Новини
Свят »
Русия »
Русия изчерпа старите си танкове и планира десетилетно възстановяване на бронетанковите сили

Русия изчерпа старите си танкове и планира десетилетно възстановяване на бронетанковите сили

16 Октомври, 2025 11:13 1 527 38

  • русия-
  • танкове

Нови анализи показват, че Москва се фокусира върху модернизацията на Т-90 и поддържането на старите съветски модели

Русия изчерпа старите си танкове и планира десетилетно възстановяване на бронетанковите сили - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В хода на войната си в Украйна Русия е изчерпала по-голямата част от старите си танкове, които могат да бъдат възстановени, и планира през следващите десет години сериозно обновяване на бронетанковите си сили, сочат нови анализи на открити данни (OSINT), цитирани от Би Би Си, предава News.bg.

Според анализатора на сателитни снимки Jonpy99, в руските бази за съхранение са останали 2 538 стари танка, от които само 92 са в нормално състояние. Останалите се нуждаят от ремонт или вече не подлежат на възстановяване. Украинската аналитична група Frontelligence Insight посочва, че Москва е изготвила амбициозна програма за превъоръжаване на танковите войски.

Документи на „Уралвагонзавод“, основният руски производител на танкове, показват, че фокусът е върху моделите Т-90 и новата версия Т-90М2 „Ривок-1“. Пикът на производство се планира за 2027–2029 г., с общо 2 611 танка между 2026 и 2036 г., достатъчни за пълно възстановяване на руските бронетанкови сили и подготовка за евентуален нов мащабен конфликт.

Преди нахлуването в Украйна през 2022 г., Русия разполагаше с около 2 609 танка в действащите си части, половината от които бяха модернизирани или нови машини като Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М „Пробив“. Допълнително бяха формирани 12 нови батальона с около 400 машини. След началото на войната руската армия бе разширена чрез два нови военни окръга – Московски и Ленинградски, включително формирования от Донецк, Луганск и частни военни компании като „Вагнер“.

Според Military Balance на IISS, преди войната Русия разполагаше с над 10 000 танка, включително резервите. От началото на конфликта, според Oryx, над 4 000 танка са унищожени, изоставени или пленени от украинските сили, като загубите само през 2024 г. се изчисляват на около 1 400 машини. През 2025 г. загубите намаляват значително – през септември са унищожени 68 танка, най-ниската месечна цифра от началото на войната.

Русия компенсира загубите чрез ремонт, модернизация и възстановяване на старите танкове. Повредени машини се връщат в строя с помощта на мобилни ремонтни бригади, като между 30 и 50% от ударените танкове могат да бъдат възстановени. Старите модели Т-80, Т-72, Т-62 и Т-55 се модернизират с нови прицели, термовизьори и динамична защита, за да поддържат числеността на бойните части.

През 2024 г. Русия е произвела около 240 нови или модернизирани Т-90, което е около 20 танка месечно. Според вътрешни документи, планира се увеличение на производството с 80% и серийно производство на Т-90М2 „Ривок-1“, достигайки пик от 428 танка годишно до 2028 г.

За периода 2026–2036 г. се планира производство и модернизация на 1 783 Т-90М и Т-90М2, както и 828 Т-72, обновени до стандарта Т-72Б3М, с основен акцент върху завършването на модернизацията до 2029 г. Документите не съдържат информация за Омския завод (отговарящ за Т-80) или за перспективния танк Т-14 „Армата“, чийто сериен производствен старт още не е реализиран.

Към момента Русия разчита основно на модернизирани версии на старите танкове, а не на изцяло ново поколение бойни машини.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обаче Русия пак изигра запада❗

    14 8 Отговор
    Руският ход, който разби плановете на Турция и Израел: Москва остава в Сирия
    Докато Анкара и Тел Авив чертаеха карти кой ще контролира „новата Сирия“, Москва тихо, но решително постави в шах всички: руските бази остават, договорите с Дамаск се запазват, а новата власт в Сирия – не бяга от Москва, а я прегръща.
    Историческата среща между Владимир Путин и временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа не просто потвърди старите споразумения — тя отвори нова глава:
    Русия остава гарант за сигурността и суверенитета на Сирия, а базите в Тартус и Хмеймим ще бъдат реорганизирани и модернизирани.
    Както намекна Мария Захарова – „дискусиите се водят при закрити врати“.
    Тоест: Москва не си тръгва, Москва се прегрупира.
    И докато Турция гледа към северна Сирия, а Израел – към южната граница, Русия гледа много по-далеч: към стабилността на целия регион.
    Сирия се намира в нова ера — пост-Асад, но не пост-руска.
    Базите в Тартус и Хмеймим ще останат, вероятно дори ще бъдат разширени.
    Не случайно Путин напомни:
    „РУСИЯ НЕ ИДВА, ЗА ДА СИ ТРЪГНЕ. РУСИЯ ИДВА, ЗА ДА ОСТАНЕ.“

    Коментиран от #5, #16, #37

    11:16 16.10.2025

  • 2 Груз200

    11 16 Отговор
    4 г милиционерски позор и излагация в калта на Украйна. На запад си гледат живтоа чо басейни и ресторанти, а ватите хранят чакалите в Украйна за неграмотния милиционер. Няма грамотна вата

    11:16 16.10.2025

  • 3 Елин Пелин пасти да яде

    25 4 Отговор
    И ква стана ся? Руснаците свършиха лопатите май. Сега започват с мотиките. Е га ти безумните статии. Закривай тоя caйт

    11:17 16.10.2025

  • 4 И западналите

    15 3 Отговор
    нямат оръжия. Ще дават г ....за оръжия:(((

    11:17 16.10.2025

  • 5 Много милиционерско. Каква излагация

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Обаче Русия пак изигра запада❗":

    Остава и се крие в базите, докато Израел думка Сирия

    Коментиран от #12

    11:17 16.10.2025

  • 6 Цялата

    12 1 Отговор
    истортия е - виждам треските на другите, ама не виждам грдата в мен. Какво са се вторачили в Русия и въоръженето и, като европейското отиде за скрап в Украина и са гооли и боси... А и нали руснаците свърли оръжията и сега само с кирки, лопати се бият..

    11:17 16.10.2025

  • 7 име

    12 1 Отговор
    При данните за Септември нещо послъгвате. Никакви танкове не са употребявали Септември. Трупат запаси за зимната офанзивата. Не случайно спряха тока, водата и газта на целия бандеристан. Искат цивилните да се изнесат да не имхсе пречкат.

    11:18 16.10.2025

  • 8 Няма по-смешен президент на света от Пус

    6 14 Отговор
    Няма по-големи 0 оли го френи от копейките и техните милиционери водещи офицери

    11:18 16.10.2025

  • 9 Лютеница Брей

    14 1 Отговор
    Брей, тези разкриха плановете на руснаците

    11:19 16.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор
    Е ли Русия изчерпала старите си танкове
    Е ли Русия изчерпала по-голямата част от старите си танкове
    🤔🤔🤔

    Коментиран от #13

    11:20 16.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Много милиционерско. Каква излагация":

    страх ни е веее

    11:21 16.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 глупусти

    10 9 Отговор
    Русия няма аналог. Страната на неограничената глупост.

    11:29 16.10.2025

  • 15 Георги

    5 5 Отговор
    затова ли ще ги нападаме до 5 години, докато още не са се възстановили ?

    11:35 16.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    8 4 Отговор
    Знаем, знаем, че русия пак свърши танковете. Кажете какво е положението с кравето масло и кокошите яйца, че скоро нищо не сте писали по тоя повод!
    п.п.
    Абе, някой може ли да ми опресни паметта колко българи има в Одеса????

    Коментиран от #20, #24, #32

    11:42 16.10.2025

  • 18 Ха ха ха ха

    8 3 Отговор
    Стара новина. Преди две години Мара коза, че русите нямат танкове. Тъй де…..

    11:42 16.10.2025

  • 19 Яяяяя

    6 4 Отговор
    Къде изчезна Безаналоговата Армата?

    Коментиран от #21

    11:47 16.10.2025

  • 20 Георги

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    сега се гледа бензина, не яйцата и маслото

    11:47 16.10.2025

  • 21 спонтанен сарказъм

    7 6 Отговор

    До коментар #19 от "Яяяяя":

    където са и абрамсите, леопардите и чалъджърите - някъде далеко от битките, че става неудобно като ги снимат гръмнати

    11:50 16.10.2025

  • 22 Клати Курти

    10 6 Отговор
    На руснаците всичко им свърши и само с лопатки яко млатят хохохолите и на-тю-тю инструкторите ,представяте ли си ако имаха оръжие какво щеше да се случи ?Само едно не разбирам,като нямат оръжие с какво застрашават Европейския Сосиалистически Съюз ?

    11:52 16.10.2025

  • 23 Реалист

    7 9 Отговор
    Украинците ще смелят всички железа на окупаторите . Нищо няма да могат да възстановят рашистите ,защото след войната Раша ще бъде тотално демилитаризирана .

    11:52 16.10.2025

  • 24 Магия Атанасова

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    По последни данни българите в Одеска област са 149100 плюс 900 които се намират в региона на Влас и Слънчев Бряг .

    11:54 16.10.2025

  • 25 Кит

    8 1 Отговор
    Русия изчерпва танковете / самолетите, оръдията, ракетите, дроновете, войниците и пр./ на всеки три месеца от началото на войната. На всеки шест месеца умира Путин.
    Следващото изчерпване на руските военни ресурси ще е подарък за Нова година.
    Демократичната общност ще се зарадва, както си му е ред.

    11:59 16.10.2025

  • 26 Леонсио Парчето

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "777":

    Муци яж с кафето бяло сладко ,в момента е най добро с консистенция на силикон .

    12:06 16.10.2025

  • 27 Я пък тоя

    7 2 Отговор
    Нямат танкове, ще минат на колички от Лидл, с чипове от детски играчки.

    12:11 16.10.2025

  • 28 ООрана държава

    7 2 Отговор
    Превзеха 1/4 орхайна със старите бангии от 2рата световна, сега като пуснат новите машини и киеф ще е изравнен със земята

    12:12 16.10.2025

  • 29 Даа!

    8 2 Отговор
    Една малка по територия и население ,като нашата България,през соца е притежавала почти половината от този брой.Какви 2500 танка,в тази необятна територия,и наследеното от бившия СССР тежко,бронетанково оръжие? Смешни сте! Никой,никое военно разузнаване не разполага с точни данни ,какво притежава руската военна машина,в резерва си.Елементсрен пример: Тежките авиационни бомби- модел ФАБ;500-1500- 300,а притежават и ФАБ-5000, произведени още в СССР,през студената война, по данни на военни експерти са милиони бройки.Но колко милиона,никой не може да посочи.Само с тяхното използване ( особено днес,когато са модернизирани,като планираща бомба) могат буквално да сринат половин Европа.За европейските разбирачи- ястреби не знам,но в Пентагона има истински експерти ,военни с уникален опит ,боравещи с истинска информация,който безпристрастно отчитат,какви са реалните възможности на РФ,като военен потенциал.Затова от там винаги са сдържани в изказванията си,,или напълно спазват мълчание.

    12:22 16.10.2025

  • 30 Альоша Антифризович

    1 1 Отговор
    Ама калното государство планира ли в следващите 10 года да има още голяма тинеста кочинка,щото от 2 дена в Бурятия и Дагестан нещо яко клокочи,тук мълчат ама руския телеграм говори за убийства на руски полицаи,взривове и сражения с уж "терористи" в двете "республики"?!

    12:35 16.10.2025

  • 31 Утилизатор на блатни подстилки

    1 0 Отговор
    Окъсаните пияни орки разбират само от млатене,неумните им подстилници тоже!

    12:39 16.10.2025

  • 32 направо са чуда

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Аве ко праат толко българи в Одеса? А в Крим?

    12:39 16.10.2025

  • 33 танкове от СССР

    2 0 Отговор
    На танковете от СССР слагат газови уредби :))))

    Коментиран от #35

    12:42 16.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 мъда

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "танкове от СССР":

    И двайски алуминиеви джанти.

    12:45 16.10.2025

  • 36 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    В съвременната война танка е по скоро излишен.нека русия прави повече.ще.ядат танкове в един момент.

    12:50 16.10.2025

  • 37 Знаеш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Обаче Русия пак изигра запада❗":

    В крайна смета и както винаги Русия пак изигра ....себе си!

    12:50 16.10.2025

  • 38 Асен

    0 0 Отговор
    Да вадят кошниците наречени лада.

    12:51 16.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания