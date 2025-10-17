Тръмп приема Зеленски в 20 часа българско време, никой не посрещна украинския президент във Вашингтон ВИДЕО

Нито един официален представител на САЩ не е посрещнал украинския президент при пристигането му във Вашингтон за срещата му с американския президент Доналд Тръмп, отбелязва RT.
Съдейки по публикувани кадри, украинският лидер беше посрещнат на стълбите от началника на кабинета си Андрий Ермак и екипажа на самолета, с който пристигна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и други представители на Вашингтон не присъстваха.
Според графика на домакина, той ще прекара не повече от два часа с украинския си колега.
Срещата на Тръмп със Зеленски е насрочена за 13:00 ч. източно време (20:00 ч. българско). Той ще пристигне в Белия дом и ще обядва частно с украинския лидер.
В 22:00 ч. наше време, според графика, американският президент ще отпътува за Флорида.
Зеленски пристигна във Вашингтон за разговори с американския си колега Доналд Тръмп относно доставките на оръжия, включително дългобойни ракети „Томахоук“, предаде NOVA, позовавайки се на източник от делегацията му, говорил пред АФП.
Анонимен източник от украинската делегация потвърди пристигането, без да предоставя допълнителни подробности.
Президентът на САЩ обаче изрази съмнения относно предоставянето на ракети „Томахоук“ на Киев, предаде АФП. Републиканецът заяви, че САЩ не могат да „изчерпят“ собствените си запаси.
Тръмп също каза на репортери, че е обсъдил въпроса за предоставяне на „Томахоук“ на Украйна и с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор, като Путин „не харесвал идеята“.
След разговора, от Кремъл заявиха, че предоставянето на „Томахоук“ няма да промени ситуацията на бойното поле в Украйна, но това би застрашило всяко мирно споразумение.
Зеленски обиколи света докато Путлер си говореше 😂 с хлебарките в бункера.
15 Жеро
от Вашингтон, като ненужен лидер на Украйна!
Тази среща с нищо няма да по различна от онази
с кучето, тоягата и вече без кокал!
И като дадат какво ще стане ,ще я докарат догодина да трябва да връщат и Одеса на Русия:)))
краен резултат! Путин е казал, че изстрелването
на ракетите Томахоук от американски екипи,
ще му развърже ръцете зз поразявания на цели с
ракетно насочване! Колкото, толкова и ще получат!
До коментар #17 от "Запознат":И какво ще ги правят украинците тия Томахоук???
В някой склад да ръждясват ли?
Не, че Тръмп ще има нещо и против това, ако Желаещите ги платят
се готвят да харчат пак сериозни пари в магазините на Картие! Той, като трошляк, тя, като
диамантен от момиче на света!
Колко ли скоро ще свърши това убийствено
царуване, пътуване и безмислие?
26 Ъъъъъъууу
Нали имаха много "томахавки"?Поне така казваше Тръмп реди 2-3 дни. Или и той на принципа: "Въобще не ме интересува какви глупости съм говорил вчера!"🤔
няма червен килим, няма го Бозавия пуяк на пътеката за посрещане...
Коментиран от #31
хич не му пука на вселенски важното е да измъкне оръжие и пари
Коментиран от #32
Едва ли ще измъкне нещо,каквото и да се говори след срещата. Това,че никой от администрацията на Тръмп не отиде да го посрещне на летището говори много. Разговорът ще е тежък. За Зеленски , разбира се.
Коментиран от #42
До коментар #36 от "малко факти":Работа викаш отива да върши?? И каква ще да е тая работа????
И като говорим за работа и селфита, ваш Желязко каква РАБОТА вършеше в САЩ та се снима с восъчната фигура на Тръмп? И тая снимка не е ли селфи? Менте селфи.
Правилното е -,,ДАЛЕКО бойни ракети..."...!
