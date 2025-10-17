Новини
Русия разширява възможностите на стратегическата авиация! Строят нови площадки на авиобаза "Енгелс-2"
  Тема: Украйна

Русия разширява възможностите на стратегическата авиация! Строят нови площадки на авиобаза "Енгелс-2"

17 Октомври, 2025 20:16 1 426 37

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • бомбардировачи-
  • ту-160

Въоръжените сили на Руската федерация ще получат 12 нови площадки за паркиране на бомбардировачи, които ще бъдат свързани с останалата част от автобазата чрез писти за рулиране

Русия разширява възможностите на стратегическата авиация! Строят нови площадки на авиобаза "Енгелс-2" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Руската федерация строи нови площадки за самолети на автобаза "Енгелс-2“, която се използва за Ту-95 и Ту-160 по време на ударите срещу Украйна. На сателитни снимки първо са забелязани промени, а след това – участъци, залети с бетон, пише украинското списание "Фокус".

Командването на въоръжените сили на РФ разширява възможностите на стратегическата авиация, базирана в "Енгелс-2“, пише OSINT-анализаторът с псевдоним Avi Vector в социалната мрежа X (Twitter). Строителните работи се активизираха през октомври, а първите признаци, че нещо се планира, се появиха през пролетта на 2025 г.

Публикацията на OSINT се появява на 11 октомври. Avi Vector публикува сателитна снимка на руската авиационна база и отбеляза областите, в които се извършва строителството. Той забелязва нови бетонирани площадки в южната част. Според него, преди това, на 30 септември, подобни работи са били извършени на новите писти. Руснаците са извършили предварително съответните подготовки, които са забелязани от спътник.

Avi Vector обяснява, че въоръжените сили на Руската федерация ще получат 12 нови площадки за паркиране на бомбардировачи, които ще бъдат свързани с останалата част от автобазата чрез писти за рулиране. Друг анализатор на OSINTс псевдоним StefanB2023 добавя, че плановете за разширяване на автобазата са се появили още през 2016 г., след основен ремонт. По негови думи, работата е започнала през март 2025 г - пистите ще се свържат на условно "кръстовище“, което той е отбелязал на една от сателитните снимки.

"Пътеките за рулиране ще образуват голям кръг и ще се свързват с местата, маркирани в жълто“, се посочва в публикацията на StefanB2023.

Трябва да се отбележи, че "Енгелс-2“ е руска авиационна база в Саратовска област на РФ (на 700 км от Украйна), от която излитат стратегически бомбардировачи за ракетни удари срещу украинците. Автобазата е предназначена за самолети Ту-95 (могат да изстрелят 6-8 ракети Х-101) и Ту-160 (около 12 Х-101). Посочените бомбардировачи са участвали, например, в масирания удар на 6 юни.

Според данни на портала Defense Express, са излетелие пет Т-95 и два Ту-160. Седемте самолета са изстреляли общо 36 ракети, което означава, че не са били напълно натоварени (в противен случай биха били изстреляни от 54 до 64 Х-101).

Русия
  • 1 БОЛШЕВИК

    16 12 Отговор
    Русия е голяма сила. А Русия, Беларус, Китай и КНДР са мега мощ!

    20:18 17.10.2025

  • 2 Бен Вафлек

    10 17 Отговор
    2 томахавки и са до там.

    20:21 17.10.2025

  • 3 Уфф

    18 7 Отговор
    Русия може да си строи каквото иска бре мисирки!

    Коментиран от #17

    20:21 17.10.2025

  • 4 Паяжина

    6 8 Отговор
    А предишната баз къде е?

    20:25 17.10.2025

  • 5 болен сopocоид

    13 5 Отговор
    В посолството цяло лято ни надуваха главите че окраинците са унищожили рузката авиация.

    20:26 17.10.2025

  • 6 Яшар

    12 7 Отговор
    Скоро ще има война ..истинска трета СВ..виновни са само Урсула и Байдън , всички други политици са умерени

    Коментиран от #14

    20:27 17.10.2025

  • 7 155мм плюс

    7 2 Отговор
    Банковата улица целната.

    Коментиран от #11

    20:29 17.10.2025

  • 8 Имат още малко време

    6 13 Отговор
    Имат още малко време, докато дойдат Томахавките. А може и с Фламинго да се срещнат. Перспективите са горе-долу такива.

    20:38 17.10.2025

  • 9 В същото време в

    12 4 Отговор
    Украйна няма нито едно действащо и годно за използване летище. Всички са разбити и избомбени.

    Коментиран от #12, #15

    20:39 17.10.2025

  • 10 Антируснак

    7 12 Отговор
    Руски мръши долни

    Коментиран от #18

    20:39 17.10.2025

  • 11 Майора

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "155мм плюс":

    И ти ли безказарменик? 155 е натовския стандарт. Руският е 122.

    Коментиран от #29, #37

    20:40 17.10.2025

  • 12 БТР-56

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "В същото време в":

    Да - не им трябват, че нали още през 2022-а москалите унищожиха всички самолети на ВСУ, бе църул грозен копейков!

    20:41 17.10.2025

  • 13 Томахавка

    5 7 Отговор
    Да строят...😂

    20:41 17.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Шрьодингер, без котка

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "В същото време в":

    Излитат и кацат на виртуални летища?

    20:41 17.10.2025

  • 16 Лудият от портиерната

    5 1 Отговор
    Да се знае, фокус е марийка

    20:42 17.10.2025

  • 17 рашистки колапс

    5 13 Отговор

    До коментар #3 от "Уфф":

    E какво могат тея джуджета ? Останаха без авиация и ги е страх да вдигнат какъвто и да било самолет във въздуха.И всичко това от една малка Украйна,която буквално разби и унищожи това фашистко джудже наречено Русия.

    Коментиран от #21

    20:43 17.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Руснаков

    4 10 Отговор
    Чудесна мишена за Томахавката...

    20:43 17.10.2025

  • 20 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    12 2 Отговор
    Ха ха. Много интересно как си смениха мисленето за 24 часа от ессср. Санкциите на ЕС не включват забрана за посещение на Европейския съюз от руския президент и външен министър, така че няма пречки Путин да пътува до Унгария, според Европейската комисия.

    20:44 17.10.2025

  • 21 123

    11 4 Отговор

    До коментар #17 от "рашистки колапс":

    Е какво да могат. Разораха цяла Украйна въпреки цялото НАТО зад гърба й.

    Коментиран от #28

    20:44 17.10.2025

  • 22 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    5 10 Отговор
    Украйна ще им види сметката

    20:45 17.10.2025

  • 23 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    10 4 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    20:46 17.10.2025

  • 24 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    9 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    20:46 17.10.2025

  • 25 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    7 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    20:46 17.10.2025

  • 26 Не бе

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Ъхъ ъхъ":

    С лопати и перални ви млатят бе. Останаха 18 годишните. Украйна е като зомби на системи за които плаща ЕС.

    20:46 17.10.2025

  • 27 Президентът на Украйна

    2 5 Отговор
    Володимир Зеленски се е срещнал с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом. Излъчването в YouTube се води от Forbes. Украинският лидер, който е закъснял с половин час, е отшъл до Белия дом и е поздравил колегата си. Тръмп е потупал Зеленски по рамото и е показал юмрук на репортерите.

    20:47 17.10.2025

  • 28 да си знаеш

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "123":

    Добре,че са Северна Корея,Беалрус и Иран ,че иначе Украйна вече да е разваля знамето си над Московия!

    Коментиран от #31

    20:48 17.10.2025

  • 29 Що си се кръстил Майор

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Майора":

    И на теб ти разбира много главата. Има СССР стандарт 152.

    20:50 17.10.2025

  • 30 Каунь

    4 3 Отговор
    Смятай! А някои се радват, че нямали бензин..

    20:50 17.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Паяк 2

    1 0 Отговор
    чакаме !

    21:03 17.10.2025

  • 33 Рашка в колапс

    1 1 Отговор
    То самолети няма какво строят тия .
    Паутина минус 41 самолета

    21:13 17.10.2025

  • 34 койдазнай

    1 0 Отговор
    Да благодарят на братята украинци, че диста поразчистиха там!

    21:16 17.10.2025

  • 35 Ше строят щото

    1 0 Отговор
    Там в Енгелск украинците няколко пъти им късат тръ т ки те

    21:25 17.10.2025

  • 36 Тити

    1 0 Отговор
    Площадки а на какво ще паркират хвърчила???

    21:26 17.10.2025

  • 37 Има и

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Майора":

    152,мм бе Онуфрий.Явно си толкова майор ,че не знаеш има и 100мм

    21:27 17.10.2025

