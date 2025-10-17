"Руснаците свалиха собствен изтребител Су-30"

Украйна твърди, че Русия е свалила собствен изтребител Су-30СМ, докато отблъсква украинска атака с дронове в окупирания Крим, предаде Oboz.ua.

Според данни на украинския флот, руските сили за противовъздушна отбрана са свалили собствен самолет Су-30СМ. Инцидентът е станал по време на масирана атака с дронове по цели в окупирания Крим.

„Те отблъснаха украинските атаки толкова добре, че успяха да свалят собствения си самолет над Крим“, каза представителят на украинския флот Дмитро Плетенчук. Той не разкри повече подробности за инцидента.

В нощта на 17 октомври експлозии разтърсиха цели в Крим, сред които склад за боеприпаси и нефтен склад, пишат украинските медии. Су-30СМ е многоцелеви изтребител от поколение 4++. Той е смятан за един от най-ефективните бойни самолети в своя клас.

По данни на Киев от началото на пълномащабната инвазия Русия е загубила 427 военни самолети. Тези данни не за потвърдени от независими западни източници.