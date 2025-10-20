Володимир Зеленски: Украйна купува още 25 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

Украйна подготвя договор за закупуване на 25 американски системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът", заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Агенцията отбелязва, че придобиването на тези системи би позволило на Киев да укрепи сериозно своите способности да отблъсква руски въздушни атаки.
Зеленски каза вчера пред журналисти, че системи „Пейтриът" ще бъдат доставяни всяка година в продължение на няколко години. Украйна ще иска тези системи да ѝ бъдат доставяни с приоритет пред други европейски страни, отбеляза той.
Зеленски каза също, че би бил съгласен да посети Будапеща, където руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да се срещнат, ако бъде направено предложение за тристранна среща или за „совалкова дипломация“ чрез посредник.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
Коментиран от #2, #4, #61
11:40 20.10.2025
2 Павел Костов
До коментар #1 от "Защо":Ти остави това - еми откъде ще ги вземат!?
САЩ няма повече - ще разоръжат ЕС ли?
Коментиран от #81
11:42 20.10.2025
3 Бандюги
11:42 20.10.2025
4 Игнат мотокариста
До коментар #1 от "Защо":Всички от ЕС
11:42 20.10.2025
5 С кви пари бе
11:43 20.10.2025
6 Хасковски каунь
какъф си да ходиш в Будапеща?
Я ела тука в българското НС да ти се порадват малко
11:43 20.10.2025
7 Медведев Атома
11:44 20.10.2025
8 Зеленияпор съм
Ако ме поканят.
И Ермак, който обикновено лети с мен, ще ме посрещне на летището. След като е слязъл 10 минути по-рано от самолета.
И пилотът също ще ме посрещне.
Коментиран от #89
11:44 20.10.2025
9 Софиянец
И от кога на просията се вика купуване, бухаха
Коментиран от #12
11:44 20.10.2025
10 Ивелин Михайлов
11:46 20.10.2025
11 Хехе
11:46 20.10.2025
12 Хохo Бохо
До коментар #9 от "Софиянец":Не. Досегашните просто свършиха, даже и приключиха.
11:46 20.10.2025
13 Наско
Коментиран от #37, #58
11:46 20.10.2025
14 Механик
Коментиран от #54
11:46 20.10.2025
15 Историк
Коментиран от #28, #50
11:47 20.10.2025
16 Купувай купувай...
11:47 20.10.2025
17 Стрелков Игорь Иванович
И както каза др. Тодор Живков - Русия е едно недоносче. Това е самата истина, другари.
11:48 20.10.2025
18 Макробиолог
11:48 20.10.2025
19 Леле майкоооо...
11:49 20.10.2025
20 зрител
Коментиран от #45, #46
11:49 20.10.2025
21 Макробиолог
11:49 20.10.2025
22 Войната приключи.Чао на нато и ес.
11:49 20.10.2025
23 Счетоводителя
11:50 20.10.2025
24 Механик
Коментиран от #30, #38
11:50 20.10.2025
25 Григор
Коментиран от #32
11:51 20.10.2025
26 Тоя чува ли се въобще
11:51 20.10.2025
27 Последния Софиянец
Коментиран от #39
11:51 20.10.2025
28 Друг историк
До коментар #15 от "Историк":Грешиш - направих сделка с Хитлер, той си повярва и започна Война за завоюване на света - Втора Световна война. Тогава и Хитлер и Сталин бяха подписали СДЕЛКА - Молотов-Рибентроп. А преди това му дадоха Судетите и Австрия.
След това повече сделки нямаше. Нито с него, нито с Мусолини, нито с Японския император. Б-17 избомби всичко вражески позиции, градове, заводи, срина цялата индустрия и затова руснакът стигна с много мъки до Берлин. Без сделки!
11:51 20.10.2025
29 КАКВОТО И ДА КУПИТЕ
11:52 20.10.2025
30 За какво им е бензин мозък ?
До коментар #24 от "Механик":92,5% е дизел
Коментиран от #56
11:52 20.10.2025
31 Перо
Коментиран от #36
11:52 20.10.2025
32 Крайцерът Москва
До коментар #25 от "Григор":И къде са тези Кинжали и Орешници? Имаше един крайцер дето ги изстрелваше, но сега служи за дом на риби и раци.
Коментиран от #55
11:53 20.10.2025
33 Откъде
11:53 20.10.2025
34 Ццц
Коментиран от #40
11:53 20.10.2025
35 жалка картинка
№ дневната апирация стана 4 годишна а великата красная армия лази из калищата на донбас и кара моторетки.
11:53 20.10.2025
36 Ха ха ха ха
До коментар #31 от "Перо":Няма проблем - Русия ще плаща. Стой та гледай!
11:54 20.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Абе
До коментар #24 от "Механик":Стига си писал глупости.
11:55 20.10.2025
39 Ъхъъъъъ.....
До коментар #27 от "Последния Софиянец":бензин..... а газ имат ли? Или и газ нямат? За яйцата знаем. Сега се чудят кво да ги правят както нямаше нали ? И картофи нямаха, и чипове нямаха ...
11:55 20.10.2025
40 ха ха ха
До коментар #34 от "Ццц":Путлер плаща , имал заделени 300 милиарда в ЕС и САЩ и ще покрива масрафите за глупостите си. Да му мислят крепостните , няма ток ,няма бензин.... направо се върнаха в мечтания комунизъм.
Коментиран от #82
11:56 20.10.2025
41 ОТКОГА НА ПОДАРЪЦИТЕ
11:56 20.10.2025
42 Въпросче
11:56 20.10.2025
43 дайте да дадем
Коментиран от #48
11:57 20.10.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ха ха ха ха
До коментар #20 от "зрител":Много по-изгодно е да се дадат пари на Украйна да си произвежда сама Нептуни и Фламинго. Фламингото лети по-далече от Томахавките, носи повече. Така украинците трупат опит, пестят пари и развиват ракетостроене. 101% печалба!
А Тръмп може да използва Томахавките да ги забие в Пекин.
11:57 20.10.2025
46 Георги
До коментар #20 от "зрител":ама всичките 20 ли да прати
11:57 20.10.2025
47 Стига с тоя бензин
11:58 20.10.2025
48 Българин
До коментар #43 от "дайте да дадем":По-добре да плащам украинците да се бият, отколкото аз да се бия. Плащам и съм благодарен, че ни пазят.
11:58 20.10.2025
49 Я пък тоя
Купувал, а бе хабалюльо, ако купува някой, ще е НАТО или ЕС.
Купувал той, пък и бройката уточнил.
Ти пари за Томахоук нямаш, обаче Пейтриът купуваш.
Коментиран от #62
11:58 20.10.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 факт
11:59 20.10.2025
52 Мишел
Коментиран от #71
11:59 20.10.2025
53 Аре бре
12:00 20.10.2025
54 Укроневоли
До коментар #14 от "Механик":Онзи ден една беше зрелищно искандерната, също като новогодишна заря.
Коментиран от #64
12:00 20.10.2025
55 Ццц
До коментар #32 от "Крайцерът Москва":Ти у вас мухи, комари и всякаква друга гад с пушка ли ги трепеш? Орешник е твърде скъп, за да си заслужава да се използва за по-малко от 100 000 украинци и за това влезе в употреба само когато трябваше да потроши подземния битак на натовците. Струва ми се, че Медведев би взел по-вярното решение от Путин за Орешник и Киев, но по незнайно какви причини Вова още ги пази като хора и съседи.
Коментиран от #60, #72
12:00 20.10.2025
56 Советикус
До коментар #30 от "За какво им е бензин мозък ?":Лада, Москвич дизел - не знам да има. Чакат си хората на опашките и псуват в телегарам по мобилните.
12:01 20.10.2025
57 Кит
Купуват й.
Добри хора й купуват, загрижени за все още живите немобилизирани украинци.
12:01 20.10.2025
58 Колега...
До коментар #13 от "Наско":...ако бяха дали всички оръжия на Украйна в началото, досега Украйна нямаше да съществува, нито щеше да гледаме лицата на г-жа. Пфайзер,оня дядое6 и останалата шлака на ЕС . Русия води СВО с оръжия от преди 50 години. Ако беше война, онова между Израел и Палестина щеше да изглежда като детска игра в пясъка.
12:01 20.10.2025
59 Георги
До коментар #44 от "Ей, кво нещо":тука е така. И за евр е и те ако пишеш изчезваш безследно
12:01 20.10.2025
60 Крайцерът Москва
До коментар #55 от "Ццц":Ясно, така си и мислех, че само плашите с Орешник, който пък е само на мультфильм! Хех
12:02 20.10.2025
61 Как кой ще ги плаща?
До коментар #1 от "Защо":Путин ще плаща, 300 милиарда са готови, само чакат решението да бъдат конфискувани, и бъди сигурен че ще бъдат, въпреки воя и заканите на кремълските убийци.
Коментиран от #66, #70
12:02 20.10.2025
62 Оня ден
До коментар #49 от "Я пък тоя":бяха томахавки. Хиляди щяха да летят към Кремъл, всяка по $ милион и половина, за милиарди долари на ден, днес ново сто. Патриоти за стотици милиарди. Щял да поръча, но не плаща заема на МВФ, което означава дефолт!
12:03 20.10.2025
63 безпартиен
12:03 20.10.2025
64 Сеир
До коментар #54 от "Укроневоли":Дай видео!
Коментиран от #83
12:04 20.10.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Георги
До коментар #61 от "Как кой ще ги плаща?":и това нямам търпение да се случи, както и томахавките
12:04 20.10.2025
67 Будала ли
12:04 20.10.2025
68 Саддам от София
12:05 20.10.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Вчера четох
До коментар #61 от "Как кой ще ги плаща?":вече са 200 милиарда. Намаляват стремително.
12:05 20.10.2025
71 Плечукечу
До коментар #52 от "Мишел":Така треба.
12:06 20.10.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Направете на укрите
12:10 20.10.2025
76 Изтриват коментари
12:10 20.10.2025
77 Макя ви и6аам
Коментиран от #86
12:11 20.10.2025
78 Руснаците са мекушави
12:16 20.10.2025
79 нннн
12:21 20.10.2025
80 Нещастници
12:22 20.10.2025
81 Дедо ти...
До коментар #2 от "Павел Костов":Не му обръщай внимавие на цайса, нощес е спал на мосри вестници
12:22 20.10.2025
82 Ццц
До коментар #40 от "ха ха ха":Един панелка експерт като теб не може да прецени какво би означавало за международното право тези 300 милиарда да бъдат откраднати. Сигурно и ти си се напил от радост миналия ден, когато Тръмп плашеше Китай с 500 % мита, които щял да дава на украинците. Така постъпиха не малко евроатлантици с по-нисък интелект от кафе машината си. Но да те светна, че джапанките, с които влизаш в клозета, за да родиш най-доброто от себе си ще са с 500 % по-скъпи.
12:23 20.10.2025
83 Който търси, намира
До коментар #64 от "Сеир":Канал военни сводки в тубата, примерно. Последното видео.
12:23 20.10.2025
84 Майор Мишев
12:27 20.10.2025
85 Наркоман
Подготвили договор а дали ще ти дадат е въпрос
И 125 Патриоти да купиш заминаваш в Сибир
12:28 20.10.2025
86 оня с коня
До коментар #77 от "Макя ви и6аам":И аз съм Ваш последовател !
12:29 20.10.2025
87 Реалист
Украйна ще оцелее и ще освободи цялата си територия. Путин отива в мавзолея, а Тръмп директно в кофата на историята!
Обзалагам се, че това е, което накрая ще се случи! Украинците няма да се предадат и ще променят геополитиката за всички и завинаги!
12:34 20.10.2025
88 Възpожденец 🇧🇬
В замяна на тези гаранции Украйна се отказва от ядрените си оръжия и ги предава на Русия.
Само 28 години по-късно Русия нарушава този договор и напада Украйна. Само три години след това САЩ заявява, че Украйна трябва да се откаже от територии в полза на Русия.
Какво означава това за всички нас, обикновените хора?
"Свободата не е никога по-далече от едно поколение от изчезване. Ние не я предаваме на децата ни чрез кръвта си. За нея трябва да се борим, да се бием, да я защитаваме и на тях трябва да предадем да правят същото."
Роналд Рейгън
12:35 20.10.2025
89 Хи хи хи
До коментар #8 от "Зеленияпор съм":не е ли по добре зеления пор първи да слезе от самолета........
десет минути преди да е кацнал ???!
12:35 20.10.2025