ЕС обмисля по-строги визови изисквания за руски граждани

В Европейския съюз се обсъжда идеята за затягане на изискванията за визи за руски граждани и скоро ще има конкретни предложения, каза хърватският премиер Андрей Пленкович в интервю за СиЕнЕн (CNN), цитирано от хърватското издание "Индекс", предаде БТА.
"Става въпрос за идея, която циркулира в Европейския съюз. Скоро ще видим конкретни предложения", посочи Пленкович в отговор на въпрос на водещия на СиЕнЕн Ричард Куест за евентуална забрана за влизане на руски туристи като част от нов пакет европейски санкции.
Преди няколко дни европейското издание "Политико" съобщи, че ЕС се подготвя да затегне издаването на визи на руски граждани, припомня "Индекс".
По думите на Пленкович между 25 и 27 хиляди руски туристи посещават Хърватия годишно.
"Съответно от общо над 21 милиона туристи, които ще посетят страната ни тази година, те няма да представляват значителна бройка за хърватския туристически сектор", допълни той.
Пленкович отбеляза, че Хърватия може да подпомогне страните в ЕС, които продължават да купуват руски газ. По думите му Словакия и Унгария продължават да покриват голяма част от нуждите си от петрол от Русия и искат да продължат да получават доставките си въпреки усилията на ЕС да се откаже от използването на руските природни ресурси.
"Преди няколко години имаше някои изключения", когато ставаше въпрос за режим от санкции за някои от страните членки на ЕС, посочи хърватският премиер. Но "днес Хърватия може да гарантира и на Унгария, и на Словакия, че може да им осигури над 12 милиона тона петрол" за нуждите на техните рафинерии.
Според него настоящият момент е подходящ за натиска, който администрацията на американския президент Доналд Тръмп оказва върху руските си клиенти. По думите му обаче не е важно единствено откъде идва петролът, а и каква е неговата цена.
"Хърватия има добро географско разположение и затова искаме да бъдем енергиен център за съседите си и когато става въпрос за петрол, но и когато става въпрос за втечнения газ, за който имаме и терминал. Това би била дългосрочна инвестиция", отбеляза Пленкович. "Намерихме ниша за нашите съседи и подкрепа на европейската енергийна сигурност, но и за общата европейска сигурност", допълни той.
