Водата като повод за война: руската водна криза в окупирана Украйна
24 Ноември, 2025 21:50 1 759 46

Когато Русия не може да осигури стабилност и основни услуги за населението, тя осигурява… приказки. Кранчетата може да пресъхнат, но пропагандата – никога.

EUvsDisinfo: Когато пропагандата замени политиката: Водната криза на Русия в окупирана Украйна (оригинално заглавие: When propaganda replaces policy: Russia’s water crisis in occupied Ukraine)

На 30 септември 2025 г. Русия отбеляза годишнината от „обединението на новите региони“ – както прокремълската пропаганда нарича окупираните части от Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Русия отбелязва повода като сече монети с изображения на украинските земи и организира пищни концерти, на които видни руски знаменитости хвалят как Москва „се грижи“ за окупираните територии. Чрез тези старателно организирани събития Кремъл се стреми да покаже, че тези територии са стабилни и проспериращи – пропаганден спектакъл, чиято цел е да прикрие суровата реалност на терен, която няма нищо общо с лустросаната картина.

Показателен пример за това какъв всъщност е животът в окупираните територии е продължаващата водна криза. Още от първата руска инвазия през 2014 г. тези региони са изправени пред сериозен недостиг на питейна вода – проблем, който допълнително се влоши след 2022 г. и сега причинява на Кремъл голямо главоболие. За което сам си предписа следното лекарство: постоянен поток от пропаганда и дезинформация.

Митът за „водния екоцид“ в Крим

До 2014 г. Крим получаваше 85% от водата си чрез Севернокримския канал – мащабно хидравлично съоръжение, което отклоняваше вода от река Днепър към полуострова. След окупацията и отказа на Русия да преговаря или да плаща за този ценен ресурс, Украйна прекъсна водоснабдяването на Крим и построи временен язовир в Херсонска област.

За известно време благодарение на кримските водоеми Кремъл успяваше да омаловажи проблема. Обаче не след дълго търсенето, свързано с войната, наруши водния баланс на Крим. Руската окупационна армия в Крим използваше големи количества вода за собствените си нужди. Изкуственият прираст на населението на полуострова поради масовото заселване на руснаци също оказа натиск върху водните ресурси. Към 2016 г. недостигът на вода стана достатъчно сериозен, което даде основание на Москва да превърне проблема в политическо оръжие. На заседание на Съвета за сигурност на ООН през ноември 2016 г. руският представител Пьотр Иличев обвини Украйна, че провежда „водна блокада“, която представлява нарушение на правата на човека и на международните норми. Обвинението не взе предвид един основен факт: според международното право, окупиращата държава носи отговорност за осигуряването на основните нужди на населението.

След това Русия изгради сложен наратив как Украйна извършвала „воден екоцид“ и дори заведе дело срещу нея в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). През 2023 г. съдът в крайна сметка отхвърли иска на Русия, а кремълските медии до голяма степен игнорираха новината. От дезинформационна гледна точка, историята със съда вече бе отбелязала точка в полза на Русия – а именно, подсилване на наратива за жертвоготовността и моралното превъзходство на Русия пред лицето на несправедливия запад.

Обвиняват Запада и обещават чудеса

Освен Украйна, Кремъл обвинява и „злия и агресивен Запад“ – твърди, че „водната блокада на Крим е част от антируската стратегия“ на ЕС и САЩ. Някои наративи граничат с абсурда: според пропагандистите, тъй като река Днепър извира в Русия, водата ѝ „принадлежи“ на Москва. Те дори заплашиха „да отрежат реката“ от Украйна.

За да прикрият влошаващото се реално положение с водните ресурси, прокремълските дезинформационни канали заляха публиката с обещания за чудеса в областта на инженерството. Кремъл обеща да построи подводен тунел под Черно море, за да снабдява Крим с руска вода. Бе лансирана дори идея за извличане на вода от дъното на морски пещери, в които „директно от дъното на Черно море бликат сладководни извори“. Пропагандистите заявиха също, че ще бъде изпратен самолет, който „ще предизвиква дъжд като насочи валежите от облаците над водоемите“.

Нито едно от тези обещания не беше изпълнено. Местното население свикна с режима на водата и безкрайните опашки пред водоноските, които доставят питейна вода няколко пъти седмично. А същевременно руската армия изкопа нови кладенци и изгради водопроводи за собствените си нужди, докато се подготвяше за инвазията.

Водата – повод за война

И така, към 2022 г. водната пропаганда се превърна в претекст за военна агресия. Русия не криеше, че една от военните ѝ цели в Украйна е да създаде сухопътен коридор от Русия до окупирания Крим и да получи контрол над Северокримския канал – това беше представено като „освободителна“ мисия за възстановяване на водата на полуострова. В рамките на няколко дни руските сили окупираха хидравличните съоръжения в украинската Херсонска област, а държавните медии описаха този ход като триумф: че Москва е спазила обещанието си да спаси Крим от сушата.

Тезата, че възстановяването на водоснабдяването на Крим може по някакъв начин да легитимира руската инвазия, проникна дори в западното говорене. През октомври 2022 г. Илон Мъск включи гарантирането на водоснабдяването на Крим сред точките на спорното си предложение за мир между Русия и Украйна, което публикува в профила си в „Туитър“.

В действителност тази така наречена победа се оказа куха. Дори близките до Кремъл коментатори признаха, че загубите на вода в канала са достигнали 40% и обвиниха Киев, че не поддържа инфраструктурата, която се намира под руска окупация в продължение на години.

Оттогава водоснабдяването в южните райони на Украйна, включително в Крим, е намаляло. През 2023 г., докато сдържаше украинската контраофанзива, руската армия взриви язовир Каховка. Това създаде нова извънредна ситуация за всички съоръжения, които разчитаха на вода от Днепър. И понеже вече нямаше кого да обвинят за „водния екоцид“ в Крим, руските власти започнаха да потулват проблема – което също представлява механизъм за контрол, с който Кремъл си служи в провеждането на своите манипулации.

Жажда и патриотизъм

През 2025 г. проблемът с водоснабдяването в окупираните части на Източна Украйна стана критичен. Независимите репортажи показват мрачната картина, която рязко контрастира с официалните послания. Големи градове като Донецк и Мариупол получават вода само за няколко часа на всеки два или три дни. Болниците, детските градини и училищата са сред първите, които страдат, когато водата спре – цели райони разчитат на вода, доставена с цистерни, която пристига само веднъж или два пъти седмично и жителите са принудени да чакат с часове по опашки, за да си напълнят няколко шишета.

В отговор Кремъл води манипулативна кампания и нарича тази хуманитарна катастрофа „временни трудности и незначителни неудобства“. Държавните медии съобщават, че „Путин лично се занимава с проблема“ и че „километри главни водопроводи се ремонтират“. Кремъл обеща на Донбас мащабни инфраструктурни проекти, включително обезсоляване на вода от Азовско море „както в Израел и Южна Корея“. Според пропагандните послания, „много скоро“ регионът ще има толкова много вода, че фронтовата линия ще се превърне в туристическа дестинация, където ще бъдат построени нови луксозни курорти.

Наред с това коментаторите призовават населението да подходи към „неприятната ситуация“ с героичен стоицизъм в името на великата империя: „Не ни остава друго, освен да бъдем търпеливи и да чакаме. Нека това търпение бъде възнаградено възможно най-скоро!“ Междувременно през септември 2025 г. се появи информация, че Русия планира да криминализира публикуването на новини за безводието. Класическата тактика на Кремъл не е да реши проблема, а да го потули и да бетонира мита за просперираща Русия.

Управление на възприятието, а не на реалността

От Крим до Донбас, Москва превръща водата в удобен инструмент за манипулация. Кризата има различни етапи – от мита за „водната блокада“ на Украйна до фантазията за подводни тунели и реториката за „героично търпение“. И всички те са отражение на един общ модел: това е стратегията на Кремъл да прикрива управленските си провали чрез пропаганда. Когато Русия не може да осигури стабилност и основни услуги за населението, тя осигурява… приказки. Кранчетата може да пресъхнат, но пропагандата – никога.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България


  • 1 помачето

    31 4 Отговор
    пак бълнува на клавиатурата

    21:52 24.11.2025

  • 2 Вода нямат.

    9 13 Отговор
    Но робот си имат.🤣🤣🤣

    21:55 24.11.2025

  • 3 Малкия холандец

    38 6 Отговор
    Само като погледнеш кой е съчиненил пасквила и подминаваш.
    Хора работите си по професиите!
    Не може да завърши колцентър и да твориш журналистика!

    Коментиран от #5

    21:56 24.11.2025

  • 4 Само питам

    4 19 Отговор
    Нали руснаците са печени?Ще карат би без водичка.

    21:57 24.11.2025

  • 5 Веселяка

    10 11 Отговор

    До коментар #3 от "Малкия холандец":

    Само като видиш орките с туби пред водоноските....

    Коментиран от #11

    21:59 24.11.2025

  • 6 Сталин

    35 7 Отговор
    А България без война остана без вода,цървулите за 30 години западна демокрация унищожиха всичко което комунистите подтроиха,язовири ,напоителни канали, тръби и помпени станции

    Коментиран от #9

    21:59 24.11.2025

  • 7 Като границата съвсем скоро стане

    30 8 Отговор
    р. Днепър и този проблем ще бъде решен. Хубаво е че се сещат. Ето още едно доказателство за правотата на Русия

    22:03 24.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Копей,

    8 21 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Не се отклонявай от темата на статията!А темата на дискусията е руската миzeрия.

    Коментиран от #18

    22:05 24.11.2025

  • 10 Pyccкий Карлик

    12 20 Отговор
    Израел от пустиня създаде РАЙ !!!
    Русия от блато създаде пустиня 😁

    22:05 24.11.2025

  • 11 Малкия холандец

    21 3 Отговор

    До коментар #5 от "Веселяка":

    гражданите на Плевен и региона ли визираш?
    И те са с туби пред водоноските,орки ли са?

    22:05 24.11.2025

  • 12 Гончар Романенко

    7 3 Отговор
    ".... дезинформационни канали заляха публиката с обещания за чудеса в областта на инженерството. Кремъл обеща да построи подводен тунел под Черно море, за да снабдява Крим с руска вода. Бе лансирана дори идея за извличане на вода от дъното на морски пещери, в които „директно от дъното на Черно море бликат сладководни извори“. Пропагандистите заявиха също, че ще бъде изпратен самолет, който „ще предизвиква дъжд като насочи валежите от облаците над водоемите“.... "
    ..... Такива тъпни само disinfo може да съчини.

    22:06 24.11.2025

  • 13 Ако обаче Русия мине

    22 4 Отговор
    На запад от Днепър ей тогава вече ще ги питам зеленясалите какво ще правят. Кладенци ще трябва да дупчат до Полша

    22:06 24.11.2025

  • 14 си дзън

    11 22 Отговор
    Руснаците могат само да лъжат, убиват и крадат.

    Коментиран от #19, #20

    22:09 24.11.2025

  • 15 Ами

    29 2 Отговор
    Бяхме информирани, че в Русия нямат храни и горива.
    Днес разбираме, че в Русия нямат и вода.
    С нетърпение чакаме да разберем, че в Русия нямат и въздух :)

    22:11 24.11.2025

  • 16 Гориил

    16 3 Отговор
    Важно е да се знае, че Днепър винаги е бил единственият основен източник на прясна вода в сухата степ на Украйна. Днес Русия контролира значителна част от Днепър и ще използва водата му за свои собствени нужди. За да стане това, войната трябва да приключи и да бъде подписан мирен договор при условията на Москва. Вашата черна пропаганда по-скоро подвежда, отколкото информира.

    Коментиран от #27

    22:19 24.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аоо

    9 3 Отговор

    До коментар #9 от "Копей,":

    Гледай българската мизерия и трай

    22:22 24.11.2025

  • 19 Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    22:22 24.11.2025

  • 20 Аоо

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "си дзън":

    Златните тоалетни?

    Коментиран от #30

    22:22 24.11.2025

  • 21 Ами ето на написано си е

    12 7 Отговор
    Украйна провежда „водна блокада“, която представлява нарушение на правата на човека и на международните норми. Воден геноцид и само за това трябва да бъде смазана от освободителната братска руска армия .

    Коментиран от #22

    22:25 24.11.2025

  • 22 Гориил

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Ами ето на написано си е":

    Водният геноцид ще бъде победен с електрически и термичен геноцид.Русия има хиляди реки, Украйна има само една.

    22:29 24.11.2025

  • 23 Значи се оказва

    11 2 Отговор
    Че нацисткият режим на Зеленски воден геноцид е извършвал над "собственото си население" което видиш ли уж било украинско ама окупирано и като бонус и без вода .....

    22:30 24.11.2025

  • 24 Факт

    7 7 Отговор
    Това е руския мир за който нашенските копейки мечтаят да дойдел и в България!!!!!!!!

    22:33 24.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 пРосия

    7 9 Отговор
    Страната на идиотите.

    22:34 24.11.2025

  • 27 АУУУУУ

    5 9 Отговор

    До коментар #16 от "Гориил":

    МИРЕН ДОГОВОР НА УСЛОВИЯТА НА РУСИЯ....... ТАКА ЛИ ВЕЧЕ НАРИЧАТЕ ИСКАНИЯТА ЗА КАПИТУЛАЦИЯ ....... И ЗАЩОТО ВЕЧЕ ПОЧТИ 4 ГОДИНИ НЕ МУ СЕ ПОЛУЧАВА.......ПУТИН ХОДИ ДА СЕ МОЛИ НА ТРЪМП ЗА ПОМОЩ😂😂😂😂😂

    Коментиран от #37

    22:34 24.11.2025

  • 28 Братушките да я отклонят

    8 3 Отговор
    След войната и Киев без вода ! Днепър извира от Валдайските възвишения (Valdai Hills) в Северна Русия (Смоленска област), откъдето тръгва и река Десна, за да могат двете реки да се срещнат няколко километра преди Киев. Една тапа и Киев като Сахара

    22:37 24.11.2025

  • 29 Я пък тоя

    11 1 Отговор
    Не само вода и яйца нямат.
    На фронта се бият с лопати, яздат магарета и една камила. Всеки пехотинец е с тоалетна чиния на гърба а командирите с пералня.
    И ако не беше тревата която попречи на украинците и още ѝ пречи Москва отдавна да се е предала.

    Коментиран от #32

    22:42 24.11.2025

  • 30 си дзън

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Аоо":

    Двете тоалетни чинии една до друга в банята или бурятите с крадените тоалетни чинии на гърба ?

    22:44 24.11.2025

  • 31 В действителността

    8 1 Отговор
    България е без вода, скоро и без много други неща, но си имаме бодра пропаганда.

    22:48 24.11.2025

  • 32 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Я пък тоя":

    Малко ще схванат иронията.

    22:52 24.11.2025

  • 33 Българин

    9 0 Отговор
    Дженбаз нещо за Плевен да кажеш,че Украйна ми е малко далеч? За водата в Плевен викам,или и те са във война???

    22:54 24.11.2025

  • 34 Механик

    7 0 Отговор
    Къде ходиш, бе, Дениска??
    Еееее, изгледаха ми се очите за тебе! По баячки ходих да те търся, че се бях изплашил да не би Путин да е направил с тебе нещо неприлично докато си спял!
    Оглеждай се и бъди внимателен! Путин често се крие под леглото ти и когато заспиш излиза и се "възползва от твоето беззащитно състояние.

    22:57 24.11.2025

  • 35 Сатана Z

    3 0 Отговор
    В Плевен трябва да са се избили вече за вода ,която никога няма да има .

    23:17 24.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 От чужбина

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "АУУУУУ":

    Поразрожи се малко и прочети повечко. После ще имаш и някаква база за размишления. Така ще разбереш кой в момента иска спиране на войната и защо? На Путин армията му напредва и защо да е спира? Ама колкото повече превземе, толкова по-малко ще остане от Украйна. А това което остане, от полезните и изкопаеми, ще се ползва Америка. Кой има интерес да войната да спре сега и на тази линия на фронта? Естествено, че ако войната продължи за американците няма да остане нищо, няма да има територия с полезни изкопаеми. Остатъка от Украйна ще е твърде малък и няма да има кой и как да връща заемите дадени пак на тази Украйна. Да не си фантазираш, че Русия ще клекне и ще плаща репарации? Това вече и най-върлите "ястреби" в Европа не го мислят. Белгия вече отказа да отпусне руските пари на Европа за да ги дават на Украйна. Още да ти обяснявам ли? Има ли смисъл?

    23:18 24.11.2025

  • 38 НАЛИ ПРЕДИ НЯМАШЕ ЯЙЦА

    5 0 Отговор
    А се оказа, че криза с яйцата има в америчко.

    23:19 24.11.2025

  • 39 Серсемин

    5 0 Отговор
    Помогнете на автора! Измислете какво още остана дето не е писано за него като свършило в Русия. Дайте му идейка на автора да пише и да захлеби малко, че ипощалял от глад.

    23:23 24.11.2025

  • 40 В В.П.

    4 0 Отговор
    ОКРОПИТЕЦИТЕ ОТКЛОНИХА РЕКИ КЪМ КРИМ И ДОНБАС..Това е геноцид .обаче от Есср го одобряват ..На Киев ще му спрат тока и водата ..

    23:25 24.11.2025

  • 41 В В.П.

    2 0 Отговор
    Денислав е един блъфьор,лъжец ,и съчинител на пасквили..шизофреник.

    23:26 24.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 сори

    3 1 Отговор
    Слонен съм да повярвам, че е грижа на Русия да осигури вода за Крим и абсурдно да съдят Украйна за канала. Но като стигнах "до руската армия взриви язовир Каховка." и ме изгубихте. Значи, според copoснята руснаците са взривили язовира, който им осигурява вода, за да им е гадно на тях самите и да се цият в гърдите пред населението как са си оправили проблема, който сами са си създали... сори ама издишате.

    Коментиран от #46

    00:11 25.11.2025

  • 44 Криза за Бензин

    1 2 Отговор
    И Вода в Донбас

    Резултата от Многоходовата Движуха

    На Бункерния Серсемин.

    Попиля я Русия Куцокракия Чатрак.

    00:24 25.11.2025

  • 45 На Руския Пияндурник

    1 2 Отговор
    Вода не му трябва .

    Дай му да пие Одеколон и Самагон.

    И за Външните Кенефи

    Да ползват листа от Коприва .

    00:29 25.11.2025

  • 46 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "сори":

    Май не разбираш защо Путин сменя като НОСНИ КЪРПИЧКИ Генералите командващи Фронта с Украйна- защото всеки идва с "Чисто новите " си идеи за бърза Победа , за които Загубите нямат никаква цена!Способни ли са Руските Ненормалници да се самовзривят в името на победата?Ами НА 100%,затова и целият Свят ги мрази защото ДСЕ СТРАХУВА и то с основание от тях понеже са НЕПРЕДСКАЗУЕМИ.Бирли Счели Руснаците?ЛУДИ СА цялото им Ръководство,което СИЛОВО трябва да бъде въдворено в една Международна Лудница!!!

    01:33 25.11.2025

