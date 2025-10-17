Новини
Тръмп приема Зеленски в 20 часа българско време, никой не посрещна украинския президент във Вашингтон ВИДЕО
  Тема: Украйна

17 Октомври, 2025 04:43, обновена 17 Октомври, 2025 06:45 3 216 43

Очаква се двамата лидери да вземат крайно решение за ракетите "Томахоук"

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нито един официален представител на САЩ не е посрещнал украинския президент при пристигането му във Вашингтон за срещата му с американския президент Доналд Тръмп, отбелязва RT.

Съдейки по публикувани кадри, украинският лидер беше посрещнат на стълбите от началника на кабинета си Андрий Ермак и екипажа на самолета, с който пристигна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и други представители на Вашингтон не присъстваха.

Според графика на домакина, той ще прекара не повече от два часа с украинския си колега.

Срещата на Тръмп със Зеленски е насрочена за 13:00 ч. източно време (20:00 ч. българско). Той ще пристигне в Белия дом и ще обядва частно с украинския лидер.

В 22:00 ч. наше време, според графика, американският президент ще отпътува за Флорида.

Зеленски пристигна във Вашингтон за разговори с американския си колега Доналд Тръмп относно доставките на оръжия, включително дългобойни ракети „Томахоук“, предаде NOVA, позовавайки се на източник от делегацията му, говорил пред АФП.

Анонимен източник от украинската делегация потвърди пристигането, без да предоставя допълнителни подробности.

Президентът на САЩ обаче изрази съмнения относно предоставянето на ракети „Томахоук“ на Киев, предаде АФП. Републиканецът заяви, че САЩ не могат да „изчерпят“ собствените си запаси.

Тръмп също каза на репортери, че е обсъдил въпроса за предоставяне на „Томахоук“ на Украйна и с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор, като Путин „не харесвал идеята“.

След разговора, от Кремъл заявиха, че предоставянето на „Томахоук“ няма да промени ситуацията на бойното поле в Украйна, но това би застрашило всяко мирно споразумение.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Томахавката

    40 70 Отговор
    ще покаже на Путлера и Paша кой е прекия път до крайцера и СССР.

    03:59 17.10.2025

  • 3 Жоро

    43 23 Отговор
    Как си обсъждат все едно не умират хора! Зеленски през ден е в Сащ!

    Коментиран от #6

    04:01 17.10.2025

  • 4 Сатана Z

    56 28 Отговор
    Тръмп е обещал на Зеленски да не го предава жив в ръцете на Владимир Путин.

    04:03 17.10.2025

  • 5 Сатана Z

    27 30 Отговор
    Зеленски е обещал на Доналд Тръмп да му изпълни едно обещание три пъти!

    04:04 17.10.2025

  • 6 Така е 👍

    31 59 Отговор

    До коментар #3 от "Жоро":

    Зеленски обиколи света докато Путлер си говореше 😂 с хлебарките в бункера.

    04:05 17.10.2025

  • 7 Сатана Z

    53 8 Отговор
    От снимката личи,че младата двойка,съпрузите Зеленски ,са наденали траурно облекло за визитата си в Кравешко сякаш тя е последна?

    04:06 17.10.2025

  • 8 Сатана Z

    56 7 Отговор
    Няма такова унижение за бай Дончо като посрещането на кървавияъ Еврей Зеленски в Америка.Неговите ръце са вече кървави стискаийки тези на другия еврей убиец на Палестинци ,Хитлеряху!

    04:09 17.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Уса

    28 3 Отговор
    Разбрахме...бягаше на зиг заг гонен.от украинците в сащ

    04:29 17.10.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    54 4 Отговор
    Губещите никой не ги посреща .особенно загубеняците.

    06:49 17.10.2025

  • 12 !!!!!

    40 4 Отговор
    Не знам руснаците що още го бавят тоя наркос.

    06:50 17.10.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    7 33 Отговор
    Зельо вече е вътрешен човек на щат в Белия дом, защо до го посрещат ? Дават му Томахавки и Пършинг и заминава да ги тества срещу ру3ките тикви👍

    06:53 17.10.2025

  • 14 Клоуна

    43 1 Отговор
    Посрещнал го е директора на пътуващия цирк!

    06:54 17.10.2025

  • 15 Жеро

    37 2 Отговор
    Посрещане, гонен, обругаван и най-вече гонен
    от Вашингтон, като ненужен лидер на Украйна!
    Тази среща с нищо няма да по различна от онази
    с кучето, тоягата и вече без кокал!

    06:56 17.10.2025

  • 16 Ксанибa

    29 1 Отговор
    Отиде на поклон раята бандерска.

    06:56 17.10.2025

  • 17 Запознат

    3 30 Отговор
    САЩ имат над 4000 Томахавки, така, че спокойно могат да дадат 400 на Украйна.

    Коментиран от #20, #23

    06:57 17.10.2025

  • 18 Ако

    23 1 Отговор
    носи парите за томахавките няма да има проблем. За два часа ще ги преброят и ще го запишат в листата на клиентите.

    06:59 17.10.2025

  • 19 Каунь

    24 2 Отговор
    Кел файда вече да ходи, ако нямаш парички за къф си му на Тръмп да му ходиш диван-чапраз?

    07:02 17.10.2025

  • 20 Абе

    24 2 Отговор

    До коментар #17 от "Запознат":

    И като дадат какво ще стане ,ще я докарат догодина да трябва да връщат и Одеса на Русия:)))

    07:03 17.10.2025

  • 21 Беро

    22 2 Отговор
    Известена среща по време, място, участници и
    краен резултат! Путин е казал, че изстрелването
    на ракетите Томахоук от американски екипи,
    ще му развърже ръцете зз поразявания на цели с
    ракетно насочване! Колкото, толкова и ще получат!

    07:04 17.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Вътрешен човек

    15 1 Отговор

    До коментар #17 от "Запознат":

    И какво ще ги правят украинците тия Томахоук???
    В някой склад да ръждясват ли?
    Не, че Тръмп ще има нещо и против това, ако Желаещите ги платят

    07:08 17.10.2025

  • 24 Севда

    18 3 Отговор
    Човекът със зелената ватенка и жената до него
    се готвят да харчат пак сериозни пари в магазините на Картие! Той, като трошляк, тя, като
    диамантен от момиче на света!
    Колко ли скоро ще свърши това убийствено
    царуване, пътуване и безмислие?

    07:12 17.10.2025

  • 25 Уфф

    21 2 Отговор
    Този проклет жид извърши страшно престъпление срещу нашата славяно-православна цивилизация. Всичко това за да си спаси отмъкнатите милиарди и самовлюбеното туловище.

    07:13 17.10.2025

  • 26 Ъъъъъъууу

    18 2 Отговор
    "Републиканецът заяви, че САЩ не могат да „изчерпят“ собствените си запаси.£

    Нали имаха много "томахавки"?Поне така казваше Тръмп реди 2-3 дни. Или и той на принципа: "Въобще не ме интересува какви глупости съм говорил вчера!"🤔

    07:14 17.10.2025

  • 27 Хм...

    25 1 Отговор
    Единствения шанс на зеле да оживее е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    07:19 17.10.2025

  • 28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 2 Отговор
    Поредното унижение за Zeления Гаврош -
    няма червен килим, няма го Бозавия пуяк на пътеката за посрещане...

    Коментиран от #31

    07:20 17.10.2025

  • 29 Мишел

    16 2 Отговор
    След телефонния разговор с Путин, Тръмп заяви, че ракети Томахоук са необходими на САЩ. Това е втори отказ за доставки на далекобойни ракети след този за Таурус от Германия

    07:25 17.10.2025

  • 30 ХВАНАЛИ СА ГО С ДРОГА

    12 1 Отговор
    При проверката на границата.

    07:31 17.10.2025

  • 31 ами

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    хич не му пука на вселенски важното е да измъкне оръжие и пари

    Коментиран от #32

    07:39 17.10.2025

  • 32 анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "ами":

    Едва ли ще измъкне нещо,каквото и да се говори след срещата. Това,че никой от администрацията на Тръмп не отиде да го посрещне на летището говори много. Разговорът ще е тежък. За Зеленски , разбира се.

    07:44 17.10.2025

  • 33 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 1 Отговор
    Владимир Наркомански ще получи... поредната порция ОБЕЩАНИЯ...

    07:44 17.10.2025

  • 34 анонимен

    12 1 Отговор
    Целият зор е да се сключи мир, преди Русия да е взела Одеса. Британците я искат за себе си. Путин също.

    07:49 17.10.2025

  • 35 Уса

    3 2 Отговор
    Сам на летището като кучи,но е най добре платен руски агент

    07:54 17.10.2025

  • 36 малко факти

    1 6 Отговор
    Ами човека отива да върши работа , а не да си прави селфита и ваканции , като нашия умньо радеФ

    Коментиран от #42

    08:09 17.10.2025

  • 37 Баш Балък

    6 0 Отговор
    Май никой не харесва просяци, дори и хамериканците където по улиците им пълно с такива.

    08:12 17.10.2025

  • 38 хи хи

    2 0 Отговор
    А бе кой ли ги чете тия пропагандни статийки на килограм .

    08:12 17.10.2025

  • 39 брадатото джудже Белоноско

    3 0 Отговор
    Явно пак сам ще трябва да се оправям,абе важно е некви кинти помощ да преведат ,пък другото няма значение

    08:15 17.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Софиянец

    1 0 Отговор
    Хахахах, туриста беше отсвирен по най-унизителния начин от доскорощния му господар, бухахахах

    08:19 17.10.2025

  • 42 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "малко факти":

    Работа викаш отива да върши?? И каква ще да е тая работа????
    И като говорим за работа и селфита, ваш Желязко каква РАБОТА вършеше в САЩ та се снима с восъчната фигура на Тръмп? И тая снимка не е ли селфи? Менте селфи.

    08:19 17.10.2025

  • 43 Пак не сте в час...!

    0 0 Отговор
    ,,...ДЪЛГОбойни ракети „Томахоук“..."
    Правилното е -,,ДАЛЕКО бойни ракети..."...!

    08:20 17.10.2025