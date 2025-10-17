Новини
Свят »
Украйна »
Приятелски огън! Руската ПВО свали свой собствен изтребител над окупирания Крим

Приятелски огън! Руската ПВО свали свой собствен изтребител над окупирания Крим

17 Октомври, 2025 20:46 1 223 71

  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • пво-
  • ракети-
  • дронове

От Гвардейское руската армия изстрелва дронове "Шахед" към Украйна, там се намират и складове с дронове

Приятелски огън! Руската ПВО свали свой собствен изтребител над окупирания Крим - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руски сили по погрешка са свалили собствен военен самолет по време на противовъздушна отбрана срещу украински атаки с дронове над окупирания Крим, съобщи говорителят на украинските ВМС Дмитро Плетенчук, цитиран от РБК-Украйна.

"Те отблъскваха украинските атаки толкова активно, че днес свалиха собствения си самолет над Крим. Боевете продължават. Цялата информация се събира в Крим", каза Плетенчук., каза Плетенчук пред телевизия "Апостроф".

Две мощни експлозии бяха чути през нощта, 17 октомври, в Симферопол и Симферополския район. В Гвардийско гори нефтобаза.

Според предварителна информация, петролната база в Гвардийско, принадлежаща към мрежата бензиностанции ATAN, е била засегната. Мрежата е част от компанията "Кедр" ООД, която притежава най-голямата верига бензиностанции в Крим, както и складови помещения и автопарк от цистерни за гориво.

В нощта на 13 октомври експлозии бяха чути и във временно окупирания Крим. Руснаци съобщиха за атака от неидентифицирани дронове. Жители съобщиха за прекъсвания на електрозахранването в Симферопол и Феодосия. Възможно е да е имало удар по Симферополската топлоелектрическа централа.

От Гвардейское руската армия изстрелва дронове "Шахед" към Украйна. Там се намират складове с руски дронове.

В нощта на 6 октомври украинските сили за отбрана нанесоха удари по съоръженията на Морския нефтен терминал във временно окупираната Феодосия. Комплексът за претоварване на нефт гореше два дни поред.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    20 7 Отговор
    ...дообре, щом ще спите по спокойно

    20:47 17.10.2025

  • 2 Ванга

    17 24 Отговор
    Русия ке падне

    20:48 17.10.2025

  • 3 Ротмистър

    15 20 Отговор
    Сефте москалска просстотия....

    20:49 17.10.2025

  • 4 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    23 12 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    Коментиран от #31, #42

    20:50 17.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    19 12 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    20:50 17.10.2025

  • 7 Съветският пeHиc аkp00батTTT

    19 7 Отговор
    Ха ха. Много интересно как си смениха мисленето за 24 часа от ессср. Санкциите на ЕС не включват забрана за посещение на Европейския съюз от руския президент и външен министър, така че няма пречки Путин да пътува до Унгария, според Европейската комисия.

    20:50 17.10.2025

  • 8 Безаналогово

    11 8 Отговор
    ПВО,не пуска птичка да прехвръкне!Не,като Пейтриът !

    20:51 17.10.2025

  • 9 Финиъс ла комедиа

    11 17 Отговор
    Идиоти, достойни за комедия. Хем фашисти, хем идиоти, хем болшевики. Рашисти с една дума.

    20:51 17.10.2025

  • 10 Тео

    12 6 Отговор
    Кой вярва на лъжите ви вече?❓

    20:51 17.10.2025

  • 11 56788

    13 5 Отговор
    Щом члетенчук го казва е истина

    Коментиран от #27

    20:52 17.10.2025

  • 12 Нищо страшно

    13 3 Отговор
    Има още няколко самолета !

    20:52 17.10.2025

  • 13 Баш Балък

    14 10 Отговор
    Покраина пак пичели на фронтя. Ще видим на картата.

    20:52 17.10.2025

  • 14 фър фър

    8 8 Отговор
    туууп

    20:53 17.10.2025

  • 15 минувача

    12 7 Отговор
    Статията ще я четем поне месец , до втръсване ...Ако бяха укрите - нямаше дори да разберем ...

    Коментиран от #19

    20:53 17.10.2025

  • 16 Ццц

    12 7 Отговор
    Още в заглавието откриваме грешка: Приятелския огън е над руска територия - п-в Крим. 😂

    Коментиран от #18

    20:53 17.10.2025

  • 17 Факти ru

    7 8 Отговор
    Защо пускате лоши новини,преди лягане ?

    20:53 17.10.2025

  • 18 Тъпчо

    5 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ццц":

    затова е приятелски!

    20:54 17.10.2025

  • 19 Ццц

    13 9 Отговор

    До коментар #15 от "минувача":

    Украинското ПВО не остави здрава панелка в Киев, но за средностатистическият евроатлантик е важно руснаците да са виновни и "новините" са, че руснаците гърмят с ракети за милиони, за да бутнат балкона на някой хохуняк.

    20:56 17.10.2025

  • 20 Кеф на бучки

    8 10 Отговор
    Нямам търпение друг рузки пилот да си опита късмета и около Турция 😉

    Коментиран от #68

    20:57 17.10.2025

  • 21 Тео

    6 6 Отговор
    Когато има атака от едната страна и другата страна е включила ПВО-то, не излитат самолети🤣

    20:57 17.10.2025

  • 22 Патравата руска армия

    10 7 Отговор
    Ей тия патравите и те нещо да свалят .
    Ама бил руски Имало да става

    Коментиран от #24

    20:57 17.10.2025

  • 23 Механик

    9 12 Отговор
    Руската некадърност е пословична.Украинците ги направиха разногледи.

    Коментиран от #28

    20:57 17.10.2025

  • 24 село мое ,

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "Патравата руска армия":

    Докъде си ме довело ...

    20:58 17.10.2025

  • 25 КОЙ САМОЛЕТ БЕ

    2 9 Отговор
    ОНЯ ДЕТО ПРАТИ ФАБ НА 160 КМ В НИКОЛАЕВ ЛИ БЕ

    Коментиран от #40

    20:58 17.10.2025

  • 26 аz СВОПобеда 80

    6 7 Отговор
    Налетял се и този.😂😂😃

    20:58 17.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 оли - го .....,

    6 3 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Признавам те - по- т......п не може да си !

    Коментиран от #33

    20:59 17.10.2025

  • 29 Щъркел

    5 5 Отговор
    Ще заобикалям Крим !

    20:59 17.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 друго си е руските медии

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    в Киев за три дни, след седмица в Лисабон...

    Коментиран от #34

    21:02 17.10.2025

  • 32 Професор

    8 0 Отговор
    Технология. Случва се.

    21:04 17.10.2025

  • 33 Книжен тигър

    8 7 Отговор

    До коментар #28 от "оли - го .....,":

    Руската армия е най -битата (след сръбската) армия.(И двете са ни яли попарата)
    С най-много жертви.
    Убила най-много от своите
    С най-много дезертьори
    С най-крадливите и некадърни началници.
    Съставена от затворници, алкохолици,канибали и сибирска иZмет.защото редовната армия от 350 000 бе избита още през 2022.

    Коментиран от #46

    21:06 17.10.2025

  • 34 Сметнах,сметах

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "друго си е руските медии":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    21:08 17.10.2025

  • 35 Емо

    5 2 Отговор
    Браво.Ще си сипя.

    21:10 17.10.2025

  • 36 Да ви.....

    2 0 Отговор
    имам приятелите.....

    21:10 17.10.2025

  • 37 Хохo Бохо

    4 2 Отговор
    говорителят на украинските ВМС Дмитро Плетенчук очевидно нищо не разбира от военни самолети. Още 60=те години на миналият век е изобретена система за опознаване свой-чужд. Тази система е въведена в абсолютно всички армии по света и не позволява собствен самолет да бъде свален от друг собствен или ПВО ракета. В момента. в който разара го получи кода за отговор отказва да го захване и е невъзможно да се изстреля ракета. Подобни пасквили от нефелна пропаганда са предназначени за растения, каквито са салофилите

    21:12 17.10.2025

  • 38 шаа

    4 1 Отговор
    плетенчук фейк плете
    през пет фейка преплита
    плети плетенчуко плета
    по три фейка преплитай‌

    21:22 17.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 дето прати

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "КОЙ САМОЛЕТ БЕ":

    фа к в маати

    21:27 17.10.2025

  • 41 Стиви Уондър

    3 1 Отговор
    И аз бях там и аз видях....
    ха ха ха ...малоумна работа ....
    Тая статия за пети път я пускате днес ...
    Явно много гъдел за козляците , само дето нищо вярно няма ..

    21:28 17.10.2025

  • 42 Паслушай

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Съветският пeHиc аkp00батTTT":

    Со са й шльо ха

    21:30 17.10.2025

  • 43 Едни нинджи Бандерки

    3 2 Отговор
    Са го свалили бе? Готова Пиримога. ХАХАХАХА

    21:31 17.10.2025

  • 44 въздушен ас

    3 1 Отговор
    А бе какво стана с нашите два самолета Ф16 за два вагона пари ? Фъркат ли , че нищо не се чува за тях ? Докараха ли платките дето Румен Радев ги изгорил бе ??!!!
    А с останалите ???

    Коментиран от #58

    21:33 17.10.2025

  • 45 Артилерист

    3 2 Отговор
    Продължава радостното пропагандиране на Нюз.бг на "големите успехи" на украинците. Жестоката истина обаче за тях, украинците, е, че ако са успели да поразят 20% от руските енергопреработвателни предприятия (както се твърди от сериознни анализатори) останалите 80% работят. Руснаците може да имат затруднения, но всичко което ползва бензин и нафта продължава да работи. Икономиката им макар и с малко, но е на плюс. Докато при украинците съотношението на поразените към работещите 80:20, ако не и по-лошо. Те почти нямат бензин, нафта и добавяме и ток. Украинската икономика е парализирана, а в големите градове няма ток и газ. Призивите на управляващите са украинците да се изнасят на село, да кладат собите и да си светят със свещи и кандила.
    Тръмп, ако не е отказал Томаховките, засега ги забавя и най-вероятно, като си поприказват отново с Путин, няма да ги доставя. Европейците нямат големи възможности да помагат с оръжия. Всичко това увеличава загубите на украинците на фронта и намалява руските. Като се вземе предвид и парализираният граждански и военен транспорт, Украйна я очаква тотален колапс по всички направления в близките седмици. И това, повтарям, е обективна истина, а не нещо като англосакската пропаганда.

    Коментиран от #52, #63

    21:34 17.10.2025

  • 46 жик так

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Книжен тигър":

    Гроздето кисело , а козляк ?

    Коментиран от #50

    21:35 17.10.2025

  • 47 Алея на ангели

    3 2 Отговор
    Това никога не може да се случи с нашите Ф16, те няма как да паднат защото не летят!!!!

    Коментиран от #48

    21:39 17.10.2025

  • 48 Оди се пери

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Алея на ангели":

    Със Селския бик бе не до но сен не ди кла те няк.

    Коментиран от #54

    21:42 17.10.2025

  • 49 ТИХО ВЕ

    2 2 Отговор
    С ТЕЗИ KЛOЗETИ 45 години
    БЯХМЕ СЪЮЗНИЦИ...😀😀..

    21:43 17.10.2025

  • 50 Ей Руски лапунгер

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "жик так":

    Тебе сладки ли са ти тръбите дето ги правиш.

    21:44 17.10.2025

  • 51 Тавариши и Таварашутки

    2 3 Отговор
    Где Бензин ?

    Саратов пак някаква Рафинерия гори .

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Добре че Тръмп още не е пратил

    ТОМАГАВКИ.

    Коментиран от #55

    21:47 17.10.2025

  • 52 Абе Топчията

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Артилерист":

    А гледаш ли с колко загуби пълзят напред ватенките.Тия дни имаха пак механизирани щурмове с обковани с ламарини и решетки руски скрапове.И кво стана всички долу гарят и мрат.Артилеристчето вдичкия им напредък е с цената на стотици хиляди жертви.Що не ги жалиш бе Четешово топче.,що бе нали си им фен.

    21:47 17.10.2025

  • 53 Кит

    3 0 Отговор
    Тази "новина" ни я сложиха в чиниите днес, в 12 ч., за обяд. Повтарят менюто за вечеря, в 20.
    Утре шараните ще закусят пак с нея.
    Гьобелс радостно потрива ръце, някъде там, из отвъдното...

    21:48 17.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ха ха ха ....

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Тавариши и Таварашутки":

    Ами ходи да провериш бе . Никъде не пише в Русия да има опашки по бензиностанциите .

    Коментиран от #70

    21:49 17.10.2025

  • 56 жик так

    2 1 Отговор
    Гледам в момента протести във Франция . Късат знамето на Ес и искат излизане от там.
    А НИЕ ИСКАМЕ ГОРДО ДА ВЛЕЗЕМ ...

    Питам се , защо нашите медии нищо не отразяват ??!!

    21:50 17.10.2025

  • 57 Клоунска ул.

    1 2 Отговор
    Много лъжи,за да се повдига някакво виртуално чувство,че ще победят Русия.

    Коментиран от #64

    21:50 17.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гъбарко

    1 1 Отговор
    Вие кажете по-добра как така ГЕРБ кани ПЕЕВСКИ да управляват.
    И как ИТН и БСП ще се съгласят бясно, като на промоция на Грабо - "Грабни ваучер за топ оферти".
    Войната, в която искат да ни вкарат, не е наша, наши са чудовищните вътрешни безумия, беззаконие и грабеж.

    21:52 17.10.2025

  • 60 Явно Руското ПВО

    2 1 Отговор
    Което донякъде става

    Е на ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.

    Там е да пази Изтърсаците на ПУТЯН
    От Кабаева
    И на самия Ботокс естествено.

    А че всеки ден Отломки удрят Блатната Пасмина ,
    На Ботокса
    Изобщо не му пука .

    21:52 17.10.2025

  • 61 МОНГОЛЯК ФА ШИСТ КАТА МЪКА НЕМА КРАЙ

    1 1 Отговор
    "Зад УРАЛ живеят ДЕ БИЛИ" --- Жири НОВСКИ !!!
    Хихихихихи

    21:52 17.10.2025

  • 62 въздушен ас

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Тихо бе":

    Много тихо ша ти го набуам.

    Коментиран от #65

    21:52 17.10.2025

  • 63 Космос

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Артилерист":

    Днес ВСУ получи 1350 планиращи бомби.Обсег 450 километра Пусьо да си прибира сбирщината от Украйна иначе до Урал русия става като Виетнам 1968.

    Коментиран от #66

    21:53 17.10.2025

  • 64 Няма да я

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Клоунска ул.":

    Победят само ще я накарат да спре войната.Щото у блатото се осмеляват да стачкуват вече.

    21:53 17.10.2025

  • 65 Чакам те

    0 2 Отговор

    До коментар #62 от "въздушен ас":

    Чикита ама първо ходи войник Уруспийо дол на

    Коментиран от #67

    21:54 17.10.2025

  • 66 да бе

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Космос":

    Получила украйна , 1350 черни чувала .

    21:54 17.10.2025

  • 67 въздушен ас

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Чакам те":

    Ходил съм ад , ти не бери грижа . Много такива като тебе са ривали после .

    21:55 17.10.2025

  • 68 Един път се опитаха

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кеф на бучки":

    Да. Летят над Турция
    Втори път Блатен Самалъот
    Не припари над Турция .

    Веднага падат като Изгнили Сливи
    Руските Тенекета .

    Коментиран от #69

    21:55 17.10.2025

  • 69 тъй де

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "Един път се опитаха":

    Ердоган после път направи до Кремъл . Да не говорим как висеше по коридорите да се извинява на Путин за грешката .

    21:57 17.10.2025

  • 70 Защо да пише

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "ха ха ха ....":

    Бре Рублоидиот?

    Достатъчно клипове качват Руснаците
    Как висят по бензиностанциите.
    Пробки колкото искаш.

    И проклинат
    Че Бензин няма
    И случайно ако има
    Цените са в Космоса .

    Хахахаха хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #71

    21:59 17.10.2025

  • 71 ха ха ха ...

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Защо да пише":

    гроздето кисело , а козляк ??

    22:00 17.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания