Зеленски вече е във Вашингтон за срещата с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Вашингтон за разговори с американския си колега Доналд Тръмп относно доставките на оръжия, включително дългобойни ракети „Томахоук“, предаде NOVA, позовавайки се на източник от делегацията му, говорил пред АФП.

Анонимен източник от украинската делегация потвърди пристигането, без да предоставя допълнителни подробности.

Президентът на САЩ обаче изрази съмнения относно предоставянето на ракети „Томахоук“ на Киев, предаде АФП. Републиканецът заяви, че САЩ не могат да „изчерпят“ собствените си запаси.

Тръмп също каза на репортери, че е обсъдил въпроса за предоставяне на „Томахоук“ на Украйна и с руския президент Владимир Путин по време на телефонен разговор, като Путин „не харесвал идеята“.

След разговора, от Кремъл заявиха, че предоставянето на „Томахоук“ няма да промени ситуацията на бойното поле в Украйна, но това би застрашило всяко мирно споразумение.