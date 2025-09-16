Новини
Свят »
Хърватия »
ЕС обмисля по-строги визови изисквания за руски граждани
  Тема: Украйна

ЕС обмисля по-строги визови изисквания за руски граждани

16 Септември, 2025 10:51 581 22

  • санкции-
  • руски граждани-
  • визи-
  • ес-
  • хърватия-
  • русия-
  • андрей пленкович

По думите на Пленкович между 25 и 27 хиляди руски туристи посещават Хърватия годишно

ЕС обмисля по-строги визови изисквания за руски граждани - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Европейския съюз се обсъжда идеята за затягане на изискванията за визи за руски граждани и скоро ще има конкретни предложения, каза хърватският премиер Андрей Пленкович в интервю за СиЕнЕн (CNN), цитирано от хърватското издание "Индекс", предаде БТА.

"Става въпрос за идея, която циркулира в Европейския съюз. Скоро ще видим конкретни предложения", посочи Пленкович в отговор на въпрос на водещия на СиЕнЕн Ричард Куест за евентуална забрана за влизане на руски туристи като част от нов пакет европейски санкции.

Още новини от Украйна

Преди няколко дни европейското издание "Политико" съобщи, че ЕС се подготвя да затегне издаването на визи на руски граждани, припомня "Индекс".

По думите на Пленкович между 25 и 27 хиляди руски туристи посещават Хърватия годишно.

"Съответно от общо над 21 милиона туристи, които ще посетят страната ни тази година, те няма да представляват значителна бройка за хърватския туристически сектор", допълни той.

Пленкович отбеляза, че Хърватия може да подпомогне страните в ЕС, които продължават да купуват руски газ. По думите му Словакия и Унгария продължават да покриват голяма част от нуждите си от петрол от Русия и искат да продължат да получават доставките си въпреки усилията на ЕС да се откаже от използването на руските природни ресурси.

"Преди няколко години имаше някои изключения", когато ставаше въпрос за режим от санкции за някои от страните членки на ЕС, посочи хърватският премиер. Но "днес Хърватия може да гарантира и на Унгария, и на Словакия, че може да им осигури над 12 милиона тона петрол" за нуждите на техните рафинерии.

Според него настоящият момент е подходящ за натиска, който администрацията на американския президент Доналд Тръмп оказва върху руските си клиенти. По думите му обаче не е важно единствено откъде идва петролът, а и каква е неговата цена.

"Хърватия има добро географско разположение и затова искаме да бъдем енергиен център за съседите си и когато става въпрос за петрол, но и когато става въпрос за втечнения газ, за който имаме и терминал. Това би била дългосрочна инвестиция", отбеляза Пленкович. "Намерихме ниша за нашите съседи и подкрепа на европейската енергийна сигурност, но и за общата европейска сигурност", допълни той.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ударете сега и туризма

    11 8 Отговор
    И ще разчитате на нагли шваби и англета
    Да идват и да ви развиват туризма че понеже са големи плащачи

    Коментиран от #6, #20

    10:54 16.09.2025

  • 2 КИНТИ

    10 12 Отговор
    Да плащат визата 1000 евро. Нали са най най най в света.

    10:54 16.09.2025

  • 3 1488

    9 4 Отговор
    оберфюрер мьрсуль да им тури по една червена звезда на ревера
    както е правил дядо й едно време на друг народ

    10:55 16.09.2025

  • 4 ГЛУПОСТТА ПОЧИВЕН ДЕН

    13 8 Отговор
    НЯМА. ПОРЕДНИТЕ МАЛОУМНИ МЕРКИ КОИТО СА ПОВЕЧЕ ВЪВ ВРЕДА НА ПРИЛАГАЩИТЕ ГИ.

    10:57 16.09.2025

  • 5 смехурници

    12 2 Отговор
    а що ЕС не обмисля по-строги изисквания за ефрофондовете които харизва
    и разследване на чекмеджарите за евентуални офшорки на техните имена по света

    10:58 16.09.2025

  • 6 Те тия

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Ударете сега и туризма":

    като се напият, не могат и до балконя да стигнат. Направо падат под масата, или на улицата.

    Коментиран от #8, #12

    10:58 16.09.2025

  • 7 Леле -леле ! 🤔

    7 2 Отговор
    От тези перверзни католически санкции най-губеща е България защото губим стотици хиляди руски туристи . Турция , ( която продава дроновете си на Киев) , не само не затруднява руските туристи , а им организира безплатни пътувания до морските си курорти .

    Коментиран от #13

    11:07 16.09.2025

  • 8 И кво ?

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Те тия":

    Пак добре , че не се изсулват от терасите върху тротоара долу , както редовно правят английските туристи ! 😀

    11:10 16.09.2025

  • 9 Тома

    6 2 Отговор
    Една година на Златни пясъци руснаци ядоха пиха и платиха като си тръгнаха на масата им отидоха германци да доизядат каквото е останало

    Коментиран от #18, #21

    11:11 16.09.2025

  • 10 Бен Вафлек

    3 4 Отговор
    Не ни трябват нагли орки.

    11:11 16.09.2025

  • 11 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 5 Отговор
    Кога товарим копейките?

    11:12 16.09.2025

  • 12 Всяка сутрин милиарди хора по целия свят

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Те тия":

    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #16

    11:12 16.09.2025

  • 13 Бен Вафлек

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Леле -леле ! 🤔":

    Дрън дрън. Турция спря ол инклузив за рашки. Грабят като не видяли храна.

    11:13 16.09.2025

  • 14 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Нормално.Това са примати на Хаяско.Наритайте ги.

    11:14 16.09.2025

  • 15 ами

    1 0 Отговор
    ха ха ха - в следващия 20ти пакет им забранете на руснаците да дишат

    11:19 16.09.2025

  • 16 ами

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Всяка сутрин милиарди хора по целия свят":

    ха ха ха - и мечтаят да се стажават и даумрат за украина

    11:20 16.09.2025

  • 17 Пешо Волгата

    0 0 Отговор
    Важното е евраци да падат.

    11:21 16.09.2025

  • 18 Тихо пръдльо!

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    Ти кога си виждал Златни Пясъци?

    11:22 16.09.2025

  • 19 Туризъм няма да направим

    1 1 Отговор
    Докато родните кръчмари разчитат на руснаци.

    Коментиран от #22

    11:24 16.09.2025

  • 20 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ударете сега и туризма":

    Айде бе, ееееее! Не виждате ли, че мислят за рашите? Защо да ги пускат в "прогнилия" запад? Нали за тях мислят, държат ги в рая?

    11:26 16.09.2025

  • 21 Тези елементарни басни

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тома":

    вървят само между русофили.
    Един я изръсва, те му викат Ура и Да живей.

    11:27 16.09.2025

  • 22 Всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Туризъм няма да направим":

    Разчитат на богати западняци , ама фабриките на цар Киро не смогват да им произведат достатъчно алкохол , а по митниците взеха да спират дрогата за западняците .

    11:27 16.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания