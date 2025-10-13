Президентът на Беларус Александър Лукашенко заявява, че Украйна може да изчезне като държава, затова президентът Володимир Зеленски трябвало "да седне и да се споразумее“ и "да действа спешно“. Лукашенко коментира войната в Украйна в интервю за Павел Зарубин, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.
Лукашенко заявява, че по-рано е бил склонен да "обвинява европейските лидери и Европа в неспособност да се споразумеят“, но в последните дни получава "много информация“, че "проблемът не е в САЩ, които много искат да напреднат тук, не е в Русия, която е готова да напредне, и не е в европейските лидери, а по-скоро във Володимир Александрович Зеленски е проблемът" .
Според президента на Беларус върху Зеленски може да бъде упражнен "силен натиск и тогава под този натиск ще бъдат взети съответните решения“.
"Но трябва да се действа спешно. Русия напредва на фронта, заявявам го отговорно, тъй като всеки ден наблюдавам това на практика, и това може да доведе до изчезването на Украйна като държава“.
Александър Лукашенко предупреди Володимир Зеленски: Украйна може да изчезне като държава
13 Октомври, 2025 16:02 1 866 23
16:10 13.10.2025
16:12 13.10.2025
16:12 13.10.2025
и бензиностанцията с ракети
внася бензин и ракети.
Коментиран от #12
16:13 13.10.2025
16:13 13.10.2025
16:14 13.10.2025
Само тогава ще има мир в Европа!
16:16 13.10.2025
9 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:23 13.10.2025
10 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
16:23 13.10.2025
Коментиран от #13
16:27 13.10.2025
До коментар #4 от "12345":Ко тана с контранаступа... х0х0лите наближават ли Лвов!!!
16:33 13.10.2025
13 И Киев е Руски
До коментар #11 от "Ха ха":Още утре не след години за.ния двор на ма.к.и ще стане руски
16:33 13.10.2025
16:36 13.10.2025
16:44 13.10.2025
17 Ветеран от протеста
16:47 13.10.2025
До коментар #14 от "!!!?":ПендЕl
16:50 13.10.2025
16:54 13.10.2025
18:29 13.10.2025
18:34 13.10.2025
22 Браво от Пловдив !
22:33 13.10.2025
22:47 13.10.2025