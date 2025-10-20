Западните Балкани отново могат да станат буре с барут

Експерти и анализатори на конференция на НАТО в Рим заключиха, че Западните Балкани могат отново да станат "бурето с барут на Европа, докато регионът е от стратегическо значение за Европейския съюз и Атлантическия съвет и в светлината на руската агресия в Украйна", съобщи италианската агенция „Аднкронос“, цитирана от белградската агенция Бета, пише БТА.

Представители на НАТО и геополитически експерти, участващи в конференцията, посочиха, че в Европа вече не съществува периферия на сигурност и подчертаха, че "ЕС и НАТО трябва да ускорят стратегическите си действия и да ускорят динамиката за присъединяване, с идеята, че Западните Балкани трябва да останат свързани със Запада".

Весела Чернева, заместник-директор на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), обърна внимание, че "Сърбия е страната, която ще отвори присъединяването за целия регион, защото има много специална рола за целите Западни Балкани и когато Сърбия стане част от ЕС, ще отвори вратата и за другите, включително и Косово".

Според участниците в конференцията "защитата на Западните Балкани означава и защита на свободата на движение, държавния суверенитет и мир на континента, както и защита на демокрацията, човешките права и правовата държава, които са основни ценности на НАТО и ЕС".

"Агресивната война на Русия срещу Украйна подчерта стратегическата важност на Черно море за евроатлантическата сигурност, за енергийната сигурност, а накрая и за сигурността на прехраната за Европа, тъй като този регион се простира от Адриатика до Черно море - кръстопът, който е жизненоважен, защото свързва Европа, Средна Азия и Източното Средиземноморие", бе казано след конференцията.

Участниците се съгласиха, че Западните Балкани преминават през "период на политическа стагнация, нестабилност, външна намеса и вътрешни сблъсъци", включително политическо напрежение, свързано с "идентичността, отново възникналото желание за разделяне на Босна и Херцеговина, постоянната политическа нестабилност в Сърбия, застоя в решаването на отношенията между Белград и Прищина за Косово".

Директорът на Сектора за операции в седалището на НАТО в Брюксел Шарлът Хеленгрен посочи, че от разпадането на Югославия са направени стъпки за демократичен преход в страните от Западните Балкани, но "все още са необходими постоянни оперативни усилия в Косово и Босна, защото напредъкът там може да бъде застрашен, ако се продължава с посланията за разделение, политическа стагнация и намаляване на сигурността".