Новини
Свят »
Русия »
Русия: икономиката не расте, растат данъците
  Тема: Украйна

Русия: икономиката не расте, растат данъците

19 Ноември, 2025 15:45 3 203 131

  • руска икономика-
  • русия-
  • данъци-
  • владимир путин-
  • руснаци-
  • ддс

Руският бюджет има нужда от допълнителни средства - заради това се увеличава не само ДДС, а и редица други данъци, включително за алкохола и цигарите

Русия: икономиката не расте, растат данъците - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Заради големите военни разходи и отслабващата икономика руската Дума взе решение за увеличаване на ДДС - от 20 на 22 процента.

Освен това в бъдеще данъкът ще се плаща от по-голям брой фирми: прагът за плащане бе понижен от 60 милиона на десет милиона рубли. Очаква се промените да доведат до допълнителни приходи от около един трилион рубли (около 10,1 милиарда евро), пише АРД.

Още новини от Украйна

Те ще бъдат въведени постепенно до 2028 година и трябва да попречат на предприятията да раздробят дейността си, за да избягнат плащането на данъци. Но се очаква по-високият ДДС да се засегне много по-малки компании, които до момента са били освободени от него. Проектозаконите трябва формално да бъдат одобрени от Думата и на трето четене, преди да бъдат подписани от президента Путин и да влязат в сила.

Планират се и много други данъчни увеличения

Законът за увеличаване на ДДС е само част от цял пакет нови данъци. Сред другите предложения има и повишаване на ставките за концентратите, виното, бирата, тютюна и електронните цигари, както и въвеждане на мита върху технологични продукти като смартфоните и таблетите.

Същевременно Думата одобри бюджета за следващата година. Той предвижда военни разходи в размер на 13 трилиона рубли - около 138 милиарда евро, информира АРД. Ако към тях се добавят разходите за сигурност и наказателни преследвания, трилионите стават 16,84.

След две години устойчив растеж, стимулиран от военните разходи, в началото на 2025 година икономиката на Русия отбеляза спад и според прогнозите на правителството тази година ще нарасне само с около един процент. Растежът страда от високите лихви на Централната банка, които възлизат на 16,5 процента и би трябвало да намалят инфлацията от осем на сто, подхранвана от държавните разходи за въоръжение.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    47 41 Отговор
    Путин разсипа Русия

    Коментиран от #4, #8, #18, #37

    15:47 19.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бойко Разбойко

    45 20 Отговор
    И у нас така.

    Коментиран от #5, #6, #7

    15:48 19.11.2025

  • 4 Владо

    39 35 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Путин е тотален сбърканяк.

    Коментиран от #10

    15:48 19.11.2025

  • 5 Оди у

    28 27 Отговор

    До коментар #3 от "Бойко Разбойко":

    Русиа.

    Коментиран от #9

    15:49 19.11.2025

  • 6 ДВ..

    45 19 Отговор

    До коментар #3 от "Бойко Разбойко":

    И при дойчовците така.
    А за 404 не ми се мисли.

    15:49 19.11.2025

  • 7 честен ционист

    15 29 Отговор

    До коментар #3 от "Бойко Разбойко":

    Така е навсякъде в Руccкий мир. И тук трябва да вдигнат ДДС на 22%

    15:49 19.11.2025

  • 8 мхм

    41 12 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    то при нас как е? В бюджет 2026 какво расте?

    Коментиран от #66

    15:50 19.11.2025

  • 9 честен ционист

    9 23 Отговор

    До коментар #5 от "Оди у":

    Защо му е да ходи у Русия, като и тук говорят развеален руски, а всеки втори по улиците е вече рускоговорящ?

    15:50 19.11.2025

  • 10 И Володко

    8 7 Отговор

    До коментар #4 от "Владо":

    също. Дори по- бетет. Щели да го сменят господарите му.

    15:50 19.11.2025

  • 11 гладно сopocне

    25 18 Отговор
    В еврозоната да не би да е по-различно?

    Коментиран от #14, #27

    15:50 19.11.2025

  • 12 Щурчо

    20 7 Отговор

    До коментар #2 от "Копейки,":

    А, когато сняг забръска, що ще чиниш ти земъска?

    15:51 19.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 си дзън

    29 15 Отговор
    Приходи надолу 30%. В момента - 36 долара за барел руски петрол и никой не купува!
    Поскъпване на оръжията 60%. Кеш нула. Заеми - никой не дава, даже и в юани - надали.
    Пенсионен фонд - опоскан до 38 млрд. от 120.
    Що делат? - дигане на данъците за начало ДДС на 22%. Руснаците да мрат преди да вземат пенсия.
    Осъждане на хиляди по доноси и пращане да умрат на фронта за без пари.
    Въперки всичко при ножица 90% няма удържане.

    Коментиран от #19, #23, #41

    15:52 19.11.2025

  • 16 Истината

    17 12 Отговор
    А аз си мислех че е вярно но просто замириса на вкиснато зеле

    15:53 19.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Има лесно

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Чичо Дончо само трябва да даде някой друг трилион на заем, там всичко е наред, няма ддс, няма кризи, няма бедни, всичко цъфти и вързва..

    15:54 19.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 666

    17 11 Отговор
    ха ха ха знаем знаем всяка сутрин едно и също - погребваме руснаците а за собствената кочина никой не се интересува

    15:56 19.11.2025

  • 22 ЗАКРИВАЙ

    17 8 Отговор
    ЗАКРИВАЙ кен ЕФА!
    Москалбад и без това е Васал на ПОДНЕБЕСНАТА

    15:56 19.11.2025

  • 23 Обикновен човек

    25 12 Отговор

    До коментар #15 от "си дзън":

    Всеки ден благодаря на съдбатс,че не съм руснак!Приятен ден!

    15:56 19.11.2025

  • 24 Констатирал

    29 11 Отговор
    Русия уверено върви към състоянието на СССР преди разпадането му.

    15:57 19.11.2025

  • 25 Гост

    20 19 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    Е, как да заминем, като дори екскурзиите до Русия са забранени? ЕС толкова ги е страх, че хората масово ще побегнат към Русия, че забраниха даже екскурзиите до там. Мераклии за пътуване има предостатъчно, затова има збрана. Инача какво излиза, ако нямаше мераклии - че ЕС взема малоумни решения?! Няма как да е вярно!

    Коментиран от #28, #34, #50

    15:57 19.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Така де

    11 9 Отговор

    До коментар #11 от "гладно сopocне":

    А, в еврозоната е много зле. Важното е, че Русия е много добре, цъфти и скоро ще върже.

    15:59 19.11.2025

  • 28 😂😂😂😂😂

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂

    16:00 19.11.2025

  • 29 Някой

    14 11 Отговор
    На българските снаряди за Украйна пише уиЗА Путин.

    16:00 19.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Май си ядосан

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "А теб какво те бърка":

    Грабвай винтовката и на фронта да разтовариш

    16:00 19.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Закономерно!

    12 2 Отговор
    Скоростта по нанадолнището се увеличава, а скалата е близо.

    16:01 19.11.2025

  • 34 хаха

    10 6 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    мераклии за пътуване има , ама никой не си и помисля да остава в блатната кочина

    Коментиран от #45

    16:02 19.11.2025

  • 35 Аха я

    10 5 Отговор

    До коментар #17 от "Ъххх":

    Ако Зеленски не е наркоман, а ти твърдиш че е такъв, трупаш голямя проклетия върху себе си.

    Коментиран от #89

    16:02 19.11.2025

  • 36 УдоМача

    8 11 Отговор
    Айде стига плакахте на чужд гроб с тези статии а се запитайте ще има ли кой да плаче на вашия...

    16:02 19.11.2025

  • 37 Иван Грозни българоубиец

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Този паметник, който виждате на снимката е в чест на победата и завладяването на волжките българи. При което са били избивани българи, завладени градове и села.

    Коментиран от #118

    16:02 19.11.2025

  • 38 Мдаааа

    9 4 Отговор
    ДДС - 25 % + 5% ДУ (данък Украйна)

    16:02 19.11.2025

  • 39 Копей,

    13 4 Отговор

    До коментар #32 от "666":

    Не се разсейва! По темата! А темата е за руската ко4ина.

    Коментиран от #51

    16:03 19.11.2025

  • 40 Руснаците нямат ракети и се

    10 7 Отговор
    бият със сапьорски лопатки.

    Коментиран от #80, #114

    16:03 19.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Интересно защо уктротроловете не са в

    8 11 Отговор
    Красноармейск да го защитават, а предпочитат да драскат из форумите.

    Коментиран от #55

    16:06 19.11.2025

  • 43 Данъци има в държави които нямат нищо

    5 9 Отговор
    И данъците са усилвател на икономиката
    В богати на природни ресурси държави се печатат пари които генерират богатства
    Руснаците трябва да печатат пари които да имат златно платинено покритие и сребърни монети и рублата ще стане конвентируема

    Коментиран от #57

    16:07 19.11.2025

  • 44 Дго

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "То и при":

    Особено ако отново повишат пенсионната възраст.

    16:08 19.11.2025

  • 45 Гост

    2 10 Отговор

    До коментар #34 от "хаха":

    Знам аз, че от нашата кочинка по хубава няма, както казал стария глист "Родина, моето момче, Родина...". Ама официалната статискита говори, че има над 6 милиона чужденци в момента в Русия, постоянно пребиваващи, на работа. И това са само официално пребививащите, без незаконните. Повече от колкото сме всички ние - българите.

    16:08 19.11.2025

  • 46 На чужд гроб ревете

    6 9 Отговор
    В България не е така, нали и за това диваците пишат за Русия? До кога тази самрад ще е тук?

    16:09 19.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Пора

    15 6 Отговор
    Путинова русия умира.След нова година им изключват и външният интернет.

    16:10 19.11.2025

  • 50 Атина Палада

    8 14 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    И по времето на СССР и сега Русия е най-желаната дестинация за туристи от цял свят. Руските градове са богати на архитектура, развлечения и атракции. Посещението на мавзолея на Ленин е със резерваци 3 години напред. Сигурността и липсата на престъпност привличат западноевропейците и американците. Шопинг туризмът е привлекателен за всички, можеш да пазаруваш най-престижните и качествени руски марки дрехи, техника и козметика директно от фирмените супермагазини. Пътуването се ограничава само от големия наплив. Хотелите са пълни. Летищата не могат да поемат трафика. Слава на Русия.

    Коментиран от #56, #68

    16:11 19.11.2025

  • 51 Не разбирам

    12 9 Отговор

    До коментар #39 от "Копей,":

    какво толкова сте се загрижили за руската кочина, като че ли сте руснаци. Гледайте си българската кочина, защото тя не е по-хубава от руската а само така си мислите.

    Коментиран от #58

    16:11 19.11.2025

  • 52 Тити

    5 8 Отговор
    Като у нас ние сме икономика на държавният служител.

    16:12 19.11.2025

  • 53 Европа няма нищо само селско стопанство

    6 10 Отговор
    Желязото е от Швеция и въглищаря от Европа после Европа прави само оръжия и муниции и храна за обоза и трупа провизии

    16:12 19.11.2025

  • 54 селяк

    2 8 Отговор
    Tиа да не са копирали Бюджет 2026 у евро от Територия България :Д

    Коментиран от #72

    16:14 19.11.2025

  • 55 аz СВО Победа 80

    13 4 Отговор

    До коментар #42 от "Интересно защо уктротроловете не са в":

    Новина на часа!Араби и американци измъкнаха под носа на Путин РУСКИЯТ Лукойл.От Кремъл-пълно мълчание.
    Ква стана тя🤣🤣

    16:14 19.11.2025

  • 56 😂😂😂😂😂😂😂😂

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    😂😂🤣🤣😂😂🤣🤣🤣

    16:15 19.11.2025

  • 57 Нещо грешиш

    12 6 Отговор

    До коментар #43 от "Данъци има в държави които нямат нищо":

    Русия е фашистка империя. На коя империя целта е поданиците и да бъдат богати? Това е обратно на логиката. Целта на империята е да завладява, да покорява и да ограбва. Не да прави поданиците богати. Богати са само олигарсите и феодалите определили се за собственици на земите и поданиците в империята.

    Коментиран от #64, #70, #73

    16:15 19.11.2025

  • 58 Пецо

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "Не разбирам":

    е това е приказка вече. Евала. Ама бългаина така е научен

    16:15 19.11.2025

  • 59 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    10 5 Отговор
    Точка.

    Коментиран от #65

    16:15 19.11.2025

  • 60 ХиХи

    3 7 Отговор
    Да се чете Българската икономика растът данъците у юро и синята зона бухахаха

    16:16 19.11.2025

  • 61 Ха ХаХа

    6 8 Отговор
    Напишете как в България всичко расте .....

    Коментиран от #69

    16:16 19.11.2025

  • 62 Сандо

    4 8 Отговор
    Също като в гордия еврочлен България.Същото като във великия евросбиртак,където има места в които не само не расте,ами и намалява.Но това няма значение за яростната и злобна пропаганда,на която сме подложени.

    16:16 19.11.2025

  • 63 Хахаха!🎺🥳😀

    3 10 Отговор
    Дойчовците се надпреварват с Украйна, кой пръв ще удари дъното.

    16:17 19.11.2025

  • 64 Комениращ

    10 6 Отговор

    До коментар #57 от "Нещо грешиш":

    Масова пенсия в Русия -100€.Без коментар.

    Коментиран от #67, #77, #81

    16:17 19.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Сандо

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "мхм":

    Как какво расте?Дълговете разбира се.

    16:18 19.11.2025

  • 67 Тъпако

    5 6 Отговор

    До коментар #64 от "Комениращ":

    Едно и също дрънкаш като свалена АТМС от С 400

    Коментиран от #126

    16:19 19.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ами

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ха ХаХа":

    Работи по-усилено!

    16:20 19.11.2025

  • 70 Хахаха!🎺🥳😀

    6 5 Отговор

    До коментар #57 от "Нещо грешиш":

    България като не е империя, българите богати ли са? В Русия прасетата Путин ги изчисти с бензиновата горелка, а в България са на върха на пирамидата.

    Коментиран от #74, #79

    16:21 19.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Бедняшката русофилска иzмет

    5 4 Отговор

    До коментар #54 от "селяк":

    От нова година и тя ще получава заплати в евро.

    16:21 19.11.2025

  • 73 Руснаците са империя по територия

    5 3 Отговор

    До коментар #57 от "Нещо грешиш":

    Ако бяха държава империя поданиците трябваше да са 500-600 милиона руснаци да не пиша 1 милиард и да има империята администрация и армия

    16:22 19.11.2025

  • 74 Ачо

    7 5 Отговор

    До коментар #70 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Говори се че руснаците живеят като през 18 век.Като прасетата.

    Коментиран от #125

    16:23 19.11.2025

  • 75 туман

    5 5 Отговор
    А в еврозоната, в клуба на богатите как е, в България цъфти и върже а м.й.а ви п...та

    16:23 19.11.2025

  • 76 Умирам от смях

    5 5 Отговор
    Германистанската расте ли? За булгаристанската хич няма да питам

    16:24 19.11.2025

  • 77 флип

    6 2 Отговор

    До коментар #64 от "Комениращ":

    масовата пенсия в Русия е 18 521 рубли на месец, което е приблизително 333 долара или 315 евро. Ама то дебилчето откъде да знае, няма го в опорките

    16:25 19.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Че Путин си е прасе. Какво е изчистил!? Управляват същите мутри, каквито са в България. 35 години след "падането" на съветския режим, те все още са тук. Поради простата причина че нищо не се промени, те си останаха, защото армията от негодници и селяндури (посочвам основно генерали, офицери, които са били по върховете) ги опазиха.

    16:27 19.11.2025

  • 80 Българин

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Руснаците нямат ракети и се":

    Не помагат и сапьорските лопати.В Покровско Азов режат руски тикви.В градът е касапница за руснаци.Всеки руснак го удрят с дронове по няколко пъти докато не са убедени че е умъртвен.

    Коментиран от #82

    16:27 19.11.2025

  • 81 В Русия

    6 6 Отговор

    До коментар #64 от "Комениращ":

    Не се пазарува с евро. В Русия няма водомери, топломери, газомери а електромерът е един за целия блок. ТОКЪТ Е ПОД 1 СТОТИНКА ЗА КИЛОВАТЧАС. Руските пенсионери не замръзват в жилищата си до смърт, като българските. За пенсионерите има помощи с храна, транспорт, лекарства, а здравеопазването е безплатно.
    На чужд гроб плачеш. Оплачи българските пенсионери.

    Коментиран от #84, #92, #97, #105

    16:28 19.11.2025

  • 82 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #80 от "Българин":

    В Покровск азовците избягаха преди 2 седмици от страх.
    Една част е хваната вчера облечени като циганки.
    Всички са с калай зад ляво ухо

    16:30 19.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Фори

    4 3 Отговор
    Не може да седиш на цялата Менделева таблица и икономиката да ти е надолу! Руската икономика цъфти!Копаят злато и нефт и продават като бесни!

    16:34 19.11.2025

  • 86 Европа

    3 4 Отговор
    Пращате си децата да учат на запад и Америка, благодарение на грабежите над своите съграждани обаче Русия ви на ума. На патриоти се правите, че и на християни.

    16:34 19.11.2025

  • 87 си дзън

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "То и при":

    Никой не е вечен. Въпросът е колко е средната продължителност на крепостния
    и колко от тях ще добутат до пенсия.

    16:36 19.11.2025

  • 88 Европо

    8 1 Отговор
    Блуднице Вавилонска
    Кръвнице Македонска
    Трижди да си проклета и триклета.
    Народна песен забранена
    След Берлинския ,но не след Московския договор.
    Западът в Берлин и Ньой разпърчоса България на 8 части.
    От тях само зло е видяла България та сега добро ще видим......

    Коментиран от #91

    16:38 19.11.2025

  • 89 Информацията я изнесе Атестович,

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Аха я":

    Ермах потвърди. Да му мислят те.

    16:38 19.11.2025

  • 90 604

    5 1 Отговор
    Глупости нъ търкълета..да кажете че убеднява населението ДА, но дъ дрънкате че се свивала икономиката при това военно производство съ пълни лумпенски измишльотини!

    16:39 19.11.2025

  • 91 Даа

    3 7 Отговор

    До коментар #88 от "Европо":

    Русия имаше основно място в разпарчетосването на България. Русия отцепи Северна Добруджа. Русия опита да отцепи Южна Добруджа. Русия създаде Македония. Русия завладя Волжка България. Още? И не мирясвате в пропагандата си. Русия е зло.

    Коментиран от #93, #95

    16:42 19.11.2025

  • 92 Как

    6 1 Отговор

    До коментар #81 от "В Русия":

    В комунална квартира е така.Дори и жилището ти е държавно. Руснаците нямат собственост на недвижими имоти до 2000г. Това много ги учудваше в България.Как всеки е собственик на къща, апартамент, парцел!

    Коментиран от #110

    16:47 19.11.2025

  • 93 име

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Даа":

    Забрави да споменеш че руснаци са изцапали гащите ти!

    16:48 19.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Европо

    7 1 Отговор
    Трижди да си проклета и триклета.
    Французи и италианци
    Англичани и немци
    Сакат да сме под робство.....

    Няма живи от това поколение .
    Щяха да кълцат тиквите на сороските предатели на дръвника

    16:55 19.11.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Слуга на блатото

    2 2 Отговор
    Миризма на лош край идва от към тресавището просия,краят е близо.....😂😂😂😂

    16:57 19.11.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Аха

    5 3 Отговор

    До коментар #95 от "Идиот":

    Токио ще викаш на опростачения ти бащица, закъдето не те е научил на българска история. Сталин създава Македония в ущърб на българския интерес, в ущърб на българското самосъзнание. Коминтернът е предвиждал отцепване на още две части от България, по заповед на Сталин!

    Коментиран от #104, #107

    17:03 19.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Какъв простак

    4 3 Отговор

    До коментар #95 от "Идиот":

    Да ти имам и смотаната логика. Значи България която не ще руско владичество и иска свой път на самоопределение, но и един път не изпраща войски срещу Русия, били русофоби моля ти се. Обаче Русияз които винаги искат да поставят го ота на България и изпращат войски срещу България, напълно нормално. Каква страшна логика. От Русия по-големи българофоби няма. Българите не са русофоби, но никой няма право да ги прави и русофили.

    17:09 19.11.2025

  • 104 Рублевка

    6 2 Отговор

    До коментар #101 от "Аха":

    Ако за България не се беше застъпил приятелят на българския народ, Йосиф Висарионович Сталин, България въобще нямаше да я има. Чърчил е искал София да бъде разрушена напълно и да стане "нива за картофи", а територията поделена между Гърция, Турция и Югославия.

    Коментиран от #106, #108

    17:09 19.11.2025

  • 105 Е да де

    3 1 Отговор

    До коментар #81 от "В Русия":

    за това живеят по 10-15 души така наречените "комуналки" с обща тоалетна и кухня.....ха ха ха

    Коментиран от #113

    17:13 19.11.2025

  • 106 Добре

    2 3 Отговор

    До коментар #104 от "Рублевка":

    Но не може да се отрича, че Сталин издава заповедта за създаване на Македония и превръщането на българите в македонци в противовес на българското самосъзнание. Да не говорим, че по план е трябвало да бъдат отцепени още 2 части от България. Да не говорим и за гладомора, при който загиват таврийски и бесарабски българи, геноцид.

    Коментиран от #109

    17:13 19.11.2025

  • 107 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Аха":

    1911 г.Фердинанд договаря със Сърбия разделянето на Македония.
    От тук идват спорните и безспорни зони.
    Всички български войски са изпратени на изток от него и тогава Сърбияя взима Вардарска Македония, а Гърция Егейска Македония.
    Те са победители и ПСВ и във ВСВ.а България е победена .След ВСВ в Парижкия мирен договор сме вписани като фашистка държава.
    Димитров подписва Бледските споразумения в които София е столица.Чърчил уведомява Сталин който трови Димитров .
    Точно тогава Тито пуска УДБА и учители в Пиринска Македония.
    А Македония е отцепена през ПСВ.
    Тито се отказва от 1 млрд.д репарации но на Гърция плащахме 1 млрд.д. до 1980 г.

    17:13 19.11.2025

  • 108 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "Рублевка":

    Абе вие каква дрога взимате? Приятел? Това е враг.

    17:14 19.11.2025

  • 109 Когато

    1 2 Отговор

    До коментар #106 от "Добре":

    Си недоучен, пишеш простотии.
    Факт

    Коментиран от #112

    17:15 19.11.2025

  • 110 Рублевка

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Как":

    А нас ни учудваше, че апартаменти им даваха абсолютно без пари и че всичко беше наполовина по-евтино. Даже българските цигари, вина и сирене бяха на половин цена!

    17:15 19.11.2025

  • 111 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ОБЪРКА ЛИ СА ЕС С РУСИЯ! ИНАЧЕ Е ВЯРНО!ЕС СЕ РАЗПАДА! КОЙТО СЕ Е СЪБРАЛ С НАС НЕ Е ПРОКОПСАЛ ДЪЛГО!ХАК ДА ИМ Е!

    17:17 19.11.2025

  • 112 Не не

    3 1 Отговор

    До коментар #109 от "Когато":

    Когато о си бил упен на комунистическа история с дупки в страниците, по пионерските лагери. Така става. Така толкова лесно могат да те впрегнат в юздите на руската пропаганда. Един българин, който си знае историята никога не можеш да го вербува за интересите на Русия.

    Коментиран от #115, #120

    17:18 19.11.2025

  • 113 Я отвори сайтовете за недвижимост

    3 2 Отговор

    До коментар #105 от "Е да де":

    Комуналки няма от доста години. Хитлеристите разрушиха всички градове и села до Москва! ГЕРМАНСКИТЕ ВАРВАРИ РАЗРУШИХА НАД 100 000 СЕЛА И ГРАДОВЕ, ЗАЕДНО С НАСЕЛЕНИЕТО! СССР започна не от нулата, а от под нулата да строи всичко отново.

    Коментиран от #124

    17:21 19.11.2025

  • 114 То и ти...

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Руснаците нямат ракети и се":

    .... нямаш нищо в главата, обаче драскаш тука.

    17:22 19.11.2025

  • 115 Защото

    3 1 Отговор

    До коментар #112 от "Не не":

    Тези където следваха интересите на Русия, се продадоха на интересите на Брюксел. Така лесно ще се продадат и на турските интереси, и на китайските, и на катарските и на американските.

    Коментиран от #117, #119

    17:27 19.11.2025

  • 116 Студопор

    2 2 Отговор
    Мхм... Дойче зеле защото са много надежден източник...!

    17:29 19.11.2025

  • 117 Защото

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Защото":

    Предателят си е винаги предател. Затова хората трябва да придобият самоувереност в българското си самосъзнание и да стъпи на обща българска доктрина. Която не може така лесно да бъде издигната от времето и от враждебните идеологии. И да спрем да се ограбваме и да влизаме във водовъртежа на разрушаващите ни раздори.

    17:30 19.11.2025

  • 118 О неразумний ю..

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Иван Грозни българоубиец":

    Те са основополагащ народ в Руската Империя. Ако ти бяха братя, що си против тях?

    17:31 19.11.2025

  • 119 Рублевка

    2 3 Отговор

    До коментар #115 от "Защото":

    Не е важно, как ще се казва властта, важното е аз да управлявам.
    Иванчо Хаджипенчович, осъдил Васил Левски на обесване, съдия в Дунавския вилает и пръв народен представител в освободена България.
    Прав е бил донякъде Чърчил. Някои не заслужават свободата, подарена ни от руския император и от Сталин.

    17:33 19.11.2025

  • 120 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #112 от "Не не":

    Българин който си знае историята отлично знае че благодарение на Русия имаме Трета Българска държава и армия.,а не благодарение на запада.
    Той знае че руснаци и българи пишат на един език и се молят еднакво.
    Марш на торището

    Коментиран от #121

    17:37 19.11.2025

  • 121 Хахахахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #120 от "Ха ХаХа":

    Още един където е чел комунистическа история с цели дупки в страниците, по пионерските лагери. Историята не само освобождението, има още колко много събития. Да разчетем и тях? Ще ти издържи ли мозъка, да не окъси.

    1. Защо Путин се гаври с българската писменост?
    2. Защо руската православна църква се гаври с българската същност на охридската патриаршия?
    3. Защо руското посолство в Македония провежда антибългарска политика?

    Сметките не излизат за твърдението "братя". Хайде сега и ти марш в Москва.

    Коментиран от #122

    17:47 19.11.2025

  • 122 Не се карайте

    2 3 Отговор

    До коментар #121 от "Хахахахахаха":

    Американските окупационни воиски останаха в Европа под наименованието НАТО, Англия е със Щатите. Останалите дребни рибки са под 10% от НАТО. Пигмеи. България е в руската зона и от нашите желания нищо не зависи.

    17:50 19.11.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Пишеш глупости

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "Я отвори сайтовете за недвижимост":

    комуналки си има и до ден днешен...даже и в руЗките филми не ги крият.Явно за блатните това е нормално.

    18:47 19.11.2025

  • 125 Хачо

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Ачо":

    То много неща се говорят, ама малко се разбират и то не от всички.

    18:54 19.11.2025

  • 126 стоян

    1 2 Отговор

    До коментар #67 от "Тъпако":

    До 67 ком - другар минимална рузка заплата 183 евро и пенсия от 86 евро - смешно е че в федерацията от мюслюмански републики са с най малките заплати и пенсии в Европа

    19:02 19.11.2025

  • 127 ?????

    3 1 Отговор
    Кво да кажа?
    Аз поне ходя 2-3 пъти през годината в Русия и имам преки впечатления не само от Москва и Питер, но и от провинцията.
    Тролчетата с външните тоалетни да пробват да си купят билет през Турция.
    Да отскочат до Русия за да могат като се върнат да ни разправят че са ги виждали тия външни тоалетни на живо.
    А то сега го избива на параноя.
    А иначе руснаците даже в деревните са с 10-15 голини по-напред от нас.
    Да не говорим за големите градове.
    Айде почвайте ме.

    19:12 19.11.2025

  • 128 Ха ха ха

    1 2 Отговор
    Нали санкциите не им действаха

    20:33 19.11.2025

  • 129 Коментар:

    2 1 Отговор
    Поредно дрънкане на глупости от послушни пудели.

    20:58 19.11.2025

  • 130 НАТО сайз милитъри

    1 3 Отговор
    Московията отивана х@й...

    22:17 19.11.2025

  • 131 Българин

    0 0 Отговор
    Тя икономиката в ЕС цъфти и вързва се на ялово, че и към Русия взе да поглежда, я попитайте защо Румъния е увеличила двойно вноса от Русия

    15:57 20.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания