Тръмп иска да "раздели" Донбас, за да има мир в Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп иска да "раздели" Донбас, за да има мир в Украйна

20 Октомври, 2025 14:53 1 453 71

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия-
  • донбас

Това изказване на Доналд Тръмп представлява поредна промяна на неговата позиция относно войната в Украйна

Тръмп иска да "раздели" Донбас, за да има мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Макар през последните седмици да имаше признаци, че става нетърпелив към руския президент Путин, сега Тръмп отново промени курса си - за сметка на Украйна. Американският президент настоява за подялба на Донбас.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди искането си за незабавно примирие в Украйна. За да се сложи край на боевете, фронтовата линия трябва да бъде замразена, което включва и последващо разделяне на Донбас, смята той. "Нека всичко остане така, както е в момента. Мисля, че 78 процента от региона вече са превзети от Русия. Всичко останало е много трудно за договаряне", каза Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет Air Force One и призова двете страни "да прекратят военните действия, да спрат да убиват хора и да се приберат у дома".

"Ако иска, Путин ще те унищожи"

Това изказване на Тръмп представлява поредна промяна на неговата позиция относно войната в Украйна. През последните седмици американският президент прояви нарастващо нетърпение спрямо Путин и се показа отворен за по-значима подкрепа за Украйна. В края на септември той дори увери, че Украйна може да си върне всички територии, окупирани от Русия. Става въпрос за около 20 процента от територията на Украйна, припомня в тази връзка германската обществена медия АРД.

Сега обаче Тръмп говори за частично преотстъпване на Донбас на руснаците. Според вътрешни източници на агенция Ройтерс важна роля за тази променена позиция е изиграл телефонният му разговор миналия четвъртък с Путин. В него руският президент е предложил Украйна да отстъпи Донецк и Луганск, съобщава на свой ред и "Вашингтон пост".

Именно това са предложили американските представители в петък на срещата със Зеленски в Белия дом. Тогава Тръмп отказа на Зеленски крилати ракети "Томахоук", каквито очаквания самият той беше създал преди това. Затова пък е предупредил Зеленски, че ако Путин реши, щял да го унищожи. Зеленски трябвало да приеме сделката или да се примири с поражението. "Ако Путин иска, ще те унищожи", е казал буквално Тръмп, пише германският "Тагесшпигел", цитирайки "Файненшъл таймс", който се позовава на неназован европейски служител. Освен това Тръмп е използвал руската лексика за войната в Украйна, наричайки руската инвазия "специална операция", допълва изданието.

"Файненшъл таймс" е научил освен това, че на срещата в Белия дом Тръмп не само е атакувал словесно Зеленски, но и буквално е размахвал карти на бойното поле с думите, че вече не можел да гледа такива карти.

Значението на Донбас

Преди 2014 г. индустриалният регион Донбас имаше около 6,5 милиона жители и беше сърцето на украинската тежка промишленост. Но още тогава много от мините и фабриките вече бяха остарели.

Един отказ от Донецк и Луганск, за каквото се говори сега, би означавал, че Русия ще получи без бой територии, които така и не успя да завладее с военни средства. Освен това Киев би загубил добре укрепения си защитен пояс в тази част от Донбас, която все още е под украински контрол.

След разговора с Тръмп в Белия дом, който Киев определи като голямо разочарование, Зеленски настоятелно призова съюзниците на Украйна да не водят политика на умиротворяване спрямо Русия. "Украйна никога няма да възнагради терористи за техните престъпления и разчитаме на нашите партньори да подкрепят тази позиция", написа в неделя Зеленски в Телеграм.

Според украинския президент вече е време за нова среща на така наречената коалиция на желаещите - формат, в който участват основно европейски поддръжници на Украйна. Зеленски обоснова искането си с необходимостта от "решителни стъпки" спрямо Русия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Ромски Халифат ДПС

    12 24 Отговор
    Ах, пак изпълзяха рицарите на Путинландия — носталгици по времето, когато Виктор Цой пееше „Перемен!“, а единствената промяна беше радиацията от Чернобил и хуманитарните пакети от „злия Запад“. 😂 По време на перестройката се редяхте за McDonald’s и си мечтаехте за дънки, а сега тролите в интернет с УАЙ-ФАЙ от НАТО и философствате за величието на СССР, който изстреля човек в космоса, но не можа да осигури тоалетна хартия. Браво, герои! Съберете си касетофона с „Цой жив!“, пакет макарони и марш към най-славното място на Путинландия — Челябинск, града с въздух за дъвчене и блестящи зъби от тежки метали! Там ще дишате истинския дух на империята — направо през противогаз. 🧠☢️🎸

    Коментиран от #11, #12, #38

    14:53 20.10.2025

  • 2 Атина Палада

    23 4 Отговор
    Тръмп и Путин направиха луди евролидерите )))) не могат да разберат кво става с тези разнопосочни изказвания на ТръмпИЧ:)

    Коментиран от #62

    14:58 20.10.2025

  • 3 И кво ?

    29 9 Отговор
    Хората в Донбас са руснаци .Гласуват да се върнат в Русия . Има ли значение мераците на англосаксонците .

    14:58 20.10.2025

  • 4 Сатана Z

    21 7 Отговор
    Путин освободи Донбас
    Ще освободи и нас!

    Коментиран от #24, #36

    14:58 20.10.2025

  • 5 Карлос Друсар

    6 4 Отговор
    Съгласен съм с теб - ще вдигам щанги за държавата с главно Д.

    14:58 20.10.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 7 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    14:58 20.10.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 6 Отговор
    бай дончо направо ги попиля тия от НАТО-то , сложим им по една томаховка отзад и ги ритна по задника си ходят

    кои не слуша ще се разправя с бай дончо ако му стиска

    Коментиран от #18, #27

    14:59 20.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    15:00 20.10.2025

  • 9 Всичко което трябва да знаете

    4 3 Отговор
    аз: Може ли да се каже, че Будапеща се намира точно по средата по правалиния между Глайвице и Сараево.
    ИИ:Почти, но не съвсем точно. Разстояния по права линия:Глайвице – Будапеща: приблизително 320 кмБудапеща – Сараево: приблизително 321 км
    Глайвице – Сараево: приблизително 640 км
    Будапеща се намира много близо до средата между Глайвице и Сараево по права линия — разликата между двете отсечки е само около 1 км, което е пренебрежимо малко в географски мащаб. Така че да, може да се каже, че Будапеща е почти точно по средата между двата града. АЗ: Ако се вземат предвид точката в която е убит австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд, и точката на Глайвицки инцидент (наричан още и Глайвицка провокация) е активно мероприятие на немските тайни служби под кодовото наименование „Консерви“, извършено на 31 август 1939 г., според наложилата се след войната официална версия като повод за избухването ѝ. ИИ: Будапеща — столица на Австро-Унгария по онова време, географски и политически център между тези две събития.

    15:00 20.10.2025

  • 10 оная вещица къде е

    13 4 Отговор
    няколко дена мърсулата се е скрила във миша дупка

    моля да я изровите да каже нещо и да вземе да ръкомаха с двете ръце дето нищо не е работила

    15:00 20.10.2025

  • 11 Тъп путинофил

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Карлос Ромски Халифат ДПС":

    Нищо не разбрах! Обичам Лада, Москвича ми идва малко селски!

    15:01 20.10.2025

  • 12 Карлос ДРУсар

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Карлос Ромски Халифат ДПС":

    Говори се че като отвориш консерва с военна храна на фронта на дъното на въпросното русенско варено или някакво негово подобие, направено от радиация смесена с фекална маса имало презепватив с лика на путин.

    Коментиран от #35

    15:01 20.10.2025

  • 13 Българин

    15 5 Отговор
    Зеленски иска да продължи войната и да вкара Европа във война с Русия.Нямал да отстъпи територии...Ще отстъпи и още как.Иначе ще търпи поражения и капитулация.Това го чака.Все още нищо не е видял от Путин,но ще види и ще съжалява.

    15:02 20.10.2025

  • 14 Иван

    19 6 Отговор
    Крайно време е Европа да вземе позицията на Тръмп.Иначе я чака война с Русия,това за което отдавна мечтае Зеленски.

    15:04 20.10.2025

  • 15 Хахахаха

    5 15 Отговор
    Ясно е, че рашите не могат да вземат Донбас, без помощта на тръмпоча. Това вече го гледаме четвърта година.

    15:05 20.10.2025

  • 16 1111

    8 5 Отговор
    Как смята Зеленски да обърне хода на войната?! Никак.Ако не сключи мир,ще става все по зле.

    15:07 20.10.2025

  • 17 Не разбрах

    9 4 Отговор
    Ще има ли сирени и пачанга в Киев тая нощ?

    Коментиран от #19

    15:07 20.10.2025

  • 18 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    НатЮто ще пази Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща. Руски Су ще ескортират Путин а от Турция се включват и Ф16 до Будапеща..
    Най пазеният на света изглежда е Путин .

    15:08 20.10.2025

  • 19 Хахахаха

    7 7 Отговор

    До коментар #17 от "Не разбрах":

    Сирените са всяка вечер на руска територия.

    15:08 20.10.2025

  • 20 Мишел

    7 3 Отговор
    Тръмп пак иска неща, които няма да се случат.

    Коментиран от #26

    15:08 20.10.2025

  • 21 Нека припомним:

    13 5 Отговор
    Злобата на русофобите се дължи на липсата на гейпарад в Москва, София и Пекин!😂

    15:09 20.10.2025

  • 22 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.

    8 6 Отговор
    Няма да стане.Донбас е руски по конституция.И Херсон.За Луганск да не говорим

    15:10 20.10.2025

  • 23 Иван

    5 5 Отговор
    Срамота ще бъде, ако конфликтът бъде замразен.

    15:11 20.10.2025

  • 24 456

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Съмнявам се. Ние е сме почти като укрите по характер. А руснаците не искат укрите, няма да искат и нас. За какво сме им? Най- малко 3 пъти ги предаваме. Дори и сега българската политика е антируска.

    Коментиран от #32, #34, #43

    15:11 20.10.2025

  • 25 Българин

    12 2 Отговор
    На срещата в Будапеща Урсула щяла да е бардама,(барманка) а Макрон щял да сервира кафето...

    15:11 20.10.2025

  • 26 Иван

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Сатанинската коварна синагога ги иска тези неща.

    15:13 20.10.2025

  • 27 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нали знаеш, че всеки шут отзад е всъшност крачка напред за ритнатия...

    15:13 20.10.2025

  • 28 🤣......

    2 0 Отговор
    В друга статия в Дневник пише че Тръмп е отрекъл че е натискъл Зеленски да се откаже от Донбас, нещата се менят на всеки пет минути🤣, идиотът си е идиот па бил той и американски, дори не е изобщо сигурно ще има ли среща в Будапеща, и ако има какво ще се пръкне там никой не може да предвиди, най вероятно едно голямо нищо, като в Аляска.

    15:14 20.10.2025

  • 29 Верно ли жълтурко

    9 3 Отговор
    Укрите запалили с дрон играчка тревата в една рафинерия 60км в диаметър и се хвалели че цялата рафинерия изгоряла? А руснаците им хакнали за една нощ 34 Искандера и 700 дрона с по 40 кг. ТГА смес и направо ги разцепили без много приказки.

    Коментиран от #67

    15:14 20.10.2025

  • 30 Бас Мечо, Бас

    10 1 Отговор
    Руски е Домбас. Бас Мечо, Бас – Европа остана без газ.

    15:15 20.10.2025

  • 31 Как върви?

    7 1 Отговор
    Как върви при Покровск? Украйнюхите бегат като опърлени. Хя хя хя хя хя

    Коментиран от #49

    15:17 20.10.2025

  • 32 Дано не ни искат...

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "456":

    Обаче действията им друго показват, макар че това което се стремят да причинят на България няма да стане, и България не води антируска политика, Русия води антибългарска политика, ама ти как да разбереш?

    Коментиран от #44

    15:18 20.10.2025

  • 33 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Странно как се чу с Путин и после променил курса си

    15:18 20.10.2025

  • 34 Ха ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "456":

    Вземи се разреви... братушките не го обичали!

    Коментиран от #37

    15:19 20.10.2025

  • 35 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Карлос ДРУсар":

    Мишел Обама ще те оправи.

    15:20 20.10.2025

  • 36 Работата е свобода

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Руският помешчик ще ти намери работа, за да се чувстваш свободен.

    15:20 20.10.2025

  • 37 Ръц-Пръц

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ха ха ха ха":

    Ти нали обичаш афроамерикански саламища? Какво ти бъркат отзад руските?

    Коментиран от #42

    15:21 20.10.2025

  • 38 КРАСОТА

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Карлос Ромски Халифат ДПС":

    Много красиво казано! ПРЕЛЕСТ

    Коментиран от #47

    15:22 20.10.2025

  • 39 Как е там?

    3 1 Отговор
    Как върви при Покровск? Украйнюхите бегат като опърлени. Хя хя хя хя хя

    15:22 20.10.2025

  • 40 Бас Мечо, Бас

    1 0 Отговор
    Руски е Домбас. Бас Мечо, Бас – Европа остана без газ.

    Коментиран от #45

    15:23 20.10.2025

  • 41 гост

    1 0 Отговор
    Хяма вариант руснаците да се изтеглят от земите, единственното, което може да стане, е планините от трупове на млади мъже и невинни граждани да стават все по-големи. И тук идва въпросът какво може да се направи. По-дълга война означава повече милиарди за оръжие, което поробва така или иначе финансово украинците и няма никакво значение дали земите са техни, но суровините отиват за изплащането на оръжейните доставки, или пък не са техни и те не изплащат нищо, или по-малко да кажем. Така че дони е много прав, няма начин да стане по украинските желания, а европейците се изложиха тотално и въобще не бива никой да ги зачита, понеже те подклаждат войната и прецакаха европейците с огромната инфлация.

    15:24 20.10.2025

  • 42 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ръц-Пръц":

    Афроамерикански саламища брато? Затул ли ходи в САЩ? Как ги разбираш! Няма да се пуашиш и в Русия има афро-руснаци.

    15:24 20.10.2025

  • 43 Хрантутиха ни

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "456":

    70 години, почти век! За чушки и домати ни построиха Кремиковци, Козлодуй, Нефтохим Бургас и Плевен, танкерите с нефт в Бургас и природен газ в Девня по тръбата вървяха постоянно.
    Не им трябваме изобщо да ни хрантутят!

    Коментиран от #50, #53, #56, #61

    15:24 20.10.2025

  • 44 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дано не ни искат...":

    Ти си вярваш,че си забелязан ли?:)))) На световната шахматна дъска на която в момента се играе шах от Русия,Китай,САЩ ,теб те няма там..Те не те и забелязват,че съществуваш,камо ли за някаква политика да водят спрямо теб:))))
    Я се събуди и осъзнай кой си :)

    15:25 20.10.2025

  • 45 Тоя па

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Бас Мечо, Бас":

    В Русия няма ни НПЗта, ни бензин.

    15:25 20.10.2025

  • 46 Госあ

    7 1 Отговор
    Въпросът е, че Путин няма да унищожи само зеля, а много цивилни, както направиха ч@ф@дите. Затова Путин не иска. И евала за което. Оранжадата пак лакърдии разтега. Но всяко нещо си има граници. Това бледо надрусано клоунче, което даже не е и чист украинец, не е спряло да провокира от самото му встъпване в длъжност.

    Коментиран от #51, #52

    15:26 20.10.2025

  • 47 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "КРАСОТА":

    А циганин-- още по-голяма прелест.

    15:27 20.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 рунаците пуцат по укррите

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Как върви?":

    пуцат ги като пъдпъдъци по нивите като бягат

    15:29 20.10.2025

  • 50 Най-мърлавата нация

    1 5 Отговор

    До коментар #43 от "Хрантутиха ни":

    Тогава коли нямаше, за какво ни е бил нефт?

    Тия Кремиковци бяха на загуба, но руснаците ги построиха да им робуваме и си изнесоха мръсното произвадство.

    Нищо не е било без пари. Най-хубавите чушки, домати и ябйлки вземаха.

    Коментиран от #54, #59

    15:30 20.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Госあ":

    Браво! Не бих могъл да го кажа толкова добре с толкова малко думи!

    15:31 20.10.2025

  • 53 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Хрантутиха ни":

    Изпомпаха ни урана за нищо и отровиха земята. Знаеш ли, как добиваха уран?

    Коментиран от #64

    15:33 20.10.2025

  • 54 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Най-мърлавата нация":

    Сладур,знаеш ли,че нефта се използва в химическата промишленост много повече отколкото в автотранспорта? А България беше индустриално развита страна.

    Коментиран от #58

    15:33 20.10.2025

  • 55 Селянин

    1 0 Отговор
    Аз съм желаещ, нека ме викат на тази "среща"!!! Там се раздават едни такива милиарди, че като нищо ще закача някое милионче!

    15:34 20.10.2025

  • 56 Рачко

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "Хрантутиха ни":

    Значи ние сме ги хрантутели, докато те са строели нерентабелни и мръсни предприятия. Знаеш ли, колко е тежък селскостопанският труд?

    Коментиран от #63

    15:35 20.10.2025

  • 57 Бандеров

    2 0 Отговор
    Какво е общото между Тръмп, Борис Джонсън, Румен Радев, Бойко Борисов, Георги Димитров, Симеон Сакс Кобургготски, Че Гевара, Виктор Орбан, Джон Кенеди, Тито, Джордж Буш, Димитър Благоев.............? Ами всичките са зодия " Близнаци"!

    15:36 20.10.2025

  • 58 Коко

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Атина Палада":

    Развита страна, а чакаш по 20 години за автомабил и се редиш на опашки в празни магазини. Май не си виждала онези времена.

    Коментиран от #60

    15:37 20.10.2025

  • 59 Отговарям записвай си

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Най-мърлавата нация":

    От нефта добивахме не само бензин, а и дизел за тракторите, комбайните, камионите, влаковете и корабите. От природния газ в Девня произвеждахме минерални торове, без които няма модерно земеделие. КОГАТО ВСИЧКО ТОВА ГО НЯМА, НЯМА И ЧУШКИ И ДОМАТИ И ЯБЪЛКИ И ПРАСКОВИ. НИЩО НЯМА. ВСИЧКО Е ВНОС, КУПЕНО С ПАРИ ОТ ЗАЕМИ!

    15:38 20.10.2025

  • 60 Чакаш 20 години за кола

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Коко":

    Защото изплащаш репарации на Гърция до 1980 година! От много акъл на царя и буржоазията.

    15:41 20.10.2025

  • 61 456

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хрантутиха ни":

    Така е. Едно време руснаците срещу малко ни дадоха много, но и българскят народ беше друг и най- вече признателен. А сега ни погледни: и плэме не може да се каже че сме.

    15:41 20.10.2025

  • 62 Ердоган

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Копейка, има още един диктатор приятел на Путлер и възхваляван от Тръмп. Пак ли ще си толкова възхитен, ако разделят Кържалска област?

    15:42 20.10.2025

  • 63 Хрантутиха ни!

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Рачко":

    Когато Горбачов направи нефта и природния газ с долари, веднага фалирахме!

    15:44 20.10.2025

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Българин":

    Как-то се добива по цял свят

    15:44 20.10.2025

  • 65 Иска се много труд

    0 0 Отговор
    в селското стопанство. И пазари се иска! Поляците са работливи и се наложиха на пазара. Сега са добре. Но няма страна, забогатяла от селско стопанство. СССР преди Горбачов ни даваше $400 милиона субсидии годишно за селското ни стопанство. Хрантутиха ни.

    Коментиран от #66

    15:48 20.10.2025

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Иска се много труд":

    Полша е получила най много субсидии от ЕС -250 миллиарда!!!!За това е добре.

    Коментиран от #68, #71

    15:50 20.10.2025

  • 67 Сесесере

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Верно ли жълтурко":

    То за тва бензина нет, савсем нет!

    15:52 20.10.2025

  • 68 Вярно е

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Полша е коча, който води стадото към кланницата. Укрите видяха от тях и им се прииска, ама няма!

    15:53 20.10.2025

  • 69 Дайте на зеленото цукало да яде

    2 0 Отговор
    че е гладно и жадно, а за десерт две линии за да не се сърди нослето.

    15:53 20.10.2025

  • 70 аритметика, 3 клас

    1 0 Отговор
    Единственото което иска Тръмп е, да изтъргува Украйна колкото може по0скъпо. Пък за него да има малко, казина и хотели в Русия, повечко рускини, и много, много безплатни суровини за САЩ и концесии за техните фирми. Като ги получи, Тръмп може и войски да прати, за да унищожат Украйна. За сега не са се спазарили, ама напредват.

    15:59 20.10.2025

  • 71 456

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И в Полша се краде ,но не така както в България. Бил ли си в Полша скоро? Точно от евро средствата поляците си стегнаха още повече страната. И пътищата им в селата са на светлинни години пред тези които видях лятото в София. А селата им ,селско стопанство и още. И там се е крало, сигурно още но влагането на средствата се вижда. А знаеш ли ти ,виждаш ли поне на едно място в България където се прави или е направено нещо?

    15:59 20.10.2025

