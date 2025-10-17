"Руснаците свалиха собствен изтребител Су-30"

Украйна твърди, че Русия е свалила собствен изтребител Су-30СМ, докато отблъсква украинска атака с дронове в окупирания Крим, предаде Oboz.ua.
Според данни на украинския флот, руските сили за противовъздушна отбрана са свалили собствен самолет Су-30СМ. Инцидентът е станал по време на масирана атака с дронове по цели в окупирания Крим.
„Те отблъснаха украинските атаки толкова добре, че успяха да свалят собствения си самолет над Крим“, каза представителят на украинския флот Дмитро Плетенчук. Той не разкри повече подробности за инцидента.
В нощта на 17 октомври експлозии разтърсиха цели в Крим, сред които склад за боеприпаси и нефтен склад, пишат украинските медии. Су-30СМ е многоцелеви изтребител от поколение 4++. Той е смятан за един от най-ефективните бойни самолети в своя клас.
По данни на Киев от началото на пълномащабната инвазия Русия е загубила 427 военни самолети. Тези данни не за потвърдени от независими западни източници.
1 Украйна какво твърди
Коментиран от #4, #7, #32
12:34 17.10.2025
2 мошЕто
12:34 17.10.2025
3 Сталин
12:35 17.10.2025
4 Тя Мара
До коментар #1 от "Украйна какво твърди":само от Укра преписва непотвърдена информация.
12:35 17.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Стършел
12:36 17.10.2025
7 Бъдапеща
До коментар #1 от "Украйна какво твърди":Сред две седмици. кои са поканени?
Коментиран от #16
12:36 17.10.2025
8 Георги
12:36 17.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 007 лиценз ту кил
12:37 17.10.2025
13 Няма лошо
12:37 17.10.2025
14 На хаирлия да е
12:37 17.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"Приятелски огън",
ама това е само за
НАТОпорчените🤣
12:37 17.10.2025
16 Знаем
До коментар #7 от "Бъдапеща":Еврошматките не да поканени. Те ще киризвт през ключалката.
12:38 17.10.2025
17 Тайнствен
12:38 17.10.2025
18 Нормално е за руските неможачи
12:40 17.10.2025
19 глупости
12:40 17.10.2025
20 Пич
12:41 17.10.2025
21 АГАТ а Кристи
12:42 17.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Абсурдистан
12:45 17.10.2025
24 Мара нюз, гаранция за фейк
!
Коментиран от #38
12:45 17.10.2025
25 Кит
Украинците много си приличат с Киро и Кокорко, най-ярките български говорители на Истината!
12:47 17.10.2025
26 Пуси
12:49 17.10.2025
27 Мишел
12:50 17.10.2025
28 стоян георгиев
12:50 17.10.2025
29 негроз
Коментиран от #62
12:52 17.10.2025
30 Григор
12:53 17.10.2025
31 Урсул фон РептиЛайнян🐍
12:53 17.10.2025
32 Мдаа!🤔
До коментар #1 от "Украйна какво твърди":За Русия това не е фатално, ако е вярно разбира се, но ако ние свалим нашият изтребител, оставаме без ВВС!
12:54 17.10.2025
33 центавос
12:56 17.10.2025
34 ХаХо
12:56 17.10.2025
35 Ъъъъъъъъъъ
Тези заглавия бяха новини преди 2-3 години....Сега могат да впечатлят само децата от някоя целодневна детска градина, но и това не е сигурно.
12:58 17.10.2025
36 ха ха ха
12:59 17.10.2025
37 АБВ
13:02 17.10.2025
38 Ти пък
До коментар #24 от "Мара нюз, гаранция за фейк":Нали Украйна твърди това - какво повече искаш - вервай и си щастлив.
13:03 17.10.2025
39 Глупава пропаганда
Коментиран от #53
13:03 17.10.2025
40 Ханс
13:03 17.10.2025
41 смотань бандерець..
13:03 17.10.2025
42 Има един
13:07 17.10.2025
43 хххх
Коментиран от #46
13:09 17.10.2025
44 ха ха ха ....
Директно паднах от коня ...
Укрите видяха ли го ??!!
Стига с измишльотините на тия едиоти бе ...
13:10 17.10.2025
45 аz СВОПобеда 80
🤣🤣🤣
Коментиран от #49
13:10 17.10.2025
46 Това са безспорни
До коментар #43 от "хххх":Факти.
13:11 17.10.2025
47 А навън дъжд запръска
13:12 17.10.2025
48 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
13:14 17.10.2025
49 Сетих се!
До коментар #45 от "аz СВОПобеда 80":Имал е да излети направо на концерт на Кобзон.
13:16 17.10.2025
50 Жалки нещастн
13:16 17.10.2025
51 Иван
13:16 17.10.2025
52 койдазнай
13:17 17.10.2025
53 Ъъъъъъъъъ
До коментар #39 от "Глупава пропаганда":Не "глупава", а направо идиотска.....Украинската и западната пропаганда толкова изпростя, че като погледнат нагоре, трудно виждат дъното.....Преди малко ония от Дезинфо....не знам какво си....Руската икономика скърцала.....Глупости на търкалета. Наложете на ЕС не 20 000 - наложете им 2000 санкции и ви гарантирам, че измислената им икономика няма да издържи и 4 седмици....Не 4 години. Тия пък, че били свалили тяхен си самолет....И? Дори и да са свалили....Поляците събориха къщата на човека, но тогава мълчаха като....да не казвам като какво. Преди малко, Путин се бил уплашил от "томахавките" и веднага се обадил на Тръмп. Смех! Вчера същите тези, които днес пишат, че Путин умира от страх, цитираха Тръмп, който им обясни, че няма намерение да остави САЩ без "томахавки".....Все едно ние сме идиоти и не помним какво са писали.....Те дори не осъзнават колко безинтересни са станали с подобни нелепици.🤣
13:20 17.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Е да ама
Коментиран от #56
13:26 17.10.2025
56 къф гараж бе
До коментар #55 от "Е да ама":За какво им е на чертежи гараж?
13:27 17.10.2025
57 Тома
13:27 17.10.2025
58 Ха ха ха
13:27 17.10.2025
59 ВЪН €вро-дж€н дърит€!
ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ циони$тит€ нато($ащ) И т€хнит€ $луги-€вро дж€н д€ ра $ти!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ С ГЛАВНО "Б"!
Коментиран от #67
13:29 17.10.2025
60 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
(made in u$a),УПРАВЛЯВАНА ОТ циони$ти!!!
$ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!
13:31 17.10.2025
61 хе хе
13:32 17.10.2025
62 Ветеран от Протеста
До коментар #29 от "негроз":Ми те почнаха.Един руски нацист се върнал от фронта в отпуск и тренирал децата като им хвърлял на игрището гранати....Да свикват !!
Коментиран от #65
13:33 17.10.2025
63 София
13:33 17.10.2025
64 Има ли кураж Пу, да лети да Унгария
13:34 17.10.2025
65 Пропагандата
До коментар #62 от "Ветеран от Протеста":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #73
13:38 17.10.2025
66 Търновец
13:42 17.10.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Аз пък твърдя, че Дарт Вейдър
13:44 17.10.2025
69 Путин гол до кръста на пони
13:45 17.10.2025
70 Укро -
13:46 17.10.2025
71 Професор
13:46 17.10.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ветеран от Протеста
До коментар #65 от "Пропагандата":Така е.Прав си !!Руснаците половин век ни заливаха с Пропаганда за великия им Комунизъм , Светлото бъдеще и Световната комунистическа Революция ,когато ще победи по Свят " загниващия " Капитализъм ...Вярваше им глупака, нали ???
Коментиран от #75
13:46 17.10.2025
74 Томахоук за нефтените предпр. и заводи и
Ако Путин не спре войната тука до седмици, ще бъде накаран със СИЛА да го направи.С оръжие.Всеки опит за използване ЯО ще бъде отговорено със заличаване на руснаците от картата.
Коментиран от #76
13:47 17.10.2025
75 Пропагандата
До коментар #73 от "Ветеран от Протеста":винаги има за цел глупака.
13:48 17.10.2025
76 Учи си уроците
До коментар #74 от "Томахоук за нефтените предпр. и заводи и":Подобни въпроси не са за детски глупости.
13:50 17.10.2025