The New York Times: Украинската армия трудно ще стреля с "Томахоук", ако Доналд Тръмп все пак реши да им ги даде

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да разреши продажбата на украински ракети Tomahawk, което ще даде на Киев възможност да нанася удари от далечно разстояние по територията на Русия. Дори ако Тръмп реши да предостави на Киев Tomahawk, Украйна ще има големи затруднения при изстрелването им, пише The New York Times, цитиран от Фокус.
Именно такива изявления очаква президентът на Украйна Володимир Зеленски, който се готви за визита в Белия дом в петък, 17 октомври. "Той би искал да получи Tomahawk. Ние имаме много от тях“, заявин Тръмп на Зеленски. Въпреки това руският президент Владимир Путин вече предупреди, че такава продажба ще бъде сигнал за "качествено нов етап на ескалация“.
Съобщава се, че заплахите на Тръмп да достави ракети на Украйна – независимо дали ще ги изпълни или не – отразяват нарастващото му раздразнение по отношение на Путин, който отказва да направи отстъпки, "въпреки гръмките дипломатически усилия на Тръмп“.
Пентагонът вече е подготвил планове за продажба или предаване на Tomahawk, ако Тръмп даде съответната заповед. Предаването на това оръжие обаче е свързано с сериозни трудности, включително с факта, че Украйна няма морски или наземни пускови установки, необходими за изстрелване на ракетите, пише медията.
За да използва Tomahawk, Украйна ще се нуждае от американската система Typhon — а тази стъпка, според военните, ще доближи САЩ до пряк конфликт с Русия. Освен това остава неясно колко ракети могат да предоставят САЩ, как Украйна ще ги съхранява безопасно и какъв ефект ще има ограниченото количество от това оръжие.
В материала се посочва също, че сериозна загриженост предизвиква и рискът от по-нататъшна ескалация с Русия – за това отново напомни Кремъл, като предупреди Вашингтон за недопустимостта на предаването на Украйна на оръжия с голям обсег.
"Сега моментът е наистина много драматичен, тъй като напрежението нараства от всички страни“, отбеляза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.
Ганя Путинофила
Той най добре утилизира руснята!
Коментиран от #36
22:54 15.10.2025
Историческата грешка на Америка беше,
Коментиран от #7, #15, #56
22:55 15.10.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
22:56 15.10.2025
Наташките по форумите
Коментиран от #63
ТОМАХОУК
22:56 15.10.2025
Атина Палада
До коментар #3 от "Историческата грешка на Америка беше,":И пилешки крака, вареха и ги кушаха с ноктите, не бяха виждали до тогава мръвка в магучая!
22:58 15.10.2025
8 Още по-добре
Тома хоук не е нищо повече от една обикновенна ракета от средата на миналия век на която може да се влияе с грешен GPS. Или просто без GPS.......
Наивници всякакви резултата е към полската граница.
22:58 15.10.2025
9 България трябваше да стане руска губерни
така както изпращат като пушечно месо другите поробени народи
и така ган човците щяха да изчезнат завинаги от Земята!
22:58 15.10.2025
10 Мхм
Коментиран от #16
22:59 15.10.2025
11 Мъгла
Коментиран от #59
23:00 15.10.2025
12 маскаль
При второто може да го обявят за герой!
23:00 15.10.2025
13 АЯ по
23:00 15.10.2025
14 За първи път в света, руски патент
23:02 15.10.2025
15 Костадин Костадинов
До коментар #3 от "Историческата грешка на Америка беше,":Грешката е и преди тва: първата през всв когато ги спасиха от Германия и втората като ги изхранваха в годините пред разпада на СССР
23:04 15.10.2025
16 Костадин Костадинов
До коментар #10 от "Мхм":Тъй ли?
23:05 15.10.2025
17 Костадин Костадинов
23:05 15.10.2025
18 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Абе нека Тръмп им даде Томахавките и ще видите, че хич няма да им е трудно да стрелят с тях украинците! И бункера в Кремъл няма да спаси ботоксовият плъх Путин!
23:06 15.10.2025
19 Ще стреля украинската армия с...
23:07 15.10.2025
20 Кико Нарваяс
🔥На 02.05.2014 г сутринта на гарата в Одеса пристигат проруски активисти, противници на новата власт в Киев. Те са окичени с георгиевски лентички и са въоръжени.
🔥Същия ден в Одеса се играе футболен мач и градът е пълен с фенове, обикновени хора, но и футболни хулигани.
🔥Проруските активисти започват да предизвикват украинците, след което разкъсват полицейския кордон и ги нападат с камъни. Малко по-късно започват и да стрелят.
🔥Полицията умишлено не се намесва активно и е обвинена, че е застанала на страната на провокаторите.
🔥Нападнатите фенове са по-многобройни и бързо се организират за контратака. Притиснатите провокатори намират убежище в профсъюзния дом.
🔥Провокаторите започват да хвърлят коктейли "Молотов" по украинците. В ескалацията на битката сградата е за
Коментиран от #22
23:07 15.10.2025
21 Артилерист
23:08 15.10.2025
22 Кико Нарваяс
До коментар #20 от "Кико Нарваяс":🔥Нападнатите фенове са по-многобройни и бързо се организират за контратака. Притиснатите провокатори намират убежище в профсъюзния дом.
🔥Провокаторите започват да хвърлят коктейли "Молотов" по украинците. В ескалацията на битката сградата е запалена. Не е установено от кого.
🔥Загиват 42 човека, спасени са около 360.
🔥Повдигнати са обвинения на над 20 човека като има осъдени и лежали в затвора. 13 от тях са в неизвестност, сред които и един от полицейските шефове и лидерите на проруските провокатори, които бягат в Русия.
🔥В трагедията няма загинал българин. Нашенските путинофили се възползват от сходството на името Іван Мільов с Иван Милев и се развихрят.
Та както всички лъжи на московската пропаганда и тази е лесно проверима и лесно оборима. Но както знаем, за нашите путинофили лесни неща свързани с интелектуални действия няма. Затова им препоръчвам да си пуснат клипчето няколко пъти :)
Пълния 30 минутен клип на г-н Милов, обясняваш всички събития свързани с класическия рефрен "А къде бяхте 8 години" може да гледате тук: каналът му в ютуб.
23:09 15.10.2025
23 Pyccкий Карлик
Коментиран от #30, #31, #34, #39, #45
23:09 15.10.2025
24 Бегай
Русия, когато се заговори за истински оръжия, които да бъдат предоставени на Украйна, започва -като беззащитна животинка-да скимти и ръмжи, белким уплаши някой...
Дайте ракети на Украйна!!!
23:09 15.10.2025
26 Митака
Коментиран от #29
23:11 15.10.2025
28 Аман от пропаганда
Коментиран от #38
23:13 15.10.2025
29 Това го пишеш вече 4 години 🤣
До коментар #26 от "Митака":Дай нещо по-актуално.
Коментиран від #33, #37
23:14 15.10.2025
32 Много нещо има в Щатите хомофоби
Над 90% от републиканците и над 80% от демократите са за въоръжаване на Украйна до зъби и връщането на Крим за Украйна.
23:17 15.10.2025
33 Митака
До коментар #29 от "Това го пишеш вече 4 години 🤣":Дано да мога да го пиша още 4. Когато го убият се сетете за моите слова.
23:18 15.10.2025
35 Я пък тоя
Украинска работа.
23:19 15.10.2025
36 Нищо лично колега странстващ
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":под знамето на дъгата но .......в момента посоката е опасно близо до полската граница. Розовите понита са се обикаля от страх без да използват трето половата тоалетна.
23:19 15.10.2025
38 Костадин Костадинов
До коментар #28 от "Аман от пропаганда":Да не забраами чи Русия води завоевателна война в Украйна . Ти това знайш ли го?
Коментиран від #42
23:20 15.10.2025
40 Митака
До коментар #37 от "По актуално от това, здраве му кажи":Такъв съм си, баце. Цял живот + -
23:21 15.10.2025
41 Костадин Костадинов
До коментар #37 от "По актуално от това, здраве му кажи":От 2022 г го слушам тва
Коментиран від #43, #46
23:21 15.10.2025
42 Ами не забравяй комплекс
До коментар #38 от "Костадин Костадинов":че САЩ направи тази война, за да обере и унищожи Европа.
23:21 15.10.2025
43 Браво комплекс
До коментар #41 от "Костадин Костадинов":Още колко трябва да го слушаш комплекс, за да го осъзнаеш?
Коментиран від #47
23:22 15.10.2025
44 Окраина нвма как да изтреля томахоук!
Коментиран від #50
23:22 15.10.2025
45 Кико
До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":Ето защо ракетите „Томахоук“ се възприемат като голяма заплаха от руска страна аргументите имат техническа и стратегическа основа. Ще ти обясня накратко:
Какво са „Томахоук“ ракети
Крилати ракети, с голяма далечина, някои версии достигат 1,500 до 2,500 км.
Могат да се насочват към конкретни точки, да променят целите си при полет, т.е. имат гъвкавост.
Достъпни в няколко версии с модерна навигация, което прави отбраната срещу тях по-трудна.
Защо са страшни за Русия
1. Възможност за удари дълбоко в територията
Ако Украйна се снабди с Томахоук, те биха могли да поразяват цели, които са сега извън обсега на повечето украински ракети- въздушни бази, логистични центрове, заводи, може би и ключови инфраструктурни възли в Русия.
2. Удрят неочаквано и с прецизност
Крилатите ракети ползват ниска височина и радиоточки, инерциална, спътникова навигация, което може да усложни откриването и прихващането
3. Ескалация на конфликта
Русия вижда доставката на Томахоук не просто като въоръжение, а като сигнал, че Украйна ще има средство да нанася тежки удари вътре в Русия. Това значи, че Москва трябва да усили защитата си, да разпореди ресурси, да реагира, което води до по-голяма мобилизация и напрежение.
4. Психологически и символичен ефект
Възможността за атаки по градове или важни инфраструктурни обекти- това носи страх, несигурност в обществото, и наложително стабилността и реакцията да са постоянни. Това увеличава разходите на Русия за ПВО, радиоелектрон
23:22 15.10.2025
46 Митака
До коментар #41 от "Костадин Костадинов":Съвсем скоро и факт! Май не си наясно с тия дето искат подобни войни?
Коментиран від #49
23:24 15.10.2025
47 Костадин Костадинов
До коментар #43 от "Браво комплекс":Психо стига ве,излагаш са и ошти пойчи си личи иманентната тапотиа на русуфилякъ. Ти русуфилякъ ли си?😂❤️
Коментиран від #52
23:25 15.10.2025
48 Елементарно Уотсън!
Оттам нататък Tomahawk си знае работата...
23:26 15.10.2025
49 Костадин Костадинов
До коментар #46 от "Митака":Наясно съм с доста неща и за тва съм разбрал че ,,ще" не е доказателство. За детерминанти чувал ли си,не като математическо понятия,ако изобщо си чувал за математика
Коментиран від #55
23:27 15.10.2025
50 Далече си от истината...
До коментар #44 от "Окраина нвма как да изтреля томахоук!":Томахавките се изстрелват от суша, въздух и земя...
Коментиран від #65
23:28 15.10.2025
51 Кико
23:29 15.10.2025
52 Е стига де
До коментар #47 от "Костадин Костадинов":Ама как да спреш комплекс да се излагаш и да те ползва САЩ за да унищожава Европа? С безродие и празнота не става.
23:30 15.10.2025
53 Митака
23:30 15.10.2025
54 Перо
23:31 15.10.2025
55 Митака
До коментар #49 от "Костадин Костадинов":Последно... Аз като един пророк предричам, че всичко ще приключи до 24 декември.
Коментиран від #62
23:32 15.10.2025
56 И не само 1991
До коментар #3 от "Историческата грешка на Америка беше,":Пращаше им храна до 2001 година. Путин в първия си мандат като президент първия документ който е подписал е за продължаване на хуманитарната помощ от САЩ.
Коментиран від #60
23:32 15.10.2025
57 Ами
Коментиран від #61
23:33 15.10.2025
58 Елементарно
23:33 15.10.2025
59 ХА ХА
До коментар #11 от "Мъгла":Не е важно кой ще плаща, важно е да трепат крепостни.
23:33 15.10.2025
60 Митака
До коментар #56 от "И не само 1991":Сега разчита на аятолаха да прати фурми и дебелото корейче за кукуруз, ако има де!
23:34 15.10.2025
61 За жалост
До коментар #57 от "Ами":обикновеният войник в Украйна умира заради продажни политици на запад и собствените им продажници. Това е реалността.
Коментиран від #64
23:35 15.10.2025
62 Ами
До коментар #55 от "Митака":Пуснаха, ама с купони по 10 литра солярка, а тока ще го рускат за коледа, до къде се докара бункерното, мани мани!
23:35 15.10.2025
65 Ами не е
До коментар #50 от "Далече си от истината...":Томахоук няма как да се изстрелва от други, освен американци. А САЩ няма как да влезе във война с Русия. Така, че всичко е глупава пропаганда да си чешете езиците, докато САЩ печели милиарди от унищожаването на Украйна.
23:37 15.10.2025
66 Нафиркан Пацан
На Тези Кремълски Лаладжии
СОЛОВЬОВ И СКАБЕЕВА?
И двамата в Ефир реват
ТОМАГАВКИ ТОМАГАВКИ . ТОМАГАВКИ
Защо е тази Истерия?
Коментиран від #72
23:38 15.10.2025
67 Жалко е
До коментар #64 от "Ами":че загиват хора, за да те обира САЩ.
Коментиран від #69
23:38 15.10.2025
68 Перо
23:39 15.10.2025
70 ДЕДУШКА МУДАК
Имам 12 ПВО Комплекса.
Останала Територия на Русия
Изобщо не ме вълнува
Да си търсят бункери Мусорите .
Да се крият .
23:41 15.10.2025
71 Чети книжки
До коментар #69 от "Ами":и се погрижи за себе си, че е отвратително да се гледа пропаднало дете без ценностна система унищожено от запада и показващо падението му и дъното което копае.
Коментиран від #73
23:42 15.10.2025
72 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #66 от "Нафиркан Пацан":Усещат края, замина втарая у тинята при крайцера за няма и 4 тодини‼️
23:42 15.10.2025
73 Какво Книжки
До коментар #71 от "Чети книжки":За Книжния Тигър
От Бункера ли ?
Коментиран від #75
23:43 15.10.2025
74 стоян георгиев
23:45 15.10.2025
75 Почни от снижанка
До коментар #73 от "Какво Книжки":Трагедия е да се гледа пропаднало дете без ценностна система унищожено от запада и показващо падението му и дъното което копае.
23:45 15.10.2025