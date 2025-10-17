Новини
Свят »
САЩ »
Зеленски вече е във Вашингтон за срещата с Тръмп
  Тема: Украйна

Зеленски вече е във Вашингтон за срещата с Тръмп

17 Октомври, 2025 04:43, обновена 17 Октомври, 2025 03:53 412 9

  • зеленски-
  • тръмп-
  • вашингтон

Очаква се двамата лидери да вземат крайно решение за ракетите "Томахоук"

Зеленски вече е във Вашингтон за срещата с Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Вашингтон за разговори с американския си колега Доналд Тръмп относно доставките на оръжия, включително дългобойни ракети „Томахоук“, предаде NOVA, позовавайки се на източник от делегацията му, говорил пред АФП.

Анонимен източник от украинската делегация потвърди пристигането, без да предоставя допълнителни подробности.

Още новини от Украйна

Президентът на САЩ обаче изрази съмнения относно предоставянето на ракети „Томахоук“ на Киев, предаде АФП. Републиканецът заяви, че САЩ не могат да „изчерпят“ собствените си запаси.

Тръмп също каза на репортери, че е обсъдил въпроса за предоставяне на „Томахоук“ на Украйна и с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор, като Путин „не харесвал идеята“.

След разговора, от Кремъл заявиха, че предоставянето на „Томахоук“ няма да промени ситуацията на бойното поле в Украйна, но това би застрашило всяко мирно споразумение.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 8 Отговор
    Слава на Русия.Зеленски отива в Гуантанамо където му е мястото!

    03:52 17.10.2025

  • 2 Томахавката

    8 4 Отговор
    ще покаже на Путлера и Paша кой е прекия път до крайцера и СССР.

    03:59 17.10.2025

  • 3 Жоро

    0 5 Отговор
    Как си обсъждат все едно не умират хора! Зеленски през ден е в Сащ!

    Коментиран от #6

    04:01 17.10.2025

  • 4 Сатана Z

    1 4 Отговор
    Тръмп е обещал на Зеленски да не го предава жив в ръцете на Владимир Путин.

    04:03 17.10.2025

  • 5 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Зеленски е обещал на Доналд Тръмп да му изпълни едно обещание три пъти!

    04:04 17.10.2025

  • 6 Така е 👍

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Жоро":

    Зеленски обиколи света докато Путлер си говореше 😂 с хлебарките в бункера.

    04:05 17.10.2025

  • 7 Сатана Z

    0 1 Отговор
    От снимката личи,че младата двойка,съпрузите Зеленски ,са наденали траурно облекло за визитата си в Кравешко сякаш тя е последна?

    04:06 17.10.2025

  • 8 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Няма такова унижение за бай Дончо като посрещането на кървавияъ Еврей Зеленски в Америка.Неговите ръце са вече кървави стискаийки тези на другия еврей убиец на Палестинци ,Хитлеряху!

    04:09 17.10.2025

  • 9 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Зеленски обикаля Света надупчен с транквиланти ,които го подържат в бъдна кома.Луд убиец на Украинци ,Българи ,Румуци и всякаква русофобска зган!

    04:13 17.10.2025