Александър Лукашенко предупреди Володимир Зеленски: Украйна може да изчезне като държава

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заявява, че Украйна може да изчезне като държава, затова президентът Володимир Зеленски трябвало "да седне и да се споразумее“ и "да действа спешно“. Лукашенко коментира войната в Украйна в интервю за Павел Зарубин, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.



Лукашенко заявява, че по-рано е бил склонен да "обвинява европейските лидери и Европа в неспособност да се споразумеят“, но в последните дни получава "много информация“, че "проблемът не е в САЩ, които много искат да напреднат тук, не е в Русия, която е готова да напредне, и не е в европейските лидери, а по-скоро във Володимир Александрович Зеленски е проблемът" .



Според президента на Беларус върху Зеленски може да бъде упражнен "силен натиск и тогава под този натиск ще бъдат взети съответните решения“.



"Но трябва да се действа спешно. Русия напредва на фронта, заявявам го отговорно, тъй като всеки ден наблюдавам това на практика, и това може да доведе до изчезването на Украйна като държава“.

