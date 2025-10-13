Новини
Александър Лукашенко предупреди Володимир Зеленски: Украйна може да изчезне като държава
  Тема: Украйна

Александър Лукашенко предупреди Володимир Зеленски: Украйна може да изчезне като държава

13 Октомври, 2025 16:02 1 866 23

  • александър лукашенко-
  • украйна-
  • беларус-
  • володимир зеленски-
  • русия

Според президента на Беларус върху Зеленски може да бъде упражнен силен натиск и тогава под този натиск ще бъдат взети съответните решения

Александър Лукашенко предупреди Володимир Зеленски: Украйна може да изчезне като държава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заявява, че Украйна може да изчезне като държава, затова президентът Володимир Зеленски трябвало "да седне и да се споразумее“ и "да действа спешно“. Лукашенко коментира войната в Украйна в интервю за Павел Зарубин, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.

Лукашенко заявява, че по-рано е бил склонен да "обвинява европейските лидери и Европа в неспособност да се споразумеят“, но в последните дни получава "много информация“, че "проблемът не е в САЩ, които много искат да напреднат тук, не е в Русия, която е готова да напредне, и не е в европейските лидери, а по-скоро във Володимир Александрович Зеленски е проблемът" .

Според президента на Беларус върху Зеленски може да бъде упражнен "силен натиск и тогава под този натиск ще бъдат взети съответните решения“.

"Но трябва да се действа спешно. Русия напредва на фронта, заявявам го отговорно, тъй като всеки ден наблюдавам това на практика, и това може да доведе до изчезването на Украйна като държава“.

Беларус
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 43 гласа.
  • 1 Да,бе

    18 17 Отговор
    Няма да липсва на никого,даже и на украинците...

    16:10 13.10.2025

  • 2 пенсионер

    17 27 Отговор
    По скоро лукавия ще изчезне от хоризонта, отколкото Украйна. Държавата му още живее в социализъма, както казваше бай Тошо. Да вземе да си оправи държавата и тогава да дава акъл на другите.

    16:12 13.10.2025

  • 3 Украйна

    14 12 Отговор
    И ако продължите ще ядосате и Лукашенко, а той ще прати Картошник.

    16:12 13.10.2025

  • 4 12345

    12 20 Отговор
    Тридневната специална военна операция скоро прави 4-та година
    и бензиностанцията с ракети
    внася бензин и ракети.
    😂

    Коментиран от #12

    16:13 13.10.2025

  • 5 Айде бе,

    12 22 Отговор
    По скоро Беларус е по съмнително докога ще продължи да съществува като държава. Тя и сега е на дстанционно управление от Москва, а ако от Кремъл изявят претенции, че Беларус е руска територия, какво ще последва? И в Беларус ли ще има "Майдан"?

    16:13 13.10.2025

  • 6 Аха

    12 14 Отговор
    А Беларус ще стане само на Рус !

    16:14 13.10.2025

  • 7 Един

    17 13 Отговор
    Не МОЖЕ! Украйна ТРЯБВА да изчезне като държава!
    Само тогава ще има мир в Европа!

    16:16 13.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    8 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:23 13.10.2025

  • 10 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    14 7 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:23 13.10.2025

  • 11 Ха ха

    8 8 Отговор
    Кой те натиска та званиш бе беларуски п едал. Точно от теб нищо не зависи след някоя друга година Путин ще реши да беларус да стане задния двор на Русия

    Коментиран от #13

    16:27 13.10.2025

  • 12 Абе....

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "12345":

    Ко тана с контранаступа... х0х0лите наближават ли Лвов!!!

    16:33 13.10.2025

  • 13 И Киев е Руски

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха":

    Още утре не след години за.ния двор на ма.к.и ще стане руски

    16:33 13.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ееее па прав е...

    2 5 Отговор
    То и на х0х0лите не им требва поголовно се преселват по Европа и света!!!

    16:36 13.10.2025

  • 16 Дано

    4 4 Отговор
    изчезне и се затрие семката фашистка.Да остане само Европа бедна и слаба с нейните болести

    16:44 13.10.2025

  • 17 Ветеран от протеста

    2 0 Отговор
    А на нас трябва ли да ни пука ?

    16:47 13.10.2025

  • 18 404

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "!!!?":

    ПендЕl

    16:50 13.10.2025

  • 19 батВесо

    4 3 Отговор
    Дано само не се сбъдне следният сценарий: Зеленския продължава да нанася удари тук-таме из Русия, на крайнодесните в Москва им писва, свалят Путин, вземат властта и изцепват една тактическа ядрена бомбичка насред Киев, след което Украйна капитулира (както направиха навремето янките в Хирошима и Нагасаки, за да капитулира Япония).

    16:54 13.10.2025

  • 20 Тити

    1 1 Отговор
    Явно картофеният фюрер се е нашмъркал с нафта от трактора който кара.

    18:29 13.10.2025

  • 21 Павел пенев

    4 0 Отговор
    Изчезването на Украйна е най -доброто решение. Работете в тази насока братушки.

    18:34 13.10.2025

  • 22 Браво от Пловдив !

    0 1 Отговор
    до Лукашенко от наследници на Бялата Гвардия1918 г Адмирал Врангел с Великите Казаци, 17% останали в Южна България, другите Ница Кан Марсилия!!!!!

    22:33 13.10.2025

  • 23 естествено

    0 0 Отговор
    там в 9 ти векРоссате- киевска Рус !А после винаги Малорусия!!!!

    22:47 13.10.2025

