Тръмп и Путин водиха спешен разговор по телефона за Украйна! Предстои нова лична среща между двамата, този път в Будапеща
  Тема: Украйна

Тръмп и Путин водиха спешен разговор по телефона за Украйна! Предстои нова лична среща между двамата, този път в Будапеща

16 Октомври, 2025 18:48, обновена 16 Октомври, 2025 21:02 4 867 188

Зеленски ще се срещне утре с Тръмп, за да иска повече военна подкрепа в момент, в който Киев и Москва ескалираха конфликта с масирани атаки по енергийна инфраструктура

Тръмп и Путин водиха спешен разговор по телефона за Украйна! Предстои нова лична среща между двамата, този път в Будапеща - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин имаха днес "добър и продуктивен разговор", съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Доналд Тръмп съобщи по-късно, че ще се срещне с руския лидер в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна след днешния продуктивен телефонен разговор, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че не е била посочена дата за срещата, но Тръмп написа в социалните мрежи, че вярва, че "е постигнат голям напредък с днешния телефонен разговор".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано в социалната си мрежа "Трут соушъл", че започва телефонния си разговор с руския президент Владимир Путин, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Тръмп каза, че разговорът ще бъде продължителен.

Той се провежда преди утре в Белия дом да пристигне украинският президент Володимир Зеленски.

Предишният разговор между президентите на Русия и САЩ се състоя в нощта на 19 август, няколко дни след руско-американските преговори в Анкоридж в Аляска, припомнят световните агенции. Преди това лидерите са разговаряха по телефона на 3 юли. Тогава руският държавен глава каза на Тръмп, че Русия няма да се откаже от целите си по отношение на Украйна.

Първият разговор след завръщането на Тръмп на президентския пост се състоя на 12 февруари. Същевременно това беше първият контакт между лидерите на Русия и САЩ от три години насам. След това държавните глави проведоха телефонен разговор на 18 март. После Путин и Тръмп разговаряха по телефона на 19 май и на 4 юни – скоро след кръговете на преките руско-украински преговори в Истанбул.

На 14 юни Путин поздрави Тръмп за рождения му ден пак по телефона. Тогава двамата лидери говориха и за ескалацията на напрежението в Близкия изток, започнала по това време.

Основните теми на повечето разговори между Путин и Тръмп са възстановяването на двустранните отношения и ситуацията в Украйна.


