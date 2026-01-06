Доналд Туск: Европа ще подкрепи Дания по въпроса за Гренландия

Дания може да разчита на подкрепата и солидарността на цяла Европа по въпроса за своята автономна територия Гренландия, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Коментарът му идва след като американският президент Доналд Тръмп отново изрази интереса на САЩ към арктическия остров, подчертавайки неговото стратегическо значение за националната сигурност на страната.

„Никой член на НАТО не бива да атакува или заплашва друг член. В противен случай алиансът ще загуби смисъла си, ако възникнат конфликти между неговите членове“, заяви Туск.