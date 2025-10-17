Тръмп ще строи Триумфална арка във Вашингтон. Повдигнаха обвинение на бившия му съветник Джон Болтън ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да остави своя отпечатък в столицата на страната, като построи арка в парижки стил на запад от мемориала на Линкълн, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп разкрил плана по време на вечеря в Белия дом в сряда за богатите бизнесмени, които са обещали да дадат пари за 250-милионната инвестиция за добавяне на огромна бална зала към президентската резиденция. Тръмп не посочи цената на арката.

"Ще бъде наистина красива", казал републиканският президент. "Мисля, че ще бъде фантастична."

Много президенти и първи семейства се опитват да оставят своя отпечатък върху Белия дом, а Тръмп вече го прави с много от промените в дизайна и конструкцията, които е направил в имота, може би най-забележимо с превръщането на Розовата градина в покрито с камък патио.

Но арката отива далеч отвъд Белия дом, давайки на Тръмп възможност да остави още един траен паметник в град, известен с тях. Това би разширило по-ранните му разговори за разкрасяване на града чрез подмяна на "уморената" трева, счупените табели и разделителните острови по улиците, посочва АП.

Тръмп изглежда черпи вдъхновение от французите.

Предложената арка прилича удивително много на Триумфалната арка в Париж, известния паметник в края на "Шанз-Елизе", почитащ онези, които са се борили за Франция по време на Френската революция и Наполеоновите войни.

Военният парад, проведен във Вашингтон по-рано тази година по повод 250-годишнината на армията, беше вдъхновен от подобно събитие, на което Тръмп беше свидетел преди осем години като гост на френския президент Еманюел Макрон на известния парижки булевард.

Белият дом не отговори веднага на изпратеното по имейл запитване за повече информация за арката, включително графика за нейното завършване.

Местната фирма "Харисън дизайн" работи по проекта, според публикация на Тръмп в социалните мрежи от уикенда. Представител на фирмата не отговори на изпратеното по имейл запитване за коментар.

Не е ясно дали Белият дом е представил предложението пред Националната комисия за планиране на столицата, която отговаря за планирането и разполагането на паметници, мемориали и статуи в града. Офисите на комисията са затворени по време на спирането на работата на правителството, посочва АП.

Срещу Джон Болтън, бившият съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп, има повдигнато обвинение, съобщи Cи Ен Ен, позовавайки се на два източника, предаде Ройтерс.

Обвинението е третото за последните седмици, с което Министерството на правосъдието повдига наказателни обвинения срещу един от критиците на републиканския президент, посочва Ройтерс.

Обвинението идва, след като съдебни документи, направени публични миналия месец, разкриха, че Болтън е бил обект на федерално разследване за потенциално неправилно боравене с класифицирана информация. В информацията на Си Ен Ен не се посочва в какво е обвинен Болтън.

Адвокатът на Болтън по-рано отрече, че довереникът му е извършил нарушение.

Тръмп, който проведе предизборната си кампания с обещание за отмъщение, след като се сблъска с редица правни проблеми след края на първия си мандат в Белия дом през 2021 г., се отказа от десетилетия наредби, предназначени да предпазят федералните правоприлагащи органи от политически натиск, отбелязва Ройтерс.

През последните месеци той активно натискаше министърката на правосъдието Пам Бонди да повдигне обвинения срещу хора, възприемани като негови противници, дори уволни прокурор, който според него е действал твърде бавно в тази насока.

Президентът на Панама Хосе Раул Мулино заяви, че някой от американското посолство е заплашвал да отмени визите на панамски длъжностни лица, тъй като администрацията на Тръмп оказва натиск върху Панама да ограничи връзките си с Китай, предаде Асошиейтед прес.



В отговор на въпрос по време на седмичната си пресконференция Мулино заяви, без да представи доказателства, че служител на американското посолство "заплашва да отнеме визите", добавяйки, че такива действия "не са в съответствие с добрите отношения, които се стремя да поддържам със Съединените щати". Той не назова името на служителя.



Американският посланик в Панама Кевин Марино Кабрера заяви в изявление, че "визата е привилегия, а не право".



Той цитира политиката на САЩ, обявена през септември от Държавния департамент, за ограничаване на визите за граждани на Централна Америка, които действат от името на Китайската комунистическа партия, за да подкопаят върховенството на закона в региона. "Ние отменяме и отказваме визи в съответствие с нашите закони и разпоредби, без оглед на професията или позицията на лицето в правителството."



Но през септември Държавният департамент на САЩ заяви в изявление, че САЩ са ангажирани да противодействат на влиянието на Китай в Централна Америка и ще ограничават визите за хора, които поддържат връзки с Китайската комунистическа партия или подкопават демокрацията в региона от името на Китай.



В началото на тази седмица администрацията на Тръмп отмени визите на шестима чужденци, които според американски служители са направили подигравателни коментари или са се отнесли леко към убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналия месец.



Подобни случаи наскоро имаше в региона. През април бившият президент на Коста Рика и носител на Нобелова награда за мир Оскар Ариас заяви, че САЩ са отменили визата му. През юли Ванеса Кастро, вицепрезидент на Конгреса на Коста Рика, заяви, че американското посолство ѝ е съобщило, че САЩ са отменили визата ѝ, позовавайки се на предполагаеми контакти с Китайската комунистическа партия.



Панама е особено чувствителна към напрежението между САЩ и Китай поради стратегическата важност на Панамския канал.