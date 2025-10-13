Новини
Свят »
Русия »
Кремъл заплашва: Доставката на "Томахоук" за украинската армия може да завърши много, много зле
  Тема: Украйна

Кремъл заплашва: Доставката на "Томахоук" за украинската армия може да завърши много, много зле

13 Октомври, 2025 16:32 1 173 38

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • томахоук-
  • доналд тръмп-
  • нато

Тук всеки малко-малко експерт разбира това отлично и си дава сметка за това, отбелязва още Дмитрий Песков

Кремъл заплашва: Доставката на "Томахоук" за украинската армия може да завърши много, много зле - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Изстрелването на ракети Tomahawk ще изисква участието на американски специалисти, затова евентуалната доставка на тези ракети до Киев може да завърши зле, коментира на брифинг прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Действително, работата с толкова сложни ракети [като Tomahawk] по един или друг начин ще изисква участието на американски специалисти в процеса. Това е очевиден факт. За това се говори и в съобщението на Медведев“, заявява представителят на Кремъл, отговаряйки на молбата да уточни публикацията на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, че доставките на такова оръжие могат да "завършат зле“ за всички.

"Тук всеки малко-малко експерт разбира това отлично и си дава сметка за това“, отбелязва Песков.

По-рано Медведев написа в канала си в Max, че евентуалната доставка на тези ракети в Киев може да завърши зле за всички. Той подчерта, че е невъзможно да се различи ядрената версия на Tomahawk от обикновената по време на полет, и това е било казано многократно. "Изстрелването им ще бъде извършено не от бандеровския Киев, а именно от САЩ“, посочи заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По- точно

    25 21 Отговор
    Крмъл ПРЕДУПРЕЖДАВА.
    После пак да не квичите, че Путин е виновен.

    16:36 13.10.2025

  • 2 Сатана Z

    13 15 Отговор
    Томахавките в Сирия поразиха няколко гаража за селскостопанска техника,2-3 училища а останалите паднаха на земята и бяха прибрани на сигурно място в Урал.
    Смешни кравари.

    Коментиран от #18, #23

    16:36 13.10.2025

  • 3 То е ясно

    19 19 Отговор
    Ще завърши много зле за Кремълската криминална хунта !

    16:36 13.10.2025

  • 4 честен ционист

    11 18 Отговор
    Всичко доставено на Украйна или е заминало за скрап, или препродадено на африканските диктатори, дори на РФ. На Ганчо БТР са отишли за арматура на новостройките у Мариупол.

    Коментиран от #14

    16:37 13.10.2025

  • 5 Григор

    8 12 Отговор
    Наистина може да стане страшно, защото руснаците твърдя, че и господ не може да каже с каква бойна глава е ракетата. Могат само да гадаят, а за да се застраховат могат да приемат лошия вариант и да отговорят по същия начин. Колко тъп трябва да си, за да искаш подобно развитие?

    16:37 13.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Атина Палада

    6 11 Отговор
    То е ясно,че американски специалисти ще участват с не украинци,обаче друго е по важно.Тези ракети можели да носят ядрен заряд,изстреляни по Русия дали системите в Русия ще ги разпознае като нападение с ЯО макар и да не носят такова?
    Някой знае ли?

    Коментиран от #13

    16:38 13.10.2025

  • 8 604

    8 5 Отговор
    Пудинг голем пидръсс се оказа, ко ги жали тия фъшаги...си жертвъ армиятъ...за ко на кой се доказва...я вади от големите с 2-3 ореха е се приключвъ с 404, мъ щял дъ зъмърси...мъ жертви че имало...че то ся щот няма..

    16:40 13.10.2025

  • 9 Ответен удар

    7 7 Отговор
    по американските бази в Източна Европа - на първо време.

    Коментиран от #35

    16:42 13.10.2025

  • 10 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    7 7 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    16:42 13.10.2025

  • 11 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    4 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:42 13.10.2025

  • 12 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    5 8 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:43 13.10.2025

  • 13 честен ционист

    3 13 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Тези установки имат пускови кодове, които разбира се няма да бъдат предоставени на укропам, за да не стане някой сакатлък. Бай Дончо ще се обади на Вова 24 часа преди да пусна фишек към някоя деревня в Донбас, а после Вова - Московское время 22 часа! Начинаем концерт по вашим заявкам! Ну что, мужчины, постреляем?

    Коментиран от #20

    16:43 13.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нели

    8 7 Отговор
    Русия няма как да знае дали Томахавките да с конвенционален или ядрен заряд,докато в САЩ са наясно ,че руските ракети ще са заредени 100% с атом.

    16:43 13.10.2025

  • 16 Дух

    15 7 Отговор
    Тия малоумници руски освен да се правят на интересни и на философи само знаят да заплашват света

    16:43 13.10.2025

  • 17 Аз съм веган

    5 5 Отговор
    Ама самият хаяско каза че няма проблем. Да противоречиш на императора на Северната бензиноколонка не е здравословно.

    16:44 13.10.2025

  • 18 Томахавката носи ядрен заряд

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    или поне може да носи такъв... Как ще познаеш каква е бойната глава на ракетата? В това е големият проблем. Светът уверено се приближава до ядрен Армагедон.

    Коментиран от #24

    16:44 13.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Любопитен

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Колко комплекси избиваш?

    16:44 13.10.2025

  • 21 защо се плашите?!?

    8 4 Отговор
    В България копейките пишат по сайтовете, че Томахоук са стара технология и не струват. Кой лъже? - Началниците в кремль или копейките им в България?

    Коментиран от #33

    16:45 13.10.2025

  • 22 ха, ха, ха...

    5 2 Отговор
    Да завърши много зле за кого?

    16:45 13.10.2025

  • 23 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Забравил си:)за разлика от теб ,аз си спомням отлично с въпросните томаховки в Сирия.Спомням си и медиите в САЩ на следващият ден как "разкъсаха" Тръмп !
    Бяха изстреляни стотина томаховки по едно сметище На сметището нямаше никой,дори и пазач .
    Само една единствена попадна на сметището,останалите при полета промениха траекторията си и полетяха към мястото от където бяха изстреляни Американците изпаднаха в ужас
    На следващият ден медиите в САЩ обвиниха Тръмп...Показал на света немошнистта на САЩ!
    Имаше заглавия от сорта на "резила на САЩ" !

    Коментиран от #25, #26

    16:45 13.10.2025

  • 24 Ами

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Томахавката носи ядрен заряд":

    Ракетите на срвероизточния сатрап, не носят ли ядрен заряд?

    16:46 13.10.2025

  • 25 Тогава

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Дребния руски психопат защо се плаши?)

    16:47 13.10.2025

  • 26 Аз съм веган

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Значи няма за какво да се притесняваш.

    16:48 13.10.2025

  • 27 Мнението ми

    5 4 Отговор
    Доставката на северокорейски и ирански ракети за режима в Кремъл как се отрази ?
    По същия начин и Украйна има право да получи или закупи от САЩ и Запада аналогични ракети ...

    16:49 13.10.2025

  • 28 Бизнес Миротворец

    3 4 Отговор
    Тръмп решава да изнудва Путин с Томахавки

    Американският президент отправи поредна серия от неразбираеми заплахи към Москва. Той каза: „Ако не прекратите войната, ще изпратя Томахавки към Киев.“

    „Искат ли Томахавки да летят към тях? Не мисля. Мисля, че трябва да говоря с Русия за това, честно казано. Мога да кажа: вижте, ако тази война не бъде решена, ще им изпратя Томахавки. И честно казано, Русия няма нужда от това. Да, мога да им кажа, че ако войната не бъде решена, със сигурност можем да го направим. Може да не го направим, но можем да го направим.“

    Или американският президент не слуша съветниците си, или те просто са некомпетентни. Владимир Путин не влезе в световната политика вчера и през последните 25 години стана ясно, че е безсмислено да се говори с руския лидер чрез изнудване и заплахи. Просто не работи. Една фраза: „Защо ни е нужен свят без Русия?“ обяснява всичко.

    Но Тръмп отново заплашва. С други думи, в необузданото си желание да установи мир, американският президент е готов да изложи планетата на риск от ядрен конфликт. Ето какво казва Дмитрий Медведев по този въпрос:

    „Невъзможно е да се различи ядрена ракета „Томахоук“ от конвенционална в полет. Няма да ги изстреля Киев на Бандера, а Съединените щати.“ Прочетете: Тръмп. Как да отговорим на Русия? Точно така.

    Коментиран от #31

    16:49 13.10.2025

  • 29 Да, много, много

    3 6 Отговор
    зле за кремълските нацисти!

    16:49 13.10.2025

  • 30 !!!?

    0 0 Отговор
    "Томахоук" за урок...!!!?

    16:50 13.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 604

    2 0 Отговор
    Запрянкътъ че ги упътвэ ...нъл е завършил в ссср ту...знае им и кътните зъби...

    16:51 13.10.2025

  • 33 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "защо се плашите?!?":

    Ами стари са..Това е факт! Обаче могат да носят ядрен заряд .Ако Русия отвърне на нападение с ЯО ти даваш ли си сметка от Европа какви ще остане?

    16:53 13.10.2025

  • 34 Тъпото русофилско говедо Румен Радев

    1 3 Отговор
    Сега може да си сменят памперса, защото ще са:
    Що случилось тавриш Путин?
    Ничево... изпонасрался...

    16:53 13.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 мдааа

    0 0 Отговор
    САЩ ще трябва да доставят поне 500 ракети от този клас с ядрени бойни глави,тъй като в Русия има около 460 града с население над 50 000 хиляди жители.освен по тях,наказателни удари ще се насочат и към ядрените силози и мобилните установки с "тупол"-24М,"ярс" и "булава".

    Коментиран от #37

    17:00 13.10.2025

  • 37 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "мдааа":

    Ако на САЩ им се умираше щяха да ги доставят още преди година,две,но явно им се живее...така,че ти си оставаш само с твоето ЩЕ:)))

    17:23 13.10.2025

  • 38 Мурат

    1 0 Отговор
    Някой знае ли "Киев за три дня" на колко земни астрономически години се равнява?
    Питам за да знам кога ще свърши войната.

    17:30 13.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания