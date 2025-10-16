Новини
Почти половината поляци смятат, че живеят по-зле след идването на власт на Доналд Туск

Почти половината поляци смятат, че живеят по-зле след идването на власт на Доналд Туск

16 Октомври, 2025 13:26

Според ново проучване 45% от гражданите на Полша отчитат спад в жизнения си стандарт, докато едва един на петима усеща подобрение

Почти половината поляци смятат, че живеят по-зле след идването на власт на Доналд Туск - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Две години след парламентарните избори, спечелени от центристката коалиция, ръководена от премиера Доналд Туск, значителна част от поляците смятат, че стандартът им на живот се е влошил. Това показва ново проучване, цитирано от полската агенция ПАП, предава БТА.

Според изследването на социологическата агенция „Юнайтед сървейс“ за онлайн медията „Виртуална Полска“, 45,2% от анкетираните заявяват, че живеят по-зле, отколкото преди изборите от 15 октомври 2023 г.. За сравнение, 32,6% не отчитат промяна, а едва 19,6% посочват подобрение в условията си на живот.

Парламентарните избори от 2023 г. доведоха до победа на коалиция от проевропейски партии, която сложи край на осемгодишното управление на консервативната и евроскептична формация „Право и справедливост“.

Данните разкриват и отчетливи политически различия: сред поддръжниците на управляващата коалиция 40% заявяват, че животът им се е подобрил, докато 53% не виждат съществена промяна. В противоположност, близо 70% от симпатизантите на опозиционните партии твърдят, че положението им се е влошило.

Проучването е проведено в периода 10-13 октомври 2025 г. сред 1000 пълнолетни граждани на Полша.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полша се

    14 9 Отговор
    подготвя за освобождение и за влизане като автономна област в Калиненградска област на РФ!
    Честито на поляците!
    Нито педя полска земя за германците!

    Коментиран от #7

    13:29 16.10.2025

  • 2 полска шекелка

    14 2 Отговор
    Важното е, че помагаме на укрошекелите.

    Коментиран от #14

    13:29 16.10.2025

  • 3 Един

    9 1 Отговор
    Нормално Туск е еврофашист! Какво да очакваш от либерален ненормалник?
    Военопрестъпник, ултра-комунист, за който Партията и Първия са на първо място пред държава и народ!

    13:29 16.10.2025

  • 4 Тома

    4 4 Отговор
    Много са прави поляците

    13:30 16.10.2025

  • 5 Тогава Да се Унищожи русия

    3 12 Отговор
    И ще се живее по добре навсякъде по света

    13:31 16.10.2025

  • 6 Путин

    2 9 Отговор
    Във Русия гладни и кал и ги държа 2 милиона избих и ме искат чак ревът за мен навсякъде плакати ми слагат и децата си ми оставят за вечерта

    13:32 16.10.2025

  • 7 Поляк

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Полша се":

    Полша се приготвя да си вземе заграбеното от Русия
    Територията до москва включително им пинадлежи

    Коментиран от #12

    13:34 16.10.2025

  • 8 Важното е че

    11 0 Отговор
    Ние сме еврозонци и имаме пастет в кратуните

    Коментиран от #16

    13:39 16.10.2025

  • 9 Помощи а? На помощи? и пакети ...

    9 0 Отговор
    Почти половината поляци смятат, че живеят по-зле след идването на власт на Доналд Туск а 100% от поляците смятат, че живеят по-зле от времето на социализма

    13:41 16.10.2025

  • 10 Повсеместен атлантически погром

    8 0 Отговор
     на 13 октомври  2025 г. Българският Червен кръст започва раздаването на продукти, закупени от Агенцията за социално подпомагане. Очаква се помощта да достигне до над  640 000 уязвими български граждани. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали..... В Полша пък ПЧК започва раздаването на 3 милиона и 780 000..

    Коментиран от #15

    13:45 16.10.2025

  • 11 Тома

    1 7 Отговор
    А след 25 г на пълна власт бункернота докара робите си до такава степен, че за 200 долара заминават груз 200 в Украина!

    13:45 16.10.2025

  • 12 Един

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "Поляк":

    Украина ще вземе белгородска и курска и ростовска, за китай сибир, а за Япония всичко на тихия океан, добре върви СВОто на бункерния геостратег!

    Коментиран от #18

    13:48 16.10.2025

  • 13 Авиаторъ

    1 6 Отговор
    Сигурно е вярно. Моят стандарт на живот също спадна след идването на власт на Доналд Туск. Както и стандарта на живот на повечето хора в света. Дали това е заради Туск или заради териториалната ненаситност на група психопати от кремъл?

    13:48 16.10.2025

  • 14 Последния Софиянец

    0 8 Отговор

    До коментар #2 от "полска шекелка":

    Трябва да се помага до пълното унищожение на блатния халифат, само тогава ще има мир!

    Коментиран от #33

    13:49 16.10.2025

  • 15 Като дойде и цифровото евро

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Повсеместен атлантически погром":

    с електронните ваучери за храна цяла Европа ще е така ..

    Коментиран от #19

    13:50 16.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 8 Отговор

    До коментар #8 от "Важното е че":

    Копейкатя продажна е вечно гладна и умрела от завист и Запада му е виновен‼️

    Коментиран от #20

    13:51 16.10.2025

  • 17 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Е то не може ем юуя у птичката ,а душата в рая.

    13:51 16.10.2025

  • 18 Щееееее, щеееее

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Един":

    Много ме се щееее да го видя това.
    Още една атомна бомба върху Япония и всичките ще станат на покемони.

    Коментиран от #21

    13:51 16.10.2025

  • 19 Сатана Z

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "Като дойде и цифровото евро":

    То в блатата бензина е с купони отдавна, по 10 литра на седмица, а цифровата рубла няма кой да я види, блатарите нямат ток и нет!

    13:53 16.10.2025

  • 20 Нали съм ти го написал бре

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Важното е да сме еврозонци и да имаме пастет в кратуните. Ти па взе че се разпозна на момента

    Коментиран от #24

    13:54 16.10.2025

  • 21 Сатана Z

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Щееееее, щеееее":

    Разпада е неизбежен на гнилата матушка, не се напъваю толкова, сопейка празна!

    Коментиран от #25, #27, #30

    13:54 16.10.2025

  • 22 Още новини от Украйна

    3 0 Отговор
    Днес гледах как две жълтопаветни маймуни се боричкаха в трамвая за оставен на седалката билет.Мниги са охладнели откакто на Козяк няма сахиб

    Коментиран от #28

    13:54 16.10.2025

  • 23 Луд

    2 1 Отговор
    Защото избягаха от морето на Хърватия.Нали евро ценностите са райската градина ,Пак ще гледате газовите котлончета по черноморието а и крем Нивеа ще носят нашите гларуси ще живнат Полякини,ЧЕхкинки,,,ЖИВОТА СЕ ЗАВРЪЩТА,,

    13:54 16.10.2025

  • 24 Атина Палада

    0 5 Отговор

    До коментар #20 от "Нали съм ти го написал бре":

    Лежи си ти у тинята и чакай денгите от онаа пияната!

    13:55 16.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А 100 % от руснаците са сигурни, че

    0 6 Отговор
    живеят по-зле след идването на путин на власт

    13:56 16.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Последния Софиянец

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Още новини от Украйна":

    А я видех, две копейки се бият на кофите зад билатаа за просрочени пелмени!

    Коментиран от #31

    13:57 16.10.2025

  • 29 Повсеместен атлантически погром

    5 0 Отговор
    Хората на опашки се редят по списък за пакети съдържащи хранителни продукти и хигиенни материали.... не в Гааза пичове, а в нацистка атлантическа Европа

    13:58 16.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    Иначе пък не ме видя като те нацелих изодзаде.

    Ма потъна изведнъж като яма,явно не ти е за първи път ,а Мартине?

    13:59 16.10.2025

  • 32 Абе вие чували ли сте

    3 0 Отговор
    За дЖилезку кратуната? Дето хотел с водопад имал ?

    14:00 16.10.2025

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Ама от Укро-хазарският хаганат много квичат на умрело.🤭🤭

    Коментиран от #34

    14:02 16.10.2025

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Но трябва да принаем, че от толкова квичене бункерното 4та година не излиза от калното мазе, а крематорките не спират да пушат в блатата, даже и миротвореца от аляска каза, че полтора милиона вата е заминала през комините, по планпе всичко!

    14:31 16.10.2025

  • 35 Ами

    0 0 Отговор
    То какво точно зависи от Туск? Нищо. Има си законодателство на ЕС. Туск е там да го прилага, не да се прави на държавник. Навсякъде в ЕС е така. И да ги сменят местните управници и да не ги сменят, все тая.

    14:37 16.10.2025

