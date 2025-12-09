Рублата се стабилизира. Защо това може да е проблем?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Към края на годината руската рубла възстанови до голяма степен позициите си спрямо щатския долар и еврото до нивата от преди нахлуването на Русия в Украйна: на пети декември официалният курс бе 76,97 рубли за долар, което е най-високата стойност на рублата от две години и половина насам. Преди началото на войната доларът струваше само няколко рубли повече.

Същевременно в руската икономика се струпват все повече проблеми : ръст практически няма, кредитите остават скъпи заради високата основна лихва, инфлацията макар да спада, остава висока. На този фон силната рубла като че ли разведрява нещата, но това всъщност не е точно така.

Динамиката на курса на рублата през 2025 година

Динамиката в курса на рублата през 2025 година бе изненада за всички. Очакванията и на правителството, и на много от експертите бяха за среден курс от 96,5 рубли за долар. На този фон рублата обаче рязко укрепна, а министърът на икономическото развитие Максим Решетников нарече това „гигантско предизвикателство".

Укрепването на националната валута може да бъде добра новина за гражданите, които използват много вносни стоки и често пътуват в чужбина. Дори вносът да не поевтинява, поне не поскъпва. Но за правителството това е проблем - при пресмятането в рубли приходите от износа намаляват.

През 2025 година приходите на Русия от износа и без друго се оказаха под натиск заради спада в световните цени на петрола . А укрепването на рублата засили този ефект. В резултат приходите на Русия от износа на енергоносители са спаднали за година с 22,4 процента, което се равнява на 2,3 трилиона рубли.

Кои фактори повлияха на курса на рублата през 2025 година

Според експертите, един от основните фактори за укрепването на рублата е високият основен лихвен процент. Централната банка го държи двуцифрен вече повече от година в опит да обуздае ръста на цените . Скъпите кредити потискат потреблението и увеличават привлекателността на спестяванията в рубли. Освен това, на износителите им се налага по-активно да продават валутните си печалби, за да покрият нарастващите разходи в рубли. А те растат заради поскъпването на обслужването на заемите.

Вторият фактор е относително слабият внос. За първите девет месеца на годината е регистриран спад от един процент в сравнение с предходната, а търсенето на валута от страна на бизнеса не расте - пак заради високата основна лихва.

Още един фактор е продажбата на валута от държавата - по поръчение на Министерството на финансите Централната банка редовно продава валута и злато. Това също поддържа рублата.

И накрая - курсът се влияе от новините за мирните преговори. Колкото и хаотично да преминават те, перспективата за отслабване или частично снемане на санкциите срещу Русия в случай на забележим прогрес, оказват поддръжка на рублата.

Защо се стабилизира рублата?

Всеки от факторите играе роля, но те не обясняват изцяло толкова силното укрепване на рублата. Повечето от тези фактори са действали и през 2024 година, когато рублата бе значително по-слаба, отбелязват анализаторите на „Райфайзенбанк". Нещо повече - миналата година, например, основната лихва е била по-висока, отколкото е сега.

„Експертите и досега нямат единно мнение за причините за засилването на рублата, макар ефектът от редица фактори да не предизвиква съмнения у никого", резюмира икономистът Сергей Алексашенко.

Той обръща внимание, че укрепването на националната валута обичайно води до ръст на вноса, а отслабването ѝ го потиска. Вносът в Русия обаче остава стабилен, без да е ясно защо е така. „Вероятно основните ограничения за увеличаване на вноса, наред с трудностите с разчетите и логистиката, са свързани с проблеми с търсенето на търговски партньори, готови да работят с Русия в условията на голяма неопределеност", предполага икономистът.

Какво ще стане с курса на рублата?

Прогнозите на анализаторите са, че към края на годината рублата ще отслабне, но с малко: доларът ще струва 84 рубли, а еврото - 98,15.

По-голямо отслабване може да се очаква през следващата година - заради намаляването на основната лихва, съкращаването на обемите на продаваната от държавата валута и риска от спад в експортните приходи заради санкциите срещу „Лукойл" и „Роснефт".

Автор: Олег Логинов