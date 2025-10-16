Представят пътната карта за отбраната на ЕС до 2030 г.

Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас, изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Виркунен и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс ще оповестят пътната карта за отбраната на ЕС до 2030 година, предаде БНР.

Това ще стане след заседанието на Колегиума на комисарите.



За стената от дронове се заговори след нарушаването на въздушното пространство на редица страни членки, сред които Белгия, Полша, Румъния, Дания и Германия, като за Полша и Румъния бе доказано, че безпилотните апарати са руски.



Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви пред Европейския парламент в Страсбург, че това не са случайни нарушения, а последователна и нарастваща кампания и отговорът трябва да бъде твърд. На този етап стената ще допринесе за наблюдението на Източния фланг, като идеята е да обхване всички страни от Общността.



Вчера върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас отрече да има дублиране на ролята на ЕС и НАТО по отношение на защитата от дронове. Тя поясни, че страните членки заедно ще идентифицират какво е необходимо да се направи и ще правят общи поръчки. Според нея Европейската агенция по отбрана може да зададе рамката, която да ги обедини. Всичко това ще става в тясно сътрудничество с Украйна, като дронове ще бъдат закупувани и оттам.



До 2030 година се предвижда най-голямото нарастване на разходите за отбрана в историята на ЕС - до 800 млрд. евро.