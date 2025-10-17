Новини
Свят »
Украйна »
Руснаците свалиха собствен изтребител Су-30
  Тема: Украйна

Руснаците свалиха собствен изтребител Су-30

17 Октомври, 2025 12:32 2 404 76

  • украйна-
  • су-30-
  • изтребител-
  • крим-
  • русия

Инцидентът е станал по време на масирана атака с дронове по цели в окупирания Крим

Руснаците свалиха собствен изтребител Су-30 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна твърди, че Русия е свалила собствен изтребител Су-30СМ, докато отблъсква украинска атака с дронове в окупирания Крим, предаде Oboz.ua.

Според данни на украинския флот, руските сили за противовъздушна отбрана са свалили собствен самолет Су-30СМ. Инцидентът е станал по време на масирана атака с дронове по цели в окупирания Крим.

„Те отблъснаха украинските атаки толкова добре, че успяха да свалят собствения си самолет над Крим“, каза представителят на украинския флот Дмитро Плетенчук. Той не разкри повече подробности за инцидента.

В нощта на 17 октомври експлозии разтърсиха цели в Крим, сред които склад за боеприпаси и нефтен склад, пишат украинските медии. Су-30СМ е многоцелеви изтребител от поколение 4++. Той е смятан за един от най-ефективните бойни самолети в своя клас.

По данни на Киев от началото на пълномащабната инвазия Русия е загубила 427 военни самолети. Тези данни не за потвърдени от независими западни източници.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна какво твърди

    48 64 Отговор
    не е важно. Те винаги лъжат.

    Коментиран от #4, #7, #32

    12:34 17.10.2025

  • 2 мошЕто

    46 56 Отговор
    Украйна твърди -------------и дотук ...........Нема нужда да се чете ......

    12:34 17.10.2025

  • 3 Сталин

    41 49 Отговор
    Маро,пак си чела Бесарабски фронт

    12:35 17.10.2025

  • 4 Тя Мара

    35 20 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна какво твърди":

    само от Укра преписва непотвърдена информация.

    12:35 17.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стършел

    24 11 Отговор
    Ееее щом са способни на това, Какво ли чака Нато - коалицията на желаещите!?

    12:36 17.10.2025

  • 7 Бъдапеща

    25 6 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна какво твърди":

    Сред две седмици. кои са поканени?

    Коментиран от #16

    12:36 17.10.2025

  • 8 Георги

    32 10 Отговор
    марче, четеш само украински медии и затова последна ще научиш за края на войната

    12:36 17.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 007 лиценз ту кил

    24 9 Отговор
    Случва се. Война е. Ако е загинал, пилотът пак е дал живота си за родината.

    12:37 17.10.2025

  • 13 Няма лошо

    12 30 Отговор
    Нека да помагат. Сталин е фашист и нечовек.

    12:37 17.10.2025

  • 14 На хаирлия да е

    11 29 Отговор
    Все така да продължават!

    12:37 17.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 12 Отговор
    НАТОпорчените му викат
    "Приятелски огън",
    ама това е само за
    НАТОпорчените🤣

    12:37 17.10.2025

  • 16 Знаем

    24 12 Отговор

    До коментар #7 от "Бъдапеща":

    Еврошматките не да поканени. Те ще киризвт през ключалката.

    12:38 17.10.2025

  • 17 Тайнствен

    23 7 Отговор
    "Той не разкри повече подробности за инцидента." Всичко е покрито с мистериозна мъгла. Големи успехи се рапортуват, но не е ясно точно какви са. Явно трябва да гадаем.

    12:38 17.10.2025

  • 18 Нормално е за руските неможачи

    15 23 Отговор
    Добре, че е само един.

    12:40 17.10.2025

  • 19 глупости

    15 15 Отговор
    безаналоговото могучое ПВО не прави такива неща. Гадните укробандерци са го свалили с прашка!

    12:40 17.10.2025

  • 20 Пич

    21 10 Отговор
    Преди заглавие на такива статии пишете - Само за паветници !!! Други не се интересуват от тъпотиите и лъжите които казва Украйна !!!

    12:41 17.10.2025

  • 21 АГАТ а Кристи

    12 13 Отговор
    Много, ама МНОГО ДОБРА НОВИНА

    12:42 17.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Абсурдистан

    13 14 Отговор
    Орките свалят предимно чужди граждански самолети, но правят грешки и понякога свалят свои военни такива.

    12:45 17.10.2025

  • 24 Мара нюз, гаранция за фейк

    15 7 Отговор
    Тези данни не за потвърдени от независими западни източници.

    !

    Коментиран от #38

    12:45 17.10.2025

  • 25 Кит

    14 10 Отговор
    Твърденията на Украйна винаги ме преизпълват с доверие.
    Украинците много си приличат с Киро и Кокорко, най-ярките български говорители на Истината!

    12:47 17.10.2025

  • 26 Пуси

    7 2 Отговор
    Нещо ми изтръпва лявата ръка!

    12:49 17.10.2025

  • 27 Мишел

    10 6 Отговор
    Авторът на статията явно не е чувал за системата свой-чужд.

    12:50 17.10.2025

  • 28 стоян георгиев

    14 5 Отговор
    Само мара и дениЭ помака пускат тука такива дебилни фейкове...

    12:50 17.10.2025

  • 29 негроз

    9 4 Отговор
    Като няма украински ще свалят собствени руски за да не губят тренинг. Тя и сега руската войска като се върне по родните места ще почнат боевете между руснаците за да не губят тренинг.

    Коментиран от #62

    12:52 17.10.2025

  • 30 Григор

    6 7 Отговор
    Една баба на пазаря каза. Остана и да е вярно. Поредният фейк!

    12:53 17.10.2025

  • 31 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    1 5 Отговор
    МарЪденизовЪ-мисирляк на мисирките

    12:53 17.10.2025

  • 32 Мдаа!🤔

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна какво твърди":

    За Русия това не е фатално, ако е вярно разбира се, но ако ние свалим нашият изтребител, оставаме без ВВС!

    12:54 17.10.2025

  • 33 центавос

    3 5 Отговор
    леле колко много имат щом могат и да си ги свялят,а на осрайна кат им дадоха толкоз нищо се не чува

    12:56 17.10.2025

  • 34 ХаХо

    8 5 Отговор
    Руснаците свалиха собствен СУ-30. Украинците са доста по-кадърни - те свалиха американски Ф-16.

    12:56 17.10.2025

  • 35 Ъъъъъъъъъъ

    4 4 Отговор
    "Руснаците свалиха собствен изтребител Су-30"

    Тези заглавия бяха новини преди 2-3 години....Сега могат да впечатлят само децата от някоя целодневна детска градина, но и това не е сигурно.

    12:58 17.10.2025

  • 36 ха ха ха

    4 1 Отговор
    Пак е играел на лриеница с Ф16 като в Сирия

    12:59 17.10.2025

  • 37 АБВ

    5 5 Отговор
    Ами ще свали я, след като украинците не могат. Толкова оръжие им се даде, най-високотехнологичното от цял свят и да се докарат дотам, че да се радват на сваления от самите руснаци собствен самолет. Некадърници и неможачи. Друг е въпросът дали това е истина, познавайки украинската пропаганда.

    13:02 17.10.2025

  • 38 Ти пък

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Мара нюз, гаранция за фейк":

    Нали Украйна твърди това - какво повече искаш - вервай и си щастлив.

    13:03 17.10.2025

  • 39 Глупава пропаганда

    5 4 Отговор
    всеки запознат със системата свой чужд, знае, че това е невъзможно.

    Коментиран от #53

    13:03 17.10.2025

  • 40 Ханс

    5 0 Отговор
    Много им пречи алкохола

    13:03 17.10.2025

  • 41 смотань бандерець..

    3 8 Отговор
    Бандерската цайсаджийка,оти не спомена че при кiевската хунта това е нещо нормално..да си свалят по някоя и друга ефка всеки месец и все по погрешка..и так погибли все топ бандерски асове..костя обрин,серг бодран.листопад антон,макс устименко,алекс оксаченко..а бе още дузина има-водени от мес олексей..а бе тоо дека возеше зеленио мухал да джуга евра из юръпо

    13:03 17.10.2025

  • 42 Има един

    3 3 Отговор
    Лаф, може и техен да е, Бий своите, да се плашат чуждите. Дано пилотът е жив и здрав. Войната няма място в съвременния свят и в миналото не би трябвало да има, но това е.

    13:07 17.10.2025

  • 43 хххх

    8 6 Отговор
    Тея npимитивни същества руснаците са тръгнали на война срещу САЩ ,камо ли срещу цяло НАТО ?! Тези пещерняци още ходят с някакви моторетки ,колела и КОНЕ на фронтовата линия ,защото нямат елементарна бойна екипировка.Давате ли си сметка ,че която и да е по боеспособна държава да запука Русия ,то шамарите ще играят чак до Чукотка и Русия няма никаква военна сила ,нито въмзожности да се защити дори от държава като Турция ?

    Коментиран от #46

    13:09 17.10.2025

  • 44 ха ха ха ....

    4 7 Отговор
    Според украински данни .....
    Директно паднах от коня ...
    Укрите видяха ли го ??!!
    Стига с измишльотините на тия едиоти бе ...

    13:10 17.10.2025

  • 45 аz СВОПобеда 80

    9 2 Отговор
    И този се налетя и навоюва.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #49

    13:10 17.10.2025

  • 46 Това са безспорни

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "хххх":

    Факти.

    13:11 17.10.2025

  • 47 А навън дъжд запръска

    5 4 Отговор
    нИК Механик дедовият ми отръска.

    13:12 17.10.2025

  • 48 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    8 0 Отговор
    Пияни свине

    13:14 17.10.2025

  • 49 Сетих се!

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "аz СВОПобеда 80":

    Имал е да излети направо на концерт на Кобзон.

    13:16 17.10.2025

  • 50 Жалки нещастн

    5 1 Отговор
    А бе копеи, кой независим източник подвърждава това, което казвате ВИЕ и Коношенко.Да не би Ким Чен или вожда на племе от Амазония.

    13:16 17.10.2025

  • 51 Иван

    5 0 Отговор
    Браво на руснаците!

    13:16 17.10.2025

  • 52 койдазнай

    1 1 Отговор
    Бий своите, да се сещат чуждите!

    13:17 17.10.2025

  • 53 Ъъъъъъъъъ

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Глупава пропаганда":

    Не "глупава", а направо идиотска.....Украинската и западната пропаганда толкова изпростя, че като погледнат нагоре, трудно виждат дъното.....Преди малко ония от Дезинфо....не знам какво си....Руската икономика скърцала.....Глупости на търкалета. Наложете на ЕС не 20 000 - наложете им 2000 санкции и ви гарантирам, че измислената им икономика няма да издържи и 4 седмици....Не 4 години. Тия пък, че били свалили тяхен си самолет....И? Дори и да са свалили....Поляците събориха къщата на човека, но тогава мълчаха като....да не казвам като какво. Преди малко, Путин се бил уплашил от "томахавките" и веднага се обадил на Тръмп. Смех! Вчера същите тези, които днес пишат, че Путин умира от страх, цитираха Тръмп, който им обясни, че няма намерение да остави САЩ без "томахавки".....Все едно ние сме идиоти и не помним какво са писали.....Те дори не осъзнават колко безинтересни са станали с подобни нелепици.🤣

    13:20 17.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Е да ама

    0 5 Отговор
    по важното е че нашите ефки никой няма да може да ги свали защото си седят във сух и топъл гараж че да не изгният.

    Коментиран от #56

    13:26 17.10.2025

  • 56 къф гараж бе

    0 3 Отговор

    До коментар #55 от "Е да ама":

    За какво им е на чертежи гараж?

    13:27 17.10.2025

  • 57 Тома

    1 2 Отговор
    Аз винаги вярвам само на бесарабски фронт а на тези от обоз не

    13:27 17.10.2025

  • 58 Ха ха ха

    4 0 Отговор
    Ха ха ха.То ако може да пиеш антифриз и после война да водиш.

    13:27 17.10.2025

  • 59 ВЪН €вро-дж€н дърит€!

    2 4 Отговор
    ПЪЛНА ЛЪЖА, Ф€ЙК ЗА ДА $€ РАДВАТ тр€тополовит€!
    ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ циони$тит€ нато($ащ) И т€хнит€ $луги-€вро дж€н д€ ра $ти!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРИТЕ С ГЛАВНО "Б"!

    Коментиран от #67

    13:29 17.10.2025

  • 60 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    1 2 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна(П.ТКА ви М . ЙНА),ПРОЩАЙ нато-Най-Агр€$ивната Т€рори$тична Организация
    (made in u$a),УПРАВЛЯВАНА ОТ циони$ти!!!
    $ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
    ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА ОТ циони$тит€(нато-фаши$тит€) БЪЛГАРИЯ И БРАТСКА ПРАВОСЛАВНА РУСИЯ-ОСВОБОДИТЕЛКА!!!
    БОГ И РУСИЯ ДА ПАЗЯТ ПРАВОСЛАВИЕТО, БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ОТ циони$тит€- $ащ(нато) ,изра€л, британия, канада, ав$тралия,нова з€ландия,япония...!!!

    13:31 17.10.2025

  • 61 хе хе

    2 0 Отговор
    Специализираният в отразяването на авиацията Z-канал Fighterbomber потвърди информацията. По негова информация след пуска на ракета по дрон на борда на самолета е възникнал пожар, който екипажът не е успял да потуши. Летците са катапултирали и са оцелели. Сега на мястото на аварията работи държавна комисия, която установява причината за катастрофата. Според Телеграм канала причината може да е взрив на ракета след пуска, попадане на осколки от ракета или дрон в самолета, сблъсък с дрон или приятелски огън от руската ПВО.

    13:32 17.10.2025

  • 62 Ветеран от Протеста

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "негроз":

    Ми те почнаха.Един руски нацист се върнал от фронта в отпуск и тренирал децата като им хвърлял на игрището гранати....Да свикват !!

    Коментиран от #65

    13:33 17.10.2025

  • 63 София

    3 3 Отговор
    Поредната укро дебилна пропаганда!

    13:33 17.10.2025

  • 64 Има ли кураж Пу, да лети да Унгария

    2 2 Отговор
    Очаква се благодат да се изсипе върху копейките в България.Очаква се самолет борт 1 на Путин, на път за Будапеща да мине през Турция, бЪЛГАРИЯ И сЪРБИЯ.

    13:34 17.10.2025

  • 65 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ветеран от Протеста":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #73

    13:38 17.10.2025

  • 66 Търновец

    0 1 Отговор
    ВОДКА, давай

    13:42 17.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Аз пък твърдя, че Дарт Вейдър

    2 0 Отговор
    е свалил собствената си совалка!

    13:44 17.10.2025

  • 69 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор
    Да, пропагандата винаги има за цел глупака. Затова сме толкова ефективни в Задунайская!

    13:45 17.10.2025

  • 70 Укро -

    0 1 Отговор
    патология.

    13:46 17.10.2025

  • 71 Професор

    2 0 Отговор
    Това дали изтребителят е руски е без значение. Важното е, че Руските космически сили са успели да го свалят.

    13:46 17.10.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Пропагандата":

    Така е.Прав си !!Руснаците половин век ни заливаха с Пропаганда за великия им Комунизъм , Светлото бъдеще и Световната комунистическа Революция ,когато ще победи по Свят " загниващия " Капитализъм ...Вярваше им глупака, нали ???

    Коментиран от #75

    13:46 17.10.2025

  • 74 Томахоук за нефтените предпр. и заводи и

    0 0 Отговор
    Който още не е разбрал да му кажеме.
    Ако Путин не спре войната тука до седмици, ще бъде накаран със СИЛА да го направи.С оръжие.Всеки опит за използване ЯО ще бъде отговорено със заличаване на руснаците от картата.

    Коментиран от #76

    13:47 17.10.2025

  • 75 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Ветеран от Протеста":

    винаги има за цел глупака.

    13:48 17.10.2025

  • 76 Учи си уроците

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Томахоук за нефтените предпр. и заводи и":

    Подобни въпроси не са за детски глупости.

    13:50 17.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания