Изстрелването на ракети Tomahawk ще изисква участието на американски специалисти, затова евентуалната доставка на тези ракети до Киев може да завърши зле, коментира на брифинг прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Действително, работата с толкова сложни ракети [като Tomahawk] по един или друг начин ще изисква участието на американски специалисти в процеса. Това е очевиден факт. За това се говори и в съобщението на Медведев“, заявява представителят на Кремъл, отговаряйки на молбата да уточни публикацията на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, че доставките на такова оръжие могат да "завършат зле“ за всички.
"Тук всеки малко-малко експерт разбира това отлично и си дава сметка за това“, отбелязва Песков.
По-рано Медведев написа в канала си в Max, че евентуалната доставка на тези ракети в Киев може да завърши зле за всички. Той подчерта, че е невъзможно да се различи ядрената версия на Tomahawk от обикновената по време на полет, и това е било казано многократно. "Изстрелването им ще бъде извършено не от бандеровския Киев, а именно от САЩ“, посочи заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация.
Кремъл заплашва: Доставката на "Томахоук" за украинската армия може да завърши много, много зле
13 Октомври, 2025 16:32 1 173 38
Тук всеки малко-малко експерт разбира това отлично и си дава сметка за това, отбелязва още Дмитрий Песков
1 По- точно
После пак да не квичите, че Путин е виновен.
16:36 13.10.2025
2 Сатана Z
Смешни кравари.
Коментиран от #18, #23
16:36 13.10.2025
3 То е ясно
16:36 13.10.2025
4 честен ционист
Коментиран от #14
16:37 13.10.2025
5 Григор
16:37 13.10.2025
7 Атина Палада
Някой знае ли?
Коментиран от #13
16:38 13.10.2025
8 604
16:40 13.10.2025
9 Ответен удар
Коментиран от #35
16:42 13.10.2025
10 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
16:42 13.10.2025
11 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:42 13.10.2025
12 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
16:43 13.10.2025
13 честен ционист
До коментар #7 от "Атина Палада":Тези установки имат пускови кодове, които разбира се няма да бъдат предоставени на укропам, за да не стане някой сакатлък. Бай Дончо ще се обади на Вова 24 часа преди да пусна фишек към някоя деревня в Донбас, а после Вова - Московское время 22 часа! Начинаем концерт по вашим заявкам! Ну что, мужчины, постреляем?
Коментиран от #20
16:43 13.10.2025
15 Нели
16:43 13.10.2025
16 Дух
16:43 13.10.2025
17 Аз съм веган
16:44 13.10.2025
18 Томахавката носи ядрен заряд
До коментар #2 от "Сатана Z":или поне може да носи такъв... Как ще познаеш каква е бойната глава на ракетата? В това е големият проблем. Светът уверено се приближава до ядрен Армагедон.
Коментиран от #24
16:44 13.10.2025
20 Любопитен
До коментар #13 от "честен ционист":Колко комплекси избиваш?
16:44 13.10.2025
21 защо се плашите?!?
Коментиран от #33
16:45 13.10.2025
22 ха, ха, ха...
16:45 13.10.2025
23 Атина Палада
До коментар #2 от "Сатана Z":Забравил си:)за разлика от теб ,аз си спомням отлично с въпросните томаховки в Сирия.Спомням си и медиите в САЩ на следващият ден как "разкъсаха" Тръмп !
Бяха изстреляни стотина томаховки по едно сметище На сметището нямаше никой,дори и пазач .
Само една единствена попадна на сметището,останалите при полета промениха траекторията си и полетяха към мястото от където бяха изстреляни Американците изпаднаха в ужас
На следващият ден медиите в САЩ обвиниха Тръмп...Показал на света немошнистта на САЩ!
Имаше заглавия от сорта на "резила на САЩ" !
Коментиран от #25, #26
16:45 13.10.2025
24 Ами
До коментар #18 от "Томахавката носи ядрен заряд":Ракетите на срвероизточния сатрап, не носят ли ядрен заряд?
16:46 13.10.2025
25 Тогава
До коментар #23 от "Атина Палада":Дребния руски психопат защо се плаши?)
16:47 13.10.2025
26 Аз съм веган
До коментар #23 от "Атина Палада":Значи няма за какво да се притесняваш.
16:48 13.10.2025
27 Мнението ми
По същия начин и Украйна има право да получи или закупи от САЩ и Запада аналогични ракети ...
16:49 13.10.2025
28 Бизнес Миротворец
Американският президент отправи поредна серия от неразбираеми заплахи към Москва. Той каза: „Ако не прекратите войната, ще изпратя Томахавки към Киев.“
„Искат ли Томахавки да летят към тях? Не мисля. Мисля, че трябва да говоря с Русия за това, честно казано. Мога да кажа: вижте, ако тази война не бъде решена, ще им изпратя Томахавки. И честно казано, Русия няма нужда от това. Да, мога да им кажа, че ако войната не бъде решена, със сигурност можем да го направим. Може да не го направим, но можем да го направим.“
Или американският президент не слуша съветниците си, или те просто са некомпетентни. Владимир Путин не влезе в световната политика вчера и през последните 25 години стана ясно, че е безсмислено да се говори с руския лидер чрез изнудване и заплахи. Просто не работи. Една фраза: „Защо ни е нужен свят без Русия?“ обяснява всичко.
Но Тръмп отново заплашва. С други думи, в необузданото си желание да установи мир, американският президент е готов да изложи планетата на риск от ядрен конфликт. Ето какво казва Дмитрий Медведев по този въпрос:
„Невъзможно е да се различи ядрена ракета „Томахоук“ от конвенционална в полет. Няма да ги изстреля Киев на Бандера, а Съединените щати.“ Прочетете: Тръмп. Как да отговорим на Русия? Точно така.
Коментиран от #31
16:49 13.10.2025
29 Да, много, много
16:49 13.10.2025
30 !!!?
16:50 13.10.2025
32 604
16:51 13.10.2025
33 Атина Палада
До коментар #21 от "защо се плашите?!?":Ами стари са..Това е факт! Обаче могат да носят ядрен заряд .Ако Русия отвърне на нападение с ЯО ти даваш ли си сметка от Европа какви ще остане?
16:53 13.10.2025
34 Тъпото русофилско говедо Румен Радев
Що случилось тавриш Путин?
Ничево... изпонасрался...
16:53 13.10.2025
36 мдааа
Коментиран от #37
17:00 13.10.2025
37 Атина Палада
До коментар #36 от "мдааа":Ако на САЩ им се умираше щяха да ги доставят още преди година,две,но явно им се живее...така,че ти си оставаш само с твоето ЩЕ:)))
17:23 13.10.2025
38 Мурат
Питам за да знам кога ще свърши войната.
17:30 13.10.2025