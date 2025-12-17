Новини
Балкански спор! САЩ няма да посредничат в диалога между България и Северна Македония

17 Декември, 2025 13:50

Посланик Анджела Агелер посочи, че иска да види напредък от Скопие в няколко области, сред които икономиката и върховенството на закона

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

САЩ не възнамеряват да заемат позиция на посредник между България и Република Северна Македония. Това заяви на американския посланик в Скопие Анджела Агелер, цитирана от БГНЕС.

В телевизионно интервю тя посочи, че независимо дали преговорите за присъединяване към ЕС са започнали или не, е ясно какво трябва да се направи, за да се изпълнят критериите. Дипломатът отбеляза, че Пътната карта съществува и всички искат да видят напредък в това отношение.

Агелер подчерта, че мястото на РСМ е в Европа. Тя открои важността на транспортните коридори №8 и №10. ЕС е естественият дом на РСМ. Това, което знам, е, че това правителство води разговори, има чести разговори с държавите членки, с лидерите в Европейския съюз, Европейската комисия и искрено търси начини да продължи напред, отбеляза тя.

Посланикът посочи, че иска да види напредък от Скопие в няколко области, сред които икономиката и върховенството на закона. По думите ѝ политическата криза в България не бива да застрашава процеса на диалог, защото членството на Северна Македония е в интерес на всички, включително на нейните съседи.

Тя подчерта, че САЩ наблюдават ситуацията между България и РСМ, но няма да влизат в ролята на посредник между двете страни. Ние винаги ще бъдем и сме били силни поддръжници, приятели и съюзници на тази страна, както сме и с България", изтъкна Агелер.


Северна Македония
  • 1 измислена мънкидония

    13 0 Отговор
    никога не е имало такава държава

    13:54 17.12.2025

  • 2 Точното заглавие:

    16 0 Отговор
    Между България и България!

    13:54 17.12.2025

  • 3 Ник

    11 0 Отговор
    Демек и тук Мицко удари на ку…

    13:55 17.12.2025

  • 4 Анджо

    8 0 Отговор
    Македонеца вече няма да лети до луната с Американците. Кои са тия американци, А. 🙆🤣

    13:55 17.12.2025

  • 5 Сзо

    8 0 Отговор
    Най добре е сащ да не вземат позиция.

    13:55 17.12.2025

  • 6 Лондонсити

    4 2 Отговор
    Разпалва етнически конфликти
    Трябва им война
    Администрацията на Тръмп взима отношение това да не се случи
    Вижте - и тук вече взимат отношение
    Бъдете умни

    13:55 17.12.2025

  • 7 Нещастници

    11 0 Отговор
    по естествен път спорът ще приключи, когато албанците приключат макетата... когато търсиш врага през оградата, пък той бил изодзадзе!

    13:56 17.12.2025

  • 8 Галина Колева

    3 0 Отговор
    СТРАШНО Е ДА СИ ЕНИЧАР .КОЙТО ГО Е ИЗМИСЛИЛ Е БИЛ ДЯВОЛ В ЧОВЕШКИ ЛИК.

    14:02 17.12.2025

  • 9 Въпрос

    2 1 Отговор
    И каква работа имат пък точно американците тук, че да дават мнение по този въпрос?

    Коментиран от #15

    14:02 17.12.2025

  • 10 Българин

    3 1 Отговор
    То няма никакъв спор. Скопяните няма да допуснат никога, някакъв ЕС да застане на пътят им към Белград. За това докато Сърбия не стане член на ЕС и те няма да станат. А поводи ще си намират всякакви.

    14:04 17.12.2025

  • 11 Кривоверен алкаш

    1 1 Отговор
    В началото успяваха да излъжат някой политик,с техните басни,но вече не става,разбраха го и американците.Язък,макетата се кълняха в тях...преди да поискаш,трябва да свършиш това което си обещал и подписал...Има време докато Мицков узрее,ако ли не,,ще чакат...

    14:11 17.12.2025

  • 12 Феникс

    2 1 Отговор
    Македония трябва да последва съдбата на Украйна и да се прибере вкъщи! И тях горките българска майка ги е раждала! Просто промивката им е дошла в повечко!

    14:12 17.12.2025

  • 13 гост

    1 1 Отговор
    Преди години имаше един скеч по 7/8....войводата...ще има среща между националните гарнитури по футбол на България и Македония...четник...и срещу кого...

    14:15 17.12.2025

  • 14 Трол

    0 2 Отговор
    Великобритания е напълно готова да посредничи в спора.

    14:17 17.12.2025

  • 15 Ясно е

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    Ами на руснаците целта е разединена европа а не обединена Затова настройват сърбите срещу съседите си а те от своя страна македонците срещу нас

    14:18 17.12.2025

  • 16 Наблюдават и разпалват

    2 1 Отговор
    Как ще посредничи, като те го разпалват и поддържат.

    Коментиран от #17

    14:20 17.12.2025

  • 17 Заблуден

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдават и разпалват":

    Как го разпалват бе пич Обясни ни какво са направили

    14:25 17.12.2025

