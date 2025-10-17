Украйна нанесе удари по руското черноморско крайбрежие

Въоръжените сили на Украйна са нанесли тази нощ удари с дронове и ракети по черноморското крайбрежие на Русия, предаде ДПА, като се позова на местните власти, съобщи БТА.
Кметът на Сочи Андрей Прошунин каза, че е била отблъсната украинска ракетна атака. Жители на курортния град съобщиха в социалните медии за сирени и експлозии.
Прошунин призова хората да избягват брега и крайбрежните райони и да потърсят убежище. Според медиите полетите на международното летище в Сочи временно са спрени. Засега няма данни за щети.
Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че над украинския полуостров Крим, който беше анексиран нелегално от Москва през 2014 г., са били прехванати 32 украински дрона. Представители на местните власти съобщиха за щети по електропреносната мрежа и спирания на тока.
Според непроверени данни и видеозаписи в социалните медии през нощта е бил поразена голяма петролна база в Симферопол.
Киев и преди е нанасял удари по складове за гориво и рафинерии като част от отбранителната си кампания срещу руското нашествие, започнало преди повече от три години и половина, отбелязва ДПА.
Назначеният от Москва ръководител на Република Крим Сергей Аксьонов, цитиран от ТАСС, потвърди информацията за повредени подстанции и добави, че се извършват ремонтни дейности.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мошЕто
11:41 17.10.2025
2 Бен Вафлек
Коментиран от #5, #6, #16
11:42 17.10.2025
3 Май, май
11:43 17.10.2025
4 Укро нацисти
11:43 17.10.2025
5 Путин
До коментар #2 от "Бен Вафлек":Така е, но загубих Европейски пазари и вкарах още държави в НАТО.
Коментиран от #31
11:43 17.10.2025
6 ха-ха !
До коментар #2 от "Бен Вафлек":Да беше прочел как ,, посрещнаха ,, зелената въшка в Щатите и щеше да разбереш колко е силна укрията ....
11:43 17.10.2025
7 От толкова удари
11:44 17.10.2025
8 Таня
Браво, Все така да е!
Коментиран от #10, #20, #25
11:44 17.10.2025
9 Чуй чуй
11:45 17.10.2025
10 оли - го .....,
До коментар #8 от "Таня":Няма лошо - стават грешки и при силните ! При укрите това е нещо нормално , за разлика от руснаците !
11:46 17.10.2025
11 Кремълски, бункерен плъx
11:46 17.10.2025
12 отблъсната ракетна атака
Победа будет за нами.
11:46 17.10.2025
13 Тц тц тц тц
Коментиран от #14
11:47 17.10.2025
14 минувача
До коментар #13 от "Тц тц тц тц":Има време , Путин за никъде не бърза , да му е гадно на зеления гном !
11:48 17.10.2025
15 Лопата с чип
Имам само две малки забележки.
Първо, Крим не е Украински полуостров, явно си гледала географката карта от 1994 година.
Но това е поправимо.
Втората ми забележка е , да бъдеш малко по-конкретна!
Кажи ни колко самолета унищожиха , колко войничета погубиха, колко рафинерии вече горят - такива неща!
Кажи че в хотелите са се барикадирали зелените човечета, а от басените се подават перископи на руски подводници!
Зарадвай ни !
Хайде , със здраве!
11:48 17.10.2025
16 Важното е контранаступа да върви
До коментар #2 от "Бен Вафлек":и Перемогата че е навсякъде...той докъде стигне между другото, контранаступа?
Коментиран от #23, #26
11:49 17.10.2025
17 ПВОто у русня
Кой от дека фърли джепане,..се нацелва
11:49 17.10.2025
18 Нетърпение
11:49 17.10.2025
19 Това е кощунство спрямо
11:50 17.10.2025
20 Това е нищо, марсианците са свалили
До коментар #8 от "Таня":свой собствен космически кораб, съобщи радио Марс.
11:50 17.10.2025
21 Виц
11:50 17.10.2025
22 мошЕто
Коментиран от #28, #29
11:51 17.10.2025
23 ДЕДО ВИЯ
До коментар #16 от "Важното е контранаступа да върви":Ае ся, ..цел СВЕТ га знае:
12 г щурм на селото ПОКРОВСК ( 25 км от Донецк) и...оставатСАМО 18 км до селото!
АааааааХахахаха
За 12 год у ДОНБАС и КРИМ....НИТО 1 превзета ОБЛАСТ
АааааааХахахаха
Щото са.... Ху есос могучая
Коментиран от #27
11:53 17.10.2025
24 Руснаков
11:53 17.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Как къде?
До коментар #16 от "Важното е контранаступа да върви":В калта е. Укрите лазят по корем ама назад ха ха ха
11:54 17.10.2025
27 Ха ха ха ха
До коментар #23 от "ДЕДО ВИЯ":Паси добитъка и го пои с прясна водичка. Там ти е силата.
Коментиран от #32
11:56 17.10.2025
28 Така е
До коментар #22 от "мошЕто":2 Милиона монголяк алкаше ФИРА и... ХОМИК МОГУЧАЯ е още там от дека зафана 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на педофила --- Донбас и Крим
Сигур плано е таков
Хахахахаха
11:58 17.10.2025
29 гост
До коментар #22 от "мошЕто":Противоречиш си...и какво според теб трябваше да направи Зеленски,да свали....и да застане партер,само защото на Путин е такова желанието...Запомни,не Украйна анексира територии и се настани в чужда държава.
11:59 17.10.2025
30 Прогноза
11:59 17.10.2025
31 Абе
До коментар #5 от "Путин":То едно НАто, с немит да го сочиш!
12:01 17.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Боби Баламата
12:05 17.10.2025