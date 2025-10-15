Новини
The New York Times: Украинската армия трудно ще стреля с "Томахоук", ако Доналд Тръмп все пак реши да им ги даде

15 Октомври, 2025 22:53

Пентагонът вече е подготвил планове за продажба или предаване на "Томахоук", ако президентът Тръмп даде съответната заповед

The New York Times: Украинската армия трудно ще стреля с "Томахоук", ако Доналд Тръмп все пак реши да им ги даде - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да разреши продажбата на украински ракети Tomahawk, което ще даде на Киев възможност да нанася удари от далечно разстояние по територията на Русия. Дори ако Тръмп реши да предостави на Киев Tomahawk, Украйна ще има големи затруднения при изстрелването им, пише The New York Times, цитиран от Фокус.

Именно такива изявления очаква президентът на Украйна Володимир Зеленски, който се готви за визита в Белия дом в петък, 17 октомври. "Той би искал да получи Tomahawk. Ние имаме много от тях“, заявин Тръмп на Зеленски. Въпреки това руският президент Владимир Путин вече предупреди, че такава продажба ще бъде сигнал за "качествено нов етап на ескалация“.

Съобщава се, че заплахите на Тръмп да достави ракети на Украйна – независимо дали ще ги изпълни или не – отразяват нарастващото му раздразнение по отношение на Путин, който отказва да направи отстъпки, "въпреки гръмките дипломатически усилия на Тръмп“.

Пентагонът вече е подготвил планове за продажба или предаване на Tomahawk, ако Тръмп даде съответната заповед. Предаването на това оръжие обаче е свързано с сериозни трудности, включително с факта, че Украйна няма морски или наземни пускови установки, необходими за изстрелване на ракетите, пише медията.

За да използва Tomahawk, Украйна ще се нуждае от американската система Typhon — а тази стъпка, според военните, ще доближи САЩ до пряк конфликт с Русия. Освен това остава неясно колко ракети могат да предоставят САЩ, как Украйна ще ги съхранява безопасно и какъв ефект ще има ограниченото количество от това оръжие.

В материала се посочва също, че сериозна загриженост предизвиква и рискът от по-нататъшна ескалация с Русия – за това отново напомни Кремъл, като предупреди Вашингтон за недопустимостта на предаването на Украйна на оръжия с голям обсег.

"Сега моментът е наистина много драматичен, тъй като напрежението нараства от всички страни“, отбеляза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.


Украйна
  • 1 Ганя Путинофила

    10 18 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    Коментиран от #36

    22:54 15.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Историческата грешка на Америка беше,

    7 11 Отговор
    че 1991г. пращаше на маскалите салам да не изпукат от глад!

    Коментиран от #7, #15, #56

    22:55 15.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 8 Отговор
    Ще има кал и по тавана в бункера‼️

    22:56 15.10.2025

  • 5 Наташките по форумите

    5 7 Отговор
    призовават за вписване в Конституцията на България като малцинство с право на гласуване, защото имали 400 000 имота по морето!

    Коментиран от #63

    22:56 15.10.2025

  • 6 ТОМАХОУК

    4 6 Отговор
    Песков му се наежиха мустаците.

    22:56 15.10.2025

  • 7 Атина Палада

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Историческата грешка на Америка беше,":

    И пилешки крака, вареха и ги кушаха с ноктите, не бяха виждали до тогава мръвка в магучая!

    22:58 15.10.2025

  • 8 Още по-добре

    11 5 Отговор
    Ще падат в Полша и останалите натовски страни по границите на руската федерация.
    Тома хоук не е нищо повече от една обикновенна ракета от средата на миналия век на която може да се влияе с грешен GPS. Или просто без GPS.......
    Наивници всякакви резултата е към полската граница.

    22:58 15.10.2025

  • 9 България трябваше да стане руска губерни

    3 7 Отговор
    Руснаците щяха да изпращат ган човците по фронтовете на всички войни,
    така както изпращат като пушечно месо другите поробени народи
    и така ган човците щяха да изчезнат завинаги от Земята!

    22:58 15.10.2025

  • 10 Мхм

    12 3 Отговор
    Украинската армия не може да изпозва американско оръжие от такъв калибър. Американците трябва да са в логистиката. Томахоук не може да се пусне без директно американско участие през сателити и пр. Същото важи и за дроновете.

    Коментиран от #16

    22:59 15.10.2025

  • 11 Мъгла

    11 0 Отговор
    Не е ясно кой ще плаща тези скъпи ракети. Това е сметка без кръчмар.

    Коментиран от #59

    23:00 15.10.2025

  • 12 маскаль

    1 8 Отговор
    На маскаля му е толкова мизерен животеца, че му е все едно от какво ще пукне, дали от водка или от бомба!
    При второто може да го обявят за герой!

    23:00 15.10.2025

  • 13 АЯ по

    4 9 Отговор
    Разкарайте се от Крим и Украйна руски нацисти фашисти убийци!

    23:00 15.10.2025

  • 14 За първи път в света, руски патент

    2 5 Отговор
    провежда се спец операция с 1 300 000 жертви!

    23:02 15.10.2025

  • 15 Костадин Костадинов

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Историческата грешка на Америка беше,":

    Грешката е и преди тва: първата през всв когато ги спасиха от Германия и втората като ги изхранваха в годините пред разпада на СССР

    23:04 15.10.2025

  • 16 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мхм":

    Тъй ли?

    23:05 15.10.2025

  • 17 Костадин Костадинов

    4 4 Отговор
    Някой знай ли што най силната армиа ф света тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    23:05 15.10.2025

  • 18 Хаха хаха ха

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Абе нека Тръмп им даде Томахавките и ще видите, че хич няма да им е трудно да стрелят с тях украинците! И бункера в Кремъл няма да спаси ботоксовият плъх Путин!

    23:06 15.10.2025

  • 19 Ще стреля украинската армия с...

    3 4 Отговор
    .... Томахоук че пушилка ще се вдига, и пламъци🔥😜, американците ще свършат най важната част, украинците ще натиснат кнопката... "пуск", и на кремълският плъх ще пламнат гащите🤣, и Таурусите са договорени , як купон ще е тази зима, последно, Пентагона и украинците са взели решение кои от трите наземни установки за изстрелване на Томахоук да дадът на ВСУ... X MAV отговаряла на условията в Украйна, нея им предоставят.

    23:07 15.10.2025

  • 20 Кико Нарваяс

    2 5 Отговор
    Преди 8 години се случи трагедията в Одеса, при която загинаха 42-ма човека. Трагедия използвана агресивно от проруската пропаганда и в Русия и България, и превърнала се в една от ключовите опорни точки в подкрепа на путиновите престъпления. А всъщност всеки активно наблюдаващ случващото се тогава като мен си спомня, че всичко беше следствие на активна руска провокация. На 3 минутното видео взето от канала на руския опозиционер Владимир Милов ще видите накратко преразказ на случилото се. Както г-н Милов казва - десетки видеа показват реалните събития и могат да бъдат проверени от всеки. Ще опиша накратко хронологията, защото субтитрите, които направих не са топ, но за 30 минути толкова.

    🔥На 02.05.2014 г сутринта на гарата в Одеса пристигат проруски активисти, противници на новата власт в Киев. Те са окичени с георгиевски лентички и са въоръжени.
    🔥Същия ден в Одеса се играе футболен мач и градът е пълен с фенове, обикновени хора, но и футболни хулигани.
    🔥Проруските активисти започват да предизвикват украинците, след което разкъсват полицейския кордон и ги нападат с камъни. Малко по-късно започват и да стрелят.
    🔥Полицията умишлено не се намесва активно и е обвинена, че е застанала на страната на провокаторите.
    🔥Нападнатите фенове са по-многобройни и бързо се организират за контратака. Притиснатите провокатори намират убежище в профсъюзния дом.
    🔥Провокаторите започват да хвърлят коктейли "Молотов" по украинците. В ескалацията на битката сградата е за

    Коментиран от #22

    23:07 15.10.2025

  • 21 Артилерист

    1 2 Отговор
    Няма бункер, който да издържи на пряк удар от Томахоук.

    23:08 15.10.2025

  • 22 Кико Нарваяс

    0 6 Отговор

    До коментар #20 от "Кико Нарваяс":

    🔥Нападнатите фенове са по-многобройни и бързо се организират за контратака. Притиснатите провокатори намират убежище в профсъюзния дом.
    🔥Провокаторите започват да хвърлят коктейли "Молотов" по украинците. В ескалацията на битката сградата е запалена. Не е установено от кого.
    🔥Загиват 42 човека, спасени са около 360.
    🔥Повдигнати са обвинения на над 20 човека като има осъдени и лежали в затвора. 13 от тях са в неизвестност, сред които и един от полицейските шефове и лидерите на проруските провокатори, които бягат в Русия.
    🔥В трагедията няма загинал българин. Нашенските путинофили се възползват от сходството на името Іван Мільов с Иван Милев и се развихрят.

    Та както всички лъжи на московската пропаганда и тази е лесно проверима и лесно оборима. Но както знаем, за нашите путинофили лесни неща свързани с интелектуални действия няма. Затова им препоръчвам да си пуснат клипчето няколко пъти :)
    Пълния 30 минутен клип на г-н Милов, обясняваш всички събития свързани с класическия рефрен "А къде бяхте 8 години" може да гледате тук: каналът му в ютуб.

    23:09 15.10.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    4 3 Отговор
    Каква е идеята с тия Томахавки след като има АТАСМС с обсег до 1700 км ? Вярно че носят по малко боен заряд, за сметка на това може да се пускат по три-четири ракети в една цел.

    Коментиран от #30, #31, #34, #39, #45

    23:09 15.10.2025

  • 24 Бегай

    3 6 Отговор
    Стига с тая ескалация.
    Русия, когато се заговори за истински оръжия, които да бъдат предоставени на Украйна, започва -като беззащитна животинка-да скимти и ръмжи, белким уплаши някой...
    Дайте ракети на Украйна!!!

    23:09 15.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Митака

    3 9 Отговор
    Украинците скоро може да ги няма. Ако не утрепят преди това Зеленски...

    Коментиран от #29

    23:11 15.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Аман от пропаганда

    4 8 Отговор
    Нито някой ще дава нещо, нито каквото и да се даде, ще промени факта, че поддържате тази война и унищожихте Украйна за пари.

    Коментиран от #38

    23:13 15.10.2025

  • 29 Това го пишеш вече 4 години 🤣

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Митака":

    Дай нещо по-актуално.

    Коментиран от #33, #37

    23:14 15.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Много нещо има в Щатите хомофоби

    1 1 Отговор
    Дааа, 3 години Байдън и антуража му каканижеха същите приказки.Качиха ли украинците на Миговете сложните им ракети.Качиха ги.Аз преди ден слушах Генерал Бен Ходжис, който казау, че Томахоук не е проблем да ги изстрелват от сушата украинците.Глей ти..
    Над 90% от републиканците и над 80% от демократите са за въоръжаване на Украйна до зъби и връщането на Крим за Украйна.

    23:17 15.10.2025

  • 33 Митака

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Това го пишеш вече 4 години 🤣":

    Дано да мога да го пиша още 4. Когато го убият се сетете за моите слова.

    23:18 15.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Не можем да ги стреляме , обаче ги искаме.
    Украинска работа.

    23:19 15.10.2025

  • 36 Нищо лично колега странстващ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    под знамето на дъгата но .......в момента посоката е опасно близо до полската граница. Розовите понита са се обикаля от страх без да използват трето половата тоалетна.

    23:19 15.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Костадин Костадинов

    0 4 Отговор

    До коментар #28 от "Аман от пропаганда":

    Да не забраами чи Русия води завоевателна война в Украйна . Ти това знайш ли го?

    Коментиран от #42

    23:20 15.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Митака

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "По актуално от това, здраве му кажи":

    Такъв съм си, баце. Цял живот + -

    23:21 15.10.2025

  • 41 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "По актуално от това, здраве му кажи":

    От 2022 г го слушам тва

    Коментиран от #43, #46

    23:21 15.10.2025

  • 42 Ами не забравяй комплекс

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Костадин Костадинов":

    че САЩ направи тази война, за да обере и унищожи Европа.

    23:21 15.10.2025

  • 43 Браво комплекс

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Костадин Костадинов":

    Още колко трябва да го слушаш комплекс, за да го осъзнаеш?

    Коментиран от #47

    23:22 15.10.2025

  • 44 Окраина нвма как да изтреля томахоук!

    3 6 Отговор
    Чак сега ли се сетихте да напишете истината, която руснаците казаха отдавна относно проблема с томахавките. Първо: Тази ракета може да се изтреля само от подводници, кораби или бомбардировачи които Окраина няма!!! Второ : Тази томахоук може да се изтрелва и от мобилни наземни установки които американците няма как да предоставят на бандеровците защото са много скъпи и имат ограничени бройки от тях! С една дума тези ракети може да бъдат изстреляни и насочвани само от американците.Осврн това томахоук може да носи ядрен заряд което означава мигновен ядрен отговор от страна на Русия и край на света!!! Ама кой да чете и мисли!

    Коментиран от #50

    23:22 15.10.2025

  • 45 Кико

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":

    Ето защо ракетите „Томахоук“ се възприемат като голяма заплаха от руска страна аргументите имат техническа и стратегическа основа. Ще ти обясня накратко:
    Какво са „Томахоук“ ракети
    Крилати ракети, с голяма далечина, някои версии достигат 1,500 до 2,500 км.
    Могат да се насочват към конкретни точки, да променят целите си при полет, т.е. имат гъвкавост.
    Достъпни в няколко версии с модерна навигация, което прави отбраната срещу тях по-трудна.
    Защо са страшни за Русия
    1. Възможност за удари дълбоко в територията
    Ако Украйна се снабди с Томахоук, те биха могли да поразяват цели, които са сега извън обсега на повечето украински ракети- въздушни бази, логистични центрове, заводи, може би и ключови инфраструктурни възли в Русия.
    2. Удрят неочаквано и с прецизност
    Крилатите ракети ползват ниска височина и радиоточки, инерциална, спътникова навигация, което може да усложни откриването и прихващането
    3. Ескалация на конфликта
    Русия вижда доставката на Томахоук не просто като въоръжение, а като сигнал, че Украйна ще има средство да нанася тежки удари вътре в Русия. Това значи, че Москва трябва да усили защитата си, да разпореди ресурси, да реагира, което води до по-голяма мобилизация и напрежение.
    4. Психологически и символичен ефект
    Възможността за атаки по градове или важни инфраструктурни обекти- това носи страх, несигурност в обществото, и наложително стабилността и реакцията да са постоянни. Това увеличава разходите на Русия за ПВО, радиоелектрон

    23:22 15.10.2025

  • 46 Митака

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Костадин Костадинов":

    Съвсем скоро и факт! Май не си наясно с тия дето искат подобни войни?

    Коментиран от #49

    23:24 15.10.2025

  • 47 Костадин Костадинов

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Браво комплекс":

    Психо стига ве,излагаш са и ошти пойчи си личи иманентната тапотиа на русуфилякъ. Ти русуфилякъ ли си?😂❤️

    Коментиран от #52

    23:25 15.10.2025

  • 48 Елементарно Уотсън!

    5 0 Отговор
    Няма нищо трудно в 21ви век. По видео връзка се предават инструкциите, изпраща се с файла със софтуера и украинеца натиска копчето...
    Оттам нататък Tomahawk си знае работата...

    23:26 15.10.2025

  • 49 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Митака":

    Наясно съм с доста неща и за тва съм разбрал че ,,ще" не е доказателство. За детерминанти чувал ли си,не като математическо понятия,ако изобщо си чувал за математика

    Коментиран от #55

    23:27 15.10.2025

  • 50 Далече си от истината...

    6 1 Отговор

    До коментар #44 от "Окраина нвма как да изтреля томахоук!":

    Томахавките се изстрелват от суша, въздух и земя...

    Коментиран от #65

    23:28 15.10.2025

  • 51 Кико

    4 1 Отговор
    Но в крайна сметка най важнато е, че крематорките в блатата ще пушат следващата година 24/7, а милционера с имплантите у главу няма да го видим поне до капитулацията на краснаята орда! После е разпада и гражданските войни в магучая, всьо па план!

    23:29 15.10.2025

  • 52 Е стига де

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Костадин Костадинов":

    Ама как да спреш комплекс да се излагаш и да те ползва САЩ за да унищожава Европа? С безродие и празнота не става.

    23:30 15.10.2025

  • 53 Митака

    2 1 Отговор
    А бензин ще пускат ли в смехдържавата, казаха ли от бункира!

    23:30 15.10.2025

  • 54 Перо

    3 1 Отговор
    Укрите си нямат понятие от тези ракети, кадрова обезпеченост, прилежащата инфраструктура, техническо обслужване и управление на ракетните воиски! Ще им трябват минимум 10 г., за което време важи приказката, “я камилата, я камиларя”! Това не е топни и лапни, и наркоманския шут става смешен с измислената пропаганда! Той да мисли за отоплението и изхранването на украинците през зимата, за другото да забрави!

    23:31 15.10.2025

  • 55 Митака

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Костадин Костадинов":

    Последно... Аз като един пророк предричам, че всичко ще приключи до 24 декември.

    Коментиран от #62

    23:32 15.10.2025

  • 56 И не само 1991

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Историческата грешка на Америка беше,":

    Пращаше им храна до 2001 година. Путин в първия си мандат като президент първия документ който е подписал е за продължаване на хуманитарната помощ от САЩ.

    Коментиран от #60

    23:32 15.10.2025

  • 57 Ами

    1 1 Отговор
    За какви "територии" се бият украинците, когато хората населяващи тези територии не искат и да чуят за Украйна. Луда работа. Бият се за кефа на евро джендърлята надявайки се, че някой ден ще осребрят своята преданост към "ценностите" на ЕС. Всички виждат и това. Останалото е евтина пропаганда.

    Коментиран от #61

    23:33 15.10.2025

  • 58 Елементарно

    1 0 Отговор
    Ще им доставят наземни установки. Стига сте ревали.

    23:33 15.10.2025

  • 59 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мъгла":

    Не е важно кой ще плаща, важно е да трепат крепостни.

    23:33 15.10.2025

  • 60 Митака

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "И не само 1991":

    Сега разчита на аятолаха да прати фурми и дебелото корейче за кукуруз, ако има де!

    23:34 15.10.2025

  • 61 За жалост

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    обикновеният войник в Украйна умира заради продажни политици на запад и собствените им продажници. Това е реалността.

    Коментиран от #64

    23:35 15.10.2025

  • 62 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Митака":

    Пуснаха, ама с купони по 10 литра солярка, а тока ще го рускат за коледа, до къде се докара бункерното, мани мани!

    23:35 15.10.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ами не е

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "Далече си от истината...":

    Томахоук няма как да се изстрелва от други, освен американци. А САЩ няма как да влезе във война с Русия. Така, че всичко е глупава пропаганда да си чешете езиците, докато САЩ печели милиарди от унищожаването на Украйна.

    23:37 15.10.2025

  • 66 Нафиркан Пацан

    2 0 Отговор
    Чудно какво им стана

    На Тези Кремълски Лаладжии

    СОЛОВЬОВ И СКАБЕЕВА?

    И двамата в Ефир реват

    ТОМАГАВКИ ТОМАГАВКИ . ТОМАГАВКИ

    Защо е тази Истерия?

    Коментиран от #72

    23:38 15.10.2025

  • 67 Жалко е

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ами":

    че загиват хора, за да те обира САЩ.

    Коментиран от #69

    23:38 15.10.2025

  • 68 Перо

    2 0 Отговор
    Но най вaжното е пълни вагони и камази с леш да вървят към.блатата, другото е без значение!

    23:39 15.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ДЕДУШКА МУДАК

    1 0 Отговор
    На Валдайско Езеро
    Имам 12 ПВО Комплекса.

    Останала Територия на Русия
    Изобщо не ме вълнува
    Да си търсят бункери Мусорите .
    Да се крият .

    23:41 15.10.2025

  • 71 Чети книжки

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "Ами":

    и се погрижи за себе си, че е отвратително да се гледа пропаднало дете без ценностна система унищожено от запада и показващо падението му и дъното което копае.

    Коментиран от #73

    23:42 15.10.2025

  • 72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Нафиркан Пацан":

    Усещат края, замина втарая у тинята при крайцера за няма и 4 тодини‼️

    23:42 15.10.2025

  • 73 Какво Книжки

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Чети книжки":

    За Книжния Тигър
    От Бункера ли ?

    Коментиран от #75

    23:43 15.10.2025

  • 74 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Украйна ще.изпита сериозни трудности при изстрелването,но геройски ще ги преодолее.

    23:45 15.10.2025

  • 75 Почни от снижанка

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Какво Книжки":

    Трагедия е да се гледа пропаднало дете без ценностна система унищожено от запада и показващо падението му и дъното което копае.

    23:45 15.10.2025

