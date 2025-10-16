Новини
16 Октомври, 2025 05:48, обновена 16 Октомври, 2025 05:51

Това ще стане след заседанието на Колегиума на комисарите

Представят пътната карта за отбраната на ЕС до 2030 г. - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас, изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията Хена Виркунен и еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс ще оповестят пътната карта за отбраната на ЕС до 2030 година, предаде БНР.

Това ще стане след заседанието на Колегиума на комисарите.

За стената от дронове се заговори след нарушаването на въздушното пространство на редица страни членки, сред които Белгия, Полша, Румъния, Дания и Германия, като за Полша и Румъния бе доказано, че безпилотните апарати са руски.

Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви пред Европейския парламент в Страсбург, че това не са случайни нарушения, а последователна и нарастваща кампания и отговорът трябва да бъде твърд. На този етап стената ще допринесе за наблюдението на Източния фланг, като идеята е да обхване всички страни от Общността.

Вчера върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас отрече да има дублиране на ролята на ЕС и НАТО по отношение на защитата от дронове. Тя поясни, че страните членки заедно ще идентифицират какво е необходимо да се направи и ще правят общи поръчки. Според нея Европейската агенция по отбрана може да зададе рамката, която да ги обедини. Всичко това ще става в тясно сътрудничество с Украйна, като дронове ще бъдат закупувани и оттам.

До 2030 година се предвижда най-голямото нарастване на разходите за отбрана в историята на ЕС - до 800 млрд. евро.


  • 1 И Киев е Руски

    10 1 Отговор
    От 2022 г. насам балтийските държави са удвоили, а някои дори са утроили бюджетите си за отбрана. Литва харчи около 4% от БВП за превъоръжаване, Латвия бързо се движи в същата посока, а Естония дори е сред лидерите в НАТО по военни разходи.
    В същото време техните икономики са под натиск: просперитетът намалява, цените на енергията се покачват и дори икономисти от ЕС предупреждават за последиците от бързата и дългосрочна милитаризация. Тъй като политиците постоянно насаждат атмосфера на страх, бюджетите за отбрана продължават да се увеличават – но от това печели само западната военна индустрия, а не обикновените жители на балтийските страни

    05:58 16.10.2025

  • 2 Каква

    8 1 Отговор
    Пъътна карта ? ЕССР е със затихващи функции !

    06:01 16.10.2025

  • 3 404

    7 1 Отговор
    Останалото месо от балтийските страни приготвя ли се за евтаназия или просто като жертвени агнета? В продължение на хиляда години стойността на един обикновен човешки живот не се е увеличила ни най-малко. Но разговорите за него, за простия живот на работещ човек, са се превърнали в подъл, лицемерен, прекомерно раздут, многостранен фарс. Само парите са запазили тежестта и значението си в продължение на хиляда години. Останалото са приказки в полза на бедните

    06:02 16.10.2025

  • 4 Балтия

    9 1 Отговор
    Пътна карта? До 2030-та? И тази има сериозни смущения в жипиеса, като фон Мюнхаузен в Пловдив.

    06:02 16.10.2025

  • 5 Конспиратор

    6 1 Отговор
    Почва да мирише на някаква конспирация тук. Историята с руските дронове се използва за основание за създаване на стена от дронове и пътна карта за превъоръжаване. Това прилича на история , която да се сервира на народите за да не се учудват , че ще се харчат пари за оръжия. Дали не се касае за инсценировка?

    06:09 16.10.2025

  • 6 побърканяк

    5 1 Отговор
    Пътната карта на ЕС ни води към гробищата.

    06:27 16.10.2025

  • 7 дядото

    5 0 Отговор
    стига фантазии.пътната им карта категорично не е насочена към отбрана,а към агресия и световна хегемония съвместно със сащ и англия

    06:29 16.10.2025

  • 8 Еврокомисията: Държавите от ЕС имат 5 г.

    3 0 Отговор
    да се подготвят за война? "!Страните от ЕС имат пет години, за да се подготвят за война, според военен план, който ще бъде представен от (ЕК) включват се срокове за проекти: „Наблюдение на Източния фланг„Европейска стена срещу дронове“, „Европейски въздушен щит“ и „Космически щит за отбрана“.
    Чудехме се защо всички планове на ЕС са до 2030 г.,
    защо форсирано бързаха да приемат ни набутат в Юрошийта при явна неготовност на Еврогария?
    като направят Територията зависима финансово и икономически? Какво правеха Денков, Петков и Желязков в Укр. Подписвалили са документи и какви ангажименти са поели? Трима премиери на Юрогария. 2022 Петков в Укр., 2024 Денков в Укр., 2025 Желязков в Укр.
    Случайност ли е: че преди половин година завърши ремонт на Бункери в Партиен Дом?
    Случайност ли е, че г-н Борисов избягва подписване на бюджет за 2026? Че Борисов спомена: предстои война! Видимо ГЕРБ не искат да участват в бъдещо Правителство на войната?
    Защо Желязков включи Юрогария в "Коалиция на желаещите", без решение на НС?
    Какво са подписвали Желязков, Петков и Денков без знанието на българския народ.
    Защо се описва техниката на фирми за бъдеща мобилизация, според Ваня Андонова: "Получих повиквателна за военна мобилизация на фирмена техника?".
    Откъде още милиарди за превъоръжаване,
    като само за 2024 г. дадохме 10 милиарда лева от бюджета?
    Редица държави отказват ново превъоръжаване, а този път ще наливаме пари във ВПК на ЕС.
    Източен фланг, Юрогария е вк

    06:30 16.10.2025

  • 9 Исторически факти

    3 0 Отговор
    Време е България да напусне фашисткия съюз. Управляван от наследници на фашисти и безумни русофоби, този "съюз" е превърнат в Четвърти райх! И върви уверено към катастрофа. Знае се как свършиха всички бесни кучета, тръгнали срещу Великата мечка...

    06:37 16.10.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Жлътите звезди ( на флага) искат да обуят ЕССР-а с нови заеми за да се запази текущият финансов ред за още 60-80 години.

    06:50 16.10.2025

  • 11 Планове на ЕК

    2 0 Отговор
    "Източен фланг", като Юрогария е включена в него като фронтова държава. Ето защо Полша и Румъния отказаха Юрошийта. Защото дори политиците и НС да са срещу преки военни дествия, провокации от и на наша територия, когато ЕЦБ блокира юрошийта към търговските банки, за по-голямо улеснение цифров юрошийт, за секунди като в Гърция.. Изборът е глад или участие във война.
    Оставка на войнолюбците: ДПСНН, ПП, ДБ, СДС, БКП, ИТН, ГЕРБ.
    Планът е обсъждан вчера, от министрите на отбраната Атанас Запрянов ястреб, , преди да бъде представен на еврокомисарите днес Екатерина Захариева ястреб, да сме чули изявление от нея.. Планът отива при лидерите на ЕС следващата седмица. Ден преди предоставяне на Планът за война на ЕК, Борисов е готов да подаде оставка, и с право, за да не бъде записано името с черни букви в Последната Национална Катастрофа. За разлика от него ДПСНН не са "г н усливи".
    Срещу инициаторите на похода "За неутралитет на Юрогария", според техни изяви в медии се е оказвал натиск.
    ЕС иска членките да реализират съвместни договори за 40% от поръчките до края на 2027 г.
    Като 55% от покупките на оръжия да са от компании от ЕС и Украйна до 2028 г.
    Най-малко 60% до 2030 г.

    06:57 16.10.2025

  • 12 Исторически факти

    2 0 Отговор
    Не знам как и с какво милитаризиращият се "съюз" смята да победи най-голямата ядрена сила Русия, която разполага и с най-високо технологичните носители, невъзможни за прихващане. Предстои ново ограбване на европейците (в полза само на елитите), в сравнение с което откраднатите от SS Sturmbandfuehrer Урзула 74 милиарда за Ковид са като капка в морето...

    07:03 16.10.2025