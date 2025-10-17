Приятелски огън! Руската ПВО свали свой собствен изтребител над окупирания Крим

Руски сили по погрешка са свалили собствен военен самолет по време на противовъздушна отбрана срещу украински атаки с дронове над окупирания Крим, съобщи говорителят на украинските ВМС Дмитро Плетенчук, цитиран от РБК-Украйна.
"Те отблъскваха украинските атаки толкова активно, че днес свалиха собствения си самолет над Крим. Боевете продължават. Цялата информация се събира в Крим", каза Плетенчук., каза Плетенчук пред телевизия "Апостроф".
Две мощни експлозии бяха чути през нощта, 17 октомври, в Симферопол и Симферополския район. В Гвардийско гори нефтобаза.
Според предварителна информация, петролната база в Гвардийско, принадлежаща към мрежата бензиностанции ATAN, е била засегната. Мрежата е част от компанията "Кедр" ООД, която притежава най-голямата верига бензиностанции в Крим, както и складови помещения и автопарк от цистерни за гориво.
В нощта на 13 октомври експлозии бяха чути и във временно окупирания Крим. Руснаци съобщиха за атака от неидентифицирани дронове. Жители съобщиха за прекъсвания на електрозахранването в Симферопол и Феодосия. Възможно е да е имало удар по Симферополската топлоелектрическа централа.
От Гвардейское руската армия изстрелва дронове "Шахед" към Украйна. Там се намират складове с руски дронове.
В нощта на 6 октомври украинските сили за отбрана нанесоха удари по съоръженията на Морския нефтен терминал във временно окупираната Феодосия. Комплексът за претоварване на нефт гореше два дни поред.
1 Помак
20:47 17.10.2025
2 Ванга
20:48 17.10.2025
3 Ротмистър
20:49 17.10.2025
4 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
Коментиран от #31, #42
20:50 17.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Съветският пeHиc аkp00батTTT
Фидел Кастро 1992 г.
20:50 17.10.2025
7 Съветският пeHиc аkp00батTTT
20:50 17.10.2025
8 Безаналогово
20:51 17.10.2025
9 Финиъс ла комедиа
20:51 17.10.2025
10 Тео
20:51 17.10.2025
11 56788
Коментиран от #27
20:52 17.10.2025
12 Нищо страшно
20:52 17.10.2025
13 Баш Балък
20:52 17.10.2025
14 фър фър
20:53 17.10.2025
15 минувача
Коментиран от #19
20:53 17.10.2025
16 Ццц
Коментиран от #18
20:53 17.10.2025
17 Факти ru
20:53 17.10.2025
18 Тъпчо
До коментар #16 от "Ццц":затова е приятелски!
20:54 17.10.2025
19 Ццц
До коментар #15 от "минувача":Украинското ПВО не остави здрава панелка в Киев, но за средностатистическият евроатлантик е важно руснаците да са виновни и "новините" са, че руснаците гърмят с ракети за милиони, за да бутнат балкона на някой хохуняк.
20:56 17.10.2025
20 Кеф на бучки
Коментиран от #68
20:57 17.10.2025
21 Тео
20:57 17.10.2025
22 Патравата руска армия
Ама бил руски Имало да става
Коментиран от #24
20:57 17.10.2025
23 Механик
Коментиран от #28
20:57 17.10.2025
24 село мое ,
До коментар #22 от "Патравата руска армия":Докъде си ме довело ...
20:58 17.10.2025
25 КОЙ САМОЛЕТ БЕ
Коментиран от #40
20:58 17.10.2025
26 аz СВОПобеда 80
20:58 17.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 оли - го .....,
До коментар #23 от "Механик":Признавам те - по- т......п не може да си !
Коментиран от #33
20:59 17.10.2025
29 Щъркел
20:59 17.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 друго си е руските медии
До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":в Киев за три дни, след седмица в Лисабон...
Коментиран от #34
21:02 17.10.2025
32 Професор
21:04 17.10.2025
33 Книжен тигър
До коментар #28 от "оли - го .....,":Руската армия е най -битата (след сръбската) армия.(И двете са ни яли попарата)
С най-много жертви.
Убила най-много от своите
С най-много дезертьори
С най-крадливите и некадърни началници.
Съставена от затворници, алкохолици,канибали и сибирска иZмет.защото редовната армия от 350 000 бе избита още през 2022.
Коментиран от #46
21:06 17.10.2025
34 Сметнах,сметах
До коментар #31 от "друго си е руските медии":Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.
21:08 17.10.2025
35 Емо
21:10 17.10.2025
36 Да ви.....
21:10 17.10.2025
37 Хохo Бохо
21:12 17.10.2025
38 шаа
през пет фейка преплита
плети плетенчуко плета
по три фейка преплитай
21:22 17.10.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 дето прати
До коментар #25 от "КОЙ САМОЛЕТ БЕ":фа к в маати
21:27 17.10.2025
41 Стиви Уондър
ха ха ха ...малоумна работа ....
Тая статия за пети път я пускате днес ...
Явно много гъдел за козляците , само дето нищо вярно няма ..
21:28 17.10.2025
42 Паслушай
До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":Со са й шльо ха
21:30 17.10.2025
43 Едни нинджи Бандерки
21:31 17.10.2025
44 въздушен ас
А с останалите ???
Коментиран от #58
21:33 17.10.2025
45 Артилерист
Тръмп, ако не е отказал Томаховките, засега ги забавя и най-вероятно, като си поприказват отново с Путин, няма да ги доставя. Европейците нямат големи възможности да помагат с оръжия. Всичко това увеличава загубите на украинците на фронта и намалява руските. Като се вземе предвид и парализираният граждански и военен транспорт, Украйна я очаква тотален колапс по всички направления в близките седмици. И това, повтарям, е обективна истина, а не нещо като англосакската пропаганда.
Коментиран от #52, #63
21:34 17.10.2025
46 жик так
До коментар #33 от "Книжен тигър":Гроздето кисело , а козляк ?
Коментиран от #50
21:35 17.10.2025
47 Алея на ангели
Коментиран от #48
21:39 17.10.2025
48 Оди се пери
До коментар #47 от "Алея на ангели":Със Селския бик бе не до но сен не ди кла те няк.
Коментиран от #54
21:42 17.10.2025
49 ТИХО ВЕ
БЯХМЕ СЪЮЗНИЦИ...😀😀..
21:43 17.10.2025
50 Ей Руски лапунгер
До коментар #46 от "жик так":Тебе сладки ли са ти тръбите дето ги правиш.
21:44 17.10.2025
51 Тавариши и Таварашутки
Саратов пак някаква Рафинерия гори .
Хахахаха хахахаха хахахаха
Добре че Тръмп още не е пратил
ТОМАГАВКИ.
Коментиран от #55
21:47 17.10.2025
52 Абе Топчията
До коментар #45 от "Артилерист":А гледаш ли с колко загуби пълзят напред ватенките.Тия дни имаха пак механизирани щурмове с обковани с ламарини и решетки руски скрапове.И кво стана всички долу гарят и мрат.Артилеристчето вдичкия им напредък е с цената на стотици хиляди жертви.Що не ги жалиш бе Четешово топче.,що бе нали си им фен.
21:47 17.10.2025
53 Кит
Утре шараните ще закусят пак с нея.
Гьобелс радостно потрива ръце, някъде там, из отвъдното...
21:48 17.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ха ха ха ....
До коментар #51 от "Тавариши и Таварашутки":Ами ходи да провериш бе . Никъде не пише в Русия да има опашки по бензиностанциите .
Коментиран от #70
21:49 17.10.2025
56 жик так
А НИЕ ИСКАМЕ ГОРДО ДА ВЛЕЗЕМ ...
Питам се , защо нашите медии нищо не отразяват ??!!
21:50 17.10.2025
57 Клоунска ул.
Коментиран от #64
21:50 17.10.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Гъбарко
И как ИТН и БСП ще се съгласят бясно, като на промоция на Грабо - "Грабни ваучер за топ оферти".
Войната, в която искат да ни вкарат, не е наша, наши са чудовищните вътрешни безумия, беззаконие и грабеж.
21:52 17.10.2025
60 Явно Руското ПВО
Е на ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.
Там е да пази Изтърсаците на ПУТЯН
От Кабаева
И на самия Ботокс естествено.
А че всеки ден Отломки удрят Блатната Пасмина ,
На Ботокса
Изобщо не му пука .
21:52 17.10.2025
61 МОНГОЛЯК ФА ШИСТ КАТА МЪКА НЕМА КРАЙ
Хихихихихи
21:52 17.10.2025
62 въздушен ас
До коментар #58 от "Тихо бе":Много тихо ша ти го набуам.
Коментиран от #65
21:52 17.10.2025
63 Космос
До коментар #45 от "Артилерист":Днес ВСУ получи 1350 планиращи бомби.Обсег 450 километра Пусьо да си прибира сбирщината от Украйна иначе до Урал русия става като Виетнам 1968.
Коментиран от #66
21:53 17.10.2025
64 Няма да я
До коментар #57 от "Клоунска ул.":Победят само ще я накарат да спре войната.Щото у блатото се осмеляват да стачкуват вече.
21:53 17.10.2025
65 Чакам те
До коментар #62 от "въздушен ас":Чикита ама първо ходи войник Уруспийо дол на
Коментиран от #67
21:54 17.10.2025
66 да бе
До коментар #63 от "Космос":Получила украйна , 1350 черни чувала .
21:54 17.10.2025
67 въздушен ас
До коментар #65 от "Чакам те":Ходил съм ад , ти не бери грижа . Много такива като тебе са ривали после .
21:55 17.10.2025
68 Един път се опитаха
До коментар #20 от "Кеф на бучки":Да. Летят над Турция
Втори път Блатен Самалъот
Не припари над Турция .
Веднага падат като Изгнили Сливи
Руските Тенекета .
Коментиран от #69
21:55 17.10.2025
69 тъй де
До коментар #68 от "Един път се опитаха":Ердоган после път направи до Кремъл . Да не говорим как висеше по коридорите да се извинява на Путин за грешката .
21:57 17.10.2025
70 Защо да пише
До коментар #55 от "ха ха ха ....":Бре Рублоидиот?
Достатъчно клипове качват Руснаците
Как висят по бензиностанциите.
Пробки колкото искаш.
И проклинат
Че Бензин няма
И случайно ако има
Цените са в Космоса .
Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха
Коментиран от #71
21:59 17.10.2025
71 ха ха ха ...
До коментар #70 от "Защо да пише":гроздето кисело , а козляк ??
22:00 17.10.2025