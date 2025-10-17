Новини
Зеленски: Путин бърза да възобнови диалога веднага щом чу за „Томахоук"
  Тема: Украйна

Зеленски: Путин бърза да възобнови диалога веднага щом чу за „Томахоук"

17 Октомври, 2025 12:14

Зеленски ще се срещне днес с Тръмп в Белия дом, надявайки се да получи ракети

Зеленски: Путин бърза да възобнови диалога веднага щом чу за „Томахоук“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом. Той се надява да получи одобрение от САЩ да му бъдат продадени далекобойни крилати ракети „Томахоук“, които биха позволили на Украйна да действа по настъпателно при отблъскването на руската инвазия, предаде ДПА, съобщи БТА.

Точният час на днешната среща е 20:00 часа киевско време (съвпада с българското), уточнява Укринформ. Преговорите ще се проведат по време на вечеря в неформална обстановка и ще бъдат затворени за пресата. Очаква се след срещата Тръмп да потегли към Флорида в 22:00 часа (киевско време).

Зеленски се надява също инерцията, набрана със споразумението за прекратяване на огъня между палестинската групировка „Хамас“ и Израел във войната в Газа, да даде нов тласък на преговорите за прекратяване на руската война в Украйна.

„Очакваме, че инерцията за ограничаване на терора и войната, която успя в Близкия изток, ще помогне за слагане край на войната на Русия срещу Украйна“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Путин със сигурност не е по-смел от „Хамас“ или който и да е друг терорист. Езикът на силата и справедливостта неизбежно ще проработи и срещу Русия. Вече виждаме, че Москва бърза да възобнови диалога веднага щом чу за „Томахоук“, допълни той.

Все още не е ясно дали Зеленски ще получи такива ракети за Украйна. Ден преди срещата Тръмп говори с Путин по телефона и заяви, че иска да се срещне с руския президент в Будапеща „може би през следващите две седмици“. Все още не е ясно дали Украйна ще има някаква роля на срещата на високо равнище в унгарската столица.


  • 1 честен ционист

    78 30 Отговор
    Просто измъква Бай Дончо от срама с томахавките, кога руската база в Сирия ги сваляше като круши.

    12:15 17.10.2025

  • 2 хаха

    45 1 Отговор
    ааа ха ха ха

    12:16 17.10.2025

  • 3 Сталин

    66 4 Отговор
    Слава кокаина

    12:16 17.10.2025

  • 4 Ударете Москва с жестоки санкции

    11 74 Отговор
    Руските нацисти разиграват и протакат завоевателната си война. Американците се правят на тъпи лицемери. Докога?

    Коментиран от #36, #72, #111

    12:16 17.10.2025

  • 5 Зелендки

    76 6 Отговор
    побърза да се срещне с Тръмп, след като видя резултата от Искандер.

    Коментиран от #13

    12:17 17.10.2025

  • 6 В русия...

    8 47 Отговор
    Почнаха да свършват памперсите за управниците..Завалиите...

    Коментиран от #29

    12:17 17.10.2025

  • 7 Дух

    36 3 Отговор
    Ума е в главата не в възраста,арменска поговорка
    Колкото до световната деградирала либерална малоумщина,сами се простреляха в главите си
    Хората са тотално изтрещяли и изпростели с тази комплексиран аморален крепостен селски византийски фанатизъм

    12:18 17.10.2025

  • 8 ВЕЧЕ

    37 3 Отговор
    Я ПОЛУЧИ

    12:18 17.10.2025

  • 9 Наркозеления

    55 2 Отговор
    Вече имам костюм че последния път ми се караха в Белия дом

    12:18 17.10.2025

  • 10 Пич

    45 1 Отговор
    Това жалкарче скоро ще го качват на някое буре...

    12:18 17.10.2025

  • 11 456

    60 3 Отговор
    На този чавка му е изпила мозъка. Укрите НЕ МОГАТ да управляват САМИ тези ракети. Путин реагира за да се предотврати 3 световна. А самите ракети не са толкова могъщи.

    12:18 17.10.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    41 1 Отговор
    Зеленски не го коментирам, защото ме блокират.

    12:18 17.10.2025

  • 13 Зеленски

    33 1 Отговор

    До коментар #5 от "Зелендки":

    Чуе ли за Орешник и Буревестник почва да хленчи на Путин.

    12:18 17.10.2025

  • 14 56789

    45 1 Отговор
    Тия ракети Томахавки са дъвка за наивници! Те никога няма да бъдат доставени в Укрия! Кой от съюзниците в НАТО ги притежава? Може да са разположени някъде но са си изцяло под американски контрол! И сега изведнъж щели да ги дадат на Укрия! Чакайте и дъвчете тази дъвка!

    12:19 17.10.2025

  • 15 Уфф

    43 1 Отговор
    Глупавият наркоман, ще си остане клоун

    12:19 17.10.2025

  • 16 Гост

    38 1 Отговор
    На този господин дните са му преброени.А той вика победихме.Тъжна история.

    12:20 17.10.2025

  • 17 гост

    32 1 Отговор
    Да се обясни на зеления наркоман, че САЩ имат само 2 батареи за изстрелване на томахавките от суша и , че Тръмп няма как да се раздели с тях. Дори да получи няколко ракети как ще ги изстрелва? Ще пали фитила и хайдееее!

    12:20 17.10.2025

  • 18 бай Бай

    18 0 Отговор
    Монолог ще е.
    Ще обясни на патока как се лови риба.

    12:20 17.10.2025

  • 19 ООрана държава

    26 1 Отговор
    В момента се опитва да ви пощади от пълен разгром, няколо томахоук с наще пари няма да ти спечелят войната

    12:20 17.10.2025

  • 20 ДАНИ ДЕ ВИТО

    19 1 Отговор
    СА УЧУДЕЛ ЧЕ Е ПО ВИСОК ОТ ЗЕЛЮ
    ..

    12:20 17.10.2025

  • 21 Пропаднал наркоман

    25 2 Отговор
    Ще обсъждат дали е дошло време да се самоубиеш.

    12:20 17.10.2025

  • 22 Тиква Стайл

    1 20 Отговор
    Явно мисълта за Томахоук действа на Лилипутин като рециновото масло на стомаха. Яко скване.

    12:21 17.10.2025

  • 23 az СВО Победа 80

    29 3 Отговор
    Накратко:

    1. Нищо ново от четири години.
    Зеленски се прави на страшен и на значим, а всъщност буди само смях и става все по жаък.

    2. Големите /Тръмп и Путин/ си гонят интересите, а малките /Киев, ЕС, Лондон/ се правят, че са равнопоставени с големите, и че и от тях нещо зависи..., че думата им се чува....

    3. През това време, докато се разиграва целия този цирк, светът се промени необратимо....

    Коментиран от #31, #32, #33, #73

    12:22 17.10.2025

  • 24 Абе лъжлив нещастник

    19 1 Отговор
    Виж там кой рейс ще хванеш за белият дом и не си показвай гнусната наркоманска мутра.

    12:23 17.10.2025

  • 25 604

    10 0 Отговор
    Кой щи тичъ при дони...КАЙ ТОЙ? пхахахахя

    12:23 17.10.2025

  • 26 Българин

    18 2 Отговор
    Никога няма да получи Украйна ракети. Бързай да сключваш мир, докато Украйна не е капитулирала.Спри да просиш от света.

    12:23 17.10.2025

  • 27 Копейки що се напъвате още?

    3 22 Отговор
    Путин изгуби не само войната.Изгуби всичко като направи русийката за посмешище.Сега го удари на молби,обещания и клетви.

    Коментиран от #44, #105

    12:23 17.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ами

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "В русия...":

    За тебе нали останаха памперси колкото искаш,така че не се кахъри много.

    12:24 17.10.2025

  • 30 Мечтая за денят в който войната свършва

    9 6 Отговор
    Ще отида да живея в Украйна ще бъде женско царство без никакви мъже жените ще са изланели за кекс ще се бият за мен а аз ще съм нсяка вечер с различна хайде че нямам търпение да ме обгрижват девчата

    Коментиран от #43

    12:24 17.10.2025

  • 31 Да де

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    12:24 17.10.2025

  • 32 Мишел

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    12:24 17.10.2025

  • 33 Тихо пръдльо!

    3 6 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    Пак се изказваш неподготвен.

    12:25 17.10.2025

  • 34 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    2 17 Отговор
    ПРИ ГОЖИН БЕШЕ КАТЕГОРИЧЕН:
    Още на 10 ДЕН СТАНА ЯСНО ЧЕ НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! Тия са отговорни за това,че Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА "!!

    Коментиран от #92

    12:25 17.10.2025

  • 35 Някой

    19 2 Отговор
    Хаха! Зельо пак кърти мивки.
    Путин достатъчно ясно предупреди какво може да се случи, ако САЩ използват томахавки срещу $усия. Украйна никой не я бръсне за слива - ракетите ще бъдат насочвани и изстрелвани от американски персонал. Тъй че, това ще се води американска агресия срещу Русия. И ще има последствия.
    Не съм видял да има истерия по въпроса в руските медии или изявления на руски политици.

    Коментиран от #39

    12:26 17.10.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ударете Москва с жестоки санкции":

    НЕМОЖАЧИ, сър❗
    19 пакета санкции, а санкционираЩите са по-зле от санкционираНите❗
    Четири години даваха всичко на У..йна, а у..йците търчат на запад ❗
    Сега решиха да блъфират с брадвичките,
    АМА ЦЕЛИЯ СВЯТ ЗНАЕ, ЧЕ
    ТОВА ЩЕ Е ДИРЕКТНО НАПАДЕНИЕ НА ШАШт срещу Русия‼️
    Защото урките НЯМА ДА СЕ ДОКОСНАТ НИТО ДО БРАДВИТЕ, НИТО ДО ПУЛТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ‼️

    12:26 17.10.2025

  • 37 Клоуна

    16 2 Отговор
    Същото говореше и за таурусите.Ама руснаците ги унищожиха още на влизане в Украйна.Некой чува ли нещо за тях?!

    12:26 17.10.2025

  • 38 1111

    13 1 Отговор
    Тръмп много обича да се подигрва с зеления наркоман.

    12:26 17.10.2025

  • 39 Съгласен

    7 0 Отговор

    До коментар #35 от "Някой":

    Абсолютно!

    12:28 17.10.2025

  • 40 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор
    Това в таксито на път от селското летище към Вашингтон ли го е казал?

    Коментиран от #47

    12:29 17.10.2025

  • 41 Забелязал

    13 13 Отговор
    Зеленски просто се гавpи с бункерния педофил. 😂

    Коментиран от #65

    12:29 17.10.2025

  • 42 ахахахахaaa

    13 7 Отговор
    Много прoст наркоманизиран клoун - Тръмп звъни на Путин, а не обратното!

    12:29 17.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Копейки що се напъвате още?":

    Де ги видя тези неща? Да не би след литър парцуца да си имал халюцинации?

    12:29 17.10.2025

  • 45 Радва се еврейчето,

    8 0 Отговор
    но на Тръмп не му се мре още, нищо, че е вече дърт!? А пък за този смешник, никой западняк няма да се жертва. Май на Тръмп му отбива да даде ракети, защото Путин го предупредил, че Куба ще бъде напълнена с Орешник, затова и ще правят среща в Унгария. Тук дечковците мислят като зеления, но няма да му се отвори парашута, Украйна умира!

    12:31 17.10.2025

  • 46 Жнввотн

    1 0 Отговор
    Жскпчзтщшэпйэхннааэптяйхпншо поъъ

    12:31 17.10.2025

  • 47 Абе не бе

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "007 лиценз ту кил":

    Какво такси. Ермак го е взел с юбер.

    12:32 17.10.2025

  • 48 гост

    5 0 Отговор
    Руският аналог на Томахоук са Искандер...Путин много добре знае за какво става на въпрос...

    12:32 17.10.2025

  • 49 М.А., който учил когато трябва знае, че

    1 0 Отговор
    ............се надява също инерцията, набрана със.............

    М.А., който учил когато трябва знае, че се набира скорост.

    - Инерцията не е понятие за всеки.

    12:32 17.10.2025

  • 50 56789

    10 1 Отговор
    Всичко щеше да се реши много бързо но европейците излъгаха Путин. Той като разбра каква огромна подкрепа получава и ще получава Укрия направи завой и спря да бърза. Така той поставя ЕС в много неудобна позиция. ЕС ще налива милиарди в каца без дъно за сметка на своите граждани. Очаква сриване на ЕС след 2-3 години.
    Гражданите на ЕС ще започнат да недоволстват от управляващите ги и не се знае докъде може да стигне това недоволство. Тръмп пък се възползва от ситуацията и сложи примка на врата на Европа. Ще купуват американско оръжие и ще го дават на Укрия без той да се меси. Просто бизнес който ще накара Европа да потъне. Ще купуват въглеводороди от Щатите. Ще фалира и премести в Америка максимален брой фирми. Тръмп не харесва силна Европа. Освен това той не наложи санкции на Русия и Беларус. Търгува си с тях.
    След две-три години ще се срещнат Путин и Тръмп и ще чукнат чашките за да отпразнуват срутването на ЕС.

    Коментиран от #52, #75, #78

    12:33 17.10.2025

  • 51 Хахаха

    1 8 Отговор
    Това руслямистите сте много глупави и корумпирани. Как може човек да е на такова ниско ниво в човешката цивилизация. Казаха им го на руснаците, че Америка може да предизвика щети на Русия по начин по-който само те могат да го направят, ако не спрат войната в кратък срок. И руските олигарси напълниха памперсите. Медведев сигурно не може да си намери стола.

    Коментиран от #68

    12:33 17.10.2025

  • 52 Рушисти

    2 11 Отговор

    До коментар #50 от "56789":

    Спрете да тровите с руската си отрова нашите родители, нашите деца. Спрете да тровите българското население с вашата кръвожадна отрова.

    Коментиран от #55, #60

    12:34 17.10.2025

  • 53 Въпрос

    9 0 Отговор
    И,кой ще ги запуска,изстрелва и насочва тия ракети?Укритие ли?!? Смех!

    12:34 17.10.2025

  • 54 Дедо ви...

    10 0 Отговор
    Сопрете се малко бе. Никой не посрещна Зеленски във Вашингтон. Срещата му с Тръмп е в 20 ч.
    Нито един официален представител на САЩ не е посрещнал украинския президент при пристигането му във Вашингтон за срещата му с американския президент Доналд Тръмп, отбелязва RT. Съдейки по публикувани кадри, украинският лидер е посрещнат на стълбите от началника на кабинета си Андрий Ермак и екипажа на самолета, с който пристигна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и други представители на Вашингтон не присъстваха.

    12:35 17.10.2025

  • 55 Еш па тоа

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Рушисти":

    Ко речи?

    12:35 17.10.2025

  • 56 Осведомен

    2 8 Отговор
    Томахавките са кошмара на диктатора ☝️😁

    Коментиран от #130

    12:35 17.10.2025

  • 57 Хи хи хи

    8 0 Отговор
    Надрусаняка си е надрусаняк ....... Путин го премести в другия крачол , ти му мисли , че скоро ще си на почивка в Сибир !!!!!!!!!

    12:35 17.10.2025

  • 58 защо

    9 1 Отговор
    Заглавието:
    Зеленски: Путин бърза да възобнови диалога веднага щом чу за „Томахоук“

    Статията:
    преди срещата Тръмп говори с Путин по телефона и заяви, че иска да се срещне с руския президент в Будапеща

    Ама както и да е де. Щом автора казва...

    12:36 17.10.2025

  • 59 Ехааааааа

    6 0 Отговор
    Клоуна се смее много рано , забравил е поговорката за който се смее по късно !

    12:37 17.10.2025

  • 60 56789

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Рушисти":

    Това е реалността! Вие живеете в един друг свят който е далеч от реалността. Дали на всички ни харесва е друг въпрос но на черното не бива да се казва бяло!

    Коментиран от #63

    12:37 17.10.2025

  • 61 бай Шиле

    3 0 Отговор
    Рибата в океана, Зеленкото нагрял тигана.

    12:39 17.10.2025

  • 62 Лъжлив наркоман

    7 0 Отговор
    Томахоук първо нищо не може да промени и второ е само блъф.

    Строгият режим за контрол на ракетните технологии (MTCR), който забранява износ на ракети с обсег >300 км.

    Американски контрол върху софтуера и системите за насочване.

    Политическо решение – САЩ запазват Tomahawk като стратегическо предимство.

    12:39 17.10.2025

  • 63 А що

    0 3 Отговор

    До коментар #60 от "56789":

    Кривата Реал ост на дрогирания Путин ли?

    12:40 17.10.2025

  • 64 смотань бандерець..

    4 1 Отговор
    Бандерската цайсаджийка пак нещо не и е ясно с томахавките..ракетните крайцери със щатски военни ще трябва да отседнат в одессу и да пуцат от там по масква..а кремля ще гледа как ще дупчат красная площадь..фактаджииски смехурк0втци

    Коментиран от #66

    12:40 17.10.2025

  • 65 орк

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Забелязал":

    Хубава гавра. загубил половин държава.

    Коментиран от #70

    12:41 17.10.2025

  • 66 Рушисти

    0 7 Отговор

    До коментар #64 от "смотань бандерець..":

    Заминавайте в Москва! Спрете да тровите с руската си отрова!

    Коментиран от #71

    12:42 17.10.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Хахаха":

    ХА ХА ХА, целия свят знае,
    "че Америка може да предизвика щети по начин по-който само те могат да го направят."
    Всъщност те само това могат да правят‼️

    Коментиран от #74

    12:43 17.10.2025

  • 69 Няма край руският позор

    1 4 Отговор
    Няма.

    12:43 17.10.2025

  • 70 Така

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "орк":

    БЛагодарение на руслямизма с който Москва обръща гражданите на определена държава срещу своята си държава. Така Москва е постъпвала и с България! Москва създаде Македония. Москва работеше по откъсването на още две части от България. Така работи Русия. Чрез руслямизма откъсва гражданите от родината им, от националната им принадлежност.

    Коментиран от #83

    12:44 17.10.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 факуса

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ударете Москва с жестоки санкции":

    питай нискозмците що реват и заводи за торове затвярят,злобата е лош съветник

    Коментиран от #76

    12:45 17.10.2025

  • 73 😃😃😃😃😃

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    индо-китайската бензиностанция внася бензин.

    Коментиран от #84

    12:45 17.10.2025

  • 74 Не смей да цапаш българско знаме

    1 4 Отговор

    До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Вижда се кой убива в Украйна. Руските страхливи нацисти.

    Коментиран от #79

    12:45 17.10.2025

  • 75 Селянина с Пежото

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "56789":

    За съжаление си нечовешки прав. Това е реалността в която живеем и бъдещето което ни предстои. Надявам се да преживеем и тези трудни времена.

    12:46 17.10.2025

  • 76 Антиватник

    1 5 Отговор

    До коментар #72 от "факуса":

    Колко е БВП на Нидерландия на глава на човек и този на Руспия.
    И защо в руските магазини продават по една филийка хляб в целофан?

    12:48 17.10.2025

  • 77 Рушисти

    3 7 Отговор

    До коментар #71 от "56789":

    Не, не сте повече. Гласуващите за руските партии са ясни. Не сте много, но достатъчно корумпирани за да клатите държавата. Защо в Русия няма български партии?

    Коментиран от #80, #82, #88, #93

    12:48 17.10.2025

  • 78 аz СВО Победа 80

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "56789":

    И ти,ли като мен си бит да мотика по главата като малък?

    12:49 17.10.2025

  • 79 Вижда се

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Не смей да цапаш българско знаме":

    Терористичният режим в Украйна, създаден от САЩ. Избиват, измъчват и държат за заложници мирно население.

    Коментиран от #85

    12:49 17.10.2025

  • 80 Гууфг

    2 4 Отговор

    До коментар #77 от "Рушисти":

    Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.

    12:50 17.10.2025

  • 81 Този наркоман

    4 1 Отговор
    не жали своите войниции народ, но е безсъвестен и не го интересува какво ще стане, ако се резреи ядрена война. Путин всячески се стреми към това , да запази светът. Нто в лицето на ръководството му , ако не внимава, може да бъде въвлечено в такава война, където след завършванетоѝ, наелението на Земята ще оредее и ще се върне хиляяди години назад. А ти военнолюбива Атанасова също няма да си между живите.

    12:50 17.10.2025

  • 82 В България

    4 1 Отговор

    До коментар #77 от "Рушисти":

    руски няма, но затова доказано има американски като ПП, ДБ и ГЕРБ.

    Коментиран от #94

    12:50 17.10.2025

  • 83 56789

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Така":

    А не помисли ли: Щом пропагандата на чужда държава може да обърне народа срещу своята държава има нещо нередно! Наведеното поведение към когото и да било не води до нищо добро!

    12:50 17.10.2025

  • 84 Фидел Кастро

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "😃😃😃😃😃":

    А Куба внася захар.

    Коментиран от #95

    12:51 17.10.2025

  • 85 Вижда се

    1 4 Отговор

    До коментар #79 от "Вижда се":

    Кой избива жени и деца, стари хора, и се заселва в ограбени домове. Същата измет, като през 1944. Същата промита и отровена сган. Украйна има правото да ликвидира всеки сепаратист, готов да отцепва земи от Украйна. Това трябваше да сторят и българските военни 1944 година. И се скриха, от тогава България военни няма.

    Коментиран от #87

    12:52 17.10.2025

  • 86 СЛАВА РУСИЯ !

    6 1 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!!

    12:53 17.10.2025

  • 87 Вижда се

    6 1 Отговор

    До коментар #85 от "Вижда се":

    Терористичният режим в Украйна, създаден от САЩ. Избиват, измъчват и държат за заложници мирно население.

    12:54 17.10.2025

  • 88 56789

    5 1 Отговор

    До коментар #77 от "Рушисти":

    А защо в Укрия са забранени опозиционните партии?

    12:54 17.10.2025

  • 89 Има неща, които

    4 1 Отговор
    не са известни на индивида на снимката! Например, че т.н. Томахавки НЕ могат да осигурят победа на укрите! Единственото, което могат да осигурят е на главите им да започнат да се сипят Орешници, Искандери, Кинжали и Калибри в увеличени количества, Нека да припомним на несведущите, какъвто е и индивидът на снимката, че още когато въведоха индианските брадви на въоръжение, ТТ данните им станаха известни на заинтересованите страни и своевременно бяха разработени методи за борба с тях! Това беше през 80-те години на миналия век. Приятели летци ми казаха, че са тренирали догонването и свалянето им от изтребители, а откриването им е било задача на РЛС по онова време. От тогава са минали над 40 години и съответно и средствата за борба с томахвките са отишли много напред...

    12:54 17.10.2025

  • 90 Информация

    8 0 Отговор
    ПОЗОР: кой посрещна Зеленски в САЩ
    17.10.2025 - 11:51 ч.
    Вчера, докато Зеленски летеше за Вашингтон, президентът на САЩ Доналд Тръмп прекара два часа и половина по телефона с руския лидер Владимир Путин.
    След това Зеленски получи студен прием в САЩ: в самолета беше посрещнат от собствения си началник на офиса А. Йермак и украинския екипаж, който го откара до САЩ.
    След това украинската делегация се натъкна на „митинг“ от двама души в подкрепа на Украйна.

    12:55 17.10.2025

  • 91 СССР

    0 7 Отговор
    Каквото и да става СССР се разпадна. Не плчи дете путин е невинен и русия ще се разпадне.
    Ето паметни дати след като социализъма се разви:
    1. Разпускането на Коминтерна влиза в сила на 10 юни 1943г.
    2. Унгарското въстание от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
    3. Пражката пролет в Чехословакия започва на 5 януари 1968.
    4. За начало на перестройката се счита месец април 1985г.
    5. На 23 август 1991г. Елцин издава указ за забрана на КПСС.
    6. Варшавския договор почина скоропостижно на 1 юли 1991г.
    8. СИВ прекратява съществуването си на 26 септември 1991г.
    9. Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.
    10. На 27 август 1999г. мавзолеят е разрушен напълно.

    12:55 17.10.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Въпросът е

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Рушисти":

    колко от избирателите не гласуват и защо.А ти си още един, който вярва , че изборите предопределят политиките при представителната демокрация.

    12:56 17.10.2025

  • 94 Сигурно

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "В България":

    Американска партия беше ПП. Другите са руски и европейски. ГЕРБ беше създадена от Европа, и стана русистка, защото седнаха на масата на корумпираното задкулисие, на мутрите. А те са с руско самосъзнание. Защото членовете им са от тези среди, Бойко е от тези среди. Защо русистите не отидете в Русия да създадете българска партия? Да видим колко ще ви позволят, или ще ви вкарат някъде по северните затвори колонии.

    Коментиран от #96

    12:57 17.10.2025

  • 95 56789

    4 0 Отговор

    До коментар #84 от "Фидел Кастро":

    А ние внасяме зеленчуци!

    12:58 17.10.2025

  • 96 Фактите показват ясно

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Сигурно":

    Едните в записите разказаха как им редят правителства, министри и диктуват политиката от Козяк, другият от Банкя сам се оплака, че за една седмица трябвало 3 пъти да ходи да дава обяснения.

    12:59 17.10.2025

  • 97 Григор

    6 1 Отговор
    Голям страх ги тресе руснаците, ама продължават да се предвижват на запад. Казваш уплашиха се. А това спря ли ги? Диалог наистина трябва да има и то веднага! Това безумие трябва да се прекрати, ако обаче смяташ, че като поставяш неизпълними условия войната ще спре, много се лъжеш. Защото условието Русия да се върне в границите от преди 24 февруари 2022 година е неизпълнимо. Всеки човек, който има глава на раменете си и използва по предназначение ще разбере, че това е невъзможно. Такова условие е път за никъде.Така преговори никога няма да има.

    13:00 17.10.2025

  • 98 Предизвика

    1 9 Отговор
    Призовавам вас проруски и пропутински настроените да отидете в Русия и да се опитате да създадете българска партия и да разпространявате българската същност. Да разберем, какво ще ви се случи. Като сте толкова патриоти, предизвиквам ви. Покажете патриотизъм. Обаче да не плачете после.

    Коментиран от #100, #115

    13:02 17.10.2025

  • 99 Георги

    3 0 Отговор
    и сега зелю защо би целия тоя път, а да сетих се заради игричките рижи? Даже забравиха да го посрещнат. Дано не забравят за срещата с президента.

    13:02 17.10.2025

  • 100 56789

    4 0 Отговор

    До коментар #98 от "Предизвика":

    Не се чуваш какви ги говориш! Я коя държава са отишли чужди граждани да основават партия?

    Коментиран от #104

    13:03 17.10.2025

  • 101 Голям джумбиш

    3 6 Отговор
    Фактически Зеленски каза това, което всички знаем. Руснаците напълниха гащите само при споменаването на ракети Томахоук. Украинците четири години понасят зверски ракетни удари, изсипаха се десетки хиляди авиобомби, ракети и дронове върху тях. А храбрите и непобедими в кавички русначенца почнаха да хленчат и развяха белия байрак още преди да са усетили и една милионна част от украинския стоицизъм и героизъм. Изводите са кристално ясни. Коментарите излишни. Позорът за русия- брутален.

    Коментиран от #108

    13:05 17.10.2025

  • 102 Мъдрецът

    2 4 Отговор
    Путин е шпионин на Тръмп. Паролата за контакт е "томахоук".

    13:06 17.10.2025

  • 103 56789

    2 2 Отговор
    Тръмп: Вече всяка разходка на Зеления ни носи нови милиарди приходи!

    13:08 17.10.2025

  • 104 Чакай малко

    0 1 Отговор

    До коментар #100 от "56789":

    И а хора с руски паспорти, с имоти и бизнеси в Русия. Какво им пречи? Хайде бе патриоти. Не може да омв едната посока да има влияние. Вие няма българско самосъзнание бе хора, какви са тези минути. Това е потресаващо, това е трагедия. Вие нямате български са осъзнание! Вие имате корумпирано самосъзнание. Такива хора са проблем за националната сигурност на всяка държава. За колко пари го правите, колко струва да се откажеш от националното си самосъзнание, от майка си, от баща си? Има ли цена това?

    Коментиран от #107, #112, #124

    13:11 17.10.2025

  • 105 За психото

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Копейки що се напъвате още?":

    си. Не отлагай.

    13:12 17.10.2025

  • 106 Милост няма

    1 0 Отговор
    Всяко приджавкване на това плашило, зарива страната му в руини. Ще ги върнат в каменната ера.

    13:13 17.10.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Фактически

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Голям джумбиш":

    Зеленски е на посещение при ,, батко”, за да преговаря за закупуването на далекобойни ракети от ЕС за нуждите на Украйна.Какво са се договорили ще разберем след срещата.

    13:15 17.10.2025

  • 109 Топла вода

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Проблем са":

    Корумпиран гербераст фашист.

    13:15 17.10.2025

  • 110 Копейкин от дивана

    0 0 Отговор
    Сакво да викаме??

    13:16 17.10.2025

  • 111 сноу

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ударете Москва с жестоки санкции":

    Не се коси слатинка..за тебе все ще се намери място в обора..

    13:16 17.10.2025

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Историк

    2 5 Отговор
    Тази световна пиеса за сметка на живота на украинците и изпепеляването на държавата Украйна от терориста Путин вече я гледахме в Аляска на червения килим, постлан от тръмп-агент Краснов. Няма до даде на Украйна "томахоук " ,защото за него Путин е по-важен от Украйна и това трябва да бъде съвсем ясно казано от света,вместо да му се кланят. Този новоизлюпен диктатор скоро ще свика във Вашингтон семинар на всички диктатори на тема обмяна на опит с лектор Путин.

    Коментиран от #117, #120, #122

    13:19 17.10.2025

  • 114 не може да бъде

    6 0 Отговор
    Може би трябва изобщо да не коментираме въпроса за ефикасността на томахавките - те са добро оръжие но няма да променят с нищо ситуацията ако изключим обстоятелството че ще дадат на руснаците аргумент да нанесат много жестоки удари!?В случая е по -важно друго -да се види още един път колко е изтрещял Зеленски - ето казвам томахавки няма да има по няколко причини !Експертите вече си казаха думата и аз ще ги повторя - първо САЩ разполагат с ограничен брой такива ракети второ ракетите ще бъдат неефективни срещу руската ПВО и американците няма да рисуват да получат още една черна точка за въоръженията си трето украинците пняма нито устоновки нито кадри и прякото американско участие е неизбежно което е много рисково мероприятие и последно може би най-важно ако Тръмп е решил да води миротворческа политика значи изпращането на томахавки е противопоказно -пристигнат ли томахавките на украинска територия -край с всякакви преговори!?А някои сега просто приказват приказки от шипковия храст и басни!?Но ако все пак Тръмп и се поддаде на натиска от страна на ЕС/НАТО Великобритания и други и реши че си струва да се започне мащабна война която да прерастне във световна /за мен това е безумие /-нищо не мога да кажа !?

    13:23 17.10.2025

  • 115 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #98 от "Предизвика":

    Какво се репчиш, погледни България, обаче си турска партия. Патриот не значи нацист.

    13:24 17.10.2025

  • 116 сноу

    1 0 Отговор
    Зузи,зузи...вземи ги скинджувай малко тия твои медийни режисьори...все те изтъпанват като свинче звънче или някой те е зарадвал отзад..Явно не си разбрал ,че томахоците ще ти направят живота още по труден..

    13:26 17.10.2025

  • 117 Не се занимавай с глупава пропаганда

    3 0 Отговор

    До коментар #113 от "Историк":

    Като мразиш България може да я напуснеш, а не да ни заливаш с лъжите на запада в подкрепа на интригите и интересите на САЩ за източване на Европа, докато се унищожава Украйна.

    13:28 17.10.2025

  • 118 АБВ

    5 0 Отговор
    С томахавките ще бъде същото, като с абрамсите, леопардите, чалънджърите, цезарите, брадлитата, таурисите, щтормшадоутата, ефките, миражите и т.н. Нищо и половина, само скрап.
    В Сърбия свалиха няколко от тях с допотопни съветски ПВО-системи.
    В Сирия - тотален провал. 59 бройки за едно летище, от което след два дни излитаха самолетите на Асад. Някои дори не достигнаха до целите си, а една падна напълно запазена и руснаците я отнесоха. Снимките на самолетите, извадени от хангарите преди атаката до пистите, още ги има в интернет. 2 или 3 бяха унищожени в хангарите, защото поради някаква причина не бяха преместени. Поражения основно по пистата /незначителни/ и по горивните складове и контролната кула.

    13:28 17.10.2025

  • 119 Карлос Друсар

    0 0 Отговор
    Ей, голям интpигант се оказа тoя. Като някаква завистлива ревнива жена се изкaза толкова, колкото да пaдне още повече в очите на Оpaнжевия орaнгутан от Белия дом.

    13:31 17.10.2025

  • 120 сноу

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "Историк":

    Явно си чел историята но ,определено по диагонал...

    13:31 17.10.2025

  • 121 Петрич

    1 0 Отговор
    А как САЩ ще източи и малкото останали пари в ЕС,как военната индустрия ще си продаде произведеното?Та Путин не будала,през САЩ ще му вървят горивата и другите ресурси,та Вие вярвайте на умиращата Урсула.

    13:32 17.10.2025

  • 122 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #113 от "Историк":

    Съществува нещо такова като причина и следствие . Това СВО е следствие , причината е пътя на нацизма който поеха в Киев. Но западните подлоги като теб са лишени от здрав разум и логика.

    13:32 17.10.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    1 0 Отговор
    Н€ ЩА$Т НО ха зар ч€-Нар ко ман ч€ , ЩЕ ЯДЕШ Б О Л Ь Ш О Й РУ СС КИЙ Х . Й!
    ГОСПОД Е РУСНАК И В.В.ПУТИН Е НЕГОВ НАМЕСТНИК НА ЗЕМЯТА!

    Коментиран от #128

    13:36 17.10.2025

  • 127 Мъдрецът

    1 0 Отговор
    Путин се буди нощно време от крясъци "ТОМАХОУК" Главата му е пълна с томахавки!

    13:37 17.10.2025

  • 128 ZА ПОБЕДУ!

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    13:37 17.10.2025

  • 129 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Много си наивен Зеленски, Путин отдавна чу за ракетите, обади се на Тръмп да го инструктира преди да се срещне с теб.

    13:48 17.10.2025

  • 130 604

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Осведомен":

    А осведомен ли си , че ще има отговор, а дали руснаците имат с кво? А бе мисирко като долетят насам КЪДЕ ще се криете ве рептили?...че висите по диреците!

    13:49 17.10.2025

