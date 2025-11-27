Новини
8 души бяха осъдени на доживотен затвор в Русия заради атака по Кримския мост
  Тема: Украйна

8 души бяха осъдени на доживотен затвор в Русия заради атака по Кримския мост

27 Ноември, 2025 16:36 1 441 26

Съдът установи, че Киев е съставил организирана групировка за извършване на атаката срещу Кримския мост

8 души бяха осъдени на доживотен затвор в Русия заради атака по Кримския мост - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният военен съд в южния руски град Ростов на Дон осъди днес осем обвиняеми на доживотен затвор за извършване на терористична атака на Кримския мост през 2022 г., съобщи ТАСС, предаде БТА.

На първото си заседание от процеса, състояло се на 12 февруари тази година, съдът реши делото да се гледа при закрити врата, а адвокат оповести, че всички осем обвиняеми не признават вината си.

"Съдът постави признаването на обвиняемите за виновни и осъждането им на лишаване от свобода доживот", посочва в заключението си съдът в Ростов на Дон, като уточнява, че осъдените ще прекарат първите години в затвор.

Съдът установи, че заместник ръководителят на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк е съставил организирана групировка за извършване на атаката срещу Кримския мост през 2022 г., в която са участвали обвиняемите и други неидентифицирани лица, отбелязва ТАСС.

Малюк и съучастниците му са подготвяли изготвянето на взривни материали на територията на Украйна, под прикритие, че са произвеждали полиетиленово строително фолио. Членовете на групировката са успели да пренесат взривните вещества от пристанището в Одеса през България до Грузия, а след това и до Армения и Кримския мост с камион, управляван от нищо неподозиращ шофьор. При преминаването на камиона по моста на 8 октомври 2022 г. взривното устройство е било задействано и в резултат на експлозията са загинали шофьора и още 4 души в автомобил, движещ се до камиона.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пРосия

    10 47 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #3, #9, #15, #19, #24

    16:38 27.11.2025

  • 2 си дзън

    10 40 Отговор
    Мостът ке падне

    Коментиран от #14, #20, #21

    16:39 27.11.2025

  • 3 Бай той Толстой

    37 5 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    Скоро ще разберем,нали така😁😁😁.Имаш ли суха храна и памперси.

    16:40 27.11.2025

  • 4 Анализатор

    7 40 Отговор
    Едно правилно нещо да свършиш в пРоссия и ще те осъдят на доживотен затвор.
    А представям си за полагането на Путлер в мавзолей...

    Коментиран от #6

    16:41 27.11.2025

  • 5 зИленски

    23 1 Отговор
    Познават ли Вазелин ?

    16:41 27.11.2025

  • 6 зИленски

    16 3 Отговор

    До коментар #4 от "Анализатор":

    СНЯГ ПРЕЗ ЮЛИ ВИДЯЛ ЛИ СИ ?

    16:42 27.11.2025

  • 7 Сатана Z

    29 3 Отговор
    В колонията на Навални ги чакат с на дървени

    16:44 27.11.2025

  • 8 Летописец

    30 3 Отговор
    Тероризъм и шантажи - това в което алианса и украинските му протежета са най-силни .

    16:44 27.11.2025

  • 9 Европеец

    30 5 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    Ника ти е много неуместен..... Световния просяк е Украйна, а въпреки че така наречения украински президент е просяк милионер.... Чудя се защо в Русия не въвеждат смъртното наказание, а според мен би било полезно...

    Коментиран от #18

    16:46 27.11.2025

  • 10 И това какво го интересува

    3 13 Отговор
    Целокупният български народ?

    16:46 27.11.2025

  • 11 Хипотетично

    18 0 Отговор
    За живот в сибирски затвор им остава присъда от 3 до 4 години.

    16:49 27.11.2025

  • 13 Даа!

    10 0 Отговор
    Във " Черният делфин" ще получат пълно обслужване,на държавни разноски.По добре е,сам да си хвърлиш въжето,пред тази перспектива.

    16:54 27.11.2025

  • 14 Галя от посолството

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Измисли нещо по-умно, радиатор чугунен!
    Тьотя Митрофанова ми се смее, че моите tролове са най-глупавите.

    17:00 27.11.2025

  • 15 Българин

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    украйна - една кофа л..на!

    17:01 27.11.2025

  • 16 Пенчо

    11 1 Отговор
    С терористи не се преговаря

    17:02 27.11.2025

  • 17 пешо

    5 1 Отговор
    требаше да ги пуцат

    17:02 27.11.2025

  • 18 гост

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Зеленския наркоман не е милионер - МИЛИАРДЕР Е! Не случайно Пентагона търси къде са изчезнали 48 милиарда долара от военните помощи за Украйна преминали през банки свързани с Кая Калас!

    17:02 27.11.2025

  • 19 ах колко си умна

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    съдранпедерастси

    17:05 27.11.2025

  • 21 Да знаеш

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ке паднат на маYк@ти кюлотите от кекс.

    17:10 27.11.2025

  • 22 Горски

    11 0 Отговор
    Някои нацисти никога не признават вина, заради нацистките си убеждения! Нацистите се възприемат като превъзхождаща категория, те смятат, че им се полага господстващо положение! Такива са и тези укронацисти, но в Полярната сова, Черният беркут, Черният делфин, Белият лебед, Полярният вълк - не правят никаква разлика между обитателите си и полагат грижи за тяхното превъзпитание за следващия им живот. Нито един български държавник, на срещите си с представители на украинското правителство или президента на Украйна, така и не събра смелост да попита защо Украйна тайно е прекарала през България 26 000 килограма взривно вещество... или не са питали, защото не е било тайно, а просто тогавшаното българско правитителство е стискало палци бомбата предназначена з кримския мост да не се взриви в България. Не става ясно кога и как ще хванат Васил Малюк за да го тикнат в затвора но скоро ще разберем. Предполагам че след смяната на режима в Киев украинците сами ще ги закарат такива с хиляди, директно в руските затвори и колонии.

    17:15 27.11.2025

  • 25 Мюрчу

    2 0 Отговор
    Тез ги отпиши до 5-7 години. Тъй е.

    17:28 27.11.2025

  • 26 Смешник

    4 0 Отговор
    Така се прави срещу терористи Скоро и на Малюк ще му видят сметката

    18:05 27.11.2025

