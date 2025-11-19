Русия: икономиката не расте, растат данъците

Заради големите военни разходи и отслабващата икономика руската Дума взе решение за увеличаване на ДДС - от 20 на 22 процента.

Освен това в бъдеще данъкът ще се плаща от по-голям брой фирми: прагът за плащане бе понижен от 60 милиона на десет милиона рубли. Очаква се промените да доведат до допълнителни приходи от около един трилион рубли (около 10,1 милиарда евро), пише АРД.

Те ще бъдат въведени постепенно до 2028 година и трябва да попречат на предприятията да раздробят дейността си, за да избягнат плащането на данъци. Но се очаква по-високият ДДС да се засегне много по-малки компании, които до момента са били освободени от него. Проектозаконите трябва формално да бъдат одобрени от Думата и на трето четене, преди да бъдат подписани от президента Путин и да влязат в сила.

Планират се и много други данъчни увеличения

Законът за увеличаване на ДДС е само част от цял пакет нови данъци. Сред другите предложения има и повишаване на ставките за концентратите, виното, бирата, тютюна и електронните цигари, както и въвеждане на мита върху технологични продукти като смартфоните и таблетите.

Същевременно Думата одобри бюджета за следващата година. Той предвижда военни разходи в размер на 13 трилиона рубли - около 138 милиарда евро, информира АРД. Ако към тях се добавят разходите за сигурност и наказателни преследвания, трилионите стават 16,84.

След две години устойчив растеж, стимулиран от военните разходи, в началото на 2025 година икономиката на Русия отбеляза спад и според прогнозите на правителството тази година ще нарасне само с около един процент. Растежът страда от високите лихви на Централната банка, които възлизат на 16,5 процента и би трябвало да намалят инфлацията от осем на сто, подхранвана от държавните разходи за въоръжение.