Доналд Туск: Европа ще подкрепи Дания по въпроса за Гренландия

6 Януари, 2026 12:54 1 004 34

Полският премиер предупреждава, че атака срещу член на НАТО би подкопала целия алианс

Доналд Туск: Европа ще подкрепи Дания по въпроса за Гренландия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Дания може да разчита на подкрепата и солидарността на цяла Европа по въпроса за своята автономна територия Гренландия, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Коментарът му идва след като американският президент Доналд Тръмп отново изрази интереса на САЩ към арктическия остров, подчертавайки неговото стратегическо значение за националната сигурност на страната.

„Никой член на НАТО не бива да атакува или заплашва друг член. В противен случай алиансът ще загуби смисъла си, ако възникнат конфликти между неговите членове“, заяви Туск.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Свободно слово

    41 3 Отговор
    ЕВРОПЕРВЕРЗИЯ: БРЮКСЕЛ ПОДКРЕПЯ АГРЕСИЯТА СРЕЩУ ВЕНЕЦУЕЛА, НО ЩЕ ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ АНЕКСИЯТА НА ГРЕНЛАНДИЯ

    12:56 06.01.2026

  • 2 Ооо

    23 3 Отговор
    Пука му на Тръмп за алианса, той прави Америка отново велика. А има и дългове да изплаща

    12:58 06.01.2026

  • 3 Дебел янки

    22 2 Отговор
    Янките не са воювали с викинги на тяхна територия на -40 градуса.

    Коментиран от #9, #11

    13:00 06.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 2 Отговор
    теА мишки забравиха ли САШтинския опит за преврат от НАТОвска държава срещу НАТОвска Турция 🤔❗

    13:02 06.01.2026

  • 5 ЗЗ топ

    23 2 Отговор
    Кой ще ви пита вас ЕU? Подкрепяйте на бай ми Дончо шишарките!

    13:05 06.01.2026

  • 6 Дас Хаген

    32 1 Отговор
    Ако това стане и НАТО се разпадне ще повлече и ЕС! Пак купихме последния билет за Титаник!!!

    Коментиран от #21

    13:06 06.01.2026

  • 7 Кая Калас

    33 1 Отговор
    Ще направим Прайд в Брюксел в подкрепа на Гренландия.

    13:06 06.01.2026

  • 8 Пич

    19 1 Отговор
    Аха.....знам и как !!! Европа ще стиска палци за Дания !!!

    Коментиран от #10

    13:06 06.01.2026

  • 9 Данко Пиратина

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дебел янки":

    Да така ще стане! Ама вчера!

    13:07 06.01.2026

  • 10 Кая Калас

    21 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    ЕС ще си стиска палците на краката.

    Коментиран от #12

    13:09 06.01.2026

  • 11 555

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дебел янки":

    Също така, голяма част от супер оръжията бързо ще станат негодни при онези климатични условия.Факт! Това не ти е латинска Америка да пикаеш без да ти замръзне антифриза…

    Коментиран от #24

    13:12 06.01.2026

  • 12 Пич

    18 2 Отговор

    До коментар #10 от "Кая Калас":

    Започнах да се смея , па се сетих че тези в ЕС такава позиция най много ги кефи...

    13:13 06.01.2026

  • 13 Е и? Кво ще направиш

    19 2 Отговор
    Сащ ще ви прегазят, като валяк, спъшкан домат... Поляците никога не са имали силна армия. Само подскачат, докато истински ги ошамарасат... И после млъкват за 40 години

    13:13 06.01.2026

  • 14 Бае ти Тръмп

    8 4 Отговор
    Шл.яхта не ми се жъмби , че ще ти врътна кранчето. Капиш?

    13:13 06.01.2026

  • 15 Титак

    20 0 Отговор
    А в Кипър 1974г. какво стана?? Не беше ли Турция срещу Гърция ?? И после........нищо. Та тая подкрепа я знаеме........декларации и до там.

    13:13 06.01.2026

  • 16 хахаха

    13 0 Отговор
    и европа как ще подкрепи дания - като обяви война на сащ.....

    13:14 06.01.2026

  • 17 СиЗинПин

    15 2 Отговор
    НАТО вече е Приключило!
    НАТО се Самоунищожава!
    НАТО вече е Книжен тигър изграден от МекиКитки!

    13:16 06.01.2026

  • 18 Гренландия е колония на Дания

    12 1 Отговор
    А Туск не е говорител на нАТО.

    13:16 06.01.2026

  • 19 Хикс

    13 0 Отговор
    А нещо за Венецуела????

    13:17 06.01.2026

  • 20 Хааааахахахаха

    10 2 Отговор
    "Въпроса за Гренландия"... брюкселските наведени корумпета започват да се питат - абе, Гренладндия не беше ли щатска?

    13:18 06.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 нАТО е отживелица

    10 4 Отговор
    и е създадено за защита от СССР, който отдавна не съществува.

    Следователно, нАТО отдавна е загубило своя предмет на дейност.

    нАТО трабва час по-скоро да се саморазпусне, защото е паразитна и вредна за световния мир организация от паразитиращи върху народите си войнствени лунатици.

    Долу нАТО!

    нАТО подпали братоубийствената руско-руска гражданска война на територията на измислената и изкуствена квази-държава "Украина".

    Да живее мирът между народите по света!

    13:23 06.01.2026

  • 23 Хохо Бохо

    8 2 Отговор
    За Кадафи рва ли бе Туск? За Ирак, за Сирия, за Сомалия, за Сърбия????? Рива ли бе кога краваря безчинстваше по света? Ся няма да рИвеш за Гренландия. Аз определено ще се смея.....ама яко. А дано скоро си я вземе

    13:29 06.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Санкции първа серия

    3 2 Отговор
    Започна серяла - Санкции.
    Са гледаме трейлъра и е време да запазите билет.

    Мадуро вече е в киносалона.

    13:32 06.01.2026

  • 26 ЩЕ СИ ВЗЕМЕ ЩОМ Е РЕШИЛ.

    2 4 Отговор
    СЛАБИ БИЗНЕСМЕНИ ОТ ЕС. ИЗТЪРГУВАЙТЕ ГРЕНЛАНДИЯ ЗА ТОВА САЩ ДА НИ ПАЗИ ОЩЕ 50 ГОДИНИ!

    13:32 06.01.2026

  • 27 Баба

    9 0 Отговор
    Джордж Оруел.
    Никое животно няма право да убива друго животно......освен ако не е в интерес на Фермата.

    13:37 06.01.2026

  • 28 Оракула от Делфи

    3 8 Отговор
    Крайно време е ЕО да се събере и гласува закон за отбраната си,
    тези които не са съгласни , да им бъде гласувано незабавно ,
    освобождение от ЕО!
    Със "Орбановци" , които са един вид кукли на конци в общността ,
    съюз не става, идеологическата разлика с такива "маши"
    е несъвместима с реалността!!!
    Колкото по- бързо това се осъществи ,толкова по -малко пари ще бъдат
    отделени за "страха" , който сега тресе ЕО , както от Путин, така и от
    "Бакалина" на САЩ!
    Ако ЕО не застане обединена и сплотена ,скоро , примера "Венецуела"
    чака на ъгъла!

    13:39 06.01.2026

  • 29 Червената шапчица

    2 1 Отговор
    А една нова катинка...

    13:42 06.01.2026

  • 30 Хихи

    5 0 Отговор
    колкото Кипър от Турция ли ?!

    13:49 06.01.2026

  • 31 Реалист

    5 1 Отговор
    Недейте рИва бре! Всичко в НАТО е общо, т.е. на Тръмп.

    13:51 06.01.2026

  • 32 Чукче

    5 0 Отговор
    Какво значи " ще подкопае" ? Тръмп и САЩ са нагли и агресивни копелетс и като нищо ще нападнат Гренландия. Европа трябва да ги спре със сила и с помощта на Русия и Китай.

    13:52 06.01.2026

  • 33 Баба Гошка

    7 0 Отговор
    Ще си вземат, каквото си пожелаят, а вий ще седите и ще гледате, и ще мигате на паррццали, европейски скопп ции.

    13:58 06.01.2026

  • 34 Илко

    3 0 Отговор
    Ама нали сте членки на най-великия военен съюз на всички времена и земни кълбета? До вчера бяхте врякащи к.рви, днес сте учудени, че сте омръзнали на сутеньора ви. Какво мисли Рюте, този мъжкар-пълководец? Нали сключва "красиви" сделки с Хегсет? След десетилетия отричане на истината, идва отрезвяването!

    14:24 06.01.2026

