Русия изчерпа старите си танкове и планира десетилетно възстановяване на бронетанковите сили

В хода на войната си в Украйна Русия е изчерпала по-голямата част от старите си танкове, които могат да бъдат възстановени, и планира през следващите десет години сериозно обновяване на бронетанковите си сили, сочат нови анализи на открити данни (OSINT), цитирани от Би Би Си, предава News.bg.

Според анализатора на сателитни снимки Jonpy99, в руските бази за съхранение са останали 2 538 стари танка, от които само 92 са в нормално състояние. Останалите се нуждаят от ремонт или вече не подлежат на възстановяване. Украинската аналитична група Frontelligence Insight посочва, че Москва е изготвила амбициозна програма за превъоръжаване на танковите войски.

Документи на „Уралвагонзавод“, основният руски производител на танкове, показват, че фокусът е върху моделите Т-90 и новата версия Т-90М2 „Ривок-1“. Пикът на производство се планира за 2027–2029 г., с общо 2 611 танка между 2026 и 2036 г., достатъчни за пълно възстановяване на руските бронетанкови сили и подготовка за евентуален нов мащабен конфликт.

Преди нахлуването в Украйна през 2022 г., Русия разполагаше с около 2 609 танка в действащите си части, половината от които бяха модернизирани или нови машини като Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М „Пробив“. Допълнително бяха формирани 12 нови батальона с около 400 машини. След началото на войната руската армия бе разширена чрез два нови военни окръга – Московски и Ленинградски, включително формирования от Донецк, Луганск и частни военни компании като „Вагнер“.

Според Military Balance на IISS, преди войната Русия разполагаше с над 10 000 танка, включително резервите. От началото на конфликта, според Oryx, над 4 000 танка са унищожени, изоставени или пленени от украинските сили, като загубите само през 2024 г. се изчисляват на около 1 400 машини. През 2025 г. загубите намаляват значително – през септември са унищожени 68 танка, най-ниската месечна цифра от началото на войната.

Русия компенсира загубите чрез ремонт, модернизация и възстановяване на старите танкове. Повредени машини се връщат в строя с помощта на мобилни ремонтни бригади, като между 30 и 50% от ударените танкове могат да бъдат възстановени. Старите модели Т-80, Т-72, Т-62 и Т-55 се модернизират с нови прицели, термовизьори и динамична защита, за да поддържат числеността на бойните части.

През 2024 г. Русия е произвела около 240 нови или модернизирани Т-90, което е около 20 танка месечно. Според вътрешни документи, планира се увеличение на производството с 80% и серийно производство на Т-90М2 „Ривок-1“, достигайки пик от 428 танка годишно до 2028 г.

За периода 2026–2036 г. се планира производство и модернизация на 1 783 Т-90М и Т-90М2, както и 828 Т-72, обновени до стандарта Т-72Б3М, с основен акцент върху завършването на модернизацията до 2029 г. Документите не съдържат информация за Омския завод (отговарящ за Т-80) или за перспективния танк Т-14 „Армата“, чийто сериен производствен старт още не е реализиран.

Към момента Русия разчита основно на модернизирани версии на старите танкове, а не на изцяло ново поколение бойни машини.