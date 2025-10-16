Русия изчерпа старите си танкове и планира десетилетно възстановяване на бронетанковите сили

В хода на войната си в Украйна Русия е изчерпала по-голямата част от старите си танкове, които могат да бъдат възстановени, и планира през следващите десет години сериозно обновяване на бронетанковите си сили, сочат нови анализи на открити данни (OSINT), цитирани от Би Би Си, предава News.bg.
Според анализатора на сателитни снимки Jonpy99, в руските бази за съхранение са останали 2 538 стари танка, от които само 92 са в нормално състояние. Останалите се нуждаят от ремонт или вече не подлежат на възстановяване. Украинската аналитична група Frontelligence Insight посочва, че Москва е изготвила амбициозна програма за превъоръжаване на танковите войски.
Документи на „Уралвагонзавод“, основният руски производител на танкове, показват, че фокусът е върху моделите Т-90 и новата версия Т-90М2 „Ривок-1“. Пикът на производство се планира за 2027–2029 г., с общо 2 611 танка между 2026 и 2036 г., достатъчни за пълно възстановяване на руските бронетанкови сили и подготовка за евентуален нов мащабен конфликт.
Преди нахлуването в Украйна през 2022 г., Русия разполагаше с около 2 609 танка в действащите си части, половината от които бяха модернизирани или нови машини като Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М „Пробив“. Допълнително бяха формирани 12 нови батальона с около 400 машини. След началото на войната руската армия бе разширена чрез два нови военни окръга – Московски и Ленинградски, включително формирования от Донецк, Луганск и частни военни компании като „Вагнер“.
Според Military Balance на IISS, преди войната Русия разполагаше с над 10 000 танка, включително резервите. От началото на конфликта, според Oryx, над 4 000 танка са унищожени, изоставени или пленени от украинските сили, като загубите само през 2024 г. се изчисляват на около 1 400 машини. През 2025 г. загубите намаляват значително – през септември са унищожени 68 танка, най-ниската месечна цифра от началото на войната.
Русия компенсира загубите чрез ремонт, модернизация и възстановяване на старите танкове. Повредени машини се връщат в строя с помощта на мобилни ремонтни бригади, като между 30 и 50% от ударените танкове могат да бъдат възстановени. Старите модели Т-80, Т-72, Т-62 и Т-55 се модернизират с нови прицели, термовизьори и динамична защита, за да поддържат числеността на бойните части.
През 2024 г. Русия е произвела около 240 нови или модернизирани Т-90, което е около 20 танка месечно. Според вътрешни документи, планира се увеличение на производството с 80% и серийно производство на Т-90М2 „Ривок-1“, достигайки пик от 428 танка годишно до 2028 г.
За периода 2026–2036 г. се планира производство и модернизация на 1 783 Т-90М и Т-90М2, както и 828 Т-72, обновени до стандарта Т-72Б3М, с основен акцент върху завършването на модернизацията до 2029 г. Документите не съдържат информация за Омския завод (отговарящ за Т-80) или за перспективния танк Т-14 „Армата“, чийто сериен производствен старт още не е реализиран.
Към момента Русия разчита основно на модернизирани версии на старите танкове, а не на изцяло ново поколение бойни машини.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обаче Русия пак изигра запада❗
Докато Анкара и Тел Авив чертаеха карти кой ще контролира „новата Сирия“, Москва тихо, но решително постави в шах всички: руските бази остават, договорите с Дамаск се запазват, а новата власт в Сирия – не бяга от Москва, а я прегръща.
Историческата среща между Владимир Путин и временния сирийски президент Ахмед ал-Шараа не просто потвърди старите споразумения — тя отвори нова глава:
Русия остава гарант за сигурността и суверенитета на Сирия, а базите в Тартус и Хмеймим ще бъдат реорганизирани и модернизирани.
Както намекна Мария Захарова – „дискусиите се водят при закрити врати“.
Тоест: Москва не си тръгва, Москва се прегрупира.
И докато Турция гледа към северна Сирия, а Израел – към южната граница, Русия гледа много по-далеч: към стабилността на целия регион.
Сирия се намира в нова ера — пост-Асад, но не пост-руска.
Базите в Тартус и Хмеймим ще останат, вероятно дори ще бъдат разширени.
Не случайно Путин напомни:
„РУСИЯ НЕ ИДВА, ЗА ДА СИ ТРЪГНЕ. РУСИЯ ИДВА, ЗА ДА ОСТАНЕ.“
Коментиран от #5, #16, #37
11:16 16.10.2025
2 Груз200
11:16 16.10.2025
3 Елин Пелин пасти да яде
11:17 16.10.2025
4 И западналите
11:17 16.10.2025
5 Много милиционерско. Каква излагация
До коментар #1 от "Обаче Русия пак изигра запада❗":Остава и се крие в базите, докато Израел думка Сирия
Коментиран от #12
11:17 16.10.2025
6 Цялата
11:17 16.10.2025
7 име
11:18 16.10.2025
8 Няма по-смешен президент на света от Пус
11:18 16.10.2025
9 Лютеница Брей
11:19 16.10.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Е ли Русия изчерпала по-голямата част от старите си танкове
🤔🤔🤔
Коментиран от #13
11:20 16.10.2025
12 Путин
До коментар #5 от "Много милиционерско. Каква излагация":страх ни е веее
11:21 16.10.2025
14 глупусти
11:29 16.10.2025
15 Георги
11:35 16.10.2025
17 Механик
п.п.
Абе, някой може ли да ми опресни паметта колко българи има в Одеса????
Коментиран от #20, #24, #32
11:42 16.10.2025
18 Ха ха ха ха
11:42 16.10.2025
19 Яяяяя
Коментиран от #21
11:47 16.10.2025
20 Георги
До коментар #17 от "Механик":сега се гледа бензина, не яйцата и маслото
11:47 16.10.2025
21 спонтанен сарказъм
До коментар #19 от "Яяяяя":където са и абрамсите, леопардите и чалъджърите - някъде далеко от битките, че става неудобно като ги снимат гръмнати
11:50 16.10.2025
22 Клати Курти
11:52 16.10.2025
23 Реалист
11:52 16.10.2025
24 Магия Атанасова
До коментар #17 от "Механик":По последни данни българите в Одеска област са 149100 плюс 900 които се намират в региона на Влас и Слънчев Бряг .
11:54 16.10.2025
25 Кит
Следващото изчерпване на руските военни ресурси ще е подарък за Нова година.
Демократичната общност ще се зарадва, както си му е ред.
11:59 16.10.2025
26 Леонсио Парчето
До коментар #11 от "777":Муци яж с кафето бяло сладко ,в момента е най добро с консистенция на силикон .
12:06 16.10.2025
27 Я пък тоя
12:11 16.10.2025
28 ООрана държава
12:12 16.10.2025
29 Даа!
12:22 16.10.2025
30 Альоша Антифризович
12:35 16.10.2025
31 Утилизатор на блатни подстилки
12:39 16.10.2025
32 направо са чуда
До коментар #17 от "Механик":Аве ко праат толко българи в Одеса? А в Крим?
12:39 16.10.2025
33 танкове от СССР
Коментиран от #35
12:42 16.10.2025
35 мъда
До коментар #33 от "танкове от СССР":И двайски алуминиеви джанти.
12:45 16.10.2025
36 стоян георгиев
12:50 16.10.2025
37 Знаеш ли
До коментар #1 от "Обаче Русия пак изигра запада❗":В крайна смета и както винаги Русия пак изигра ....себе си!
12:50 16.10.2025
38 Асен
12:51 16.10.2025