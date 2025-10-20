Новини
Володимир Зеленски: Украйна купува още 25 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"
Володимир Зеленски: Украйна купува още 25 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

20 Октомври, 2025 11:38 1 392 89

Придобиването на тези системи би позволило на Киев да укрепи сериозно своите способности да отблъсква руски въздушни атаки

Володимир Зеленски: Украйна купува още 25 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна подготвя договор за закупуване на 25 американски системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът", заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че придобиването на тези системи би позволило на Киев да укрепи сериозно своите способности да отблъсква руски въздушни атаки.

Зеленски каза вчера пред журналисти, че системи „Пейтриът" ще бъдат доставяни всяка година в продължение на няколко години. Украйна ще иска тези системи да ѝ бъдат доставяни с приоритет пред други европейски страни, отбеляза той.

Зеленски каза също, че би бил съгласен да посети Будапеща, където руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да се срещнат, ако бъде направено предложение за тристранна среща или за „совалкова дипломация“ чрез посредник.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    66 4 Отговор
    Не казвате колко струват и кой ще ги плаща?

    Коментиран от #2, #4, #61

    11:40 20.10.2025

  • 2 Павел Костов

    54 4 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    Ти остави това - еми откъде ще ги вземат!?
    САЩ няма повече - ще разоръжат ЕС ли?

    Коментиран от #81

    11:42 20.10.2025

  • 3 Бандюги

    59 3 Отговор
    С чужда пита помен прави. Украйна няма пари една система да купи, но нали има европейски главанаци може и 125 да поръча за да се мазни на Тръмп. Ефективност 6%!!!!

    11:42 20.10.2025

  • 4 Игнат мотокариста

    35 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    Всички от ЕС

    11:42 20.10.2025

  • 5 С кви пари бе

    35 0 Отговор
    Ма.й.н.а

    11:43 20.10.2025

  • 6 Хасковски каунь

    38 0 Отговор
    Зеленски,
    какъф си да ходиш в Будапеща?
    Я ела тука в българското НС да ти се порадват малко

    11:43 20.10.2025

  • 7 Медведев Атома

    39 0 Отговор
    ..."Зеленски каза вчера пред журналисти, че системи „Пейтриът" ще бъдат доставяни всяка година в продължение на няколко години."... Този,верно е голям оптимист.

    11:44 20.10.2025

  • 8 Зеленияпор съм

    42 1 Отговор
    И аз бих тишъл в Будапеща.
    Ако ме поканят.
    И Ермак, който обикновено лети с мен, ще ме посрещне на летището. След като е слязъл 10 минути по-рано от самолета.
    И пилотът също ще ме посрещне.

    Коментиран от #89

    11:44 20.10.2025

  • 9 Софиянец

    35 1 Отговор
    Щото досегашните свършиха много работа 😂😂😂

    И от кога на просията се вика купуване, бухаха

    Коментиран от #12

    11:44 20.10.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    33 3 Отговор
    Докато ги прпизведат, Украйна вече няма да я има на картата

    11:46 20.10.2025

  • 11 Хехе

    30 1 Отговор
    Ще им купи снимки. Тоя недоумняк въобще не излиза от наркофантазьорство.

    11:46 20.10.2025

  • 12 Хохo Бохо

    28 1 Отговор

    До коментар #9 от "Софиянец":

    Не. Досегашните просто свършиха, даже и приключиха.

    11:46 20.10.2025

  • 13 Наско

    7 33 Отговор
    Ако бяха дали всички необходими оръжия на Украйна през 2022- ра войната отдавна да е приключила. А така на час по лъжичка само бавят неизбежния крах на империята на злото РФ поробила десетки народи и ограбваща ресурсите им.

    Коментиран от #37, #58

    11:46 20.10.2025

  • 14 Механик

    33 2 Отговор
    Що бе? Ми кво стана със старите? Нали се фръцкахте, че с тях ще попилявате руснаците бе?

    Коментиран от #54

    11:46 20.10.2025

  • 15 Историк

    5 26 Отговор
    Не може през 21 век "големите диктатори" да определят съдбата на независимите държави, да си делят територията и определят съдбата на хората. Когато уроците на историята не се научават, те се повтарят. Преди 80 години никой не е преговарал с Хитлер и не е правил сделки с него,а всички държави заедно са се борили срещу него и е свършил в бункера. Сега САЩ, вече Тръмпландия, начело с агент Краснов определя терориста Путин като честен и добър убиец. Няма как терорист да бъде спрян с друго, освен със сила. Нашите освирепели путинолизци да заминават за Москва.

    Коментиран от #28, #50

    11:47 20.10.2025

  • 16 Купувай купувай...

    19 0 Отговор
    После продавай продавай .. кръгова икономика да става

    11:47 20.10.2025

  • 17 Стрелков Игорь Иванович

    2 23 Отговор
    За миналите две години превзехме на щурм няколко стотин корийки - израз от времето на Първата световна, дадохме десеки - срацения на р. Изонцо - също оттогава -, загробихме остатъците от кадровата армия, повечето от мобилизираните през 2022ра, а също и добровоците, а победата е по-далеч откогато и да е било. Просто защото за две години ВРАГЪТ СТАНА ПО-СИЛЕН. Не числено, навярно - ВСУ също търпят големи загуби - но технически и организационно - СОВЕРШЕННО ТОЧНО.

    И както каза др. Тодор Живков - Русия е едно недоносче. Това е самата истина, другари.

    11:48 20.10.2025

  • 18 Макробиолог

    19 0 Отговор
    Гледайте и се учете--това е съдбата на всяка под$лога.,ще чака в миялното помеподпис че. изведнъж началниците решат че им е нужен за некво формално подписче.

    11:48 20.10.2025

  • 19 Леле майкоооо...

    24 0 Отговор
    Пак с Пейтриът ще сваляме дрончета и балончета

    11:49 20.10.2025

  • 20 зрител

    0 23 Отговор
    Пращай томахавките чичо Дони и да се свършва с кървавия режим на джуджето Путя.

    Коментиран от #45, #46

    11:49 20.10.2025

  • 21 Макробиолог

    1 17 Отговор
    Ще падне пак яко загрузка на вата!

    11:49 20.10.2025

  • 22 Войната приключи.Чао на нато и ес.

    23 1 Отговор
    За какво са му на клоуна Пейтриът при положение, че цялото въоръжение на 404 ще бъде предадено на руснаците след капитулацията! Клоунът само може да сънува, че някой ще го пусне в Унгария по време на срещата Путин-Тръмп. Клоунът по добре да си стяга багажа за Сибир.

    11:49 20.10.2025

  • 23 Счетоводителя

    20 0 Отговор
    Според Центъра за стратегически и международни изследвания, една новопроизведена батарея струва над 1 милиард долара, включително 400 милиона долара за системата и 690 милиона долара за ракетите в една батарея. Прехващачите „Пейтриът“ се оценяват на около 4 милиона долара на ракета, според CSIS.

    11:50 20.10.2025

  • 24 Механик

    3 18 Отговор
    А ватите с тия модерните С 400 нямат бензин от месеци, что случилас!

    Коментиран от #30, #38

    11:50 20.10.2025

  • 25 Григор

    22 1 Отговор
    Срещу хиперзвукови ракети като "Кинжал" и "Орешник", комплексите "Пейтриът" са безполезни. Все едно си купуваш чадър без плат. Ама няма лошо; щом имат едни пари за даване, да ги дадат.

    Коментиран от #32

    11:51 20.10.2025

  • 26 Тоя чува ли се въобще

    16 0 Отговор
    (доставяни всяка година в продължение на няколко години.) И Русия на края трябва да е получателя при тоя договор нали? Кой ще ви чака в продължение на няколко години бре ....

    11:51 20.10.2025

  • 27 Последния Софиянец

    0 16 Отговор
    Пак ще гасат тока в магучая, а бензин нема от лани!

    Коментиран от #39

    11:51 20.10.2025

  • 28 Друг историк

    1 14 Отговор

    До коментар #15 от "Историк":

    Грешиш - направих сделка с Хитлер, той си повярва и започна Война за завоюване на света - Втора Световна война. Тогава и Хитлер и Сталин бяха подписали СДЕЛКА - Молотов-Рибентроп. А преди това му дадоха Судетите и Австрия.

    След това повече сделки нямаше. Нито с него, нито с Мусолини, нито с Японския император. Б-17 избомби всичко вражески позиции, градове, заводи, срина цялата индустрия и затова руснакът стигна с много мъки до Берлин. Без сделки!

    11:51 20.10.2025

  • 29 КАКВОТО И ДА КУПИТЕ

    17 0 Отговор
    ВСЕ ТАЯ.НЯМА КАК ДА ПОБЕДИТЕ ПОНЕЖЕ КАУЗАТА ВИ Е ИЗРОДСКА.

    11:52 20.10.2025

  • 30 За какво им е бензин мозък ?

    10 0 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    92,5% е дизел

    Коментиран от #56

    11:52 20.10.2025

  • 31 Перо

    16 0 Отговор
    Един пуск на 500 дрона /по $1000/ и ракетите на Пейтриът свършват! После нов заем за € милиарди! Ще има 10 поколения да изплащат, ако “държавата” не се продаде!

    Коментиран от #36

    11:52 20.10.2025

  • 32 Крайцерът Москва

    0 14 Отговор

    До коментар #25 от "Григор":

    И къде са тези Кинжали и Орешници? Имаше един крайцер дето ги изстрелваше, но сега служи за дом на риби и раци.

    Коментиран от #55

    11:53 20.10.2025

  • 33 Откъде

    18 0 Отговор
    Ще ги купи? То в целия свят са толкова. И с какви пари? Украйна отказа да плаща заема на МВФ и е в състояние на дефолт.

    11:53 20.10.2025

  • 34 Ццц

    12 1 Отговор
    И кой плаща за масрафа на клоуна? За този идьот няма дъно. До завчера плюеше по унгарците, а сега се мъчи да им се натресе и то представяйки се за президент. Преди обикаляше с целия маймунарник на демократите да агитира за тях, а сега се подмазва на Тръмп и даже предлагаше да го издига за нобелов лауреат. Абсолютен лузър. Единственото му вярно решение през живота е да започне работа в руската телевизия като танцуващ клоун за забавление на зрителите. Връх в кариерата му беше един танц с чадърчета, от който само чадърчетата ставаха за гледане.

    Коментиран от #40

    11:53 20.10.2025

  • 35 жалка картинка

    0 10 Отговор
    Добра стъпка ,но трябва да се добавят и поне 200 томахавки и да спрат тока на злото джудже в бункера.
    № дневната апирация стана 4 годишна а великата красная армия лази из калищата на донбас и кара моторетки.

    11:53 20.10.2025

  • 36 Ха ха ха ха

    0 6 Отговор

    До коментар #31 от "Перо":

    Няма проблем - Русия ще плаща. Стой та гледай!

    11:54 20.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Стига си писал глупости.

    11:55 20.10.2025

  • 39 Ъхъъъъъ.....

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    бензин..... а газ имат ли? Или и газ нямат? За яйцата знаем. Сега се чудят кво да ги правят както нямаше нали ? И картофи нямаха, и чипове нямаха ...

    11:55 20.10.2025

  • 40 ха ха ха

    0 10 Отговор

    До коментар #34 от "Ццц":

    Путлер плаща , имал заделени 300 милиарда в ЕС и САЩ и ще покрива масрафите за глупостите си. Да му мислят крепостните , няма ток ,няма бензин.... направо се върнаха в мечтания комунизъм.

    Коментиран от #82

    11:56 20.10.2025

  • 41 ОТКОГА НА ПОДАРЪЦИТЕ

    10 1 Отговор
    СЕ ВИКА ПОКУПКА. НАД 50 ФЪРЖАВИ ЗАД ГЪРБА,ПОТРОШЕНИ ПОЧТИ ТРИЛИОН И РЕЗУЛТАТА Е ГРАМОФОН СВИРИ ,УКРАЙНА ПЛАЧЕ.

    11:56 20.10.2025

  • 42 Въпросче

    11 0 Отговор
    " бил съгласен да посети Будапеща, " ??? Някой канил ли го е там ???

    11:56 20.10.2025

  • 43 дайте да дадем

    5 0 Отговор
    И за колко години ще им бъдат доставени 25 системи, след като американците произвеждат по няколко на година? За парите -около 25 милиарда долара ясно, ще плати ЕС от джоба на европейските граждани.

    Коментиран от #48

    11:57 20.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ха ха ха ха

    0 8 Отговор

    До коментар #20 от "зрител":

    Много по-изгодно е да се дадат пари на Украйна да си произвежда сама Нептуни и Фламинго. Фламингото лети по-далече от Томахавките, носи повече. Така украинците трупат опит, пестят пари и развиват ракетостроене. 101% печалба!

    А Тръмп може да използва Томахавките да ги забие в Пекин.

    11:57 20.10.2025

  • 46 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "зрител":

    ама всичките 20 ли да прати

    11:57 20.10.2025

  • 47 Стига с тоя бензин

    4 0 Отговор
    Запалили няколко бензиностанции, много важно! Всичката военна техника е на дизел.

    11:58 20.10.2025

  • 48 Българин

    0 5 Отговор

    До коментар #43 от "дайте да дадем":

    По-добре да плащам украинците да се бият, отколкото аз да се бия. Плащам и съм благодарен, че ни пазят.

    11:58 20.10.2025

  • 49 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    А пари от къде, със зеле ли ще плащате?
    Купувал, а бе хабалюльо, ако купува някой, ще е НАТО или ЕС.
    Купувал той, пък и бройката уточнил.
    Ти пари за Томахоук нямаш, обаче Пейтриът купуваш.

    Коментиран от #62

    11:58 20.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 факт

    4 0 Отговор
    Факти кажете за атаката на пристанището. И за последствията.

    11:59 20.10.2025

  • 52 Мишел

    7 0 Отговор
    През нощта руските ВКС атакуваха с ракети Искандер и с противокорабни Бастион (бойна глава 1 тон) и Геран2 пристанище Южное на Одеса в момент на разтоварване на няколко кораба, пристигнали от Румъния. Огромни пожари с детонации, които продължават и в момента. Смята се, че са унищожени ПВО Пейтриът и мунициите за тях.

    Коментиран от #71

    11:59 20.10.2025

  • 53 Аре бре

    0 0 Отговор
    Ако, НО ....предложение за тристранна среща или за „совалкова дипломация“ чрез посредник. Совалката Зеленски ...

    12:00 20.10.2025

  • 54 Укроневоли

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Онзи ден една беше зрелищно искандерната, също като новогодишна заря.

    Коментиран от #64

    12:00 20.10.2025

  • 55 Ццц

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Крайцерът Москва":

    Ти у вас мухи, комари и всякаква друга гад с пушка ли ги трепеш? Орешник е твърде скъп, за да си заслужава да се използва за по-малко от 100 000 украинци и за това влезе в употреба само когато трябваше да потроши подземния битак на натовците. Струва ми се, че Медведев би взел по-вярното решение от Путин за Орешник и Киев, но по незнайно какви причини Вова още ги пази като хора и съседи.

    Коментиран от #60, #72

    12:00 20.10.2025

  • 56 Советикус

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "За какво им е бензин мозък ?":

    Лада, Москвич дизел - не знам да има. Чакат си хората на опашките и псуват в телегарам по мобилните.

    12:01 20.10.2025

  • 57 Кит

    4 0 Отговор
    Украйна нищо не купува, просто няма пари.
    Купуват й.
    Добри хора й купуват, загрижени за все още живите немобилизирани украинци.

    12:01 20.10.2025

  • 58 Колега...

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Наско":

    ...ако бяха дали всички оръжия на Украйна в началото, досега Украйна нямаше да съществува, нито щеше да гледаме лицата на г-жа. Пфайзер,оня дядое6 и останалата шлака на ЕС . Русия води СВО с оръжия от преди 50 години. Ако беше война, онова между Израел и Палестина щеше да изглежда като детска игра в пясъка.

    12:01 20.10.2025

  • 59 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ей, кво нещо":

    тука е така. И за евр е и те ако пишеш изчезваш безследно

    12:01 20.10.2025

  • 60 Крайцерът Москва

    1 5 Отговор

    До коментар #55 от "Ццц":

    Ясно, така си и мислех, че само плашите с Орешник, който пък е само на мультфильм! Хех

    12:02 20.10.2025

  • 61 Как кой ще ги плаща?

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    Путин ще плаща, 300 милиарда са готови, само чакат решението да бъдат конфискувани, и бъди сигурен че ще бъдат, въпреки воя и заканите на кремълските убийци.

    Коментиран от #66, #70

    12:02 20.10.2025

  • 62 Оня ден

    5 0 Отговор

    До коментар #49 от "Я пък тоя":

    бяха томахавки. Хиляди щяха да летят към Кремъл, всяка по $ милион и половина, за милиарди долари на ден, днес ново сто. Патриоти за стотици милиарди. Щял да поръча, но не плаща заема на МВФ, което означава дефолт!

    12:03 20.10.2025

  • 63 безпартиен

    5 0 Отговор
    Този докато не занули държавата си, няма да миряса!

    12:03 20.10.2025

  • 64 Сеир

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Укроневоли":

    Дай видео!

    Коментиран от #83

    12:04 20.10.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Как кой ще ги плаща?":

    и това нямам търпение да се случи, както и томахавките

    12:04 20.10.2025

  • 67 Будала ли

    4 0 Отговор
    Още лъскави джипове в Слънчака.

    12:04 20.10.2025

  • 68 Саддам от София

    3 0 Отговор
    Няма ли Зеленски все още да си мисли, че е този, който поръчва ястията? Още ли не е осъзнал, че самият той е просто едно ястие на масата?

    12:05 20.10.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Вчера четох

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Как кой ще ги плаща?":

    вече са 200 милиарда. Намаляват стремително.

    12:05 20.10.2025

  • 71 Плечукечу

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    Така треба.

    12:06 20.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Направете на укрите

    0 0 Отговор
    една голяма лудница в Сибир. Те са буйни луди, опасни за всички! ПУСНАЛИ СА ОТНОВО ЧЕРНОБИЛСКАТА АЕЦ! Екипи от смъртници подготвят цяла Европа за радиоактивно заразяване. Зиме духа североизточния вятър и изотопите ще достигнат България!

    12:10 20.10.2025

  • 76 Изтриват коментари

    3 0 Отговор
    Ако напишеш и то без квалификации, нещо за Урс ула и групата около нея

    12:10 20.10.2025

  • 77 Макя ви и6аам

    3 0 Отговор
    Цензуриращи пидира3и

    Коментиран от #86

    12:11 20.10.2025

  • 78 Руснаците са мекушави

    2 0 Отговор
    Да си разделят Украйна с Полша, Унгария, Беларус и Румъния. Тогава укрите ще видят, кон боб яде ли! НА ВСИЧКИТЕ СИ СЪСЕДИ СА ПРАВИЛИ МРЪСОТИИ! Най-много ги мразят поляците, защото имат да си връщат за бандеровските масови убийства.

    12:16 20.10.2025

  • 79 нннн

    2 0 Отговор
    КОЙ плаща?

    12:21 20.10.2025

  • 80 Нещастници

    2 0 Отговор
    първо крайна нищо не купува, дават й, дори да плати, е спари които са й дадени от нас! второ най добре в да бъде разпиляна между съседите й

    12:22 20.10.2025

  • 81 Дедо ти...

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Павел Костов":

    Не му обръщай внимавие на цайса, нощес е спал на мосри вестници

    12:22 20.10.2025

  • 82 Ццц

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "ха ха ха":

    Един панелка експерт като теб не може да прецени какво би означавало за международното право тези 300 милиарда да бъдат откраднати. Сигурно и ти си се напил от радост миналия ден, когато Тръмп плашеше Китай с 500 % мита, които щял да дава на украинците. Така постъпиха не малко евроатлантици с по-нисък интелект от кафе машината си. Но да те светна, че джапанките, с които влизаш в клозета, за да родиш най-доброто от себе си ще са с 500 % по-скъпи.

    12:23 20.10.2025

  • 83 Който търси, намира

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Сеир":

    Канал военни сводки в тубата, примерно. Последното видео.

    12:23 20.10.2025

  • 84 Майор Мишев

    2 0 Отговор
    Абе хохохолите пари нямат били ,били купували ,кой ще плаща сметката ?И какво се случи с предишните 25 Пайтриъта ми е интересно 😂😂😂 ?

    12:27 20.10.2025

  • 85 Наркоман

    0 0 Отговор
    Никой не те е канил в Будапеща
    Подготвили договор а дали ще ти дадат е въпрос
    И 125 Патриоти да купиш заминаваш в Сибир

    12:28 20.10.2025

  • 86 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Макя ви и6аам":

    И аз съм Ваш последовател !

    12:29 20.10.2025

  • 87 Реалист

    0 0 Отговор
    Конфликтът в Украйна ще приключи, когато двамата 🤡 в Москва и Вашингтон бъдат принудени от свободните хора по света да осъзнаят, че те не са императори на Вселената и никой не е длъжен да им се подчинява!
    Украйна ще оцелее и ще освободи цялата си територия. Путин отива в мавзолея, а Тръмп директно в кофата на историята!
    Обзалагам се, че това е, което накрая ще се случи! Украинците няма да се предадат и ще променят геополитиката за всички и завинаги!

    12:34 20.10.2025

  • 88 Възpожденец 🇧🇬

    0 0 Отговор
    На 5 декември 1994 г. САЩ, Русия, Великобритания и Украйна подписват Будапещенският меморандум за гаранции на сигурността на Украйна.
    В замяна на тези гаранции Украйна се отказва от ядрените си оръжия и ги предава на Русия.
    Само 28 години по-късно Русия нарушава този договор и напада Украйна. Само три години след това САЩ заявява, че Украйна трябва да се откаже от територии в полза на Русия.
    Какво означава това за всички нас, обикновените хора?

    "Свободата не е никога по-далече от едно поколение от изчезване. Ние не я предаваме на децата ни чрез кръвта си. За нея трябва да се борим, да се бием, да я защитаваме и на тях трябва да предадем да правят същото."
    Роналд Рейгън

    12:35 20.10.2025

  • 89 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зеленияпор съм":

    не е ли по добре зеления пор първи да слезе от самолета........

    десет минути преди да е кацнал ???!

    12:35 20.10.2025

