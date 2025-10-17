Зеленски: Путин бърза да възобнови диалога веднага щом чу за „Томахоук“

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом. Той се надява да получи одобрение от САЩ да му бъдат продадени далекобойни крилати ракети „Томахоук“, които биха позволили на Украйна да действа по настъпателно при отблъскването на руската инвазия, предаде ДПА, съобщи БТА.
Точният час на днешната среща е 20:00 часа киевско време (съвпада с българското), уточнява Укринформ. Преговорите ще се проведат по време на вечеря в неформална обстановка и ще бъдат затворени за пресата. Очаква се след срещата Тръмп да потегли към Флорида в 22:00 часа (киевско време).
Зеленски се надява също инерцията, набрана със споразумението за прекратяване на огъня между палестинската групировка „Хамас“ и Израел във войната в Газа, да даде нов тласък на преговорите за прекратяване на руската война в Украйна.
„Очакваме, че инерцията за ограничаване на терора и войната, която успя в Близкия изток, ще помогне за слагане край на войната на Русия срещу Украйна“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Путин със сигурност не е по-смел от „Хамас“ или който и да е друг терорист. Езикът на силата и справедливостта неизбежно ще проработи и срещу Русия. Вече виждаме, че Москва бърза да възобнови диалога веднага щом чу за „Томахоук“, допълни той.
Все още не е ясно дали Зеленски ще получи такива ракети за Украйна. Ден преди срещата Тръмп говори с Путин по телефона и заяви, че иска да се срещне с руския президент в Будапеща „може би през следващите две седмици“. Все още не е ясно дали Украйна ще има някаква роля на срещата на високо равнище в унгарската столица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:15 17.10.2025
2 хаха
12:16 17.10.2025
3 Сталин
12:16 17.10.2025
4 Ударете Москва с жестоки санкции
Коментиран от #36, #72, #111
12:16 17.10.2025
5 Зелендки
Коментиран от #13
12:17 17.10.2025
6 В русия...
Коментиран от #29
12:17 17.10.2025
7 Дух
Колкото до световната деградирала либерална малоумщина,сами се простреляха в главите си
Хората са тотално изтрещяли и изпростели с тази комплексиран аморален крепостен селски византийски фанатизъм
12:18 17.10.2025
8 ВЕЧЕ
12:18 17.10.2025
9 Наркозеления
12:18 17.10.2025
10 Пич
12:18 17.10.2025
11 456
12:18 17.10.2025
12 Данко Харсъзина
12:18 17.10.2025
13 Зеленски
До коментар #5 от "Зелендки":Чуе ли за Орешник и Буревестник почва да хленчи на Путин.
12:18 17.10.2025
14 56789
12:19 17.10.2025
15 Уфф
12:19 17.10.2025
16 Гост
12:20 17.10.2025
17 гост
12:20 17.10.2025
18 бай Бай
Ще обясни на патока как се лови риба.
12:20 17.10.2025
19 ООрана държава
12:20 17.10.2025
20 ДАНИ ДЕ ВИТО
..
12:20 17.10.2025
21 Пропаднал наркоман
12:20 17.10.2025
22 Тиква Стайл
12:21 17.10.2025
23 az СВО Победа 80
1. Нищо ново от четири години.
Зеленски се прави на страшен и на значим, а всъщност буди само смях и става все по жаък.
2. Големите /Тръмп и Путин/ си гонят интересите, а малките /Киев, ЕС, Лондон/ се правят, че са равнопоставени с големите, и че и от тях нещо зависи..., че думата им се чува....
3. През това време, докато се разиграва целия този цирк, светът се промени необратимо....
Коментиран от #31, #32, #33, #73
12:22 17.10.2025
24 Абе лъжлив нещастник
12:23 17.10.2025
25 604
12:23 17.10.2025
26 Българин
12:23 17.10.2025
27 Копейки що се напъвате още?
Коментиран от #44, #105
12:23 17.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ами
До коментар #6 от "В русия...":За тебе нали останаха памперси колкото искаш,така че не се кахъри много.
12:24 17.10.2025
30 Мечтая за денят в който войната свършва
Коментиран от #43
12:24 17.10.2025
31 Да де
До коментар #23 от "az СВО Победа 80":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
12:24 17.10.2025
32 Мишел
До коментар #23 от "az СВО Победа 80":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
12:24 17.10.2025
33 Тихо пръдльо!
До коментар #23 от "az СВО Победа 80":Пак се изказваш неподготвен.
12:25 17.10.2025
34 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
Още на 10 ДЕН СТАНА ЯСНО ЧЕ НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ВОЙНАТА! Тия са отговорни за това,че Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА "!!
Коментиран от #92
12:25 17.10.2025
35 Някой
Путин достатъчно ясно предупреди какво може да се случи, ако САЩ използват томахавки срещу $усия. Украйна никой не я бръсне за слива - ракетите ще бъдат насочвани и изстрелвани от американски персонал. Тъй че, това ще се води американска агресия срещу Русия. И ще има последствия.
Не съм видял да има истерия по въпроса в руските медии или изявления на руски политици.
Коментиран от #39
12:26 17.10.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "Ударете Москва с жестоки санкции":НЕМОЖАЧИ, сър❗
19 пакета санкции, а санкционираЩите са по-зле от санкционираНите❗
Четири години даваха всичко на У..йна, а у..йците търчат на запад ❗
Сега решиха да блъфират с брадвичките,
АМА ЦЕЛИЯ СВЯТ ЗНАЕ, ЧЕ
ТОВА ЩЕ Е ДИРЕКТНО НАПАДЕНИЕ НА ШАШт срещу Русия‼️
Защото урките НЯМА ДА СЕ ДОКОСНАТ НИТО ДО БРАДВИТЕ, НИТО ДО ПУЛТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ‼️
12:26 17.10.2025
37 Клоуна
12:26 17.10.2025
38 1111
12:26 17.10.2025
39 Съгласен
До коментар #35 от "Някой":Абсолютно!
12:28 17.10.2025
40 007 лиценз ту кил
Коментиран от #47
12:29 17.10.2025
41 Забелязал
Коментиран от #65
12:29 17.10.2025
42 ахахахахaaa
12:29 17.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Някой
До коментар #27 от "Копейки що се напъвате още?":Де ги видя тези неща? Да не би след литър парцуца да си имал халюцинации?
12:29 17.10.2025
45 Радва се еврейчето,
12:31 17.10.2025
46 Жнввотн
12:31 17.10.2025
47 Абе не бе
До коментар #40 от "007 лиценз ту кил":Какво такси. Ермак го е взел с юбер.
12:32 17.10.2025
48 гост
12:32 17.10.2025
49 М.А., който учил когато трябва знае, че
М.А., който учил когато трябва знае, че се набира скорост.
- Инерцията не е понятие за всеки.
12:32 17.10.2025
50 56789
Гражданите на ЕС ще започнат да недоволстват от управляващите ги и не се знае докъде може да стигне това недоволство. Тръмп пък се възползва от ситуацията и сложи примка на врата на Европа. Ще купуват американско оръжие и ще го дават на Укрия без той да се меси. Просто бизнес който ще накара Европа да потъне. Ще купуват въглеводороди от Щатите. Ще фалира и премести в Америка максимален брой фирми. Тръмп не харесва силна Европа. Освен това той не наложи санкции на Русия и Беларус. Търгува си с тях.
След две-три години ще се срещнат Путин и Тръмп и ще чукнат чашките за да отпразнуват срутването на ЕС.
Коментиран от #52, #75, #78
12:33 17.10.2025
51 Хахаха
Коментиран от #68
12:33 17.10.2025
52 Рушисти
До коментар #50 от "56789":Спрете да тровите с руската си отрова нашите родители, нашите деца. Спрете да тровите българското население с вашата кръвожадна отрова.
Коментиран от #55, #60
12:34 17.10.2025
53 Въпрос
12:34 17.10.2025
54 Дедо ви...
Нито един официален представител на САЩ не е посрещнал украинския президент при пристигането му във Вашингтон за срещата му с американския президент Доналд Тръмп, отбелязва RT. Съдейки по публикувани кадри, украинският лидер е посрещнат на стълбите от началника на кабинета си Андрий Ермак и екипажа на самолета, с който пристигна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и други представители на Вашингтон не присъстваха.
12:35 17.10.2025
55 Еш па тоа
До коментар #52 от "Рушисти":Ко речи?
12:35 17.10.2025
56 Осведомен
Коментиран от #130
12:35 17.10.2025
57 Хи хи хи
12:35 17.10.2025
58 защо
Зеленски: Путин бърза да възобнови диалога веднага щом чу за „Томахоук“
Статията:
преди срещата Тръмп говори с Путин по телефона и заяви, че иска да се срещне с руския президент в Будапеща
Ама както и да е де. Щом автора казва...
12:36 17.10.2025
59 Ехааааааа
12:37 17.10.2025
60 56789
До коментар #52 от "Рушисти":Това е реалността! Вие живеете в един друг свят който е далеч от реалността. Дали на всички ни харесва е друг въпрос но на черното не бива да се казва бяло!
Коментиран от #63
12:37 17.10.2025
61 бай Шиле
12:39 17.10.2025
62 Лъжлив наркоман
Строгият режим за контрол на ракетните технологии (MTCR), който забранява износ на ракети с обсег >300 км.
Американски контрол върху софтуера и системите за насочване.
Политическо решение – САЩ запазват Tomahawk като стратегическо предимство.
12:39 17.10.2025
63 А що
До коментар #60 от "56789":Кривата Реал ост на дрогирания Путин ли?
12:40 17.10.2025
64 смотань бандерець..
Коментиран от #66
12:40 17.10.2025
65 орк
До коментар #41 от "Забелязал":Хубава гавра. загубил половин държава.
Коментиран от #70
12:41 17.10.2025
66 Рушисти
До коментар #64 от "смотань бандерець..":Заминавайте в Москва! Спрете да тровите с руската си отрова!
Коментиран от #71
12:42 17.10.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #51 от "Хахаха":ХА ХА ХА, целия свят знае,
"че Америка може да предизвика щети по начин по-който само те могат да го направят."
Всъщност те само това могат да правят‼️
Коментиран от #74
12:43 17.10.2025
69 Няма край руският позор
12:43 17.10.2025
70 Така
До коментар #65 от "орк":БЛагодарение на руслямизма с който Москва обръща гражданите на определена държава срещу своята си държава. Така Москва е постъпвала и с България! Москва създаде Македония. Москва работеше по откъсването на още две части от България. Така работи Русия. Чрез руслямизма откъсва гражданите от родината им, от националната им принадлежност.
Коментиран от #83
12:44 17.10.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 факуса
До коментар #4 от "Ударете Москва с жестоки санкции":питай нискозмците що реват и заводи за торове затвярят,злобата е лош съветник
Коментиран от #76
12:45 17.10.2025
73 😃😃😃😃😃
До коментар #23 от "az СВО Победа 80":индо-китайската бензиностанция внася бензин.
Коментиран от #84
12:45 17.10.2025
74 Не смей да цапаш българско знаме
До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Вижда се кой убива в Украйна. Руските страхливи нацисти.
Коментиран от #79
12:45 17.10.2025
75 Селянина с Пежото
До коментар #50 от "56789":За съжаление си нечовешки прав. Това е реалността в която живеем и бъдещето което ни предстои. Надявам се да преживеем и тези трудни времена.
12:46 17.10.2025
76 Антиватник
До коментар #72 от "факуса":Колко е БВП на Нидерландия на глава на човек и този на Руспия.
И защо в руските магазини продават по една филийка хляб в целофан?
12:48 17.10.2025
77 Рушисти
До коментар #71 от "56789":Не, не сте повече. Гласуващите за руските партии са ясни. Не сте много, но достатъчно корумпирани за да клатите държавата. Защо в Русия няма български партии?
Коментиран от #80, #82, #88, #93
12:48 17.10.2025
78 аz СВО Победа 80
До коментар #50 от "56789":И ти,ли като мен си бит да мотика по главата като малък?
12:49 17.10.2025
79 Вижда се
До коментар #74 от "Не смей да цапаш българско знаме":Терористичният режим в Украйна, създаден от САЩ. Избиват, измъчват и държат за заложници мирно население.
Коментиран от #85
12:49 17.10.2025
80 Гууфг
До коментар #77 от "Рушисти":Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.
12:50 17.10.2025
81 Този наркоман
12:50 17.10.2025
82 В България
До коментар #77 от "Рушисти":руски няма, но затова доказано има американски като ПП, ДБ и ГЕРБ.
Коментиран от #94
12:50 17.10.2025
83 56789
До коментар #70 от "Така":А не помисли ли: Щом пропагандата на чужда държава може да обърне народа срещу своята държава има нещо нередно! Наведеното поведение към когото и да било не води до нищо добро!
12:50 17.10.2025
84 Фидел Кастро
До коментар #73 от "😃😃😃😃😃":А Куба внася захар.
Коментиран от #95
12:51 17.10.2025
85 Вижда се
До коментар #79 от "Вижда се":Кой избива жени и деца, стари хора, и се заселва в ограбени домове. Същата измет, като през 1944. Същата промита и отровена сган. Украйна има правото да ликвидира всеки сепаратист, готов да отцепва земи от Украйна. Това трябваше да сторят и българските военни 1944 година. И се скриха, от тогава България военни няма.
Коментиран от #87
12:52 17.10.2025
86 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!!
12:53 17.10.2025
87 Вижда се
До коментар #85 от "Вижда се":Терористичният режим в Украйна, създаден от САЩ. Избиват, измъчват и държат за заложници мирно население.
12:54 17.10.2025
88 56789
До коментар #77 от "Рушисти":А защо в Укрия са забранени опозиционните партии?
12:54 17.10.2025
89 Има неща, които
12:54 17.10.2025
90 Информация
17.10.2025 - 11:51 ч.
Вчера, докато Зеленски летеше за Вашингтон, президентът на САЩ Доналд Тръмп прекара два часа и половина по телефона с руския лидер Владимир Путин.
След това Зеленски получи студен прием в САЩ: в самолета беше посрещнат от собствения си началник на офиса А. Йермак и украинския екипаж, който го откара до САЩ.
След това украинската делегация се натъкна на „митинг“ от двама души в подкрепа на Украйна.
12:55 17.10.2025
91 СССР
Ето паметни дати след като социализъма се разви:
1. Разпускането на Коминтерна влиза в сила на 10 юни 1943г.
2. Унгарското въстание от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
3. Пражката пролет в Чехословакия започва на 5 януари 1968.
4. За начало на перестройката се счита месец април 1985г.
5. На 23 август 1991г. Елцин издава указ за забрана на КПСС.
6. Варшавския договор почина скоропостижно на 1 юли 1991г.
8. СИВ прекратява съществуването си на 26 септември 1991г.
9. Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.
10. На 27 август 1999г. мавзолеят е разрушен напълно.
12:55 17.10.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Въпросът е
До коментар #77 от "Рушисти":колко от избирателите не гласуват и защо.А ти си още един, който вярва , че изборите предопределят политиките при представителната демокрация.
12:56 17.10.2025
94 Сигурно
До коментар #82 от "В България":Американска партия беше ПП. Другите са руски и европейски. ГЕРБ беше създадена от Европа, и стана русистка, защото седнаха на масата на корумпираното задкулисие, на мутрите. А те са с руско самосъзнание. Защото членовете им са от тези среди, Бойко е от тези среди. Защо русистите не отидете в Русия да създадете българска партия? Да видим колко ще ви позволят, или ще ви вкарат някъде по северните затвори колонии.
Коментиран от #96
12:57 17.10.2025
95 56789
До коментар #84 от "Фидел Кастро":А ние внасяме зеленчуци!
12:58 17.10.2025
96 Фактите показват ясно
До коментар #94 от "Сигурно":Едните в записите разказаха как им редят правителства, министри и диктуват политиката от Козяк, другият от Банкя сам се оплака, че за една седмица трябвало 3 пъти да ходи да дава обяснения.
12:59 17.10.2025
97 Григор
13:00 17.10.2025
98 Предизвика
Коментиран от #100, #115
13:02 17.10.2025
99 Георги
13:02 17.10.2025
100 56789
До коментар #98 от "Предизвика":Не се чуваш какви ги говориш! Я коя държава са отишли чужди граждани да основават партия?
Коментиран от #104
13:03 17.10.2025
101 Голям джумбиш
Коментиран от #108
13:05 17.10.2025
102 Мъдрецът
13:06 17.10.2025
103 56789
13:08 17.10.2025
104 Чакай малко
До коментар #100 от "56789":И а хора с руски паспорти, с имоти и бизнеси в Русия. Какво им пречи? Хайде бе патриоти. Не може да омв едната посока да има влияние. Вие няма българско самосъзнание бе хора, какви са тези минути. Това е потресаващо, това е трагедия. Вие нямате български са осъзнание! Вие имате корумпирано самосъзнание. Такива хора са проблем за националната сигурност на всяка държава. За колко пари го правите, колко струва да се откажеш от националното си самосъзнание, от майка си, от баща си? Има ли цена това?
Коментиран от #107, #112, #124
13:11 17.10.2025
105 За психото
До коментар #27 от "Копейки що се напъвате още?":си. Не отлагай.
13:12 17.10.2025
106 Милост няма
13:13 17.10.2025
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Фактически
До коментар #101 от "Голям джумбиш":Зеленски е на посещение при ,, батко”, за да преговаря за закупуването на далекобойни ракети от ЕС за нуждите на Украйна.Какво са се договорили ще разберем след срещата.
13:15 17.10.2025
109 Топла вода
До коментар #107 от "Проблем са":Корумпиран гербераст фашист.
13:15 17.10.2025
110 Копейкин от дивана
13:16 17.10.2025
111 сноу
До коментар #4 от "Ударете Москва с жестоки санкции":Не се коси слатинка..за тебе все ще се намери място в обора..
13:16 17.10.2025
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Историк
Коментиран от #117, #120, #122
13:19 17.10.2025
114 не може да бъде
13:23 17.10.2025
115 Ха-ха-ха
До коментар #98 от "Предизвика":Какво се репчиш, погледни България, обаче си турска партия. Патриот не значи нацист.
13:24 17.10.2025
116 сноу
13:26 17.10.2025
117 Не се занимавай с глупава пропаганда
До коментар #113 от "Историк":Като мразиш България може да я напуснеш, а не да ни заливаш с лъжите на запада в подкрепа на интригите и интересите на САЩ за източване на Европа, докато се унищожава Украйна.
13:28 17.10.2025
118 АБВ
В Сърбия свалиха няколко от тях с допотопни съветски ПВО-системи.
В Сирия - тотален провал. 59 бройки за едно летище, от което след два дни излитаха самолетите на Асад. Някои дори не достигнаха до целите си, а една падна напълно запазена и руснаците я отнесоха. Снимките на самолетите, извадени от хангарите преди атаката до пистите, още ги има в интернет. 2 или 3 бяха унищожени в хангарите, защото поради някаква причина не бяха преместени. Поражения основно по пистата /незначителни/ и по горивните складове и контролната кула.
13:28 17.10.2025
119 Карлос Друсар
13:31 17.10.2025
120 сноу
До коментар #113 от "Историк":Явно си чел историята но ,определено по диагонал...
13:31 17.10.2025
121 Петрич
13:32 17.10.2025
122 Ха-ха-ха
До коментар #113 от "Историк":Съществува нещо такова като причина и следствие . Това СВО е следствие , причината е пътя на нацизма който поеха в Киев. Но западните подлоги като теб са лишени от здрав разум и логика.
13:32 17.10.2025
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ГОСПОД Е РУСНАК И В.В.ПУТИН Е НЕГОВ НАМЕСТНИК НА ЗЕМЯТА!
Коментиран от #128
13:36 17.10.2025
127 Мъдрецът
13:37 17.10.2025
128 ZА ПОБЕДУ!
До коментар #126 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
13:37 17.10.2025
129 Я пък тоя
13:48 17.10.2025
130 604
До коментар #56 от "Осведомен":А осведомен ли си , че ще има отговор, а дали руснаците имат с кво? А бе мисирко като долетят насам КЪДЕ ще се криете ве рептили?...че висите по диреците!
13:49 17.10.2025