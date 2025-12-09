Новини
Рублата се стабилизира. Защо това може да е проблем?
Рублата се стабилизира. Защо това може да е проблем?

9 Декември, 2025

От началото на годината рублата успя да възстанови една четвърт от загубите си спрямо долара, което е изненада и за властите, и за бизнеса в Русия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Към края на годината руската рубла възстанови до голяма степен позициите си спрямо щатския долар и еврото до нивата от преди нахлуването на Русия в Украйна: на пети декември официалният курс бе 76,97 рубли за долар, което е най-високата стойност на рублата от две години и половина насам. Преди началото на войната доларът струваше само няколко рубли повече.

Същевременно в руската икономика се струпват все повече проблеми : ръст практически няма, кредитите остават скъпи заради високата основна лихва, инфлацията макар да спада, остава висока. На този фон силната рубла като че ли разведрява нещата, но това всъщност не е точно така.

Динамиката на курса на рублата през 2025 година

Динамиката в курса на рублата през 2025 година бе изненада за всички. Очакванията и на правителството, и на много от експертите бяха за среден курс от 96,5 рубли за долар. На този фон рублата обаче рязко укрепна, а министърът на икономическото развитие Максим Решетников нарече това „гигантско предизвикателство".

Укрепването на националната валута може да бъде добра новина за гражданите, които използват много вносни стоки и често пътуват в чужбина. Дори вносът да не поевтинява, поне не поскъпва. Но за правителството това е проблем - при пресмятането в рубли приходите от износа намаляват.

През 2025 година приходите на Русия от износа и без друго се оказаха под натиск заради спада в световните цени на петрола . А укрепването на рублата засили този ефект. В резултат приходите на Русия от износа на енергоносители са спаднали за година с 22,4 процента, което се равнява на 2,3 трилиона рубли.

Кои фактори повлияха на курса на рублата през 2025 година

Според експертите, един от основните фактори за укрепването на рублата е високият основен лихвен процент. Централната банка го държи двуцифрен вече повече от година в опит да обуздае ръста на цените . Скъпите кредити потискат потреблението и увеличават привлекателността на спестяванията в рубли. Освен това, на износителите им се налага по-активно да продават валутните си печалби, за да покрият нарастващите разходи в рубли. А те растат заради поскъпването на обслужването на заемите.

Вторият фактор е относително слабият внос. За първите девет месеца на годината е регистриран спад от един процент в сравнение с предходната, а търсенето на валута от страна на бизнеса не расте - пак заради високата основна лихва.

Още един фактор е продажбата на валута от държавата - по поръчение на Министерството на финансите Централната банка редовно продава валута и злато. Това също поддържа рублата.

И накрая - курсът се влияе от новините за мирните преговори. Колкото и хаотично да преминават те, перспективата за отслабване или частично снемане на санкциите срещу Русия в случай на забележим прогрес, оказват поддръжка на рублата.

Защо се стабилизира рублата?

Всеки от факторите играе роля, но те не обясняват изцяло толкова силното укрепване на рублата. Повечето от тези фактори са действали и през 2024 година, когато рублата бе значително по-слаба, отбелязват анализаторите на „Райфайзенбанк". Нещо повече - миналата година, например, основната лихва е била по-висока, отколкото е сега.

„Експертите и досега нямат единно мнение за причините за засилването на рублата, макар ефектът от редица фактори да не предизвиква съмнения у никого", резюмира икономистът Сергей Алексашенко.

Той обръща внимание, че укрепването на националната валута обичайно води до ръст на вноса, а отслабването ѝ го потиска. Вносът в Русия обаче остава стабилен, без да е ясно защо е така. „Вероятно основните ограничения за увеличаване на вноса, наред с трудностите с разчетите и логистиката, са свързани с проблеми с търсенето на търговски партньори, готови да работят с Русия в условията на голяма неопределеност", предполага икономистът.

Какво ще стане с курса на рублата?

Прогнозите на анализаторите са, че към края на годината рублата ще отслабне, но с малко: доларът ще струва 84 рубли, а еврото - 98,15.

По-голямо отслабване може да се очаква през следващата година - заради намаляването на основната лихва, съкращаването на обемите на продаваната от държавата валута и риска от спад в експортните приходи заради санкциите срещу „Лукойл" и „Роснефт".

Автор: Олег Логинов


Русия
  • 1 Факти

    21 4 Отговор
    Рублата се стабилизира. Защо това може да е проблем за ЕССР ?

    06:04 09.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    23 4 Отговор
    Лоши новини за управляващите Европа нацисти

    06:08 09.12.2025

  • 3 СПРАВЕДЛИВ

    22 4 Отговор
    Който се опитваше да изтощи Русия, всъщност изтощи себе си.😁

    06:11 09.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Каква

    5 23 Отговор
    рубла,какви пет лева?Такава валута не се котира никъде на международните пазари.кой иска да му се плати в рубли?Кой?Еми няма тякъв.Даже в Суринам и Папуа не искат да чуват това сакрално име,-рубля. Факти,а опомнете се най-после.То бива русофилство,бива сервилност,ама вашето не се трае.

    Коментиран от #15

    06:24 09.12.2025

  • 7 а бе..

    19 3 Отговор
    Тва швабско веле що не съобщи че в забайкалск,кремя почна да добива голд около 10 тон месечно от новото си повърхностно находище,а в дрезздене голфзаводо спира работа,оти на старото летище вече нема место къде да слагат непродадените сивагиниот вагсгрупс

    06:26 09.12.2025

  • 8 🇺🇦🇧🇬

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    центак, купи си малко акъл !

    06:27 09.12.2025

  • 9 Ццц

    15 2 Отговор
    Миналата година слабата рубла показваше, че колапса на Русия е близо и неизбежен и само гигантските манипулации на Путин задържат положението. Сега пък обратното - това, че руснаците вземат по-малко пари от износ, изчислено като чиста маса, не покупателна стойност, означавало същото. 🤣 Разбира се има екземпляри, като диванен комантатор 4, които биха повярвали на всякакви взаимно изключващи се версии, само за да "чуят" новината, която чакат. Но това са изтъкани от омраза създания, с тежка форма на евроатлантизъм и с тагаренковско мислене, че не е важно на теб да ти е добре, а на руснаците да е зле. Но това са примери какъв не трябва да си.

    06:33 09.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хохо Бохо

    9 3 Отговор
    Проблем е щото дойче джамахирията ще купува нефт и газ в рубли и ако им дадат. Проблем им е защото юрото утече у канала и рублата ще е втората резервна валута

    06:54 09.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ехо

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Каква":

    Не сме 1925 а сме 2025.
    Няма значение в какво ще ти платят, има пазар за всички. Важното е да имаш продукт. Валутата е без значение. Каква файда от еврото, когато за 5 г се е обезценила 2 пъти?

    07:03 09.12.2025

  • 16 Украйна 10 милиона 💥

    3 1 Отговор
    Германските коли са хубави, но човек купува кола веднъж на няколко години и може да отложи покупката още няколко години. Другите европейски страни са в технически фалит. А пшеница, горива, суровини за химическата промишленост, минерални торове, цветни и редкоземелни метали, уран за централите и т.н. са нужни постоянно и идват от Русия.
    Но европейските политици разбират от скачане на батут (Аналене), акушерство, митинги, пропаганда, избори, но не и от бизнес. От бизнес разбира Доналд Тръмп!

    07:17 09.12.2025

  • 17 Сандо

    3 1 Отговор
    Каквото и да прави Русия трудно ще угоди на западналите и освирепели колонизатори.

    07:21 09.12.2025

  • 18 копейка

    1 2 Отговор
    ураааа отивам при тëтья за хонорара

    07:24 09.12.2025

  • 19 гост

    1 0 Отговор
    Няма какво да се чудим, тя цяла Русия е една голяма аномалия...там всичко е на обратно..

    07:29 09.12.2025

  • 20 Тити

    0 0 Отговор
    Курса на рублата 3 нарисуван и няма нищо общо с пазарната икономика хартия която става за кенефа.

    07:29 09.12.2025