установки за изстрелване.дано се разберст.завода за шахиди в централна русия е добре да бъде преместен...на луната.

    Коментиран от #23

    19:29 15.10.2025

  • 12 А Индиана Джонс къде дреме?

    Да се хванат под ръка с Винету и напред към Москва! Drang nach Osten (на български: „Натиск на изток“) е основен геостратегически и политико-идеологически постулат на национал-консервативните революционери

    19:29 15.10.2025

  • 13 Улександър Хохоленко

    Аз искам украински паспорт защото скоро ще бъде музейна ценност тъй като такава държава няма да има.

    19:30 15.10.2025

  • 14 Украйна се стреми

    Единствено към унищожителен удар по Киев

    19:30 15.10.2025

  • 15 Един

    Ма да си плащат нацитата бе! по 10 милиона парчето, да събират джобните и да си ги платят!
    Накрая Русия да ги тресне тия изроди с ятом и да се свършва!

  • 16 И къде пък

    14 5 Отговор
    компанията Raytheon, произвежда ракети Tomahawk ?

    19:34 15.10.2025

  • 17 Путин

    9 18 Отговор
    Ооооох, лошо ми е!

    19:34 15.10.2025

  • 18 стоян георгиев

    До коментар #15 от "Един":

    На теб ли?украйна няма на кой да плати.пари не и се искат за работата която върши.ако си недоволен чомадана и на гарата.билети за крим има колкото искаш!

    Коментиран от #29

    19:34 15.10.2025

  • 19 а кака калинка Свири денко и свита

    18 5 Отговор
    имат ли парици да ги платят тез ракети

    или железареф пак ще тегли заеми за бункера

    Коментиран от #25

    19:34 15.10.2025

  • 20 Митя Водкин

    6 8 Отговор
    Ще ги посрещам и троша с главата !

    19:35 15.10.2025

  • 21 М да

    9 19 Отговор
    Петдесетина Томахавки малко нещо могат да решат, единственото полезно неощое че ще могат да ударят по далечните рафинерия. Важно е обаче посланието към жужето а то е унижавщо и е нещо от рода: Книжен тигър си, можеш да плашиш колкото си искаш с ядрено оръжие но ако Тръмп реши ще даде Томахоук без да му мигне окото. А понижаването статуса на Рашка и нейният фюрер е полезно нещо

    Коментиран от #32

    19:35 15.10.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 8 Отговор
    Украинците знаят ли че хората които не воюват с Русия вечер им е светло?

    Коментиран от #26

    19:35 15.10.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Нямат ,нямат ,за това сё говори за малки бройки

    19:36 15.10.2025

  • 24 ООрана държава

    17 5 Отговор
    Интересно как точно ще боравите с тях като трябва хамерикански екип и системи за целта

    19:36 15.10.2025

  • 25 Хахахаха

    6 14 Отговор

    Имат. 300 милиарда руски парици, чакат да бъдат усвоени от американските производители на оръжие, за доставка за Украйна.

    19:37 15.10.2025

  • 27 помним томахавките в Сирия...

    18 7 Отговор
    От 102 изстреляни , едва 7 се домъкнаха до летището и удариха един бракуван трактор .
    След 24 часа летището си работеше .
    Останалите томахавки обикаляха из пустинята и търсеха адреса ....

    19:37 15.10.2025

  • 28 Путин

    13 3 Отговор
    Споко!Бате Си,ще откаже Тръмп !

    19:39 15.10.2025

  • 29 Един

    17 4 Отговор

    Заради такива продажници като тебе се надявам да има нов народен съд!!
    Ако украинския бардак ти е толкова мил - заминавай ти - зеленски събира всякакви престъпници за тор на фронта!

    19:40 15.10.2025

  • 30 Рогозин

    4 6 Отговор
    Аз ги хващам във въздуха,като снежинки !

    19:41 15.10.2025

  • 31 стоян георгиев

    7 13 Отговор

    4000 ракети имат на склад.познай кво ще стане ако почнат да ги дават на украйна масово?вероятно ще дадат петдесетина да видят резултата и после ще се надгражда.както беше с хаймарса преди три години.тръмп излезе голям миротворец наистина.как ги познахте нещата направо още се чудя...хахах

    19:41 15.10.2025

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 4 Отговор

    Ти представи си какъв е книжния тигър ,щом издържа на оръжие от 50 държави и пр0 сти бусовизирани укри около милион, без да си ползва цялата армия - само на доброволци.

    19:41 15.10.2025

  • 33 Дудун

    5 2 Отговор
    Русия трябваше да запази високомерно мълчание !

    19:42 15.10.2025

  • 34 стоян георгиев

    5 11 Отговор

    Харесвам ес и нато.ти в коя страна живееш ?ако не си падаш по ес и нато .пожелавам ти приятен път за Крим.само че няма да идеш.вие ушанките сте големи фенове на путлер от ес са нато...хаха

    19:43 15.10.2025

  • 35 И от кога я...

    5 12 Отговор

    ...изчезвате от картата тази 404?, и още не е изчезнала, ти ще изчезнеш ама 404 няма да изчезне копейке.

    19:43 15.10.2025

  • 36 Украйна

    6 4 Отговор
    още не е усвоила 60 милиарда ,отпуснати от Байдън !

    19:44 15.10.2025

  • 37 стоян георгиев

    4 9 Отговор

    Това е сигурно .копея в повечето случаи отдавна е с изтекла гаранция.

    19:44 15.10.2025

  • 38 дядо поп

    12 4 Отговор

    И какво направиха индианците с томахавките? Избиха ги като кучета , това ще стане и с Украйна

    19:44 15.10.2025

  • 39 Ами за такива продажници като теб..

    2 7 Отговор

    .. да не си мислиш че няма да има?

    19:46 15.10.2025

  • 40 Колю въшката

    7 11 Отговор
    Копeйките да заминаат! Путин има големи проблеми с кадрите, и е вдигнал надника, но нема кой! Руските абдaли свършиа, а наште са бедни и имат омpаза и хъс, така че имат нужните качества.

    19:48 15.10.2025

  • 41 Пацо

    2 2 Отговор

    Що пък "бил"?

    19:49 15.10.2025

  • 42 Тръгна ли

    2 9 Отговор
    независимият руски интернет ?

    19:49 15.10.2025

  • 43 Лавров 🙈🙈🙈🤣🤣🤣

    2 7 Отговор

    Лавров: Русия поиска от САЩ да обяснят слуховете за предоставяне на разузнавателна информация на Киев
    Русия поиска от САЩ да обяснят слуховете за предоставяне на разузнавателна информация на Киев. Известия
    На 12 октомври Financial Times съобщи, че САЩ помагат на Киев да атакува руски енергийни съоръжения в продължение на няколко месеца. Известия
    Според вестника, информацията, предоставена от Вашингтон, е помогнала на украинските въоръжени сили да атакуват няколко цели, включително петролни рафинерии, разположени „далеч от фронтовата линия“. RBC
    В края на септември специалният представител на Белия дом Кийт Келог заяви, че Доналд Тръмп е разрешил на Киев да нанесе удари дълбоко в Русия с далекобойни оръжия.

    19:49 15.10.2025

  • 45 АХАХА

    2 6 Отговор

    Лавров: Русия поиска от САЩ да обяснят слуховете за предоставяне на разузнавателна информация на Киев

    На 12 октомври Financial Times съобщи, че САЩ помагат на Киев да атакува руски енергийни съоръжения в продължение на няколко месеца. Известия
    Според вестника, информацията, предоставена от Вашингтон, е помогнала на украинските въоръжени сили да атакуват няколко цели, включително петролни рафинерии, разположени „далеч от фронтовата линия“.
    В края на септември специалният представител на Белия дом Кийт Келог заяви, че Доналд Тръмп е разрешил на Киев да нанесе удари дълбоко в Русия с далекобойни оръжия.

    19:51 15.10.2025

  • 46 Ушанков

    6 8 Отговор
    Тръмп каза,че в Русия има страшни опашки за бензин !И много хора скачат от високо !

    19:51 15.10.2025

  • 47 Христо Грозев се замеси

    8 2 Отговор
    В нов скандал. Източници от NV: Кметът на Одеса Генадий Труханов е притежавал три руски паспорта, разкриват нови документи
    15 октомври 2025 г., 18:22 ч..... На 14 октомври Службата за сигурност на Украйна обяви, че въз основа на материали президентската комисия по гражданство е решила да прекрати украинското гражданство на Труханов....

    19:52 15.10.2025

  • 48 мошЕто

    9 2 Отговор
    Значи - боят ще е още по-сериозен, без милост ! Да няма после защо това , защо онова ....

    19:53 15.10.2025

  • 49 Путин

    2 9 Отговор
    Бате Сиии! Памагиии !

    19:53 15.10.2025

  • 50 Светослав

    8 3 Отговор
    Важното е само едно и то е, че няма да има украйна на картата. Всичко останало е второстепенно.

    19:53 15.10.2025

  • 51 Копейки....

    5 8 Отговор
    ... не ревете и не изпадайте в истерия, тези томахавки са пренадназначени за братушките ви, не са за вас, вие негодници сте под крилото на НАТО за жалост, те ще умират, вие само ще подсмърчате и ще драскате по форумите.

    Коментиран от #54, #55

    19:53 15.10.2025

  • 52 Русуфил хардлайнaрин

    4 7 Отговор
    По бензиностанциите щели да продават само "бира скара"!

    19:54 15.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Жан

    10 4 Отговор

    Заради такива уродикато теб няма да има България след някоя друга година. Такива като теб трябва да висят по стълбовете.

    19:56 15.10.2025

  • 55 село мое ,

    8 5 Отговор

    Наблегни на вечерята и хаповете ! Мисленето и писането не е за теб !

    19:57 15.10.2025

  • 56 стоян георгиев

    3 7 Отговор

    жребецо откъде знаеш че обичам да ме шиб@тт .нежно с камшик по ∆π€то ?ако си настоятелен можеш и ти да го направиш ,100% няма да съжаляваш ...хахах .

    19:57 15.10.2025

  • 57 Ауууууууу

    4 1 Отговор
    Аууууууу

    19:57 15.10.2025

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор

    В Югославия Томазовките ги сваляха най старте руски ПВО комплекси Нева-125.Ефективност - ,55% Това преди 30 години

    19:57 15.10.2025

  • 59 Пора

    4 7 Отговор
    Путинова русия си отива.

    19:58 15.10.2025

  • 60 777

    3 3 Отговор

    Като мощен вентилатор съм ,не си пропускай шанса !

    19:58 15.10.2025

  • 61 Ауууу

    4 2 Отговор

    Аууууууууу

    19:58 15.10.2025

  • 62 Това е ...

    3 5 Отговор
    На 13 октомври Тръмп заяви, че обмисля да предупреди руския президент Владимир Путин за плановете си да разреши доставки на „Томахоук“ до Киев, ако войната в Украйна не приключи скоро...Кремъл отговори, че изстрелването на крилати ракети „Томахоук“ ще изисква американски специалисти, така че доставката на оръжия на Украйна „наистина може да завърши зле“.

    19:58 15.10.2025

  • 63 Копейки,

    5 5 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    19:59 15.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 4 Отговор
    Преговори зад Океана! Украински високопоставени служители се срещнаха с производителя на ракетите "Томахоук"

    А денги нет !

    20:00 15.10.2025

  • 66 Рон Джереми

    3 2 Отговор
    Не е важна бройката на Томахавките, важен е психо натискът. Сега ще има "Ама те Томахавките се връщали при пусковата установка, сега що не стана така?", "Ми не я свалихме, защото летеше ниско.", "Засякохме я, ама не много добре.", "Те са много стари, а нашето ПВО е твърде модерно и затова го унищожиха", "Летяха твърде бавно, затова не ни се получи." и още много благи оправдания.

    20:00 15.10.2025

  • 67 Ко става бе руска зган?

    5 7 Отговор

    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    20:01 15.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Аууууууууу

    3 1 Отговор

    Аууууууууу

    20:02 15.10.2025

  • 71 Кметът на Одеса Генадий Труханов

    7 4 Отговор
    Загуби украинското си гражданство заради Христо Грозев ! Уникален мръсник

    20:02 15.10.2025

  • 72 Произвежда

    3 3 Отговор

    ги в Туксон, Аризона, САЩ. Има ли значение?

    20:02 15.10.2025

  • 73 Киев за два дня.

    3 7 Отговор

    Пумияр с пумияр.

    20:03 15.10.2025

  • 74 Няма никакъв проблем с..

    2 3 Отговор

    ... американските специалисти които ще изстрелват Томахавките и ще осигуряват навигацията, и какво ще стане като започнат да го правят?

    20:04 15.10.2025

  • 75 Станимир

    6 3 Отговор
    Гледам нещо около Купянск е напечено, пък и почти цяла украйна е на тъмно. В Киев няма свщи вече. Центаджии събирайте свещи и пращайте, какво чакате.

    20:04 15.10.2025

  • 76 Винету

    4 4 Отговор
    Вадим Томахавките
    И почваме
    Руската Пасмина.
    Искаме навсякъде да има Руска Леш.

    20:04 15.10.2025

  • 77 Уникален случай !

    4 1 Отговор
    Службата за сигурност на Украйна обяви, че въз основа на материали президентската комисия по гражданство е решила да прекрати украинското гражданство на кмета на Одеса Труханов....

    20:05 15.10.2025

  • 78 Делю Хайдутин

    3 4 Отговор
    Четвърта година вися като соппол на Дунав и меся погачи.Кьорав ватн1к не видях.Ше си омеся главата.

    20:05 15.10.2025

  • 79 Гледаме и

    4 3 Отговор

    Белгород
    И там доста тъмно .
    Защо ли ?

    20:05 15.10.2025

  • 80 Йосиф Кобзон

    3 4 Отговор

    Свещи трябват на Путин.Окло един милион.

    20:06 15.10.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Ами превзели....

    2 5 Отговор

    .... цървули превзели, н@срх..

    .....се и толкова..

    20:06 15.10.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Моряка

    4 2 Отговор

    Доста тъпо този път Стоянчо!Нещо не си във форма.Даже не споменаваш любимите ти памперси.А трябва.Като отидеш доброволец в Украйна,ще изпиташ остра нужда от памперси.Но Зелю плаща малко.По добре иди доброволец при Путин.Плаща яко,и памперсите са безплатни.От Н- запасите на СССР.

    20:06 15.10.2025

  • 85 Копеи не философствай!

    1 3 Отговор

    Отивай да пълниш снаряди за братята украинци.Дажебще ти се плаща.Марш!!!

    20:06 15.10.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Хардлaйнaрин

    3 2 Отговор

    Денгите не са пари, бе! Ти виждал ли си английски паундове? По педя и половина са им банкнотите!

    20:08 15.10.2025

  • 88 помня

    4 3 Отговор
    как от 59 томахавки изстреляни по цели в Сирия 4-5 достигнаха, като една за мааалко да улучи целта!

    20:09 15.10.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Иван

    3 2 Отговор
    Китайски редкоземни метали.

    20:10 15.10.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Костадин Костадинов

    3 3 Отговор
    Някой знае ли што най силната армиа ф света тъни ф кълтъ 4ри гудини срещу малка Украйна

    20:11 15.10.2025

  • 93 Руски рев?

    3 3 Отговор

    Аууууууу
    Ауууууууууи

    20:11 15.10.2025

  • 94 Втори

    2 4 Отговор

    Ще се плаща от
    Активите на Русия
    Бре Рублоидиот?

    Над 300 милиарда има .

    Голям Кеф
    Да гледаш как Американско Оръжие
    Купено с Кремълски Пари
    Да трепе .
    Блатната Измет.

    20:12 15.10.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Иван

    1 0 Отговор
    Четири милиона виетнамски животи бяха спасени с тези технологии.

    20:15 15.10.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 и с какво ги плашат

    4 0 Отговор
    руснаците?!? С дозвукова крилата ракета от 80-те, за която специално е създаден зрк С350. Отдавна това не е някакво вундервафе, ама юрдечетата лапат и крякат! 🤣😜😜

    20:16 15.10.2025

  • 101 Иван Костов

    2 0 Отговор

    Прррдя рядко,но има много желаещи да нюхат ,можеш и ти да си един от тях .

    20:17 15.10.2025

  • 102 Ама

    2 0 Отговор
    После ще питаме къде е кравария😀

    20:17 15.10.2025

  • 103 Не зле а трагично ще е за Киев !

    4 1 Отговор
    Кремъл отговори, че изстрелването на крилати ракети „Томахоук“ ще изисква американски специалисти, така че доставката на оръжия на Украйна „наистина може да завърши зле“.

    20:17 15.10.2025

  • 104 Военен от запаса

    3 1 Отговор
    Томахавките са кошмара на всяко ПВО... Летят прекалено ниско и затова могат да се засича само от небето по предварително зададен маршрут който заобикаля радарите и напада от неочаквана посока... В комбинация с много дронове и Фламинго ще има и много поразени цели.

    20:19 15.10.2025

  • 105 Русуфил хардлайнaр

    0 0 Отговор
    Брадва vs орех

    20:20 15.10.2025

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Забелязал!

    3 0 Отговор
    Рашистите квичат като 🐖🐖🐖 преди Коледа, защото знаят, че Възмездието идва с Томахавките.

    20:22 15.10.2025

  • 108 име

    1 0 Отговор

    Четири години сopocнята само повтаряте ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ. Айде спрете се, до сега стотици прогнози ЩЕ, дай първо да видим поне една да се еосъществила, пък после продължавайте.

    20:23 15.10.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 И какво зле ще стане?

    0 1 Отговор

    Кремълските плъхове ще поцвъртят, ще се пенят и заплашват, американците ще си изстрелват Томахавките, и това, Ердо като свали техният самолет какво стана, подсмърчаха, скимтяха и не посмяха нищо да направят, че и сега ще е същото, като с Хаймарсите и F-16.

    20:25 15.10.2025

  • 111 Мдааа

    2 0 Отговор
    Урковците си просят още по голяма тояга...
    Първо Томахоци НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ изстрелвани от урки...
    Второ нямат бройки...
    Трето - НЕ МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ НИЩО НА ФРОНТА...
    Четвърто - Ако бъде изсреляна дори 1 - това е потенциален носител на Ядрен заряд и отговора ще е 100% Ядрен...

    20:26 15.10.2025

  • 112 Хи хи

    1 0 Отговор

    То идваше и с хаймарсите, и с атакамсите, и с абрамсите, и с ф-ките, и накрая нищо, едно голямо НИЩО за урките!!

    20:27 15.10.2025

  • 113 Светлана

    2 1 Отговор
    Бих се радвала на ядрен удар по Киев, ще е фантастично укронацистите да светнат.

    20:27 15.10.2025

  • 114 Ами питай....

    0 2 Отговор

    Къде е кравария, лекуващият ти лекар ще ти отговори.

    20:28 15.10.2025

  • 115 Реалист

    10 1 Отговор
    Рашистите и рашистофилите се възпалиха брутално от тия Томахавки, защото знаят, че са оръжие което е безпощадно точно и почти неуязвимо.

    20:28 15.10.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 емил

    2 7 Отговор
    Защо Путин не предостави на Иран М.Б.Р с ядрени боеголовки като им каже -- можете да ги използвате срещу всяка страна която вие решите и когато решите нямате никакви ограничения .? Колко прекрасно ? дали тогава Америка ще има смелостта да нанася ракетни удари срещу Иранските ядрени обекти -- естествено е ,че не (с Руски специалисти но под командването на Иранските военни ) колко интересно ще е тогава . Запада си правят това което си искат и 100 % са сигурни ,че и каквото да направят Русия никога няма да използва ядрените си ракети . Така е когато на никоя страна не си направил нищо никаква вреда не си нанесъл и те си мислят ,че си неспособен , не решителен , страхлив който се бои да направи нещо. Ако до сега като предупреждение някой от военните обекти като най - голямото Полско военно летище от където се разпределя почти цялото оръжие са Украйна беше превърнато в пепел . Какво мисли и иска НАТО е без значение като ще е война да е !-- и ние сме готови като си запазваме правото да използваме цялото военно оръжие с което разполагаме в това число и Ядрената триада , трябваше да каже Путин -. Но откъде тая решителност и смелост ? войната нямаше да дойде до това положение.

    20:30 15.10.2025

  • 118 Ха ха ха...

    1 0 Отговор

    Смешник...
    Що пишеш тъпни бе...
    Нале всички знаем какво стана като свалиха Су-24 - имаше ракетни удари по фесовеге и Натютю се ослушнаше като прррднал заек в люцерина...
    Ердоганя ходи да се моли на Путин:Аман -Заман спри...
    Стана грешка ...
    туй онуй....

    20:30 15.10.2025

  • 119 За беля.Зъл😂😂😂

    1 0 Отговор

    Квичи м@й катти която се е пробвала на вересия в маалатаа да работи 🤣🤣🤣.

    20:33 15.10.2025

  • 120 След Томахавките на...

    0 0 Отговор
    .... стария Дон, идват и Таурусите на хер Мерц, купона ще е жесток💥💥💥💥💥

    20:33 15.10.2025

  • 121 Ветеран от Прайда 🌈

    1 0 Отговор

    Къв запас те гони бе колега ,ти си от нашите от Прайда ,що те е срам да го признаеш ?

    20:34 15.10.2025

  • 122 Какви ракетни удари?

    0 0 Отговор

    Какво удариха?, ти пиян ли си?

    20:34 15.10.2025

  • 123 На светлинни години си от реалността

    3 0 Отговор

    и логиката... Войната не е филм или фантастична приказка.

    20:35 15.10.2025

  • 124 АХА ПАК ХИТРИ МАЗНИ НОМЕРА

    1 0 Отговор
    ХИТРЕЦА В ДЕЙСТВИЕ !! ВСЕ НАМИРА ХИТРИ ХОДОВЕ , ВСЕ ТЪРСИ ИЗГОДА В НАДХИТРЯВАНЕ ! СЕГА ДИРЕКТНО СЛАГАЧЕСТВО КЪМ ТРЪМП . ЕЙ ТРЪМП ВИЖДАШ ЛИ ,НИЕ ДИРЕКТНО С ВАС ЩЕ ПРАВИМ ТЪРГОВИЯ С ОРЪЖИЕ , ЩЕ СКЛЮЧВАМЕ СДЕЛКИ!, ТОЧНО КАКТО ТИ ИСКАШ !
    "Техните технологии спасяват животи: F-16 и ......... ! МАЗНИ ГАДИНИ . НЕ СЪМ СИГУРЕН ДАЛИ ТРЪМП УСЕЩА ТАЗИ МАЗНОТИЯ , ИМАЙКИ ПРЕДВИД ,ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В САЩ , ХИТРЕЦА ОТИДЕ ДИРЕКТНО ДА ПОДКРЕПИ БАЙДАН/ ХАРИС/ , ТРЪМП БЕШЕ РАЗГНЕВЕН . ГОВЕДОТО ОЧАКВАШЕ ТРЪМП ДА НЕ БЪДЕ ИЗБРАН . СЕГА ЩА ВИДИМ РЕАКЦИЯЪТА НА ТРЪМП . ЩЕ ГО ПРЕМЕТНЕ ЛИ НАПУШЕНИЯ ХИТРЕЦ.

    20:36 15.10.2025