Новини
Свят »
Русия »
Русия наложи тежки присъди на 15 пленени украински войници
  Тема: Украйна

Русия наложи тежки присъди на 15 пленени украински войници

17 Октомври, 2025 14:44 1 500 33

  • украйна-
  • русия-
  • войници-
  • наказателна колония

Наказанията са от 15 до 21 години затвор в наказателна колония с максимална сигурност

Русия наложи тежки присъди на 15 пленени украински войници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски военен съд наложи дълги присъди на 15 членове на украинска паравоенна група по обвинения в принадлежност към "терористична организация", предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

Наказанията са от 15 до 21 години затвор в наказателна колония с максимална сигурност, съобщи Генералната прокуратура на Руската федерация.

Още новини от Украйна

Осъдените са пленени през 2022 г. членове на украинския батальон "Айдар". Процесът се състоя при закрити врата в южния руски град Ростов на Дон. Засега няма коментар от Киев по присъдите, но украинският омбудсман вече нарече процеса "срамен", отбелязва Ройтерс.

Правозащитни организации, включително руската "Мемориал", са заявявали, че съдебното преследване на украински войници е нарушение на Женевските конвенции за отношението към военнопленниците. Русия отхвърля това, защото обвиненията се основават на действия, предшестващи войната, започнала през 2022 г.

Мъжете бяха осъдени по обвинения не във военни престъпления, а в принадлежност към "терористична организация" в периода от август 2014 г. до март 2022 г., както и в извършването на действия, целящи "насилствено завземане на властта и отхвърляне на конституционния ред на Руската федерация".

"Айдар" е един от десетките доброволчески батальони, създадени в Украйна след началото на боевете с подкрепяни от Русия групи, които обявиха сепаратистки "републики" в източната част на Украйна. По-късно тези части, някои произхождащи от ултранационалистическите среди, бяха включени в състава на Въоръжените сили на Украйна.

Руската медия "Маш" цитира адвокат на обвиняемите, според когото двама от тях са признали вината си. Останалите 13 планират да обжалват. Обвиняемите са общо 18, но процесът срещу трима от тях ще се води отделно, отбелязва ТАСС.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мизъциии

    40 2 Отговор
    Ще изгният за Синедриона ахахаха. Вси9ки укро нацисти са мозъциии

    Коментиран от #19

    14:48 17.10.2025

  • 2 Нетаняху, Сорос, Ротшилд и Голда Майер

    39 0 Отговор
    Израел официално благодари на тези Айдарци за службата.

    14:50 17.10.2025

  • 3 Смешник

    46 3 Отговор
    Айдар е терористична нациска организация Ако са извършвали зверства над рускоезичното население са си получили заслуженото

    14:50 17.10.2025

  • 4 Анна Мила

    38 1 Отговор
    Днес господин Зеленски е кацнал на Селскостопанско летище до уошингтъни си е Хванал такси до белиЯ дом

    Коментиран от #10

    14:50 17.10.2025

  • 5 Бен Вафлек

    7 28 Отговор
    Ще ги освободят и обезщетения ще им платят.

    14:50 17.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Агенция Голям...Тур

    30 2 Отговор
    Айде заминаха към 5-звездните хотели на Чукотка и Сибир

    Коментиран от #14

    14:51 17.10.2025

  • 8 МУАХАХАХХА 😂😂😂😂

    19 1 Отговор
    Умряха в затвора за ционизма и Небесния Йерусалим 🤣🤣🤣🤣🙈🙈

    14:52 17.10.2025

  • 9 Руските нацисти

    4 29 Отговор
    Путин и руските политици и олигарси, военни също, ще получат присъди при залавянето си.

    Коментиран от #13

    14:52 17.10.2025

  • 10 Смешник

    25 1 Отговор

    До коментар #4 от "Анна Мила":

    И понеже е нямало посрещачи на летището са го посрещнали Ермак и екипажа на самолета

    Коментиран от #17

    14:54 17.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 11ти

    0 0 Отговор
    Що бе ?

    14:58 17.10.2025

  • 13 РЪСКИАЦИСТ

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Руските нацисти":

    ЕЙЙЙЙЙ ЩО ИЗМИРАХМЕ ПО ПЛЕВЕН И ПО ШИПКА С ХИЛЯДИ ЗА ТСКВИЗАСОПОЛИ КЪТ ТЕБЕ...

    Коментиран от #22

    14:58 17.10.2025

  • 14 Вече

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Агенция Голям...Тур":

    ще ти е хубаво....

    15:00 17.10.2025

  • 15 Емил

    18 27 Отговор
    "По-късно тези части, някои произхождащи от ултранационалистическите среди" - Защо не напишете истинските им стреди, а те са "фашистки среди" , или не е политкоректно?!?!

    15:02 17.10.2025

  • 16 Как е възможно украински войници

    26 18 Отговор
    да са терористи, след като Русия е агресор. На това му се вика Оксиморон.
    И напомня на една книга на Оруел, дето копейките не са я чели.

    Коментиран от #20

    15:02 17.10.2025

  • 17 Анна Мила

    13 19 Отговор

    До коментар #10 от "Смешник":

    Така е
    Господин зеленскИ е изчакал всички от самолета да слязат и да му организират Радушно Посрещане на Американска земя
    Все пак е Световншят президент

    15:03 17.10.2025

  • 18 Механик

    15 18 Отговор
    В спа-центровете "Черния делфин" и "Полярна сова", местният Бай Ставри наричан по тия места "дядя Седой", очакват новото попълнение за последното издание на местното риалити "Как се става млада булка".
    п.п.
    Извън майтапа, никак не завиждам на тия азовци. Това което ги очаква там не е живот. Тамошните "зек"-кове ще направят живота им по-зле от ад.

    15:04 17.10.2025

  • 19 Z цион

    15 14 Отговор

    До коментар #1 от "Мизъциии":

    Защо цялата Специална военна операция на хабадския гн 0м Путлер се провежда под ционисткия знак Z(Цион)?

    15:04 17.10.2025

  • 20 Пфууу

    13 18 Отговор

    До коментар #16 от "Как е възможно украински войници":

    Преял си с евтина западна пропаганда за флу п@ ци.

    Коментиран от #33

    15:06 17.10.2025

  • 21 Прокурор

    19 10 Отговор
    След капитулацията на Раша през 2026 година ще бъдат освободени.

    Коментиран от #29

    15:07 17.10.2025

  • 22 А не се връщай толкоз назад

    17 10 Отговор

    До коментар #13 от "РЪСКИАЦИСТ":

    Че ако не бяха българите на Шипка, това щеше да е поредната загубена война на Русия срещу Турция.

    Коментиран от #25

    15:09 17.10.2025

  • 23 Каквото

    11 2 Отговор
    Търсили намерили.Честито

    15:09 17.10.2025

  • 24 Ами той Буданов не спи...

    0 7 Отговор
    Това което ще се случи на някои хора не е за завиждане.

    Коментиран от #28

    15:15 17.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    5 1 Отговор
    Мозък, опълченците на Шипка са част от отряда на генерал Гурко, около 3 000 човека от общо над 7 000! Останалите до 7000 според теб какви са - патагонци ли!?

    15:17 17.10.2025

  • 27 стоян георгиев-π4оka

    4 0 Отговор
    На зоната в Сибир айдар ще се наслаждават на грижите и любовта на местните авторитети дълги години .

    15:23 17.10.2025

  • 28 Тити

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами той Буданов не спи...":

    Буданов отдавна е заспал вечен сън след като получи медал Кинжал ,а само показват негови снимки и коментари

    15:25 17.10.2025

  • 29 Д-р Гълъбова

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Прокурор":

    Мечтите винаги са били безплатни .

    15:26 17.10.2025

  • 30 Хаха

    3 0 Отговор
    Очаква ги спа-център Магадан, на брега на Тихия океан! В терапията им влиза задължително плажуване на открито, сутрин по 3 часа на ден за периода ноември - април....

    15:26 17.10.2025

  • 31 Мдаа...

    2 0 Отговор
    Така де, все пак уран, живак, арсен, цинк, злато, никел не растат по дърветата. Някой трябва да ги изкопае от мината в Сибир.

    15:29 17.10.2025

  • 32 Малко им е

    0 0 Отговор
    Присъдата трябва да е доживот в най-добрия случай !

    15:30 17.10.2025

  • 33 Май не можеш

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пфууу":

    по същество. Само ги ръсиш.

    15:31 17.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания