Нито един официален представител на САЩ не е посрещнал украинския президент при пристигането му във Вашингтон за срещата му с американския президент Доналд Тръмп, отбелязва RT.

Съдейки по публикувани кадри, украинският лидер беше посрещнат на стълбите от началника на кабинета си Андрий Ермак и екипажа на самолета, с който пристигна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и други представители на Вашингтон не присъстваха.

Според графика на домакина, той ще прекара не повече от два часа с украинския си колега.

Срещата на Тръмп със Зеленски е насрочена за 13:00 ч. източно време (20:00 ч. българско). Той ще пристигне в Белия дом и ще обядва частно с украинския лидер.

В 22:00 ч. наше време, според графика, американският президент ще отпътува за Флорида.

Зеленски пристигна във Вашингтон за разговори с американския си колега Доналд Тръмп относно доставките на оръжия, включително дългобойни ракети „Томахоук“, предаде NOVA, позовавайки се на източник от делегацията му, говорил пред АФП.

Анонимен източник от украинската делегация потвърди пристигането, без да предоставя допълнителни подробности.

Президентът на САЩ обаче изрази съмнения относно предоставянето на ракети „Томахоук“ на Киев, предаде АФП. Републиканецът заяви, че САЩ не могат да „изчерпят“ собствените си запаси.

Тръмп също каза на репортери, че е обсъдил въпроса за предоставяне на „Томахоук“ на Украйна и с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор, като Путин „не харесвал идеята“.

След разговора, от Кремъл заявиха, че предоставянето на „Томахоук“ няма да промени ситуацията на бойното поле в Украйна, но това би застрашило всяко мирно споразумение.