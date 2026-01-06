Доналд Туск: Европа ще подкрепи Дания по въпроса за Гренландия

Дания може да разчита на подкрепата и солидарността на цяла Европа по въпроса за своята автономна територия Гренландия, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Коментарът му идва след като американският президент Доналд Тръмп отново изрази интереса на САЩ към арктическия остров, подчертавайки неговото стратегическо значение за националната сигурност на страната.
„Никой член на НАТО не бива да атакува или заплашва друг член. В противен случай алиансът ще загуби смисъла си, ако възникнат конфликти между неговите членове“, заяви Туск.
1 Свободно слово
12:56 06.01.2026
2 Ооо
12:58 06.01.2026
3 Дебел янки
Коментиран от #9, #11
13:00 06.01.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:02 06.01.2026
5 ЗЗ топ
13:05 06.01.2026
6 Дас Хаген
Коментиран от #21
13:06 06.01.2026
7 Кая Калас
13:06 06.01.2026
8 Пич
Коментиран от #10
13:06 06.01.2026
9 Данко Пиратина
До коментар #3 от "Дебел янки":Да така ще стане! Ама вчера!
13:07 06.01.2026
10 Кая Калас
До коментар #8 от "Пич":ЕС ще си стиска палците на краката.
Коментиран от #12
13:09 06.01.2026
11 555
До коментар #3 от "Дебел янки":Също така, голяма част от супер оръжията бързо ще станат негодни при онези климатични условия.Факт! Това не ти е латинска Америка да пикаеш без да ти замръзне антифриза…
Коментиран от #24
13:12 06.01.2026
12 Пич
До коментар #10 от "Кая Калас":Започнах да се смея , па се сетих че тези в ЕС такава позиция най много ги кефи...
13:13 06.01.2026
13 Е и? Кво ще направиш
13:13 06.01.2026
14 Бае ти Тръмп
13:13 06.01.2026
15 Титак
13:13 06.01.2026
16 хахаха
13:14 06.01.2026
17 СиЗинПин
НАТО се Самоунищожава!
НАТО вече е Книжен тигър изграден от МекиКитки!
13:16 06.01.2026
18 Гренландия е колония на Дания
13:16 06.01.2026
19 Хикс
13:17 06.01.2026
20 Хааааахахахаха
13:18 06.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 нАТО е отживелица
Следователно, нАТО отдавна е загубило своя предмет на дейност.
нАТО трабва час по-скоро да се саморазпусне, защото е паразитна и вредна за световния мир организация от паразитиращи върху народите си войнствени лунатици.
Долу нАТО!
нАТО подпали братоубийствената руско-руска гражданска война на територията на измислената и изкуствена квази-държава "Украина".
Да живее мирът между народите по света!
13:23 06.01.2026
23 Хохо Бохо
13:29 06.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Санкции първа серия
Са гледаме трейлъра и е време да запазите билет.
Мадуро вече е в киносалона.
13:32 06.01.2026
26 ЩЕ СИ ВЗЕМЕ ЩОМ Е РЕШИЛ.
13:32 06.01.2026
27 Баба
Никое животно няма право да убива друго животно......освен ако не е в интерес на Фермата.
13:37 06.01.2026
28 Оракула от Делфи
тези които не са съгласни , да им бъде гласувано незабавно ,
освобождение от ЕО!
Със "Орбановци" , които са един вид кукли на конци в общността ,
съюз не става, идеологическата разлика с такива "маши"
е несъвместима с реалността!!!
Колкото по- бързо това се осъществи ,толкова по -малко пари ще бъдат
отделени за "страха" , който сега тресе ЕО , както от Путин, така и от
"Бакалина" на САЩ!
Ако ЕО не застане обединена и сплотена ,скоро , примера "Венецуела"
чака на ъгъла!
13:39 06.01.2026
29 Червената шапчица
13:42 06.01.2026
30 Хихи
13:49 06.01.2026
31 Реалист
13:51 06.01.2026
32 Чукче
13:52 06.01.2026
33 Баба Гошка
13:58 06.01.2026
34 Илко
14:24 06.01.2026