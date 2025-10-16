Почти половината поляци смятат, че живеят по-зле след идването на власт на Доналд Туск

Две години след парламентарните избори, спечелени от центристката коалиция, ръководена от премиера Доналд Туск, значителна част от поляците смятат, че стандартът им на живот се е влошил. Това показва ново проучване, цитирано от полската агенция ПАП, предава БТА.

Според изследването на социологическата агенция „Юнайтед сървейс“ за онлайн медията „Виртуална Полска“, 45,2% от анкетираните заявяват, че живеят по-зле, отколкото преди изборите от 15 октомври 2023 г.. За сравнение, 32,6% не отчитат промяна, а едва 19,6% посочват подобрение в условията си на живот.

Парламентарните избори от 2023 г. доведоха до победа на коалиция от проевропейски партии, която сложи край на осемгодишното управление на консервативната и евроскептична формация „Право и справедливост“.

Данните разкриват и отчетливи политически различия: сред поддръжниците на управляващата коалиция 40% заявяват, че животът им се е подобрил, докато 53% не виждат съществена промяна. В противоположност, близо 70% от симпатизантите на опозиционните партии твърдят, че положението им се е влошило.

Проучването е проведено в периода 10-13 октомври 2025 г. сред 1000 пълнолетни граждани на Полша.