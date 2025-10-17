Приятелски огън! Руската ПВО свали свой собствен изтребител над окупирания Крим

Руски сили по погрешка са свалили собствен военен самолет по време на противовъздушна отбрана срещу украински атаки с дронове над окупирания Крим, съобщи говорителят на украинските ВМС Дмитро Плетенчук, цитиран от РБК-Украйна.

"Те отблъскваха украинските атаки толкова активно, че днес свалиха собствения си самолет над Крим. Боевете продължават. Цялата информация се събира в Крим", каза Плетенчук., каза Плетенчук пред телевизия "Апостроф".

Две мощни експлозии бяха чути през нощта, 17 октомври, в Симферопол и Симферополския район. В Гвардийско гори нефтобаза.

Според предварителна информация, петролната база в Гвардийско, принадлежаща към мрежата бензиностанции ATAN, е била засегната. Мрежата е част от компанията "Кедр" ООД, която притежава най-голямата верига бензиностанции в Крим, както и складови помещения и автопарк от цистерни за гориво.

В нощта на 13 октомври експлозии бяха чути и във временно окупирания Крим. Руснаци съобщиха за атака от неидентифицирани дронове. Жители съобщиха за прекъсвания на електрозахранването в Симферопол и Феодосия. Възможно е да е имало удар по Симферополската топлоелектрическа централа.

От Гвардейское руската армия изстрелва дронове "Шахед" към Украйна. Там се намират складове с руски дронове.

В нощта на 6 октомври украинските сили за отбрана нанесоха удари по съоръженията на Морския нефтен терминал във временно окупираната Феодосия. Комплексът за претоварване на нефт гореше два дни поред.