Новини
Свят »
Русия »
ISW: Русия стартира "Фаза нула" от подготовката за евентуална война с НАТО
  Тема: Украйна

ISW: Русия стартира "Фаза нула" от подготовката за евентуална война с НАТО

13 Октомври, 2025 15:32 942 23

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • войници-
  • владимир путин

Откриването на така наречените "малки зелени човечета“ на границата с Естония показва формирането на информационен и психологически плацдарм за евентуална бъдеща война

ISW: Русия стартира "Фаза нула" от подготовката за евентуална война с НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия започна нова фаза на подготовка за потенциален конфликт с НАТО, известна като "Фаза нула“. Откриването на така наречените "малки зелени човечета“ на границата с Естония показва формирането на информационен и психологически плацдарм за евентуална бъдеща война, пише в последния си доклад Институтът за изследване на войната (ISW).

На 10 октомври естонските власти временно затвориха участък от пътя, преминаващ през руска територия в близост до границата между Русия и Естония, след като естонските гранични служители забелязаха в района малка група руски военни без отличителни знаци. Меелис Саарепуу, началник на Южната префектура на Естонската полиция и гранична охрана, съобщи на 11 октомври, че естонските власти са затворили участък от пътя с дължина почти един километър между Варска и Саатсе, част от който преминава през руска територия, по съображения за безопасност, след като на 10 октомври са забелязали седем въоръжени руски военни в близост до руския участък от пътя.

Саарепуу заяви, че униформите на военнослужещите сочат, че те не са руски гранични войници. Саарепуу съобщи, че руските гранични войници са отговорили на запитванията на естонските гранични войници, като са заявили, че руската дейност в района е рутинна. Естонският външен министър Маргус Цахна заяви на 12 октомври, че руските сили действат "малко по-агресивно от преди“, но съобщенията, че ситуацията по границата става по-напрегната, са преувеличени. Цахна отбеляза, че естонските власти планират да преустановят изцяло използването на пътя в бъдеще, тъй като вече има или се изграждат алтернативни маршрути, които заобикалят руската територия.

Съобщенията за малка група руски военнослужещи, действащи в близост до естонската територия, идват на фона на нарушенията на естонското въздушно пространство от руски военни самолети на 7 и 19 септември.

"ISW продължава да оценява, че Русия наскоро е засилила своите тайни и явни атаки срещу Европа и че Русия е влязла в "Фаза нула“ – фазата на създаване на информационни и психологически условия – от кампанията си за подготовка за евентуална война между НАТО и Русия в бъдеще. Това събитие е първият случай, в който ISW наблюдава "малки зелени човечета“ (евфемизъм, използван от Кремъл за руските военни сили в униформи без отличителни знаци) да действат в близост до държава от НАТО в контекста на кампанията "Фаза нула".

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    19 4 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    15:34 13.10.2025

  • 2 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    17 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #14

    15:34 13.10.2025

  • 3 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    23 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:34 13.10.2025

  • 4 604

    17 3 Отговор
    От где знаят чии военни съ кът немът отличителни знаци? Хахахапхахахя

    15:35 13.10.2025

  • 5 Мартин

    6 18 Отговор
    Руските орки се готвят се да бъдат занулени.Няма да имат време да стигнат и до бомбоубежищата.
    Киев два,три дня.Максимум неделя.Мда.
    Нещастници.Мда.

    Коментиран от #12

    15:36 13.10.2025

  • 6 запасняк

    15 1 Отговор
    ЩЕ ЗАЩИТЯТ - ДРЪЖКИ! КАК? КАТО ФАЛШИФИЦИРАТ ОТНОВО ИЗБОРИТЕ ЛИ?

    Коментиран от #7

    15:36 13.10.2025

  • 7 Българин

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "запасняк":

    До първата полетяла Томаховка.

    Коментиран от #23

    15:38 13.10.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    10 6 Отговор
    Западните ненормалници нещо все на война ги избива. Те да не гледат Русия как действа в Украйна, че ако Русия воюва с тях няма да има тая пощада и милост!

    Коментиран от #13

    15:38 13.10.2025

  • 9 мошЕто

    10 5 Отговор
    Естонските пинчери здраво ги тресе параноята ! Да се запасяват с памперси , че ще им трябват !

    15:38 13.10.2025

  • 10 Балтийските джуджета

    9 5 Отговор
    да тренират съживяване на умрели от радиация след превантивен ядрен удар!

    15:38 13.10.2025

  • 11 нннн

    8 4 Отговор
    ISW , пък, все стои на ,,Фаза две нули(00) ". Също и DW, де.

    15:39 13.10.2025

  • 12 аz СВО Победа 80

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Мартин":

    Един детайл! Бомбоубежищат в Москва са способни да поберат 10% от населението.🤣🤣🤣

    15:41 13.10.2025

  • 13 Българин

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "БОЛШЕВИК":

    От Русия няма да остане нищо.За 4 часа.

    Коментиран от #19

    15:43 13.10.2025

  • 14 Изпражнението гайтанджиева

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Руски фейкове.

    15:44 13.10.2025

  • 15 хе хе хе

    4 4 Отговор
    не знам за къде пак се напъват тези блатни орки. Една Украйна им разказва играта 4 години. В Европа има 200 големи града, в раша е достатъчно да думнат маскава и санкт петербург и са дотам, другите провинции няма тъжат много за маскве

    15:45 13.10.2025

  • 16 Я пък тоя

    2 2 Отговор
    Тия луди ли са, естонците преминават безпрепятствено през руска територия, видели зелени човечета!
    Ами ако иска Русия и червени човечета ще пусне на своя територия.
    Започнаха да се плашат и от сенките си!

    15:47 13.10.2025

  • 17 БРАВО

    2 0 Отговор
    А как стои въпроса с памперсите в ЕССР. Остана ли производство или всичко е китайски внос?

    15:48 13.10.2025

  • 18 Сега като си замъкнат аварилата...

    2 0 Отговор
    ... подводница обратно в Русия, че като я ремонтират и боядисат, глей ко става, само за три дни ще превземат Покровск, бариерата на границата с Естония, Райхстага и стадион Парк дьо Пренс в Париж, и това всичко ще е по план.

    15:49 13.10.2025

  • 19 Я пък тоя

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Затова ли НАТО трепере и не смее да се намеша официално в конфликта?
    Вярвайте си!

    15:50 13.10.2025

  • 20 име

    0 1 Отговор
    Естонските нацисти така и не показаха данни от радар, доказващи нарушение на въздушното им пространство. Само картинка със линия, по-дебела от международния коридор, по който летят.

    15:50 13.10.2025

  • 21 Затварят и се оsiрat

    0 1 Отговор
    при 7 военни, а при 7 000,ще превъртят и ще търтят да бягат и ша забравят и скапания си език дето го налагат естонските неонацисти.

    15:51 13.10.2025

  • 22 Учуден

    0 0 Отговор
    "седем въоръжени руски военни"

    И пуделите напълниха гащите като видели седем войника и то в руска територия - голям страх ги тресе. Иначе са много велики когато НАТО си прави учения със 70 000 войника до руската граница. И дай да ревем до небесата че ако тези СЕДЕМ руснака ги нападнат какво ще правят - ще им се надраска лака на ноктите и ще им се накъсат чорапогашниците.

    15:54 13.10.2025

  • 23 болгарин..

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Шизо бгбандерците само томахавки сънуват..

    15:55 13.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания