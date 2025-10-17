Русия разширява възможностите на стратегическата авиация! Строят нови площадки на авиобаза "Енгелс-2"

Руската федерация строи нови площадки за самолети на автобаза "Енгелс-2“, която се използва за Ту-95 и Ту-160 по време на ударите срещу Украйна. На сателитни снимки първо са забелязани промени, а след това – участъци, залети с бетон, пише украинското списание "Фокус".



Командването на въоръжените сили на РФ разширява възможностите на стратегическата авиация, базирана в "Енгелс-2“, пише OSINT-анализаторът с псевдоним Avi Vector в социалната мрежа X (Twitter). Строителните работи се активизираха през октомври, а първите признаци, че нещо се планира, се появиха през пролетта на 2025 г.



Публикацията на OSINT се появява на 11 октомври. Avi Vector публикува сателитна снимка на руската авиационна база и отбеляза областите, в които се извършва строителството. Той забелязва нови бетонирани площадки в южната част. Според него, преди това, на 30 септември, подобни работи са били извършени на новите писти. Руснаците са извършили предварително съответните подготовки, които са забелязани от спътник.



Avi Vector обяснява, че въоръжените сили на Руската федерация ще получат 12 нови площадки за паркиране на бомбардировачи, които ще бъдат свързани с останалата част от автобазата чрез писти за рулиране. Друг анализатор на OSINTс псевдоним StefanB2023 добавя, че плановете за разширяване на автобазата са се появили още през 2016 г., след основен ремонт. По негови думи, работата е започнала през март 2025 г - пистите ще се свържат на условно "кръстовище“, което той е отбелязал на една от сателитните снимки.



"Пътеките за рулиране ще образуват голям кръг и ще се свързват с местата, маркирани в жълто“, се посочва в публикацията на StefanB2023.



Трябва да се отбележи, че "Енгелс-2“ е руска авиационна база в Саратовска област на РФ (на 700 км от Украйна), от която излитат стратегически бомбардировачи за ракетни удари срещу украинците. Автобазата е предназначена за самолети Ту-95 (могат да изстрелят 6-8 ракети Х-101) и Ту-160 (около 12 Х-101). Посочените бомбардировачи са участвали, например, в масирания удар на 6 юни.



Според данни на портала Defense Express, са излетелие пет Т-95 и два Ту-160. Седемте самолета са изстреляли общо 36 ракети, което означава, че не са били напълно натоварени (в противен случай биха били изстреляни от 54 до 64 Х-101).

Още новини от Украйна