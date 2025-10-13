ISW: Русия стартира "Фаза нула" от подготовката за евентуална война с НАТО

Русия започна нова фаза на подготовка за потенциален конфликт с НАТО, известна като "Фаза нула“. Откриването на така наречените "малки зелени човечета“ на границата с Естония показва формирането на информационен и психологически плацдарм за евентуална бъдеща война, пише в последния си доклад Институтът за изследване на войната (ISW).
На 10 октомври естонските власти временно затвориха участък от пътя, преминаващ през руска територия в близост до границата между Русия и Естония, след като естонските гранични служители забелязаха в района малка група руски военни без отличителни знаци. Меелис Саарепуу, началник на Южната префектура на Естонската полиция и гранична охрана, съобщи на 11 октомври, че естонските власти са затворили участък от пътя с дължина почти един километър между Варска и Саатсе, част от който преминава през руска територия, по съображения за безопасност, след като на 10 октомври са забелязали седем въоръжени руски военни в близост до руския участък от пътя.
Саарепуу заяви, че униформите на военнослужещите сочат, че те не са руски гранични войници. Саарепуу съобщи, че руските гранични войници са отговорили на запитванията на естонските гранични войници, като са заявили, че руската дейност в района е рутинна. Естонският външен министър Маргус Цахна заяви на 12 октомври, че руските сили действат "малко по-агресивно от преди“, но съобщенията, че ситуацията по границата става по-напрегната, са преувеличени. Цахна отбеляза, че естонските власти планират да преустановят изцяло използването на пътя в бъдеще, тъй като вече има или се изграждат алтернативни маршрути, които заобикалят руската територия.
Съобщенията за малка група руски военнослужещи, действащи в близост до естонската територия, идват на фона на нарушенията на естонското въздушно пространство от руски военни самолети на 7 и 19 септември.
"ISW продължава да оценява, че Русия наскоро е засилила своите тайни и явни атаки срещу Европа и че Русия е влязла в "Фаза нула“ – фазата на създаване на информационни и психологически условия – от кампанията си за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще. Това събитие е първият случай, в който ISW наблюдава "малки зелени човечета“ (евфемизъм, използван от Кремъл за руските военни сили в униформи без отличителни знаци) да действат в близост до държава от НАТО в контекста на кампанията "Фаза нула".
ISW: Русия стартира "Фаза нула" от подготовката за евентуална война с НАТО
13 Октомври, 2025 15:32 942 23
Откриването на така наречените "малки зелени човечета“ на границата с Естония показва формирането на информационен и психологически плацдарм за евентуална бъдеща война
Русия започна нова фаза на подготовка за потенциален конфликт с НАТО, известна като "Фаза нула“. Откриването на така наречените "малки зелени човечета“ на границата с Естония показва формирането на информационен и психологически плацдарм за евентуална бъдеща война, пише в последния си доклад Институтът за изследване на войната (ISW).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
15:34 13.10.2025
2 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #14
15:34 13.10.2025
3 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
15:34 13.10.2025
4 604
15:35 13.10.2025
5 Мартин
Киев два,три дня.Максимум неделя.Мда.
Нещастници.Мда.
Коментиран от #12
15:36 13.10.2025
6 запасняк
Коментиран от #7
15:36 13.10.2025
7 Българин
До коментар #6 от "запасняк":До първата полетяла Томаховка.
Коментиран от #23
15:38 13.10.2025
8 БОЛШЕВИК
Коментиран от #13
15:38 13.10.2025
9 мошЕто
15:38 13.10.2025
10 Балтийските джуджета
15:38 13.10.2025
11 нннн
15:39 13.10.2025
12 аz СВО Победа 80
До коментар #5 от "Мартин":Един детайл! Бомбоубежищат в Москва са способни да поберат 10% от населението.🤣🤣🤣
15:41 13.10.2025
13 Българин
До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":От Русия няма да остане нищо.За 4 часа.
Коментиран от #19
15:43 13.10.2025
14 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #2 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Руски фейкове.
15:44 13.10.2025
15 хе хе хе
15:45 13.10.2025
16 Я пък тоя
Ами ако иска Русия и червени човечета ще пусне на своя територия.
Започнаха да се плашат и от сенките си!
15:47 13.10.2025
17 БРАВО
15:48 13.10.2025
18 Сега като си замъкнат аварилата...
15:49 13.10.2025
19 Я пък тоя
До коментар #13 от "Българин":Затова ли НАТО трепере и не смее да се намеша официално в конфликта?
Вярвайте си!
15:50 13.10.2025
20 име
15:50 13.10.2025
21 Затварят и се оsiрat
15:51 13.10.2025
22 Учуден
И пуделите напълниха гащите като видели седем войника и то в руска територия - голям страх ги тресе. Иначе са много велики когато НАТО си прави учения със 70 000 войника до руската граница. И дай да ревем до небесата че ако тези СЕДЕМ руснака ги нападнат какво ще правят - ще им се надраска лака на ноктите и ще им се накъсат чорапогашниците.
15:54 13.10.2025
23 болгарин..
До коментар #7 от "Българин":Шизо бгбандерците само томахавки сънуват..
15:55 13.10.2025