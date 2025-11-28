Новини
Свят »
Путин е готов да воюва до предпоследния руснак (последният е самият той), за да заличи Украйна
  Тема: Украйна

Путин е готов да воюва до предпоследния руснак (последният е самият той), за да заличи Украйна

28 Ноември, 2025 21:49 941 46

  • euvsdisinfo-
  • русия-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • дезинформация-
  • путин-
  • войната в украйна

Русия продължава да блокира реалната дипломация чрез бомбардиране на украински градове и водене на дезинформационни кампании срещу държавността на Украйна

Путин е готов да воюва до предпоследния руснак (последният е самият той), за да заличи Украйна - 1
Снимка: EUvsDisinfo
Денис Джамбазов Денис Джамбазов Автор във Fakti.bg

EUvsDisinfo: Мирната реторика на Русия – параван за агресия (оригинално заглавие: Russia’s peace rhetoric: A smokescreen for aggression)

Не е новина, че Путин отказва да приеме друг мир, освен такъв, който води до подчиняването на Украйна. Десетилетия наред Кремъл съчетава кухия дипломатически език с манипулативни кампании, които представят Москва като разумен играч, а тя всъщност действа злонамерено спрямо суверенните съседни страни.

Още новини от Украйна

Разговорите, проведени наскоро в Женева между американски и украински представители, говорят за предпазлив напредък в обсъждането на евентуално мирно споразумение. Появиха се съмнения обаче дали Путин е склонен да го приеме. Сякаш за да подчертае това съмнение, Русия обстреля Киев с ракети и дронове точно след разговорите.

Въпреки многократните си декларации, че е готова за мир, Русия продължава да блокира реалната дипломация чрез бомбардиране на украински градове и водене на дезинформационни кампании срещу държавността на Украйна. На фона на над 200 000 загинали на бойното поле, Путин изглежда невъзмутим и готов да воюва до предпоследния руснак – като самият той бъде последният – ако това му позволи да постигне постигне крайната си цел: заличаването на Украйна.

Руски „дипломатически“ параван

Разминаването между думи и дела не е нещо ново: то е отколешна черта на руската външна политика. И пролича още в началото на 90-те години, когато Русия официално призна суверенитета на Молдова след разпадането на Съветския съюз, а едновременно с това тайно подкрепяше сепаратистките сили в страната. Войната от 1992 г. в молдовския регион Транснистрия, силно повлияна от руската интервенция, официално приключи с примирие. Русия обаче така и не се изтегли. Нейните войски остават там и днес и подкрепят сепаратистки режим, който Москва официално не признава, но изцяло контролира.

Същото се повтори в Грузия през 2008 г. Подкрепа за сепаратистките движения в Южна Осетия и Абхазия в продължение на години, включително чрез масово издаване на руски паспорти, доведе до военна инвазия под претекст за защита на руски граждани. След постигнато чрез посредници примирие, Русия укрепи силите си в Грузия и бързо призна двете територии за „независими“ – ход, широко осъден като нарушение на суверенитета на Грузия.

Украйна: сценарият е ясен

Моделът стана още по-очевиден в Украйна. През 2014 г. Русия незаконно анексира Крим и започна тайна военна операция в Донбас в нарушение на Меморандума от Будапеща от 1994 г., с който Москва се беше ангажирала да зачита суверенитета на Украйна, в замяна на което Киев да се откаже от ядрения си арсенал.

Под натиска на международната общност Русия подписа споразуменията Минск I и II през 2014 и 2015 г., чиято цел беше да се деескалира конфликтът в Донбас чрез прекратяване на огъня и политически реформи. Но Москва нямаше намерение да спазва споразуменията. Тя продължи да подкрепя сепаратистките сили и системно нарушаваше примирието. И същевременно се преструваше, че действа като неутрален посредник. И обвиняваше Украйна за забавянето на изпълнението на примирието.

Вместо да реши конфликта, Минският процес позволи на Русия да замрази войната при свои условия и да поддържа военен натиск върху Украйна без да поема пряка отговорност. Процесът също така позволи на Путин да промени наратива. Както той неотдавна заяви: „Русия не започна тази война – това е просто западна пропаганда. Русия прави всичко възможно да спре войната, която започна през 2014 г. срещу народа на Донбас.“ Тази версия на събитията не взема предвид многото доказателства, че Русия е помогнала за организирането на войната и че нейните въоръжени сили са активно замесени още от самото начало.

Преговорите са театър

Прескачаме напред до март 2022 г., когато нов кръг преговори в Истанбул породи нова надежда. Руски представители говореха за „конструктивен диалог“. Но обещанието се оказа празно: руското предложение към Украйна включваше максималистки искания – като пълно изтегляне на украинската армия от региони, частично окупирани от Русия, и забрана за Украйна да разполага и мобилизира свои въоръжени сили там. Междувременно Русия засили бомбардировките над Украйна и постигна своеобразен рекорд в нападенията с дронове под претекста, че удря „военни обекти“.

След срещата в Аляска през август 2025 г. между Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп се разигра същият сценарий: говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия остава ангажирана с решаването на конфликта чрез „политически и дипломатически средства“. Това изявление дойде в деня след мащабна руска атака срещу Киев, при която загинаха двайсет и трима цивилни, сред които четири деца, и бяха причинени щети на повече от 200 сгради, включително офиса на делегацията на ЕС.

Женевските преговори и руските лъжи

Последните преговори в Женева отново задействаха руската пропагандна машина, която този път лансира две основни внушения: че Украйна отказва разумно мирно споразумение и че ЕС и Великобритания умишлено саботират преговорите и блокират усилията за мир. И двата наратива обвиняват Украйна и нейните европейски партньори, че „подхранват войната“, вместо да работят за мир. Тези наративи са напълно слепи за реалността, белязана от руската агресия. Прокремълски коментатори усилват тези послания като внушават, че Европа има намерение да ескалира конфликта чрез санкции, конфискация на активи и военни заплахи.

Въпреки кръвопролитието, което причинява на бойното поле, Москва продължава да говори на езика на дипломацията. Но на практика и стратегически погледнато, тези преговори са просто театър – печелене на време, отклоняване на международния натиск и създаване на измамно впечатление, че Русия действа отговорно. А през това време войната продължава да бушува.

Какво изисква справедливият и траен мир

От своя страна ЕС настоява за справедлив и траен мир, който да зачита суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Само такъв мир може да бъде истински стабилен, а не просто прелюдия към бъдеща война. Позицията на Европа отразява едно фундаментално убеждение: дипломацията има смисъл само когато отстоява международното право, а не когато легитимира имперски амбиции.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    39 8 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #39

    21:51 28.11.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    26 7 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, украинците ще свършат много преди това 😉 още догодина

    21:51 28.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    36 8 Отговор
    Русия е в правото си, и ще си постигне целите.

    21:51 28.11.2025

  • 4 Леле

    36 7 Отговор
    Работата за либерастатлантиците явно е много зле, щом помака Дени Жамбаca са го събудили пак да дращи глупости 🤣

    21:52 28.11.2025

  • 5 Иван

    35 5 Отговор
    Мирния план за украйна има само една точка - капитулация.

    21:52 28.11.2025

  • 6 пешо

    35 4 Отговор
    тоя плужек джамбаза изпълзя от дупката

    21:53 28.11.2025

  • 7 Един

    29 3 Отговор
    EUvsDisinfo е най бриуталниоя и безумен пропаганден канал на престъпничките Калас и Урсула!

    там на ден се пръска толкова безуми, гнус и пропаганда че повечето нормални хора просто избягаха - стана сбирщина на ултра-фашисти!

    21:54 28.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    Войната между Хазарите и Великата Българска цивилизация продължава хилядолетия с променлив успех.

    21:54 28.11.2025

  • 9 Чичо Гошо

    6 21 Отговор
    Ми ,ще воюва,нали няма да мре той...
    Типично за всеки сатрапин.Колко майки и деца още ще разплаче,за едната гола слава.

    21:54 28.11.2025

  • 10 Хаха

    21 2 Отговор
    EUvsDisinfо
    Това говори достатъчно...

    21:54 28.11.2025

  • 11 АКО ПОПИТАТЕ

    8 24 Отговор
    ПУТИН ЗАЩО Е ВОДИ ТАЗИ ВОЙНА НЕМОЖЕ ДА ВИ ОТГОВОРИ...ВОЙНА БЕЗ ВСЯКАКВА ЛОГИКА..ПУТИН СИ ЖИВЕЕ В СВОЙ ИЗМИСЛЕН СВЯТ...

    Коментиран от #29

    21:55 28.11.2025

  • 12 Оцеляване

    28 3 Отговор
    Джъмби виждаме, че е оцелял на фронтовата линия, сега се мъчи и пъчи да оцелее на фронта на медийния бълвоч, представян за истина. Низка топка, низък интелект и IQ.

    21:55 28.11.2025

  • 13 Онзи

    17 1 Отговор
    Няма какво да се лъжем от както свят светува по силния диктува правилата.

    21:56 28.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 А50

    19 1 Отговор
    Данисчо и с кого ще воюва Путин, като страхливците избягахте, а останалите се топят 10 пъти по-бързо от руснаците. А сметни дали ти няма да си последния смешник

    21:58 28.11.2025

  • 16 Мисирки ООД

    23 1 Отговор
    И някой е взел пари за тези писания?

    Коментиран от #45

    21:58 28.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хеми значи бензин

    12 2 Отговор
    Русия и а 140млн а Украйна 27

    21:59 28.11.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    5 12 Отговор
    Путин ще воюва не до предпоследния, а до последния руснак !!! За да останат само монголците 😁👍

    Коментиран от #35

    22:01 28.11.2025

  • 20 Каунь

    12 2 Отговор
    Глупости не ми се слушат!

    22:03 28.11.2025

  • 21 Жъм бъззз

    10 3 Отговор
    Главата не ме слуша - не ми обръщайте внимание !

    22:04 28.11.2025

  • 22 Счетоводител

    4 14 Отговор
    Путлер прати на концертите на Кобзон почти 1 милион мужици и сега си е поставил за цел да уреди още толкова с билети,а и без това в Русия има твърде много престъпници и тотални неудачници.
    Реално погледнато няма и полезен ход.

    Коментиран от #24, #25, #41

    22:06 28.11.2025

  • 23 А пък

    3 11 Отговор
    рускитеСвине мрат.

    22:06 28.11.2025

  • 24 Цомчо Плюнката

    2 12 Отговор

    До коментар #22 от "Счетоводител":

    Руснаците са неможачи ме Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.От неможене.

    22:08 28.11.2025

  • 25 Българин

    3 15 Отговор

    До коментар #22 от "Счетоводител":

    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.

    Коментиран от #34

    22:09 28.11.2025

  • 26 Асен

    2 13 Отговор
    2014 Европа направи грешка спрямо Путлер а сега и Тръмп я повтаря.

    22:11 28.11.2025

  • 27 преминаващ

    8 4 Отговор
    Още ли не са разбрали Америка и Европа, че Путин няма да позволи унищожаване на Русия.... Както казва няма да има свят без Русия.... Което значи че последния вариант е да се натисне червеното копче ида настане апокалипсис....

    Коментиран от #31

    22:11 28.11.2025

  • 28 🤔🤔🤔🤔

    3 12 Отговор
    Това е ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО И МРАКА освен да УНИЩОЖАВА друго не може ВРЕДНИ СЪЩЕСТВА СА БЛАТНИТЕ ВАРВАРИ. НО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ИМ ДОЙДЕ КРАЯ НЕИЗБЕЖНО Е. Ще живеят като техните ДРУГАРИ ОТ СЕВЕРНА КОРЕЯ. А най хубавото е че 1 200 000 БЛАТАРЯ СА В НЕБИТИЕТО.

    22:11 28.11.2025

  • 29 ПИТАХ МЕ ГО

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "АКО ПОПИТАТЕ":

    КАЗА ЧЕ УКРО.....ПИТЕ НЕ ГО КЕФЯТ
    А И ЛИБЕРАСТЧЕТАТА СЪЩО

    22:12 28.11.2025

  • 30 Абсолютно точен анализ 👍

    4 11 Отговор
    Русофилите да четат и да си записват!
    На Русия няма да се позволи краен успех в тази война, защото това автоматично ще срине целия ред в международното право.

    Коментиран от #42

    22:12 28.11.2025

  • 31 Видьо Видев

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "преминаващ":

    Асен Василев ще го има в политиката и след Тръмп и Путлер, и след Борисов,Пеевски,Копейкин,Слави и Радев, защото неговата СИЛА е в ИСТИНАТА и КОМПЕТЕНТНОСТТА!

    22:13 28.11.2025

  • 32 ?????

    8 1 Отговор
    Все пак ми е интересно тия откъде ги раждат?
    "Не е новина, че Путин отказва да приеме друг мир, освен такъв, който води до подчиняването на Украйна."
    Да напомням ли за Минските договорености 2015 г.
    Или за преговорите в Истанбул 2022 г.
    И кво е сега?
    Четете я тая история бре преди да пишете.
    Ако можете да четете естествено.
    Щото ИИ май ви е затаковал естествения интелект.
    Ако го е имало все пак.

    Коментиран от #38

    22:13 28.11.2025

  • 33 Ветър Полгин

    2 8 Отговор
    Поздравления за точния и изчерпателен материал, г-н Джамбазов.

    22:14 28.11.2025

  • 34 И ТРЕТИЯ

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    МИЛИОН УКРО....ПИ
    НЯМА ВЕЧЕ ХЛАДИЛНИ КАМИОНИ
    ПОЧНАХА ДА ГИ ОСОЛЯВАТ

    22:14 28.11.2025

  • 35 сноу

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    Ето-о...и карлика е схванал ,че скоро ще получи терлика...

    22:14 28.11.2025

  • 36 мдаа

    8 2 Отговор
    Когато позорно губиш на бойното поле, единственото, което ти остава, е да лаеш безпомощно по измислени медии, които никой не чете.

    22:15 28.11.2025

  • 37 стоян георгиев

    3 8 Отговор
    Войната ще завърши пак с канибализъм в русия.те от друго не разбират.

    22:15 28.11.2025

  • 38 Българин

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "?????":

    Ако путин бе спазвал Минските споразумения нямаше да има 1,2 милиона убити и осакатени руснаци.За тоя дето клати гората.

    22:16 28.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Истината

    3 2 Отговор
    PutIn е е агент на британските служби ми5,навремето заедно с шефа му,дадоха всички агенти на КГБ на Британия

    22:19 28.11.2025

  • 41 Фактолог

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Счетоводител":

    Путин е готов да изпрати и 10 милиона орки да измрат.В бункера е на сигурно.

    Коментиран от #44

    22:19 28.11.2025

  • 42 АМИ ЗНАЧИ ЧЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Абсолютно точен анализ 👍":

    СВО ВЪРВИ ДОБРЕ
    ЩОМ ОТНОВО ИЗПЪЛЗЯ ТОЯ ПЛУ.....ЖЕК
    АБЕ ДЕНИСЧО МАЙ УКРОПИ....ТЕ В УКРАЙНА ША СВЪРШАТ ПЪРВИ
    СЛЕДВАТ ЕВРОДЕ.....БИЛИТЕ АМА ТЕ СА ПОСЕР....КОВЦИ КТО ТЕБЕ И ША СА РЗБЯГАТ

    22:20 28.11.2025

  • 43 Феникс

    3 0 Отговор
    Автора на статията е пълно кукУ! Няма лошо и хората със ментални дефицити трябва да се изхранват отнякъде!

    22:22 28.11.2025

  • 44 ПРОКТОЛОГ

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Фактолог":

    АБЕ ПОЧИСТВАЙ СЕ ПРЕДИ ДА ДОДЕШ БЕ
    НЕ СТИГА ЧЕ ТИ МИРИШЕ УСТАТА АМИ И СЕ РАЗБИРА КВО СИ ЯЛ ОНЯ ДЕН

    22:23 28.11.2025

  • 45 Феникс

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мисирки ООД":

    То пилето взима грантове отвсякъде, наскоро му видях красивата физиономия да ми се пули като факт чекър на фейсбука!

    22:23 28.11.2025

  • 46 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Браво Денис, браво Джамбазов !

    Тази статия, незнам какво да я нарека анализ ли е, някакви изказани заключения на база не опоменати факти ли е, някакъв вид пропаганда ли се явява, изблик на ярост и безсилие ли е ? Само се вижда някакво представителство на ЕК в България. Ако това тази статия е гледнатна точка и някакъв базов анализ на ЕК с тези супер изсмукани от пръстите и изопачени тълкувания на събития и история, то никакво добро решение за ЕС не може да доиде от ЕК. Американците имат една поговорка - когато на входа имаш л..но на изхода също ще имаш л..но. , та и ЕК така, като вярвате в глупости, ще творите глупости.

    Само да питам, Кая Калас успя ли да прокара идеята, в мирния план на САЩ да се включи точката за ограничаване на руската армия до определен брой военнослужещи и техника ?

    22:26 28.11.2025