Русия: икономиката не расте, растат данъците

Заради големите военни разходи и отслабващата икономика руската Дума взе решение за увеличаване на ДДС - от 20 на 22 процента.
Освен това в бъдеще данъкът ще се плаща от по-голям брой фирми: прагът за плащане бе понижен от 60 милиона на десет милиона рубли. Очаква се промените да доведат до допълнителни приходи от около един трилион рубли (около 10,1 милиарда евро), пише АРД.
Те ще бъдат въведени постепенно до 2028 година и трябва да попречат на предприятията да раздробят дейността си, за да избягнат плащането на данъци. Но се очаква по-високият ДДС да се засегне много по-малки компании, които до момента са били освободени от него. Проектозаконите трябва формално да бъдат одобрени от Думата и на трето четене, преди да бъдат подписани от президента Путин и да влязат в сила.
Планират се и много други данъчни увеличения
Законът за увеличаване на ДДС е само част от цял пакет нови данъци. Сред другите предложения има и повишаване на ставките за концентратите, виното, бирата, тютюна и електронните цигари, както и въвеждане на мита върху технологични продукти като смартфоните и таблетите.
Същевременно Думата одобри бюджета за следващата година. Той предвижда военни разходи в размер на 13 трилиона рубли - около 138 милиарда евро, информира АРД. Ако към тях се добавят разходите за сигурност и наказателни преследвания, трилионите стават 16,84.
След две години устойчив растеж, стимулиран от военните разходи, в началото на 2025 година икономиката на Русия отбеляза спад и според прогнозите на правителството тази година ще нарасне само с около един процент. Растежът страда от високите лихви на Централната банка, които възлизат на 16,5 процента и би трябвало да намалят инфлацията от осем на сто, подхранвана от държавните разходи за въоръжение.
1 Атина Палада
Коментиран от #4, #8, #18, #37
15:47 19.11.2025
3 Бойко Разбойко
Коментиран от #5, #6, #7
15:48 19.11.2025
4 Владо
До коментар #1 от "Атина Палада":Путин е тотален сбърканяк.
Коментиран от #10
15:48 19.11.2025
5 Оди у
До коментар #3 от "Бойко Разбойко":Русиа.
Коментиран от #9
15:49 19.11.2025
6 ДВ..
До коментар #3 от "Бойко Разбойко":И при дойчовците така.
А за 404 не ми се мисли.
15:49 19.11.2025
7 честен ционист
До коментар #3 от "Бойко Разбойко":Така е навсякъде в Руccкий мир. И тук трябва да вдигнат ДДС на 22%
15:49 19.11.2025
8 мхм
До коментар #1 от "Атина Палада":то при нас как е? В бюджет 2026 какво расте?
Коментиран от #66
15:50 19.11.2025
9 честен ционист
До коментар #5 от "Оди у":Защо му е да ходи у Русия, като и тук говорят развеален руски, а всеки втори по улиците е вече рускоговорящ?
15:50 19.11.2025
10 И Володко
До коментар #4 от "Владо":също. Дори по- бетет. Щели да го сменят господарите му.
15:50 19.11.2025
11 гладно сopocне
Коментиран от #14, #27
15:50 19.11.2025
12 Щурчо
До коментар #2 от "Копейки,":А, когато сняг забръска, що ще чиниш ти земъска?
15:51 19.11.2025
15 си дзън
Поскъпване на оръжията 60%. Кеш нула. Заеми - никой не дава, даже и в юани - надали.
Пенсионен фонд - опоскан до 38 млрд. от 120.
Що делат? - дигане на данъците за начало ДДС на 22%. Руснаците да мрат преди да вземат пенсия.
Осъждане на хиляди по доноси и пращане да умрат на фронта за без пари.
Въперки всичко при ножица 90% няма удържане.
Коментиран от #19, #23, #41
15:52 19.11.2025
16 Истината
15:53 19.11.2025
18 Има лесно
До коментар #1 от "Атина Палада":Чичо Дончо само трябва да даде някой друг трилион на заем, там всичко е наред, няма ддс, няма кризи, няма бедни, всичко цъфти и вързва..
15:54 19.11.2025
21 666
15:56 19.11.2025
22 ЗАКРИВАЙ
Москалбад и без това е Васал на ПОДНЕБЕСНАТА
15:56 19.11.2025
23 Обикновен човек
До коментар #15 от "си дзън":Всеки ден благодаря на съдбатс,че не съм руснак!Приятен ден!
15:56 19.11.2025
24 Констатирал
15:57 19.11.2025
25 Гост
До коментар #13 от "Механик":Е, как да заминем, като дори екскурзиите до Русия са забранени? ЕС толкова ги е страх, че хората масово ще побегнат към Русия, че забраниха даже екскурзиите до там. Мераклии за пътуване има предостатъчно, затова има збрана. Инача какво излиза, ако нямаше мераклии - че ЕС взема малоумни решения?! Няма как да е вярно!
Коментиран от #28, #34, #50
15:57 19.11.2025
27 Така де
До коментар #11 от "гладно сopocне":А, в еврозоната е много зле. Важното е, че Русия е много добре, цъфти и скоро ще върже.
15:59 19.11.2025
28 😂😂😂😂😂
До коментар #25 от "Гост":🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂
16:00 19.11.2025
29 Някой
16:00 19.11.2025
31 Май си ядосан
До коментар #19 от "А теб какво те бърка":Грабвай винтовката и на фронта да разтовариш
16:00 19.11.2025
33 Закономерно!
16:01 19.11.2025
34 хаха
До коментар #25 от "Гост":мераклии за пътуване има , ама никой не си и помисля да остава в блатната кочина
Коментиран от #45
16:02 19.11.2025
35 Аха я
До коментар #17 от "Ъххх":Ако Зеленски не е наркоман, а ти твърдиш че е такъв, трупаш голямя проклетия върху себе си.
Коментиран от #89
16:02 19.11.2025
36 УдоМача
16:02 19.11.2025
37 Иван Грозни българоубиец
До коментар #1 от "Атина Палада":Този паметник, който виждате на снимката е в чест на победата и завладяването на волжките българи. При което са били избивани българи, завладени градове и села.
Коментиран от #118
16:02 19.11.2025
38 Мдаааа
16:02 19.11.2025
39 Копей,
До коментар #32 от "666":Не се разсейва! По темата! А темата е за руската ко4ина.
Коментиран от #51
16:03 19.11.2025
40 Руснаците нямат ракети и се
Коментиран от #80, #114
16:03 19.11.2025
42 Интересно защо уктротроловете не са в
Коментиран от #55
16:06 19.11.2025
43 Данъци има в държави които нямат нищо
В богати на природни ресурси държави се печатат пари които генерират богатства
Руснаците трябва да печатат пари които да имат златно платинено покритие и сребърни монети и рублата ще стане конвентируема
Коментиран от #57
16:07 19.11.2025
44 Дго
До коментар #41 от "То и при":Особено ако отново повишат пенсионната възраст.
16:08 19.11.2025
45 Гост
До коментар #34 от "хаха":Знам аз, че от нашата кочинка по хубава няма, както казал стария глист "Родина, моето момче, Родина...". Ама официалната статискита говори, че има над 6 милиона чужденци в момента в Русия, постоянно пребиваващи, на работа. И това са само официално пребививащите, без незаконните. Повече от колкото сме всички ние - българите.
16:08 19.11.2025
46 На чужд гроб ревете
16:09 19.11.2025
49 Пора
16:10 19.11.2025
50 Атина Палада
До коментар #25 от "Гост":И по времето на СССР и сега Русия е най-желаната дестинация за туристи от цял свят. Руските градове са богати на архитектура, развлечения и атракции. Посещението на мавзолея на Ленин е със резерваци 3 години напред. Сигурността и липсата на престъпност привличат западноевропейците и американците. Шопинг туризмът е привлекателен за всички, можеш да пазаруваш най-престижните и качествени руски марки дрехи, техника и козметика директно от фирмените супермагазини. Пътуването се ограничава само от големия наплив. Хотелите са пълни. Летищата не могат да поемат трафика. Слава на Русия.
Коментиран от #56, #68
16:11 19.11.2025
51 Не разбирам
До коментар #39 от "Копей,":какво толкова сте се загрижили за руската кочина, като че ли сте руснаци. Гледайте си българската кочина, защото тя не е по-хубава от руската а само така си мислите.
Коментиран от #58
16:11 19.11.2025
52 Тити
16:12 19.11.2025
53 Европа няма нищо само селско стопанство
16:12 19.11.2025
54 селяк
Коментиран от #72
16:14 19.11.2025
55 аz СВО Победа 80
До коментар #42 от "Интересно защо уктротроловете не са в":Новина на часа!Араби и американци измъкнаха под носа на Путин РУСКИЯТ Лукойл.От Кремъл-пълно мълчание.
Ква стана тя🤣🤣
16:14 19.11.2025
56 😂😂😂😂😂😂😂😂
До коментар #50 от "Атина Палада":😂😂🤣🤣😂😂🤣🤣🤣
16:15 19.11.2025
57 Нещо грешиш
До коментар #43 от "Данъци има в държави които нямат нищо":Русия е фашистка империя. На коя империя целта е поданиците и да бъдат богати? Това е обратно на логиката. Целта на империята е да завладява, да покорява и да ограбва. Не да прави поданиците богати. Богати са само олигарсите и феодалите определили се за собственици на земите и поданиците в империята.
Коментиран от #64, #70, #73
16:15 19.11.2025
58 Пецо
До коментар #51 от "Не разбирам":е това е приказка вече. Евала. Ама бългаина така е научен
16:15 19.11.2025
59 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #65
16:15 19.11.2025
60 ХиХи
16:16 19.11.2025
61 Ха ХаХа
Коментиран от #69
16:16 19.11.2025
62 Сандо
16:16 19.11.2025
63 Хахаха!🎺🥳😀
16:17 19.11.2025
64 Комениращ
До коментар #57 от "Нещо грешиш":Масова пенсия в Русия -100€.Без коментар.
Коментиран от #67, #77, #81
16:17 19.11.2025
66 Сандо
До коментар #8 от "мхм":Как какво расте?Дълговете разбира се.
16:18 19.11.2025
67 Тъпако
До коментар #64 от "Комениращ":Едно и също дрънкаш като свалена АТМС от С 400
Коментиран от #126
16:19 19.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Ами
До коментар #61 от "Ха ХаХа":Работи по-усилено!
16:20 19.11.2025
70 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #57 от "Нещо грешиш":България като не е империя, българите богати ли са? В Русия прасетата Путин ги изчисти с бензиновата горелка, а в България са на върха на пирамидата.
Коментиран от #74, #79
16:21 19.11.2025
72 Бедняшката русофилска иzмет
До коментар #54 от "селяк":От нова година и тя ще получава заплати в евро.
16:21 19.11.2025
73 Руснаците са империя по територия
До коментар #57 от "Нещо грешиш":Ако бяха държава империя поданиците трябваше да са 500-600 милиона руснаци да не пиша 1 милиард и да има империята администрация и армия
16:22 19.11.2025
74 Ачо
До коментар #70 от "Хахаха!🎺🥳😀":Говори се че руснаците живеят като през 18 век.Като прасетата.
Коментиран от #125
16:23 19.11.2025
75 туман
16:23 19.11.2025
76 Умирам от смях
16:24 19.11.2025
77 флип
До коментар #64 от "Комениращ":масовата пенсия в Русия е 18 521 рубли на месец, което е приблизително 333 долара или 315 евро. Ама то дебилчето откъде да знае, няма го в опорките
16:25 19.11.2025
79 Хахаха
До коментар #70 от "Хахаха!🎺🥳😀":Че Путин си е прасе. Какво е изчистил!? Управляват същите мутри, каквито са в България. 35 години след "падането" на съветския режим, те все още са тук. Поради простата причина че нищо не се промени, те си останаха, защото армията от негодници и селяндури (посочвам основно генерали, офицери, които са били по върховете) ги опазиха.
16:27 19.11.2025
80 Българин
До коментар #40 от "Руснаците нямат ракети и се":Не помагат и сапьорските лопати.В Покровско Азов режат руски тикви.В градът е касапница за руснаци.Всеки руснак го удрят с дронове по няколко пъти докато не са убедени че е умъртвен.
Коментиран от #82
16:27 19.11.2025
81 В Русия
До коментар #64 от "Комениращ":Не се пазарува с евро. В Русия няма водомери, топломери, газомери а електромерът е един за целия блок. ТОКЪТ Е ПОД 1 СТОТИНКА ЗА КИЛОВАТЧАС. Руските пенсионери не замръзват в жилищата си до смърт, като българските. За пенсионерите има помощи с храна, транспорт, лекарства, а здравеопазването е безплатно.
На чужд гроб плачеш. Оплачи българските пенсионери.
Коментиран от #84, #92, #97, #105
16:28 19.11.2025
82 Ха ХаХа
До коментар #80 от "Българин":В Покровск азовците избягаха преди 2 седмици от страх.
Една част е хваната вчера облечени като циганки.
Всички са с калай зад ляво ухо
16:30 19.11.2025
85 Фори
16:34 19.11.2025
86 Европа
16:34 19.11.2025
87 си дзън
До коментар #41 от "То и при":Никой не е вечен. Въпросът е колко е средната продължителност на крепостния
и колко от тях ще добутат до пенсия.
16:36 19.11.2025
88 Европо
Кръвнице Македонска
Трижди да си проклета и триклета.
Народна песен забранена
След Берлинския ,но не след Московския договор.
Западът в Берлин и Ньой разпърчоса България на 8 части.
От тях само зло е видяла България та сега добро ще видим......
Коментиран от #91
16:38 19.11.2025
89 Информацията я изнесе Атестович,
До коментар #35 от "Аха я":Ермах потвърди. Да му мислят те.
16:38 19.11.2025
90 604
16:39 19.11.2025
91 Даа
До коментар #88 от "Европо":Русия имаше основно място в разпарчетосването на България. Русия отцепи Северна Добруджа. Русия опита да отцепи Южна Добруджа. Русия създаде Македония. Русия завладя Волжка България. Още? И не мирясвате в пропагандата си. Русия е зло.
Коментиран от #93, #95
16:42 19.11.2025
92 Как
До коментар #81 от "В Русия":В комунална квартира е така.Дори и жилището ти е държавно. Руснаците нямат собственост на недвижими имоти до 2000г. Това много ги учудваше в България.Как всеки е собственик на къща, апартамент, парцел!
Коментиран от #110
16:47 19.11.2025
93 име
До коментар #91 от "Даа":Забрави да споменеш че руснаци са изцапали гащите ти!
16:48 19.11.2025
96 Европо
Французи и италианци
Англичани и немци
Сакат да сме под робство.....
Няма живи от това поколение .
Щяха да кълцат тиквите на сороските предатели на дръвника
16:55 19.11.2025
98 Слуга на блатото
16:57 19.11.2025
101 Аха
До коментар #95 от "Идиот":Токио ще викаш на опростачения ти бащица, закъдето не те е научил на българска история. Сталин създава Македония в ущърб на българския интерес, в ущърб на българското самосъзнание. Коминтернът е предвиждал отцепване на още две части от България, по заповед на Сталин!
Коментиран от #104, #107
17:03 19.11.2025
103 Какъв простак
До коментар #95 от "Идиот":Да ти имам и смотаната логика. Значи България която не ще руско владичество и иска свой път на самоопределение, но и един път не изпраща войски срещу Русия, били русофоби моля ти се. Обаче Русияз които винаги искат да поставят го ота на България и изпращат войски срещу България, напълно нормално. Каква страшна логика. От Русия по-големи българофоби няма. Българите не са русофоби, но никой няма право да ги прави и русофили.
17:09 19.11.2025
104 Рублевка
До коментар #101 от "Аха":Ако за България не се беше застъпил приятелят на българския народ, Йосиф Висарионович Сталин, България въобще нямаше да я има. Чърчил е искал София да бъде разрушена напълно и да стане "нива за картофи", а територията поделена между Гърция, Турция и Югославия.
Коментиран от #106, #108
17:09 19.11.2025
105 Е да де
До коментар #81 от "В Русия":за това живеят по 10-15 души така наречените "комуналки" с обща тоалетна и кухня.....ха ха ха
Коментиран от #113
17:13 19.11.2025
106 Добре
До коментар #104 от "Рублевка":Но не може да се отрича, че Сталин издава заповедта за създаване на Македония и превръщането на българите в македонци в противовес на българското самосъзнание. Да не говорим, че по план е трябвало да бъдат отцепени още 2 части от България. Да не говорим и за гладомора, при който загиват таврийски и бесарабски българи, геноцид.
Коментиран от #109
17:13 19.11.2025
107 Ха ХаХа
До коментар #101 от "Аха":1911 г.Фердинанд договаря със Сърбия разделянето на Македония.
От тук идват спорните и безспорни зони.
Всички български войски са изпратени на изток от него и тогава Сърбияя взима Вардарска Македония, а Гърция Егейска Македония.
Те са победители и ПСВ и във ВСВ.а България е победена .След ВСВ в Парижкия мирен договор сме вписани като фашистка държава.
Димитров подписва Бледските споразумения в които София е столица.Чърчил уведомява Сталин който трови Димитров .
Точно тогава Тито пуска УДБА и учители в Пиринска Македония.
А Македония е отцепена през ПСВ.
Тито се отказва от 1 млрд.д репарации но на Гърция плащахме 1 млрд.д. до 1980 г.
17:13 19.11.2025
108 Хаха
До коментар #104 от "Рублевка":Абе вие каква дрога взимате? Приятел? Това е враг.
17:14 19.11.2025
109 Когато
До коментар #106 от "Добре":Си недоучен, пишеш простотии.
Факт
Коментиран от #112
17:15 19.11.2025
110 Рублевка
До коментар #92 от "Как":А нас ни учудваше, че апартаменти им даваха абсолютно без пари и че всичко беше наполовина по-евтино. Даже българските цигари, вина и сирене бяха на половин цена!
17:15 19.11.2025
111 Боруна Лом
17:17 19.11.2025
112 Не не
До коментар #109 от "Когато":Когато о си бил упен на комунистическа история с дупки в страниците, по пионерските лагери. Така става. Така толкова лесно могат да те впрегнат в юздите на руската пропаганда. Един българин, който си знае историята никога не можеш да го вербува за интересите на Русия.
Коментиран от #115, #120
17:18 19.11.2025
113 Я отвори сайтовете за недвижимост
До коментар #105 от "Е да де":Комуналки няма от доста години. Хитлеристите разрушиха всички градове и села до Москва! ГЕРМАНСКИТЕ ВАРВАРИ РАЗРУШИХА НАД 100 000 СЕЛА И ГРАДОВЕ, ЗАЕДНО С НАСЕЛЕНИЕТО! СССР започна не от нулата, а от под нулата да строи всичко отново.
Коментиран от #124
17:21 19.11.2025
114 То и ти...
До коментар #40 от "Руснаците нямат ракети и се":.... нямаш нищо в главата, обаче драскаш тука.
17:22 19.11.2025
115 Защото
До коментар #112 от "Не не":Тези където следваха интересите на Русия, се продадоха на интересите на Брюксел. Така лесно ще се продадат и на турските интереси, и на китайските, и на катарските и на американските.
Коментиран от #117, #119
17:27 19.11.2025
116 Студопор
17:29 19.11.2025
117 Защото
До коментар #115 от "Защото":Предателят си е винаги предател. Затова хората трябва да придобият самоувереност в българското си самосъзнание и да стъпи на обща българска доктрина. Която не може така лесно да бъде издигната от времето и от враждебните идеологии. И да спрем да се ограбваме и да влизаме във водовъртежа на разрушаващите ни раздори.
17:30 19.11.2025
118 О неразумний ю..
До коментар #37 от "Иван Грозни българоубиец":Те са основополагащ народ в Руската Империя. Ако ти бяха братя, що си против тях?
17:31 19.11.2025
119 Рублевка
До коментар #115 от "Защото":Не е важно, как ще се казва властта, важното е аз да управлявам.
Иванчо Хаджипенчович, осъдил Васил Левски на обесване, съдия в Дунавския вилает и пръв народен представител в освободена България.
Прав е бил донякъде Чърчил. Някои не заслужават свободата, подарена ни от руския император и от Сталин.
17:33 19.11.2025
120 Ха ХаХа
До коментар #112 от "Не не":Българин който си знае историята отлично знае че благодарение на Русия имаме Трета Българска държава и армия.,а не благодарение на запада.
Той знае че руснаци и българи пишат на един език и се молят еднакво.
Марш на торището
Коментиран от #121
17:37 19.11.2025
121 Хахахахахаха
До коментар #120 от "Ха ХаХа":Още един където е чел комунистическа история с цели дупки в страниците, по пионерските лагери. Историята не само освобождението, има още колко много събития. Да разчетем и тях? Ще ти издържи ли мозъка, да не окъси.
1. Защо Путин се гаври с българската писменост?
2. Защо руската православна църква се гаври с българската същност на охридската патриаршия?
3. Защо руското посолство в Македония провежда антибългарска политика?
Сметките не излизат за твърдението "братя". Хайде сега и ти марш в Москва.
Коментиран от #122
17:47 19.11.2025
122 Не се карайте
До коментар #121 от "Хахахахахаха":Американските окупационни воиски останаха в Европа под наименованието НАТО, Англия е със Щатите. Останалите дребни рибки са под 10% от НАТО. Пигмеи. България е в руската зона и от нашите желания нищо не зависи.
17:50 19.11.2025
124 Пишеш глупости
До коментар #113 от "Я отвори сайтовете за недвижимост":комуналки си има и до ден днешен...даже и в руЗките филми не ги крият.Явно за блатните това е нормално.
18:47 19.11.2025
125 Хачо
До коментар #74 от "Ачо":То много неща се говорят, ама малко се разбират и то не от всички.
18:54 19.11.2025
126 стоян
До коментар #67 от "Тъпако":До 67 ком - другар минимална рузка заплата 183 евро и пенсия от 86 евро - смешно е че в федерацията от мюслюмански републики са с най малките заплати и пенсии в Европа
19:02 19.11.2025
127 ?????
Аз поне ходя 2-3 пъти през годината в Русия и имам преки впечатления не само от Москва и Питер, но и от провинцията.
Тролчетата с външните тоалетни да пробват да си купят билет през Турция.
Да отскочат до Русия за да могат като се върнат да ни разправят че са ги виждали тия външни тоалетни на живо.
А то сега го избива на параноя.
А иначе руснаците даже в деревните са с 10-15 голини по-напред от нас.
Да не говорим за големите градове.
Айде почвайте ме.
19:12 19.11.2025
128 Ха ха ха
20:33 19.11.2025
129 Коментар:
20:58 19.11.2025
130 НАТО сайз милитъри
22:17 19.11.2025
131 Българин
15:57 20.11.2025