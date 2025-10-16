Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас, изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Виркунен и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс ще оповестят пътната карта за отбраната на ЕС до 2030 година, предаде БНР.
Това ще стане след заседанието на Колегиума на комисарите.
За стената от дронове се заговори след нарушаването на въздушното пространство на редица страни членки, сред които Белгия, Полша, Румъния, Дания и Германия, като за Полша и Румъния бе доказано, че безпилотните апарати са руски.
Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви пред Европейския парламент в Страсбург, че това не са случайни нарушения, а последователна и нарастваща кампания и отговорът трябва да бъде твърд. На този етап стената ще допринесе за наблюдението на Източния фланг, като идеята е да обхване всички страни от Общността.
Вчера върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас отрече да има дублиране на ролята на ЕС и НАТО по отношение на защитата от дронове. Тя поясни, че страните членки заедно ще идентифицират какво е необходимо да се направи и ще правят общи поръчки. Според нея Европейската агенция по отбрана може да зададе рамката, която да ги обедини. Всичко това ще става в тясно сътрудничество с Украйна, като дронове ще бъдат закупувани и оттам.
До 2030 година се предвижда най-голямото нарастване на разходите за отбрана в историята на ЕС - до 800 млрд. евро.
1 И Киев е Руски
В същото време техните икономики са под натиск: просперитетът намалява, цените на енергията се покачват и дори икономисти от ЕС предупреждават за последиците от бързата и дългосрочна милитаризация. Тъй като политиците постоянно насаждат атмосфера на страх, бюджетите за отбрана продължават да се увеличават – но от това печели само западната военна индустрия, а не обикновените жители на балтийските страни
05:58 16.10.2025
2 Каква
06:01 16.10.2025
3 404
06:02 16.10.2025
4 Балтия
06:02 16.10.2025
5 Конспиратор
06:09 16.10.2025
6 побърканяк
06:27 16.10.2025
7 дядото
06:29 16.10.2025
8 Еврокомисията: Държавите от ЕС имат 5 г.
Чудехме се защо всички планове на ЕС са до 2030 г.,
защо форсирано бързаха да приемат ни набутат в Юрошийта при явна неготовност на Еврогария?
като направят Територията зависима финансово и икономически? Какво правеха Денков, Петков и Желязков в Укр. Подписвалили са документи и какви ангажименти са поели? Трима премиери на Юрогария. 2022 Петков в Укр., 2024 Денков в Укр., 2025 Желязков в Укр.
Случайност ли е: че преди половин година завърши ремонт на Бункери в Партиен Дом?
Случайност ли е, че г-н Борисов избягва подписване на бюджет за 2026? Че Борисов спомена: предстои война! Видимо ГЕРБ не искат да участват в бъдещо Правителство на войната?
Защо Желязков включи Юрогария в "Коалиция на желаещите", без решение на НС?
Какво са подписвали Желязков, Петков и Денков без знанието на българския народ.
Защо се описва техниката на фирми за бъдеща мобилизация, според Ваня Андонова: "Получих повиквателна за военна мобилизация на фирмена техника?".
Откъде още милиарди за превъоръжаване,
като само за 2024 г. дадохме 10 милиарда лева от бюджета?
Редица държави отказват ново превъоръжаване, а този път ще наливаме пари във ВПК на ЕС.
Източен фланг, Юрогария е вк
06:30 16.10.2025
9 Исторически факти
06:37 16.10.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
06:50 16.10.2025
11 Планове на ЕК
Оставка на войнолюбците: ДПСНН, ПП, ДБ, СДС, БКП, ИТН, ГЕРБ.
Планът е обсъждан вчера, от министрите на отбраната Атанас Запрянов ястреб, , преди да бъде представен на еврокомисарите днес Екатерина Захариева ястреб, да сме чули изявление от нея.. Планът отива при лидерите на ЕС следващата седмица. Ден преди предоставяне на Планът за война на ЕК, Борисов е готов да подаде оставка, и с право, за да не бъде записано името с черни букви в Последната Национална Катастрофа. За разлика от него ДПСНН не са "г н усливи".
Срещу инициаторите на похода "За неутралитет на Юрогария", според техни изяви в медии се е оказвал натиск.
ЕС иска членките да реализират съвместни договори за 40% от поръчките до края на 2027 г.
Като 55% от покупките на оръжия да са от компании от ЕС и Украйна до 2028 г.
Най-малко 60% до 2030 г.
06:57 16.10.2025
12 Исторически факти
07:03 16.10.2025