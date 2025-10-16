Почти половината поляци смятат, че живеят по-зле след идването на власт на Доналд Туск

Две години след парламентарните избори, спечелени от центристката коалиция, ръководена от премиера Доналд Туск, значителна част от поляците смятат, че стандартът им на живот се е влошил. Това показва ново проучване, цитирано от полската агенция ПАП, предава БТА.
Според изследването на социологическата агенция „Юнайтед сървейс“ за онлайн медията „Виртуална Полска“, 45,2% от анкетираните заявяват, че живеят по-зле, отколкото преди изборите от 15 октомври 2023 г.. За сравнение, 32,6% не отчитат промяна, а едва 19,6% посочват подобрение в условията си на живот.
Парламентарните избори от 2023 г. доведоха до победа на коалиция от проевропейски партии, която сложи край на осемгодишното управление на консервативната и евроскептична формация „Право и справедливост“.
Данните разкриват и отчетливи политически различия: сред поддръжниците на управляващата коалиция 40% заявяват, че животът им се е подобрил, докато 53% не виждат съществена промяна. В противоположност, близо 70% от симпатизантите на опозиционните партии твърдят, че положението им се е влошило.
Проучването е проведено в периода 10-13 октомври 2025 г. сред 1000 пълнолетни граждани на Полша.
1 Полша се
Честито на поляците!
Нито педя полска земя за германците!
Коментиран от #7
13:29 16.10.2025
2 полска шекелка
Коментиран от #14
13:29 16.10.2025
3 Един
Военопрестъпник, ултра-комунист, за който Партията и Първия са на първо място пред държава и народ!
13:29 16.10.2025
4 Тома
13:30 16.10.2025
5 Тогава Да се Унищожи русия
13:31 16.10.2025
6 Путин
13:32 16.10.2025
7 Поляк
До коментар #1 от "Полша се":Полша се приготвя да си вземе заграбеното от Русия
Територията до москва включително им пинадлежи
Коментиран от #12
13:34 16.10.2025
8 Важното е че
Коментиран от #16
13:39 16.10.2025
9 Помощи а? На помощи? и пакети ...
13:41 16.10.2025
10 Повсеместен атлантически погром
Коментиран от #15
13:45 16.10.2025
11 Тома
13:45 16.10.2025
12 Един
До коментар #7 от "Поляк":Украина ще вземе белгородска и курска и ростовска, за китай сибир, а за Япония всичко на тихия океан, добре върви СВОто на бункерния геостратег!
Коментиран от #18
13:48 16.10.2025
13 Авиаторъ
13:48 16.10.2025
14 Последния Софиянец
До коментар #2 от "полска шекелка":Трябва да се помага до пълното унищожение на блатния халифат, само тогава ще има мир!
Коментиран от #33
13:49 16.10.2025
15 Като дойде и цифровото евро
До коментар #10 от "Повсеместен атлантически погром":с електронните ваучери за храна цяла Европа ще е така ..
Коментиран от #19
13:50 16.10.2025
16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "Важното е че":Копейкатя продажна е вечно гладна и умрела от завист и Запада му е виновен‼️
Коментиран от #20
13:51 16.10.2025
17 Сатана Z
13:51 16.10.2025
18 Щееееее, щеееее
До коментар #12 от "Един":Много ме се щееее да го видя това.
Още една атомна бомба върху Япония и всичките ще станат на покемони.
Коментиран от #21
13:51 16.10.2025
19 Сатана Z
До коментар #15 от "Като дойде и цифровото евро":То в блатата бензина е с купони отдавна, по 10 литра на седмица, а цифровата рубла няма кой да я види, блатарите нямат ток и нет!
13:53 16.10.2025
20 Нали съм ти го написал бре
До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Важното е да сме еврозонци и да имаме пастет в кратуните. Ти па взе че се разпозна на момента
Коментиран от #24
13:54 16.10.2025
21 Сатана Z
До коментар #18 от "Щееееее, щеееее":Разпада е неизбежен на гнилата матушка, не се напъваю толкова, сопейка празна!
Коментиран от #25, #27, #30
13:54 16.10.2025
22 Още новини от Украйна
Коментиран от #28
13:54 16.10.2025
23 Луд
13:54 16.10.2025
24 Атина Палада
До коментар #20 от "Нали съм ти го написал бре":Лежи си ти у тинята и чакай денгите от онаа пияната!
13:55 16.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 А 100 % от руснаците са сигурни, че
13:56 16.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Последния Софиянец
До коментар #22 от "Още новини от Украйна":А я видех, две копейки се бият на кофите зад билатаа за просрочени пелмени!
Коментиран от #31
13:57 16.10.2025
29 Повсеместен атлантически погром
13:58 16.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #28 от "Последния Софиянец":Иначе пък не ме видя като те нацелих изодзаде.
Ма потъна изведнъж като яма,явно не ти е за първи път ,а Мартине?
13:59 16.10.2025
32 Абе вие чували ли сте
14:00 16.10.2025
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Ама от Укро-хазарският хаганат много квичат на умрело.🤭🤭
Коментиран от #34
14:02 16.10.2025
34 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #33 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Но трябва да принаем, че от толкова квичене бункерното 4та година не излиза от калното мазе, а крематорките не спират да пушат в блатата, даже и миротвореца от аляска каза, че полтора милиона вата е заминала през комините, по планпе всичко!
14:31 16.10.2025
35 Ами
14:37 16.10.2025