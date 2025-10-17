Новини
Украйна нанесе удари по руското черноморско крайбрежие
  Тема: Украйна

Украйна нанесе удари по руското черноморско крайбрежие

17 Октомври, 2025 11:39 911 33

  • украйна-
  • сочи-
  • русия-
  • война-
  • черно море-
  • андрей прошунин

Прошунин призова хората да избягват брега и крайбрежните райони и да потърсят убежище

Украйна нанесе удари по руското черноморско крайбрежие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна са нанесли тази нощ удари с дронове и ракети по черноморското крайбрежие на Русия, предаде ДПА, като се позова на местните власти, съобщи БТА.

Кметът на Сочи Андрей Прошунин каза, че е била отблъсната украинска ракетна атака. Жители на курортния град съобщиха в социалните медии за сирени и експлозии.

Прошунин призова хората да избягват брега и крайбрежните райони и да потърсят убежище. Според медиите полетите на международното летище в Сочи временно са спрени. Засега няма данни за щети.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че над украинския полуостров Крим, който беше анексиран нелегално от Москва през 2014 г., са били прехванати 32 украински дрона. Представители на местните власти съобщиха за щети по електропреносната мрежа и спирания на тока.

Според непроверени данни и видеозаписи в социалните медии през нощта е бил поразена голяма петролна база в Симферопол.

Киев и преди е нанасял удари по складове за гориво и рафинерии като част от отбранителната си кампания срещу руското нашествие, започнало преди повече от три години и половина, отбелязва ДПА.

Назначеният от Москва ръководител на Република Крим Сергей Аксьонов, цитиран от ТАСС, потвърди информацията за повредени подстанции и добави, че се извършват ремонтни дейности.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
  • 1 мошЕто

    18 24 Отговор
    От толкова нанесени удари по Русия , укрията с всеки изминал ден се смалява ли , смалява . . .

    11:41 17.10.2025

  • 2 Бен Вафлек

    31 19 Отговор
    Украйна е по силна в сравнение с 2022. Пълен провал за путин, нито демилитаризация постигна, нито смяна на управлението.

    Коментиран от #5, #6, #16

    11:42 17.10.2025

  • 3 Май, май

    17 29 Отговор
    Одеса няма да чака до догодина. Скоро будет руска.

    11:43 17.10.2025

  • 4 Укро нацисти

    16 29 Отговор
    Типични терористи.

    11:43 17.10.2025

  • 5 Путин

    19 15 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Вафлек":

    Така е, но загубих Европейски пазари и вкарах още държави в НАТО.

    Коментиран от #31

    11:43 17.10.2025

  • 6 ха-ха !

    16 22 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Вафлек":

    Да беше прочел как ,, посрещнаха ,, зелената въшка в Щатите и щеше да разбереш колко е силна укрията ....

    11:43 17.10.2025

  • 7 От толкова удари

    12 18 Отговор
    404 се смали до размерите на една миниатюрна държавичка.

    11:44 17.10.2025

  • 8 Таня

    21 12 Отговор
    Руснаците са свалили свой собствен изтребител Су-30СМ над временно окупирания Крим по време на нощната атака на украински дронове срещу полуострова — съобщи говорителят на военноморските сили Плетенчук.
    Браво, Все така да е!

    Коментиран от #10, #20, #25

    11:44 17.10.2025

  • 9 Чуй чуй

    12 10 Отговор
    Нормално за фашагите да удрят цивилни зони. По военни не могат а милиардите наляти в 404 са откраднати.

    11:45 17.10.2025

  • 10 оли - го .....,

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "Таня":

    Няма лошо - стават грешки и при силните ! При укрите това е нещо нормално , за разлика от руснаците !

    11:46 17.10.2025

  • 11 Кремълски, бункерен плъx

    8 9 Отговор
    Всичко е по план, няма значение на кого е. ☝️😂

    11:46 17.10.2025

  • 12 отблъсната ракетна атака

    9 6 Отговор
    Бандерските ракети подвили опашка и се върнали в бандеростан.
    Победа будет за нами.

    11:46 17.10.2025

  • 13 Тц тц тц тц

    10 4 Отговор
    А Путин още ги жали. Ако бях аз, Киев щеше да е в руини.

    Коментиран от #14

    11:47 17.10.2025

  • 14 минувача

    10 4 Отговор

    До коментар #13 от "Тц тц тц тц":

    Има време , Путин за никъде не бърза , да му е гадно на зеления гном !

    11:48 17.10.2025

  • 15 Лопата с чип

    9 2 Отговор
    Браво маре , добра работа.
    Имам само две малки забележки.
    Първо, Крим не е Украински полуостров, явно си гледала географката карта от 1994 година.
    Но това е поправимо.
    Втората ми забележка е , да бъдеш малко по-конкретна!
    Кажи ни колко самолета унищожиха , колко войничета погубиха, колко рафинерии вече горят - такива неща!
    Кажи че в хотелите са се барикадирали зелените човечета, а от басените се подават перископи на руски подводници!
    Зарадвай ни !
    Хайде , със здраве!

    11:48 17.10.2025

  • 16 Важното е контранаступа да върви

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бен Вафлек":

    и Перемогата че е навсякъде...той докъде стигне между другото, контранаступа?

    Коментиран от #23, #26

    11:49 17.10.2025

  • 17 ПВОто у русня

    3 9 Отговор
    Е мижи а те лажем!
    Кой от дека фърли джепане,..се нацелва

    11:49 17.10.2025

  • 18 Нетърпение

    9 3 Отговор
    Всеки ден омразата към фашиската хунта в Кииф се увеличава, какви преговори бе човек? Удри здраво до последния фашага.

    11:49 17.10.2025

  • 19 Това е кощунство спрямо

    9 2 Отговор
    да бомбиш почиващите по курортите. Може да има хора от много държави, ямащи нищо общо с войната. Само психическиболен може да стори това. Но и одобряващите това разбойничество, също не са с всичкия си.

    11:50 17.10.2025

  • 20 Това е нищо, марсианците са свалили

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Таня":

    свой собствен космически кораб, съобщи радио Марс.

    11:50 17.10.2025

  • 21 Виц

    7 0 Отговор
    Мара пак се побара

    11:50 17.10.2025

  • 22 мошЕто

    8 3 Отговор
    Нямам против украинците , защото работя с такива и не виждам нищо лошо от тях. Ненавиждам политиката на зеления шут , че изби народа си и погуби държавата си !

    Коментиран от #28, #29

    11:51 17.10.2025

  • 23 ДЕДО ВИЯ

    8 8 Отговор

    До коментар #16 от "Важното е контранаступа да върви":

    Ае ся, ..цел СВЕТ га знае:
    12 г щурм на селото ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк) и...оставатСАМО 18 км до селото!
    АааааааХахахаха
    За 12 год у ДОНБАС и КРИМ....НИТО 1 превзета ОБЛАСТ
    АааааааХахахаха
    Щото са.... Ху есос могучая

    Коментиран от #27

    11:53 17.10.2025

  • 24 Руснаков

    3 5 Отговор
    Реципрочни действия доколкото може ,макар че бараните няма да се замислят...защо берат нерви...там няма мисловна дейност....Ленин я е взел с него в Саркофага...

    11:53 17.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Как къде?

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Важното е контранаступа да върви":

    В калта е. Укрите лазят по корем ама назад ха ха ха

    11:54 17.10.2025

  • 27 Ха ха ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "ДЕДО ВИЯ":

    Паси добитъка и го пои с прясна водичка. Там ти е силата.

    Коментиран от #32

    11:56 17.10.2025

  • 28 Така е

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "мошЕто":

    2 Милиона монголяк алкаше ФИРА и... ХОМИК МОГУЧАЯ е още там от дека зафана 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на педофила --- Донбас и Крим
    Сигур плано е таков
    Хахахахаха

    11:58 17.10.2025

  • 29 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "мошЕто":

    Противоречиш си...и какво според теб трябваше да направи Зеленски,да свали....и да застане партер,само защото на Путин е такова желанието...Запомни,не Украйна анексира територии и се настани в чужда държава.

    11:59 17.10.2025

  • 30 Прогноза

    5 4 Отговор
    И да ревете😭 и да се тръшкате русофили 😁...Раша отива при крайцера и СССР .

    11:59 17.10.2025

  • 31 Абе

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    То едно НАто, с немит да го сочиш!

    12:01 17.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Боби Баламата

    1 1 Отговор
    Я дайте информейшън за Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил у Киев, Дамаск и Лисабон!

    12:05 17.10.2025

Новини по държави:
