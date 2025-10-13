Изстрелването на ракети Tomahawk ще изисква участието на американски специалисти, затова евентуалната доставка на тези ракети до Киев може да завърши зле, коментира на брифинг прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков, предава ТАСС, цитирана от Фокус.



"Действително, работата с толкова сложни ракети [като Tomahawk] по един или друг начин ще изисква участието на американски специалисти в процеса. Това е очевиден факт. За това се говори и в съобщението на Медведев“, заявява представителят на Кремъл, отговаряйки на молбата да уточни публикацията на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, че доставките на такова оръжие могат да "завършат зле“ за всички.



"Тук всеки малко-малко експерт разбира това отлично и си дава сметка за това“, отбелязва Песков.



По-рано Медведев написа в канала си в Max, че евентуалната доставка на тези ракети в Киев може да завърши зле за всички. Той подчерта, че е невъзможно да се различи ядрената версия на Tomahawk от обикновената по време на полет, и това е било казано многократно. "Изстрелването им ще бъде извършено не от бандеровския Киев, а именно от САЩ“, посочи заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация.

