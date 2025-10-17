Русия разширява възможностите на стратегическата авиация! Строят нови площадки на авиобаза "Енгелс-2"

Руската федерация строи нови площадки за самолети на автобаза "Енгелс-2“, която се използва за Ту-95 и Ту-160 по време на ударите срещу Украйна. На сателитни снимки първо са забелязани промени, а след това – участъци, залети с бетон, пише украинското списание "Фокус".
Командването на въоръжените сили на РФ разширява възможностите на стратегическата авиация, базирана в "Енгелс-2“, пише OSINT-анализаторът с псевдоним Avi Vector в социалната мрежа X (Twitter). Строителните работи се активизираха през октомври, а първите признаци, че нещо се планира, се появиха през пролетта на 2025 г.
Публикацията на OSINT се появява на 11 октомври. Avi Vector публикува сателитна снимка на руската авиационна база и отбеляза областите, в които се извършва строителството. Той забелязва нови бетонирани площадки в южната част. Според него, преди това, на 30 септември, подобни работи са били извършени на новите писти. Руснаците са извършили предварително съответните подготовки, които са забелязани от спътник.
Avi Vector обяснява, че въоръжените сили на Руската федерация ще получат 12 нови площадки за паркиране на бомбардировачи, които ще бъдат свързани с останалата част от автобазата чрез писти за рулиране. Друг анализатор на OSINTс псевдоним StefanB2023 добавя, че плановете за разширяване на автобазата са се появили още през 2016 г., след основен ремонт. По негови думи, работата е започнала през март 2025 г - пистите ще се свържат на условно "кръстовище“, което той е отбелязал на една от сателитните снимки.
"Пътеките за рулиране ще образуват голям кръг и ще се свързват с местата, маркирани в жълто“, се посочва в публикацията на StefanB2023.
Трябва да се отбележи, че "Енгелс-2“ е руска авиационна база в Саратовска област на РФ (на 700 км от Украйна), от която излитат стратегически бомбардировачи за ракетни удари срещу украинците. Автобазата е предназначена за самолети Ту-95 (могат да изстрелят 6-8 ракети Х-101) и Ту-160 (около 12 Х-101). Посочените бомбардировачи са участвали, например, в масирания удар на 6 юни.
Според данни на портала Defense Express, са излетелие пет Т-95 и два Ту-160. Седемте самолета са изстреляли общо 36 ракети, което означава, че не са били напълно натоварени (в противен случай биха били изстреляни от 54 до 64 Х-101).
17 Октомври, 2025 20:16 1 426 37
Въоръжените сили на Руската федерация ще получат 12 нови площадки за паркиране на бомбардировачи, които ще бъдат свързани с останалата част от автобазата чрез писти за рулиране
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
20:18 17.10.2025
2 Бен Вафлек
20:21 17.10.2025
3 Уфф
Коментиран от #17
20:21 17.10.2025
4 Паяжина
20:25 17.10.2025
5 болен сopocоид
20:26 17.10.2025
6 Яшар
Коментиран от #14
20:27 17.10.2025
7 155мм плюс
Коментиран от #11
20:29 17.10.2025
8 Имат още малко време
20:38 17.10.2025
9 В същото време в
Коментиран от #12, #15
20:39 17.10.2025
10 Антируснак
Коментиран от #18
20:39 17.10.2025
11 Майора
До коментар #7 от "155мм плюс":И ти ли безказарменик? 155 е натовския стандарт. Руският е 122.
Коментиран от #29, #37
20:40 17.10.2025
12 БТР-56
До коментар #9 от "В същото време в":Да - не им трябват, че нали още през 2022-а москалите унищожиха всички самолети на ВСУ, бе църул грозен копейков!
20:41 17.10.2025
13 Томахавка
20:41 17.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Шрьодингер, без котка
До коментар #9 от "В същото време в":Излитат и кацат на виртуални летища?
20:41 17.10.2025
16 Лудият от портиерната
20:42 17.10.2025
17 рашистки колапс
До коментар #3 от "Уфф":E какво могат тея джуджета ? Останаха без авиация и ги е страх да вдигнат какъвто и да било самолет във въздуха.И всичко това от една малка Украйна,която буквално разби и унищожи това фашистко джудже наречено Русия.
Коментиран от #21
20:43 17.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Руснаков
20:43 17.10.2025
20 Съветският пeHиc аkp00батTTT
20:44 17.10.2025
21 123
До коментар #17 от "рашистки колапс":Е какво да могат. Разораха цяла Украйна въпреки цялото НАТО зад гърба й.
Коментиран от #28
20:44 17.10.2025
22 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
20:45 17.10.2025
23 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
20:46 17.10.2025
24 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
20:46 17.10.2025
25 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
20:46 17.10.2025
26 Не бе
До коментар #14 от "Ъхъ ъхъ":С лопати и перални ви млатят бе. Останаха 18 годишните. Украйна е като зомби на системи за които плаща ЕС.
20:46 17.10.2025
27 Президентът на Украйна
20:47 17.10.2025
28 да си знаеш
До коментар #21 от "123":Добре,че са Северна Корея,Беалрус и Иран ,че иначе Украйна вече да е разваля знамето си над Московия!
Коментиран от #31
20:48 17.10.2025
29 Що си се кръстил Майор
До коментар #11 от "Майора":И на теб ти разбира много главата. Има СССР стандарт 152.
20:50 17.10.2025
30 Каунь
20:50 17.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Паяк 2
21:03 17.10.2025
33 Рашка в колапс
Паутина минус 41 самолета
21:13 17.10.2025
34 койдазнай
21:16 17.10.2025
35 Ше строят щото
21:25 17.10.2025
36 Тити
21:26 17.10.2025
37 Има и
До коментар #11 от "Майора":152,мм бе Онуфрий.Явно си толкова майор ,че не знаеш има и 100мм
21:27 17.10.2025