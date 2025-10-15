The New York Times: Украинската армия трудно ще стреля с "Томахоук", ако Доналд Тръмп все пак реши да им ги даде

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да разреши продажбата на украински ракети Tomahawk, което ще даде на Киев възможност да нанася удари от далечно разстояние по територията на Русия. Дори ако Тръмп реши да предостави на Киев Tomahawk, Украйна ще има големи затруднения при изстрелването им, пише The New York Times, цитиран от Фокус.



Именно такива изявления очаква президентът на Украйна Володимир Зеленски, който се готви за визита в Белия дом в петък, 17 октомври. "Той би искал да получи Tomahawk. Ние имаме много от тях“, заявин Тръмп на Зеленски. Въпреки това руският президент Владимир Путин вече предупреди, че такава продажба ще бъде сигнал за "качествено нов етап на ескалация“.



Съобщава се, че заплахите на Тръмп да достави ракети на Украйна – независимо дали ще ги изпълни или не – отразяват нарастващото му раздразнение по отношение на Путин, който отказва да направи отстъпки, "въпреки гръмките дипломатически усилия на Тръмп“.



Пентагонът вече е подготвил планове за продажба или предаване на Tomahawk, ако Тръмп даде съответната заповед. Предаването на това оръжие обаче е свързано с сериозни трудности, включително с факта, че Украйна няма морски или наземни пускови установки, необходими за изстрелване на ракетите, пише медията.



За да използва Tomahawk, Украйна ще се нуждае от американската система Typhon — а тази стъпка, според военните, ще доближи САЩ до пряк конфликт с Русия. Освен това остава неясно колко ракети могат да предоставят САЩ, как Украйна ще ги съхранява безопасно и какъв ефект ще има ограниченото количество от това оръжие.



В материала се посочва също, че сериозна загриженост предизвиква и рискът от по-нататъшна ескалация с Русия – за това отново напомни Кремъл, като предупреди Вашингтон за недопустимостта на предаването на Украйна на оръжия с голям обсег.



"Сега моментът е наистина много драматичен, тъй като напрежението нараства от всички страни“, отбеляза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

