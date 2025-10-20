Тръмп иска да "раздели" Донбас, за да има мир в Украйна

Макар през последните седмици да имаше признаци, че става нетърпелив към руския президент Путин, сега Тръмп отново промени курса си - за сметка на Украйна. Американският президент настоява за подялба на Донбас.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди искането си за незабавно примирие в Украйна. За да се сложи край на боевете, фронтовата линия трябва да бъде замразена, което включва и последващо разделяне на Донбас, смята той. "Нека всичко остане така, както е в момента. Мисля, че 78 процента от региона вече са превзети от Русия. Всичко останало е много трудно за договаряне", каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет Air Force One и призова двете страни "да прекратят военните действия, да спрат да убиват хора и да се приберат у дома".
"Ако иска, Путин ще те унищожи"
Това изказване на Тръмп представлява поредна промяна на неговата позиция относно войната в Украйна. През последните седмици американският президент прояви нарастващо нетърпение спрямо Путин и се показа отворен за по-значима подкрепа за Украйна. В края на септември той дори увери, че Украйна може да си върне всички територии, окупирани от Русия. Става въпрос за около 20 процента от територията на Украйна, припомня в тази връзка германската обществена медия АРД.
Сега обаче Тръмп говори за частично преотстъпване на Донбас на руснаците. Според вътрешни източници на агенция Ройтерс важна роля за тази променена позиция е изиграл телефонният му разговор миналия четвъртък с Путин. В него руският президент е предложил Украйна да отстъпи Донецк и Луганск, съобщава на свой ред и "Вашингтон пост".
Именно това са предложили американските представители в петък на срещата със Зеленски в Белия дом. Тогава Тръмп отказа на Зеленски крилати ракети "Томахоук", каквито очаквания самият той беше създал преди това. Затова пък е предупредил Зеленски, че ако Путин реши, щял да го унищожи. Зеленски трябвало да приеме сделката или да се примири с поражението. "Ако Путин иска, ще те унищожи", е казал буквално Тръмп, пише германският "Тагесшпигел", цитирайки "Файненшъл таймс", който се позовава на неназован европейски служител. Освен това Тръмп е използвал руската лексика за войната в Украйна, наричайки руската инвазия "специална операция", допълва изданието.
"Файненшъл таймс" е научил освен това, че на срещата в Белия дом Тръмп не само е атакувал словесно Зеленски, но и буквално е размахвал карти на бойното поле с думите, че вече не можел да гледа такива карти.
Значението на Донбас
Преди 2014 г. индустриалният регион Донбас имаше около 6,5 милиона жители и беше сърцето на украинската тежка промишленост. Но още тогава много от мините и фабриките вече бяха остарели.
Един отказ от Донецк и Луганск, за каквото се говори сега, би означавал, че Русия ще получи без бой територии, които така и не успя да завладее с военни средства. Освен това Киев би загубил добре укрепения си защитен пояс в тази част от Донбас, която все още е под украински контрол.
След разговора с Тръмп в Белия дом, който Киев определи като голямо разочарование, Зеленски настоятелно призова съюзниците на Украйна да не водят политика на умиротворяване спрямо Русия. "Украйна никога няма да възнагради терористи за техните престъпления и разчитаме на нашите партньори да подкрепят тази позиция", написа в неделя Зеленски в Телеграм.
Според украинския президент вече е време за нова среща на така наречената коалиция на желаещите - формат, в който участват основно европейски поддръжници на Украйна. Зеленски обоснова искането си с необходимостта от "решителни стъпки" спрямо Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карлос Ромски Халифат ДПС
Коментиран от #11, #12, #38
14:53 20.10.2025
2 Атина Палада
Коментиран от #62
14:58 20.10.2025
3 И кво ?
14:58 20.10.2025
4 Сатана Z
Ще освободи и нас!
Коментиран от #24, #36
14:58 20.10.2025
5 Карлос Друсар
14:58 20.10.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:58 20.10.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
кои не слуша ще се разправя с бай дончо ако му стиска
Коментиран от #18, #27
14:59 20.10.2025
8 Последния Софиянец
15:00 20.10.2025
9 Всичко което трябва да знаете
ИИ:Почти, но не съвсем точно. Разстояния по права линия:Глайвице – Будапеща: приблизително 320 кмБудапеща – Сараево: приблизително 321 км
Глайвице – Сараево: приблизително 640 км
Будапеща се намира много близо до средата между Глайвице и Сараево по права линия — разликата между двете отсечки е само около 1 км, което е пренебрежимо малко в географски мащаб. Така че да, може да се каже, че Будапеща е почти точно по средата между двата града. АЗ: Ако се вземат предвид точката в която е убит австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд, и точката на Глайвицки инцидент (наричан още и Глайвицка провокация) е активно мероприятие на немските тайни служби под кодовото наименование „Консерви“, извършено на 31 август 1939 г., според наложилата се след войната официална версия като повод за избухването ѝ. ИИ: Будапеща — столица на Австро-Унгария по онова време, географски и политически център между тези две събития.
15:00 20.10.2025
10 оная вещица къде е
моля да я изровите да каже нещо и да вземе да ръкомаха с двете ръце дето нищо не е работила
15:00 20.10.2025
11 Тъп путинофил
До коментар #1 от "Карлос Ромски Халифат ДПС":Нищо не разбрах! Обичам Лада, Москвича ми идва малко селски!
15:01 20.10.2025
12 Карлос ДРУсар
До коментар #1 от "Карлос Ромски Халифат ДПС":Говори се че като отвориш консерва с военна храна на фронта на дъното на въпросното русенско варено или някакво негово подобие, направено от радиация смесена с фекална маса имало презепватив с лика на путин.
Коментиран от #35
15:01 20.10.2025
13 Българин
15:02 20.10.2025
14 Иван
15:04 20.10.2025
15 Хахахаха
15:05 20.10.2025
16 1111
15:07 20.10.2025
17 Не разбрах
Коментиран от #19
15:07 20.10.2025
18 Атина Палада
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":НатЮто ще пази Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща. Руски Су ще ескортират Путин а от Турция се включват и Ф16 до Будапеща..
Най пазеният на света изглежда е Путин .
15:08 20.10.2025
19 Хахахаха
До коментар #17 от "Не разбрах":Сирените са всяка вечер на руска територия.
15:08 20.10.2025
20 Мишел
Коментиран от #26
15:08 20.10.2025
21 Нека припомним:
15:09 20.10.2025
22 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.
15:10 20.10.2025
23 Иван
15:11 20.10.2025
24 456
До коментар #4 от "Сатана Z":Съмнявам се. Ние е сме почти като укрите по характер. А руснаците не искат укрите, няма да искат и нас. За какво сме им? Най- малко 3 пъти ги предаваме. Дори и сега българската политика е антируска.
Коментиран от #32, #34, #43
15:11 20.10.2025
25 Българин
15:11 20.10.2025
26 Иван
До коментар #20 от "Мишел":Сатанинската коварна синагога ги иска тези неща.
15:13 20.10.2025
27 Българин
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нали знаеш, че всеки шут отзад е всъшност крачка напред за ритнатия...
15:13 20.10.2025
28 🤣......
15:14 20.10.2025
29 Верно ли жълтурко
Коментиран от #67
15:14 20.10.2025
30 Бас Мечо, Бас
15:15 20.10.2025
31 Как върви?
Коментиран от #49
15:17 20.10.2025
32 Дано не ни искат...
До коментар #24 от "456":Обаче действията им друго показват, макар че това което се стремят да причинят на България няма да стане, и България не води антируска политика, Русия води антибългарска политика, ама ти как да разбереш?
Коментиран от #44
15:18 20.10.2025
33 Баце ЕООД
15:18 20.10.2025
34 Ха ха ха ха
До коментар #24 от "456":Вземи се разреви... братушките не го обичали!
Коментиран от #37
15:19 20.10.2025
35 Иван
До коментар #12 от "Карлос ДРУсар":Мишел Обама ще те оправи.
15:20 20.10.2025
36 Работата е свобода
До коментар #4 от "Сатана Z":Руският помешчик ще ти намери работа, за да се чувстваш свободен.
15:20 20.10.2025
37 Ръц-Пръц
До коментар #34 от "Ха ха ха ха":Ти нали обичаш афроамерикански саламища? Какво ти бъркат отзад руските?
Коментиран от #42
15:21 20.10.2025
38 КРАСОТА
До коментар #1 от "Карлос Ромски Халифат ДПС":Много красиво казано! ПРЕЛЕСТ
Коментиран от #47
15:22 20.10.2025
39 Как е там?
15:22 20.10.2025
40 Бас Мечо, Бас
Коментиран от #45
15:23 20.10.2025
41 гост
15:24 20.10.2025
42 Ха ха ха ха
До коментар #37 от "Ръц-Пръц":Афроамерикански саламища брато? Затул ли ходи в САЩ? Как ги разбираш! Няма да се пуашиш и в Русия има афро-руснаци.
15:24 20.10.2025
43 Хрантутиха ни
До коментар #24 от "456":70 години, почти век! За чушки и домати ни построиха Кремиковци, Козлодуй, Нефтохим Бургас и Плевен, танкерите с нефт в Бургас и природен газ в Девня по тръбата вървяха постоянно.
Не им трябваме изобщо да ни хрантутят!
Коментиран от #50, #53, #56, #61
15:24 20.10.2025
44 Атина Палада
До коментар #32 от "Дано не ни искат...":Ти си вярваш,че си забелязан ли?:)))) На световната шахматна дъска на която в момента се играе шах от Русия,Китай,САЩ ,теб те няма там..Те не те и забелязват,че съществуваш,камо ли за някаква политика да водят спрямо теб:))))
Я се събуди и осъзнай кой си :)
15:25 20.10.2025
45 Тоя па
До коментар #40 от "Бас Мечо, Бас":В Русия няма ни НПЗта, ни бензин.
15:25 20.10.2025
46 Госあ
Коментиран от #51, #52
15:26 20.10.2025
47 Иван
До коментар #38 от "КРАСОТА":А циганин-- още по-голяма прелест.
15:27 20.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 рунаците пуцат по укррите
До коментар #31 от "Как върви?":пуцат ги като пъдпъдъци по нивите като бягат
15:29 20.10.2025
50 Най-мърлавата нация
До коментар #43 от "Хрантутиха ни":Тогава коли нямаше, за какво ни е бил нефт?
Тия Кремиковци бяха на загуба, но руснаците ги построиха да им робуваме и си изнесоха мръсното произвадство.
Нищо не е било без пари. Най-хубавите чушки, домати и ябйлки вземаха.
Коментиран от #54, #59
15:30 20.10.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Пенсионер 69 годишен
До коментар #46 от "Госあ":Браво! Не бих могъл да го кажа толкова добре с толкова малко думи!
15:31 20.10.2025
53 Българин
До коментар #43 от "Хрантутиха ни":Изпомпаха ни урана за нищо и отровиха земята. Знаеш ли, как добиваха уран?
Коментиран от #64
15:33 20.10.2025
54 Атина Палада
До коментар #50 от "Най-мърлавата нация":Сладур,знаеш ли,че нефта се използва в химическата промишленост много повече отколкото в автотранспорта? А България беше индустриално развита страна.
Коментиран от #58
15:33 20.10.2025
55 Селянин
15:34 20.10.2025
56 Рачко
До коментар #43 от "Хрантутиха ни":Значи ние сме ги хрантутели, докато те са строели нерентабелни и мръсни предприятия. Знаеш ли, колко е тежък селскостопанският труд?
Коментиран от #63
15:35 20.10.2025
57 Бандеров
15:36 20.10.2025
58 Коко
До коментар #54 от "Атина Палада":Развита страна, а чакаш по 20 години за автомабил и се редиш на опашки в празни магазини. Май не си виждала онези времена.
Коментиран от #60
15:37 20.10.2025
59 Отговарям записвай си
До коментар #50 от "Най-мърлавата нация":От нефта добивахме не само бензин, а и дизел за тракторите, комбайните, камионите, влаковете и корабите. От природния газ в Девня произвеждахме минерални торове, без които няма модерно земеделие. КОГАТО ВСИЧКО ТОВА ГО НЯМА, НЯМА И ЧУШКИ И ДОМАТИ И ЯБЪЛКИ И ПРАСКОВИ. НИЩО НЯМА. ВСИЧКО Е ВНОС, КУПЕНО С ПАРИ ОТ ЗАЕМИ!
15:38 20.10.2025
60 Чакаш 20 години за кола
До коментар #58 от "Коко":Защото изплащаш репарации на Гърция до 1980 година! От много акъл на царя и буржоазията.
15:41 20.10.2025
61 456
До коментар #43 от "Хрантутиха ни":Така е. Едно време руснаците срещу малко ни дадоха много, но и българскят народ беше друг и най- вече признателен. А сега ни погледни: и плэме не може да се каже че сме.
15:41 20.10.2025
62 Ердоган
До коментар #2 от "Атина Палада":Копейка, има още един диктатор приятел на Путлер и възхваляван от Тръмп. Пак ли ще си толкова възхитен, ако разделят Кържалска област?
15:42 20.10.2025
63 Хрантутиха ни!
До коментар #56 от "Рачко":Когато Горбачов направи нефта и природния газ с долари, веднага фалирахме!
15:44 20.10.2025
64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "Българин":Как-то се добива по цял свят
15:44 20.10.2025
65 Иска се много труд
Коментиран от #66
15:48 20.10.2025
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #65 от "Иска се много труд":Полша е получила най много субсидии от ЕС -250 миллиарда!!!!За това е добре.
Коментиран от #68, #71
15:50 20.10.2025
67 Сесесере
До коментар #29 от "Верно ли жълтурко":То за тва бензина нет, савсем нет!
15:52 20.10.2025
68 Вярно е
До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Полша е коча, който води стадото към кланницата. Укрите видяха от тях и им се прииска, ама няма!
15:53 20.10.2025
69 Дайте на зеленото цукало да яде
15:53 20.10.2025
70 аритметика, 3 клас
15:59 20.10.2025
71 456
До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И в Полша се краде ,но не така както в България. Бил ли си в Полша скоро? Точно от евро средствата поляците си стегнаха още повече страната. И пътищата им в селата са на светлинни години пред тези които видях лятото в София. А селата им ,селско стопанство и още. И там се е крало, сигурно още но влагането на средствата се вижда. А знаеш ли ти ,виждаш ли поне на едно място в България където се прави или е направено нещо?
15:59 20.10.2025