Балкански спор! САЩ няма да посредничат в диалога между България и Северна Македония

САЩ не възнамеряват да заемат позиция на посредник между България и Република Северна Македония. Това заяви на американския посланик в Скопие Анджела Агелер, цитирана от БГНЕС.
В телевизионно интервю тя посочи, че независимо дали преговорите за присъединяване към ЕС са започнали или не, е ясно какво трябва да се направи, за да се изпълнят критериите. Дипломатът отбеляза, че Пътната карта съществува и всички искат да видят напредък в това отношение.
Агелер подчерта, че мястото на РСМ е в Европа. Тя открои важността на транспортните коридори №8 и №10. ЕС е естественият дом на РСМ. Това, което знам, е, че това правителство води разговори, има чести разговори с държавите членки, с лидерите в Европейския съюз, Европейската комисия и искрено търси начини да продължи напред, отбеляза тя.
Посланикът посочи, че иска да види напредък от Скопие в няколко области, сред които икономиката и върховенството на закона. По думите ѝ политическата криза в България не бива да застрашава процеса на диалог, защото членството на Северна Македония е в интерес на всички, включително на нейните съседи.
Тя подчерта, че САЩ наблюдават ситуацията между България и РСМ, но няма да влизат в ролята на посредник между двете страни. Ние винаги ще бъдем и сме били силни поддръжници, приятели и съюзници на тази страна, както сме и с България", изтъкна Агелер.
