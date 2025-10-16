Тръмп и Путин водиха спешен разговор по телефона за Украйна! Предстои нова лична среща между двамата, този път в Будапеща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин имаха днес "добър и продуктивен разговор", съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.
Доналд Тръмп съобщи по-късно, че ще се срещне с руския лидер в унгарската столица Будапеща, за да обсъдят прекратяването на войната в Украйна след днешния продуктивен телефонен разговор, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че не е била посочена дата за срещата, но Тръмп написа в социалните мрежи, че вярва, че "е постигнат голям напредък с днешния телефонен разговор".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви по-рано в социалната си мрежа "Трут соушъл", че започва телефонния си разговор с руския президент Владимир Путин, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Тръмп каза, че разговорът ще бъде продължителен.
Той се провежда преди утре в Белия дом да пристигне украинският президент Володимир Зеленски.
Предишният разговор между президентите на Русия и САЩ се състоя в нощта на 19 август, няколко дни след руско-американските преговори в Анкоридж в Аляска, припомнят световните агенции. Преди това лидерите са разговаряха по телефона на 3 юли. Тогава руският държавен глава каза на Тръмп, че Русия няма да се откаже от целите си по отношение на Украйна.
Първият разговор след завръщането на Тръмп на президентския пост се състоя на 12 февруари. Същевременно това беше първият контакт между лидерите на Русия и САЩ от три години насам. След това държавните глави проведоха телефонен разговор на 18 март. После Путин и Тръмп разговаряха по телефона на 19 май и на 4 юни – скоро след кръговете на преките руско-украински преговори в Истанбул.
На 14 юни Путин поздрави Тръмп за рождения му ден пак по телефона. Тогава двамата лидери говориха и за ескалацията на напрежението в Близкия изток, започнала по това време.
Основните теми на повечето разговори между Путин и Тръмп са възстановяването на двустранните отношения и ситуацията в Украйна.
1 Европеец
18:50 16.10.2025
2 ЩЕ МУ НАПОМНИ НА ТРЪМП
18:51 16.10.2025
3 Пич
18:51 16.10.2025
4 Данко Харсъзина
18:52 16.10.2025
5 ХаХаХа
18:52 16.10.2025
6 Един
До коментар #2 от "ЩЕ МУ НАПОМНИ НА ТРЪМП":Засега пускат коне и магарета, за турбо не знам...
18:52 16.10.2025
7 Да де
До коментар #1 от "Европеец":Това ти и другите трима кретена го пишете четвърта година.
18:52 16.10.2025
8 с дончо лудият
18:53 16.10.2025
9 Уфф
18:53 16.10.2025
10 Дон Корлеоне
18:53 16.10.2025
11 Спас
18:54 16.10.2025
12 Владимир
18:54 16.10.2025
13 Данко Харсъзина
18:54 16.10.2025
15 пешо
18:55 16.10.2025
16 Механик
До коментар #5 от "ХаХаХа":Какво видях в интернет.Руско магаре на фронта отстрани с написана буква Z.
18:55 16.10.2025
18 Чичо Дончо
До коментар #1 от "Европеец":Вова, брат, дай ми, плс, опорните точки да знам какво да говоря..
18:55 16.10.2025
20 Моряка
До коментар #1 от "Европеец":Е товае европейско мислене.Стоянчо да чете,да мисли и осмисля,ако има с какво.
18:56 16.10.2025
22 Извънредн0
Тръмп обсъжда с Путята коя част от н0в0нахyйск ще остане за руснаците.
18:57 16.10.2025
23 Бай Дончо му даде доста време.
До коментар #10 от "Дон Корлеоне":Пусти руски неможач.Сега го оставя на волята на украинците.
18:57 16.10.2025
24 Докато
До коментар #7 от "Да де":Ти се мъчиш да заченеш със задно пълнене 16 -та година!
18:59 16.10.2025
25 Хахахаха
До коментар #1 от "Европеец":Путлера да вдига байрака. Така каза папата!
19:00 16.10.2025
26 голям смисъл от събеседване
До коментар #8 от "с дончо лудият":ще има с теб русофоборецо тогава
и кака ти лае нен и татко ти тикван
19:02 16.10.2025
27 Индормиран
19:02 16.10.2025
29 Εβροмин ΔиΛи
къде ЕС-то къде е ?!😁
19:03 16.10.2025
30 Уса
19:04 16.10.2025
31 Хайо
19:04 16.10.2025
32 Софиянец
19:05 16.10.2025
33 3.14К
19:05 16.10.2025
34 Софиянец
19:06 16.10.2025
35 Данко Харсъзина
19:06 16.10.2025
36 Навън дъжд пак запръска
19:07 16.10.2025
37 стоян георгиев
19:07 16.10.2025
38 А ГДЕ
До коментар #33 от "3.14К":Медведев?
19:07 16.10.2025
39 Ха сега де...
19:08 16.10.2025
40 Та начи викате...,,тежък" разговор...!
100 кила...,200 кила...,колкото Шиши...?!
19:08 16.10.2025
41 Стойко
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":Засега са затънали в укро трупове 😅
19:08 16.10.2025
42 Доктора
19:09 16.10.2025
43 Ами ДА...!
До коментар #5 от "ХаХаХа":Та нали си е- Агент-Краснов...?!
19:10 16.10.2025
44 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
Вие кого уважавате? Просяка клошар или милиардера Бойко Борисов? Аз съм за Бойко и Пеевски, против фалшиви промени!
19:10 16.10.2025
45 Майна
Аха, сигурно защото отрязаха от информация ,,петте очи"- британиш, Канада, Австралия, Нова Зеландия..и..
Те редовно си комуникират
Те редовно си комуникират
19:11 16.10.2025
46 ха, ха, ха...
19:12 16.10.2025
47 ха ха хааа
До коментар #1 от "Европеец":Кога па да се "вземе в ръце " ?! 4 години вече ...🤭😁
19:12 16.10.2025
48 3.14К
До коментар #38 от "А ГДЕ":Питай Саакашвили!
19:13 16.10.2025
49 Ганя Путинофила
19:14 16.10.2025
50 Сатана Z
19:14 16.10.2025
51 мдаааа
19:15 16.10.2025
52 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
19:16 16.10.2025
53 Още новини от Украйна
До коментар #39 от "Ха сега де...":Обикновенно такъв разговор се нарича инструктаж как едната страна трябва да се държи на срещата с другата.
19:17 16.10.2025
54 СЛОНА
19:18 16.10.2025
55 Видьо Видев
До коментар #2 от "ЩЕ МУ НАПОМНИ НА ТРЪМП":Чудо невиждано! Куба внася захар, Русия внася бензин!Купони и ергенски данък, това може да го постигне само Путин!
19:19 16.10.2025
56 Пиночет
19:19 16.10.2025
57 Нема разговори
19:20 16.10.2025
58 Неразбрал
19:20 16.10.2025
59 Ганчев
19:20 16.10.2025
60 Pyccкий Карлик
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":"....И двамата играят игра...."
Тази игра излиза през носа на Русия и 500 000 трупа.
Не ми мяза на игра, а на фатална ру3ка про3дотия.
19:20 16.10.2025
61 Значи
19:21 16.10.2025
62 Разбрал
До коментар #58 от "Неразбрал":От старах.
19:21 16.10.2025
64 Евреина е като препикано мушкато
19:22 16.10.2025
65 Космос
До коментар #58 от "Неразбрал":Подпитва го за броя на Томаховките.
19:22 16.10.2025
66 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #16 от "Механик":Купихме го в Румъния. Там заснехме клипа. В Русия магарета и каруци няма. Като ги видят в България, руснаците тичат да се снимат с тях.
Коментиран от #70
19:22 16.10.2025
67 Сега
19:23 16.10.2025
68 доктор
До коментар #51 от "мдаааа":След като бъде избито известно количество копейки България ще дръпне напред.
Коментиран от #71, #91, #186
19:23 16.10.2025
69 На мандарин
19:24 16.10.2025
70 Костадин Костадинов
До коментар #66 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":Има магарета и каруци
Коментиран от #76
19:25 16.10.2025
72 Оти фюреро монголяк
До коментар #58 от "Неразбрал":Избега посред нощ само по трусики от некаков готвач!
1 месец не моат се съберат бегачките от М.Съвет
19:26 16.10.2025
74 Костадин Костадинов
19:28 16.10.2025
75 Запознат😁
Коментиран от #94
19:30 16.10.2025
77 Абе покрайна съществува ли още ???
19:30 16.10.2025
19:30 16.10.2025
78 Русня
Коментиран от #84
19:32 16.10.2025
79 Доналд Тръмп
19:33 16.10.2025
80 Абе къде е бензина?
До коментар #77 от "Абе покрайна съществува ли още ???":Що в руските магазини продават по една филийка хляб опакована в целофан?
Защо е Русия има базари за храна с изтекъл срок на годност а?
Защо е Русия има базари за храна с изтекъл срок на годност а?
Коментиран от #105
19:33 16.10.2025
81 НЕ ДУМАЙ , ПЕДРОСО 😂
До коментар #77 от "Абе покрайна съществува ли още ???":3 дневен блицкриг у СИРИЯ!
12 год у Донбас и Крим и...НИТО ЕДНА ОБЛАСТ ПРЕВЗЕТА
Ааасаахахаааа
Ху ЕСОС, да?
Ааасаахахаааа
19:34 16.10.2025
82 Мнението ми
19:34 16.10.2025
83 Мартин
19:34 16.10.2025
85 Pyccкий Карлик
До коментар #76 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":"...В Русия живях 7 години..."
Живял си преди 2022г.
Сегашна Русия е бедна, премръзнала, гладна.
И да, магарета вече нет - или на фронта или на кайма 😁
Коментиран от #90
19:36 16.10.2025
86 Пенсионер 69 годишен
19:36 16.10.2025
88 Цецко дюзата
19:39 16.10.2025
89 Бай Дончо Психара
Пиздюхин СДА ВАЙ СЯ
19:39 16.10.2025
90 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #85 от "Pyccкий Карлик":Имам приятели в Русия и не се оплакват. Заплатите като в България, но цените три-четири пъти по ниски. Руските пенсионери не ги намират зиме замразени на кокал в панелките, като българските.
19:40 16.10.2025
91 Ха-ха-ха
До коментар #68 от "доктор":След като избиете копейките няма да остане България. Нали това искате, да заливите България, да я вкарате в някаква изгнила еврозона, да се претопи в глобализма и всички да сме еднакво фалшиво усмихнати и сиви. Дори и половете искате да историите та съвсем да станем аморфни.
19:40 16.10.2025
92 Малка или голяма
До коментар #73 от "Костадин Костадинов":Преди три и половина години Украйна си беше повече от голяма. Ама рашките се погрижиха да е малка днес. Като пишkата ти.
19:41 16.10.2025
93 Не е редно
Това означава че Тръмп сверява часовника си с Путин.
19:42 16.10.2025
94 Ааа...
До коментар #75 от "Запознат😁":Тъпоумното с картинките...
19:43 16.10.2025
95 Тунгус от Сибир
До коментар #91 от "Ха-ха-ха":Скоро си при нас тлъстяко и ще ти се радваме
Коментиран от #119
96 Видьо Видев
До коментар #1 от "Европеец":СВЪРШИ СЕ!
По-добре ужасен край, отколкото ужас без край!
Шиши глътна Туту! Барабар с ГЕРБ!
19:45 16.10.2025
97 Цецко дюзата
19:46 16.10.2025
100 Баш Балък
19:49 16.10.2025
104 Разговора
-Спирам я Дончо, само да завладея Донбас.
-Кога ще завладееш Донбас, ве, шматьо, 4 години вече те бъхтят около Бахмут.
-Ще видиш, трябват ми само още няколко месеца и фронтовата линия рухва.
-Рухва ти мозъка. Сега давам Томахоук на Зеленски и ще ти прати една ракета, докато спиш.
-Бункерът ми е дълбок, Дончо, ще усиля и ПВО-то.
-Ти си стой в бункера, ние ще целим руските нещастници.
- Дреме ми.
19:53 16.10.2025
106 654321
Американският Президент е в обяснителен режим.
Моя приятел ме информира за което му благодаря! А Вие си цвъркайте! Ако има пробив и съм информиран първи ще научите!
19:54 16.10.2025
107 Лечител
19:54 16.10.2025
108 Пръчaт
До коментар #102 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":Нямало коне у Русия! Ми те укpите нали ги изтрепаха оня ден! Значи по оня ден е имало!
19:54 16.10.2025
109 Вихър с коня
19:55 16.10.2025
110 Той
19:55 16.10.2025
111 111
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и лидерът на Русия Владимир Путин ще проведат телефонен разговор днес преди на посещение във Вашингтон утре да пристигне украинският президент Володимир Зеленски, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.
Това значи, че разговорът е по инциатива на Тръмп. Путин сигурно ще си го премести по въпросите за Зеленски, но със сигурност ще каже няколко думи, които ще отрезвят някои ястреби в Пентагона.
пс. шушумигите от ЕС никой няма и да коментира.
19:56 16.10.2025
113 123456
19:58 16.10.2025
114 Козлудуй е село
19:59 16.10.2025
117 Боби Баламата
20:00 16.10.2025
118 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
Укрите са опасен и жесток народ, склонни към престъпления!
20:00 16.10.2025
119 Ха-ха-ха
До коментар #95 от "Тунгус от Сибир":Аз нямам проблем със Сибир, само някакви розови понита може да ги изплаши. Сибир е за истински мъже, сурова, но истинска и чиста природа, свобода и простор.
20:01 16.10.2025
120 Велизар
20:03 16.10.2025
121 Пръчaт
20:04 16.10.2025
122 Иншааллах
До коментар #113 от "123456":В С.Арабия Нито един не се ръкува в педофила и той гледаше като б ит ПЕ ера с
20:04 16.10.2025
124 Путин
20:05 16.10.2025
125 654321
20:09 16.10.2025
126 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #119 от "Ха-ха-ха":Бил съм в Сибир. За нас, българите е студеничко. През юни беше 10 градуса, а в планината сняг. Иначе е много красиво, но не е за нас. Бях на Саяно-Шушенската ГЕС. Прекосих Саяните и посетих Казил. Видях изворите на Енисей.
Саяно-Шушенската ГЕС е в подножието на язовирна стена, по-висока от Айфеловата кула и 1200 метра дълга. От стената се вижда алуминиевия комбинат, като детска играчка в далечината.
20:11 16.10.2025
127 654321
20:13 16.10.2025
128 Русе
20:17 16.10.2025
129 АНТИ нАТО
20:17 16.10.2025
130 Преподавател
20:17 16.10.2025
131 654321
20:18 16.10.2025
132 стоян георгиев
20:20 16.10.2025
133 Другата истина
20:21 16.10.2025
134 Калин с шапката
20:22 16.10.2025
135 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
20:22 16.10.2025
136 Ерик
20:22 16.10.2025
137 Иван Папазов
Никой не му се умира за на вироглавия зелен идiот парите, или ако си от централна или западна Украйна, защо да умираш за руснаците от източна, въобще, защо да умираш заради някаква си скапана територия, която ще я има и след тебе, но ти няма да си жив, за да си се "радваш".
Супер средновековна идеология е това да умираш за родината.
20:22 16.10.2025
138 654321
20:24 16.10.2025
139 Христина Б.
20:25 16.10.2025
140 Марко Тотев
20:25 16.10.2025
141 Патравата руска армия
Голям страх е от тия Томахоук .
Сащ имат над 100 000 от тях. А паралелно извадиха и нова генерации крилати ракети вкл. хипер звуковата Дарк игъл -разположени и в Германия.
20:28 16.10.2025
142 Краси Стоянов
20:29 16.10.2025
143 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #139 от "Христина Б.":"В края на месец март изтичат правомощията на Зеленски, а от края на май той въобще ще бъде незаконен. "
Това беше миналата година. Зеленски ВЕЧЕ Е НЕЗАКОНЕН от май миналата година. Според украинската конституция временен президент до провеждането на избори е председателя на Радата.
20:29 16.10.2025
144 Ялта
До коментар #141 от "Патравата руска армия":Проблемът на украинците е, че се оставиха да ги манипулират, за да ги използуват за оръжие срещу Русия. И повярваха на обещанията на този измислен артист, който няма понятие нито от техника и технология, нито от военно дело, че ще спре войната....Спец в ала бала....Демократи и либерали, а в 21-ви век избиваха и измъчваха руснаците да живеят в землянки ...Европа мълчеше..
20:29 16.10.2025
145 А през това време какво стана с
До коментар #104 от "Разговора":с Украйна, народа и, с Европа, с икономиката и, с джобовете на данъкоплатците и, с одобрението на политиците и....?
Сещащ ли се вече за целта на войната на изтощението?
Щом миротворците отказаха "за три дня" и подписването на мир, а финасираха и въоръжиха война, ето това им предложи Русия.
А "винагаги първото и предложение е най-доброто!"(Бисмарк)
20:36 16.10.2025
146 Пpъч
До коментар #140 от "Марко Тотев":Кви милярди наливаш бе, Магарко? Ние печелим от тая война! Украйна ако е разчитала на теб, плeшивеца досега да я е взел за три дня!
20:37 16.10.2025
147 Пpъчат
До коментар #135 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":Защо ни занимаваш цяла вечер със себе си, като не се интересуваме? Разбрахме че си русофил, и това ни е достатъчно! Да си останал в Сибир, щом толкова го хвалиш! И там има някаква форма на живот, каквото и да значи това! Баста! Чиба!
Коментиран от #169
20:42 16.10.2025
148 Съвет
Гледайте в YouTube някое произволно видео с руснака професор по икономика Игор Липсиц за да ви стане ясно какво е състоянието на федерацията на злото Русия.
20:43 16.10.2025
149 Гаргамел
До коментар #143 от "Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60":Недоносения император с недоносената си империя ще яде такива токати ,че ти е бедна фантазията .
Не може да си толкова изостанал па да се пъчиш като въшка на чело. Смеят ти се хората .
20:44 16.10.2025
150 Източна ромелия
20:45 16.10.2025
151 Историк
20:45 16.10.2025
152 Журналист си е диагноза
20:47 16.10.2025
153 Тази война не е Тръм, както самия той
Но явно му е доскучало и гледайки неадекватния Сирски, Тръмп е решил сам да поеме ръководсвото на следващия велик украински контранаступ!!!
Да слага каската и да тръгва, да доказва на донорите и медиите им, че не е "агент Краснов" и да не го импичнат пак!
20:47 16.10.2025
154 Дедо
20:49 16.10.2025
155 Pyccкий Карлик
Тръмп заяви че са объждани "търговски въпроси".
Путин спешно нареди бункера да се укрепи с криптонови и адамантови плочи 😄
20:49 16.10.2025
156 Европеец
До коментар #96 от "Видьо Видев":Е па няма лошо.... После някой друг ще глътне и Шиши и животът продължава..... А пък аз чакам още двайсетина дни и почвам буренцата..... А разговора между бай Дончо и руския президент Путин е приключил, ще се срещат Будапеща, Ама ти е от тоя пропагадния сайт още сигурно чакат инструкции да съобщят новината.....
20:49 16.10.2025
159 В Будапеща
До коментар #156 от "Европеец":за томахавки ли ще говорят?
20:53 16.10.2025
160 Нали е ербап
20:53 16.10.2025
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 ?????
А?
20:57 16.10.2025
163 Европеец
До коментар #159 от "В Будапеща":Е пък не знам за какво ще си оратат, сега си ора ти ли за търговски отношения след войната в покрайна, така пишат американците, А сега ще видя пък какво пишат руснаците.....
20:58 16.10.2025
164 Хипотетично
21:01 16.10.2025
165 Европеец
До коментар #162 от "?????":Е как що..... Що са злобни мисирки....
21:01 16.10.2025
166 Велизар
Тя е, че единствена в света на Русия е отказана безопасността й. НАТО се приближава агресивно до Русия последните 30+ години, заплашваики я. САЩ има 800 бази по света, болшинството са насочени срещу Русия. На 17 февруари 2022 беше подписан догивор между Великобритания,Полша и Украйна, защита. Раполагане английски войски в Украйна На 19 февруари 2022 Зеленски заяви, че ще разработва/разполага ядерно оръжие. Това изказване било посрещнато с ръкопляскания. Минските съглашения не бяха спазени от Украйна. Те забраняваха да се разполагат 150-200 те хиляди украински войски на 70 км. от Русия. Според тях Украйна трябваше да прговаря за мир с Донецк и Луганск. Украинската АТО от 2014 стрелаха по собствените си граждани в Източна Украйна, убивайки цивилни, включително 350 деца. Запознай се с Алеята на Ангелите в Донецк. Виктория Нюланд призна директно, че има разположени биологически оръжия в Украйна САЩ и Англия насъскваха Украйна срещу руснаците от 30 години.
21:03 16.10.2025
167 Хипнотично
До коментар #164 от "Хипотетично":Раша и рашиститв в будна кома А скоро идва суровата реалност
21:03 16.10.2025
168 Стар другар
21:04 16.10.2025
169 Сесесере2🤢🤮
До коментар #147 от "Пpъчат":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
21:04 16.10.2025
170 Честита демокрация и ЕВРО
21:05 16.10.2025
171 Блогър от МосквамКрим не Руски завинаги
21:05 16.10.2025
172 Учуден
21:05 16.10.2025
173 Путлеристан
21:05 16.10.2025
175 Хипотетично
До коментар #167 от "Хипнотично":Руснаците са свикнали на лишения и мизерия и на идеологически омайващи обещания. Елитът е в ступор.
21:07 16.10.2025
177 Чекпойнт Чарли
Ок ,да приемем ,че са 50 годишни . Вие научихте ли се да ги сваляте за тия 50 години ? Ами не се научихме щото сме кухи като руска бензиностанция
21:08 16.10.2025
178 Артилерист
21:09 16.10.2025
179 Факт
21:11 16.10.2025
180 Киев за два дня.
До коментар #178 от "Артилерист":Пумияр с пумияр.
21:12 16.10.2025
182 Ай стига бе
21:13 16.10.2025
184 Тръмп
21:14 16.10.2025
185 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #178 от "Артилерист":Точка.Но путин ще изпрати. още много руснаци на смърт.
21:15 16.10.2025
186 Дядо ви
До коментар #68 от "доктор":Ти си готов за затвора момче, не ти знам алинеята, но за подстрекаване към убийство на хора си готово печено пиле. Бай Ставри, втори етаж северното крило, строг но справедлив.
21:15 16.10.2025
187 Костадин Костадинов
До коментар #182 от "Ай стига бе":🤣 Естествено, русофила като види Путин, застава мирно и почва да рапортува.
21:16 16.10.2025
188 Орбан
До коментар #172 от "Учуден":ще боядиса един двойник !
21:16 16.10.2025